Посол ФРГ отреагировал на высылку дипломата из России

Высылка сотрудника дипмиссии ФРГ из России вызвала недоумение, заявил посол Германии в Москву Геза Андреас фон Гайр.

«В прошлую пятницу, к сожалению, имела место ситуация, когда сотрудник моего посольства бы выслан из страны, и я хочу подчеркнуть, что это вызвало очень серьезное недоумение. При том, что этот сотрудник совершенно никаких провинностей на территории России не допустил. Также примечательно, что это произошло во время посещения России высоким представителем ЕС по внешней политике, и это удваивает эффект», – передает его слова РИА «Новости».



«Хочу также отметить, что мы хотим смотреть в будущее, но при этом, если говорить о будущем, мы должны заботиться о возможности наилучшего существования наших граждан, бизнеса и политики. Политическую динамику никогда нельзя полностью отделить от экономической динамики. И если говорить о заинтересованности в развитии экономической динамики, то нужно быть заинтересованными в том, чтобы политическое существование развивалось надлежащим образом», – добавил посол.

В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка из России дипломатов ряда стран связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.

В понедельник Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.