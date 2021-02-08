Спонсор ФБК заочно арестован за мошенничество

«После этих слов многие сторонники Навального сильно разочаровались. Фактически им сказали: «Спасибо, мы в ваших услугах больше не нуждаемся», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя отказ соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова от новых протестов вплоть до весны.

«Это заявление Волкова очень показательное и в некотором смысле саморазоблачительное. Первые выходные после суда над Навальным – это идеальное время для призыва людей выходить на митинг. Но тот факт, что его соратникам пришлось отказаться от своей идеи собирать протестные акции регулярно, доказывает очевидную вещь – у них не получилось сделать то, что они планировали изначально», – уверена политолог Анна Федорова.

По мнению собеседницы, для Леонида Волкова и всего Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов – прим. ВЗГЛЯД) будет «неутешительной» ситуация, если численность митингов с каждым разом будет падать вдвое. «Поэтому они предприняли попытку сделать хорошую мину при плохой игре и сказать: «Ой, а у нас тут поменялись планы». Конечно, после такого заявления большое количество их сторонников испытали неприятные чувства и фрустрацию от понимания того, что ими просто манипулируют в каких-то непонятных целях. Ведь те, кто искренне хотели выходить на протесты, были готовы делать это и дальше, но тут им сказали: «Спасибо, мы в ваших услугах больше не нуждаемся», – сказала политолог.

«Конечно, во время этого перерыва Волков и вся их компания будут прилагать максимальные усилия для того, чтобы у людей не терялся интерес к теме протестов. Но уже сейчас можно с осторожностью заявлять, что планы с массовыми протестами, особенно в регионах, у них провалились», – заключила Федорова.

Ранее руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что соратники блогера Алексея Навального в ближайшие несколько недель не будут организовывать несанкционированные акции протеста в России.

Он отметил, что добиваться освобождения Навального его сторонники намереваются внешнеполитическими методами. По словам Волкова, они планируют оказывать давление на Кремль через зарубежных лидеров.

Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.