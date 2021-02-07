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Британский штамм коронавируса стремительно распространился в США
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Британский штамм нового коронавируса стремительно распространяется по территории США, говорится в неопубликованном научном исследовании, выдержки из которого приводит The Washington Post.
По мнению ученых, темпы распространения в стране британского штамма опережают на 35% – 45% аналогичные показатели других мутаций заболевания. Авторы работы отмечают, что появившийся в Великобритании так называемый вариант B.1.1.7 более заразный и также может приводить к большему количеству летальных исходов. Они призывают американское правительство принять меры по борьбе с этим штаммом, передает ТАСС.
«Наше исследование показывает, что США движутся по такой же траектории, что и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, что требует немедленных и решительных действий для сведения к минимуму уровня заболеваемости и смертности от COVID-19», – отмечается в исследовании.
При этом специалисты отмечают, что защитные маски и социальное дистанцирование будут продолжать ограничивать его распространение, а разработанные за последнее время вакцины также эффективны против этого штамма. Ученые подчеркивают, что наибольшее количество случаев заболевания этим штаммом выявлено в штате Флорида.
По мнению экспертов, вирус при таком высоком уровне распространения в США и во всем мире продолжит мутировать, реагируя на различные методы лечения. В связи с этим они подчеркивают необходимость масштабной вакцинации населения.
Британский штамм коронавируса был впервые выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.
Ранее американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали, что в марте 2021 года «британский» штамм коронавируса, вероятно, станет наиболее распространенным в Соединенных Штатах. Тем временем в конце января в Соединенных Штатах впервые выявили «бразильский» штамм коронавируса. Кроме того, в Калифорнии обнаружили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Помимо этого, ученые из университета Огайо выявили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
21 января 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В январе инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказала Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
В США отметили преимущества вакцины «Спутник V»
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Одним из преимуществ российской вакцины «Спутник V» от коронавируса является то, что при высокой эффективности она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов, считают специалисты трех американских университетов.
Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу заявил, что, по его мнению, указанный препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире, передает ТАСС.
Он констатировал, комментируя статью о вакцине «Спутник V» в журнале Lancet, что «в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%».
«Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность – около 95%», – отметил эксперт. Он добавил, что, «поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины».
Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис сказал: «Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник».
«Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», – отметил он.
Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, говоря о том, что вакцина не требует поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, указал: «Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть возможность достичь очень низкой температуры».
«Но, думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность», – добавил эксперт.
Комментируя публикацию в журнале Lancet о вакцине, он сказал, что препарат «выглядит очень многообещающе», это «потрясающая новость».
«Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе», – добавил Макартур.
Курицкис сказал, что «уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson». Однако «трудно сравнивать данные, полученные в результате разных исследований».
Инфекционист подчеркнул, что продемонстрированная вакциной «Спутник V» эффективность позволяет говорить о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии коронавируса».
Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные исследования, в которых следует сравнить эффективность «Спутник V» с двумя РНК-вакцинами.
Специалист Стэнфордского университета, говоря о статье в Lancet, также подчеркнул, что «это старейший медицинский журнал на Западе», хотя известны случаи, когда размещенные в нем «публикации приходилось отзывать».
Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении.
МИД оценил заявление Литвы о вакцине «Спутник V»
Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните стала участницей кампании по дезинформации о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявили в МИД в ответ на публикацию Шимоните, сравнившей препарат с «гибридным оружием».
«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели «Спутника V», признанные на международном уровне, говорят сами за себя», – написано в Twitter ведомства.
Также в сообщении подчеркивается, что главным фактором является то, что «в России уже идет массовая вакцинация», а в Литве она пока не началась и сроки начала еще не уточнены.
В субботу, 6 февраля, Шимоните опубликовала пост в своем Twitter о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия предлагает миру как «еще одно гибридное оружие, помогающее Москве разделять и властвовать».
Эксперты ВОЗ нашли в Ухане «важные улики» о возникновении COVID-19
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Научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследующая происхождение новой коронавирусной инфекции, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19, сообщил Bloomberg.
Ученые посетили несколько наиболее опасных мест, где мог возникнуть SARS-CoV-2. Сделав несколько интересных находок, эксперты пришли к выводам, что рынок морепродуктов не был первоисточником коронавируса, поскольку дальнейшие исследования выявили случаи COVID-19, не связанные с ним. Вместе с тем ученые нашли на рынке «подсказки», проливающие свет на происхождение инфекции, передает РИА «Новости».
«То, что я видел, уже говорит мне, что есть реальные подсказки о произошедшем. Надеюсь, что мы сможем дать точное объяснение к концу этой поездки», – рассказал член научной группы Петер Дашак.
Ожидается, что результаты исследований будут опубликованы до 10 февраля. Как отметил Дашак, вирусы передаются «довольно запутанно», для отслеживания их пути нужно много времени.
Ранее эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков усомнился в возникновении коронавируса на уханьском рынке.
Напомним, уханьский рынок «Хуанань», на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему.
Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.
Ранее американский телеканал CNN сообщал о якобы наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19.
Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.
Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении КНР меры из-за распространения по миру COVID-19.
Минздрав Чехии заявил о возможности прямых закупок вакцины «Спутник V»
Эксперты чешского минздрава изучают правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», минуя регистрационные органы ЕС, сообщило пражское сетевое издание Seznam со ссылкой на свои источники в ведомстве.
«Еще несколько дней назад эксперты минздрава получили задание выяснить, какие правовые возможности существуют для того, чтобы вакцина «Спутник V» могла быть разрешена для использования в республике без соответствующего одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)», – цитирует РИА «Новости» сообщение издания.
То есть идет поиск варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в Чехии обошлось бы без сертификации как в ЕМА, так и в чешском государственном институте по контролю лекарств (ГИКЛ).
Ранее премьер Андрей Бабиш заявил, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По словам чешского премьера, когда речь идет о здоровье людей, политика уходит в сторону, а лучшей вакциной становится та, что уже имеется непосредственно в наличии.
Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Австрия захотела наладить производство «Спутника V»
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Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
По словам Курца, в случае регистрации российской вакцины «Спутник V» и китайского препарата в ЕС «Австрия совершенно определенно попытается предоставить производственные мощности подходящих национальных компаний для производства российских или китайских вакцин». При этом он добавил, что это же произойдет «и в случае с производителями из других стран», передает ТАСС.
Австрийский канцлер заявил Австрийскому агентству печати, что в случае с вакцинами «речь идет о том, чтобы получить как можно быстрее более безопасную вакцину – независимо [от того], кем она была разработана».
Курц также заявил, что готов сделать прививку от COVID-19 российской или китайской вакциной. «Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе», – сказал Курц в ответ на соответствующий вопрос. «В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах», – считает Курц. Курц также подверг критике бюрократическую и медленную работу Европейского агентства по лекарственным препаратам, которая ведется в настоящее время для допуска других вакцин.
Напомним, в четверг канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
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В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов со времен СССР
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Американское издание Bloomberg считает, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научный прорывом России с советских времен.
По оценке издания, обнародованные журналом The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V» показали, что российская вакцина не уступает американским и европейским аналогам и гораздо более эффективна, чем препараты китайского производства. Как отмечает Bloomberg, после публикации многие страны «выстроились в очередь» в качестве потенциальных заказчиков вакцины, не менее 19 государств уже одобрили «Спутник V» для использования, в том числе член Евросоюза Венгрия, а Бразилия и Индия находятся в одном шаге от этого, передает ТАСС.
По словам директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, которые приводит агентство, успех российского препарата в борьбе с коронавирусом может усилить геополитическое влияние Москвы, в частности в Латинской Америке.
Европейские регулирующие органы также начинают рассматривать запрос на разрешение «Спутника V» после обещания ФРГ помочь ускорить эту процедуру. Как сообщил агентству главный редактор «Ланцета» Ричард Хортон, данный процесс может занять несколько месяцев ввиду необходимости предоставить подробные сведения о препарате. «Я действительно думаю, что эта российская вакцина получит широкое распространение, но [это произойдет] не быстро», – сказал он.
Напомним, один из самых влиятельных медицинских журналов мира – британо-нидерландское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На примере более чем 20 тысяч добровольцев показано, что российский препарат сделан качественно. Он не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
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Власти Чехии сообщили об интересе к «Спутнику V»
Чехия может пойти по венгерскому пути, решая вопрос с использованием российской вакцины «Спутник V», заявил чешский премьер Андрей Бабиш.
Венгрия первой в Европе разрешила применение «Спутника V», заключив договор с Россией на поставку вакцины от коронавируса, не дожидаясь одобрения на уровне ЕС. «Мы хотим рассмотреть вопрос о том, чтобы пойти подобным путем, как Венгрия, в случае если получим российскую вакцину «Спутник V», приводит РИА «Новости» слова Бабиша пражскому сетевому изданию Deník N после переговоров в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном об опыте использования вакцины в этой стране.
Бабиш также заявил чешскому ТВ, что «лучшая вакцина – это безопасная вакцина, а также та, которая уже имеется в нашем распоряжении.
В случае с вакцинами речь идет не о политике, а о здоровье людей... Мне надо было побывать здесь еще в ноябре», – добавил он.
«Мы не можем ждать от Брюсселя, поэтому мы начали переговоры о поставках вакцин с Россией и Китаем. Всю эту ценную информацию мы сегодня передали чешской стороне», – в свою очередь заявил венгерский премьер.
Бабиш на следующей неделе намерен посетить Сербию, которая тоже уже использует российскую вакцину.
Ранее чешский премьер неоднократно выражал недовольство резким замедлением поставок в страну вакцин фирм Pfizer/BioNTech и Moderna, из-за чего затянулась вакцинация первоочередников, к которым относятся граждане в возрасте свыше 80 лет и медики, работающие с больными COVID-19. Также Бабиш, ссылаясь на данные экспертов, дал высокую оценку вакцине «Спутник V».
Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективна против штамма из ЮАР
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Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета может быть малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса, сообщило Financial Times (FT).
По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2026 человек, две дозы препарата не продемонстрировали способности защищать вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новым генетическим вариантом вируса. Ожидается, что результаты исследования будут официально представлены в понедельник, передает ТАСС.
В AstraZeneca заявили Reuters, что речь идет о результатах небольшого по числу участников испытания I/II фазы. Они действительно подтвердили «ограниченную эффективность вакцины» для предотвращения средних по тяжести форм заболевания в случае с южноафриканским штаммом вируса. «Мы считаем, что наша вакцина может защищать от тяжелого течения болезни, так как активность нейтрализующих антител [при ее применении] та же, что и в случае с другими вакцинами от COVID-19, показавшими, что они помогают предотвратить тяжелые формы болезни, особенно при оптимизации интервала между введением двух доз до 8-12 недель», – заявил представитель компании.
По его словам, в ходе исследования в ЮАР не удалось точно оценить, насколько хорошо препарат защищает от тяжелых форм заболевания, а также случаев госпитализации и смерти, так как добровольцами в основном были молодые и здоровые люди, у которых болезнь как правило протекает без серьезных осложнений. Половина участников исследования получила как минимум одну дозу вакцины, вторая – как минимум одну дозу плацебо.
В Оксфордском университете подчеркивают, что разработчики вакцины работают над модификациями вакцины, учитывающими особенности наиболее распространенных новых штаммов вируса.
Напомним, в четверг стало известно, что ученые обнаружили устойчивость новых штаммов вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) к антителам. Такая особенность выявлена, в частности, у штаммов коронавируса, обнаруженных в ЮАР и Великобритании. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее.
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Парагвай подписал соглашение о покупке вакцины «Спутник V»
Правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени.
Массолени сообщил, что «мы подписали контракт с РФПИ», передает ТАСС.
«Речь идет о вакцине «Спутник V». Мы ждем (...) контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок», – отметил министр.
Напомним, в середине января минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил использование «Спутника V» в стране. На данный момент в республике было выявлено 136 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 тыс. 779 человек.
Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении.
Россия оказалась единственной страной, способной привить всех желающих до лета
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Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня. В США и Европе это может произойти только осенью, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».
«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия – фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», – приводит ТАСС слова Дмитриева.
По его мнению, в США и Европе вакцинация всех желающих завершится в сентябре-октябре. «Поэтому это – великая привилегия для россиян. И, безусловно, основной фокус [производства и поставок вакцины «Спутник V»] на России. На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [вакцину] с зарубежных площадок РФПИ», – отметил Дмитриев.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
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Мьянма одобрила применение вакцины «Спутник V»
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Мьянма одобрила применение российской вакцины «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны.
«Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны. Решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном», – передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный военно-дипломатический источник.
Он добавил, что в январе первая партия препарата в количестве 200 доз была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.
Ранее минздрав Ливана разрешил использовать российскую вакцину «Спутник V». Вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
Глава РФПИ назвал вакцинацию критиков «Спутником V» формой извинения с их стороны
Критики российской вакцины от коронавируса «Спутник V», привившиеся ей, фактически в такой форме извинились за свои слова, предположил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Вы знаете, было очень много критики. Извинился – никто, но многие из них стали вакцинироваться. Поэтому, это некая форма извинения через фактическую вакцинацию, фактическое действие», – приводит РИА «Новости» слова Дмитриева в интервью телеканалу «Россия 1».
«Мы пробились на 40 стран, фактически играя сеанс одновременной игры с сорока странами. Потому что очень много сопротивления для российских товаров, для российских продуктов. Но сейчас мы выиграли», – подчеркнул он.
Глвава РФПИ также назвал публикацию в научном журнале Lancet «шахом и матом» для противников вакцины, заявив, что «это открывает возможности не только для «Спутника», но и для других наших препаратов на внешние рынки тоже».
Кроме того, Дмитриев заявил, что создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут быть выдвинуты на Нобелевскую премию.
«Это величайшее достижение и Минздрава, и российских ученых, и академика Гинзбурга, и профессора Лoгунова. Не случайно обсуждают то, что их, может быть, надо выдвигать на Нобелевскую премию», – отметил он.
О том, что разработчиков российских вакцин против коронавирусной инфекции нужно выдвигать в том числе и на присуждение Нобелевской премии считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он уверен, что «ни одна страна на планете Земля в настоящий момент не может похвастаться таким разнообразием вакцин – от классической, которая разработана в Федеральном научном центре имени Чумакова, до инновационных – векторных из Института имени Гамалеи и синтетической полипептидной, которая разработана в новосибирском «Векторе».
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
В России назвали сроки начала испытаний «Спутник V» на детях
Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследование вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях начнется летом.
«Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», – заявил глава центра в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Российские ученые нашли антитела сильнее тех, которыми лечили Трампа
Российские ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, «обезвреживающие» коронавирус сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа, сообщил глава Российской академии наук РАН Александр Сергеев.
Одним из направлений создания лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител – молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. На основе таких антител возможно делать своего рода лекарственные «коктейли».
«В Институте молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН получен целый спектр этих антител... Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron», – цитирует РИА «Новости» Сергеева.
По словам Сергеева, эти антитела «имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства».
Напомним, в начале октября тогдашний глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса.
Создано повышающее эффективность вакцин от коронавируса вещество
Американские ученые из компании ElicioTherapeutics создали вещество-адъювант, повышающее эффективность вакцин от коронавируса.
Созданное соединение AMP-CpG доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это позволяет снизить дозировку вакцин от коронавируса в десять раз, сохраняя при этом прежний уровень защиты, передает РИА «Новости».
Проведенные эксперименты на мышах показали, что при их иммунизации вакциной с содержанием AMP-CpG, их Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.
Исследователи полагают, что добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от коронавируса, что позволит вакцинировать больше людей по всему миру. Также выяснилось, что он вызывает более высокий иммунитет, нежели альтернативные варианты.
Ранее ученые Медицинской школы Университета Питсбурга выяснили, что новые штаммы COVID-19 могут обходить антитела благодаря генетическим мутациям, которые способны уклоняться от иммунного ответа.