Новый вид коронавируса найден в Калифорнии

Исследователи выявили новую разновидность коронавируса на территории американского штата Калифорния: этот штамм быстро распространялся в течение последних нескольких месяцев, сообщают СМИ.

В статье, опубликованной в газете The New York Times, специалисты медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) назвали новую разновидность CAL.20C. Этот штамм, предположительно, появился в июле 2020 года в результате мутаций вируса, передает ТАСС.

Его быстрое распространение началось в ноябре. Пока нет оснований считать новую разновидность более летальной, чем другие. Также нет и доказательств того, что она является более заразной. Чтобы установить это, требуется провести дополнительные исследования.

Один из специалистов центра Эрик Вейл полагает, что указанный штамм может быть более заразен, чем зафиксированные ранее. Этим, на его взгляд, может быть обусловлен быстрый рост числа инфицированных в южной части штата.

«Я в достаточной мере уверен, что это более заразная разновидность вируса», – полагает Вейл.

В материале приведены оценки вирусолога Университета штата Калифорния в Сан-Франциско Чарльза Чю. Он сообщил, на CAL.20C приходятся 20-30% получаемых им и его коллегами в штате образцов коронавируса. Чю выразил уверенность, что указанный штамм распространится и за пределами Калифорнии.

Сотрудники федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщили, что в данный момент пытаются получить дополнительную информацию, касающуюся указанной разновидности вируса. На минувшей неделе в ЦКПЗ заявляли, что наиболее распространенным в США в марте 2021 года станет, вероятно, другой новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.

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