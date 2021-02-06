Грузинская оппозиция призвала власти отказаться от политики «не злить Россию» Запад поддержал Грузию против России по вопросу осужденного Цхинвалом грузина 6 февраля 2021, 18:28 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Послы ЕС и США в Грузии в субботу прибыли к премьер-министру Георгию Гахария, чтобы поддержать Тбилиси, который возложил на Россию ответственность за осуждение Верховным судом Южной Осетии на 12 с половиной лет гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, задержанного в прошлом году за незаконное пересечение границы и стрельбу в сторону российских военных, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Посол США Келли Дегнан заявила о «глубоком возмущении» и «незаконным арестом» Зазы Гахеладзе. По ее словам, «обвинения надуманные». «Вопрос освобождения гражданина Грузии должен быть решен максимально своевременно», – сказала Келли Дегнан. Постпред Евросоюза Карл Хайцель также выразил «большую озабоченность» и сообщил, что вопрос обсуждается посредством различных контактов, в том числе по линии Международных дискуссий по безопасности на Кавказе, проводимых после войны-2008. «Арест незаконен, – сказал он. – Требуем незамедлительного освобождения (Гахеладзе)». Грузия возложила на Россию ответственность за осуждение Верховным судом Южной Осетии на 12 с половиной лет гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, задержанного в прошлом году за незаконное пересечение границы и стрельбу в сторону российских военных. Верховный суд Южной Осетии приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Гахеладзе признали виновным по обеим статьям обвинения – ст. 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы). Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они ранили Гахеладзе в ногу. Грузина обвинили, что он пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих. После войны-2008 между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, но ведется диалог по вопросам экономики и гуманитарного характера. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Названа причина возвращения Максаковой в Россию 6 февраля 2021, 10:39

Фото: Александр Шалгин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова тайно вернулась в Россию для борьбы за недвижимость в Москве, считают авторы программы «60 минут», которая выходит на канале «Россия 1». «Причиной возвращения в Россию стала вовсе не пробудившаяся тоска по родине, а судебные тяжбы по разделу московской квартиры», – сообщили авторы в эфире программы. Оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, в январе решила вернуться на родину. В Россию она приехала тайно, провернув настоящую спецоперацию. Артистка также сообщила, что полна решимости начать новую жизнь. Ранее Максакова заявила, что готова спеть на родине, как только между Россией и Украиной будет заключено перемирие. Она также отметила, что ранее ей не хотелось «развлекать россиян», однако сейчас ситуация улучшается, и она готова выступить на отечественной сцене. Напомним, до отъезда на Украину Максакова в течение пяти лет была членом Госдумы от партии «Единая Россия», где также голосовала за присоединение Крыма. Уехав в 2016 году на Украину вслед за своим мужем, депутатом Денисом Вороненковым, артистка извинялась за свое решение по Крыму, а также раскритиковала российское правительство. После убийства Вороненкова осталась жить в Киеве. Стали известны способы получения мошенниками информации о балансе банковской карты 6 февраля 2021, 08:24

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Мошенники могут узнать баланс банковской карты несколькими способами, не только с помощью метода социальной инженерии, выведав у граждан эти данные, но и через уязвимости в приложениях, а добытая информация может быть использована для дальнейших схем по хищению средств граждан, рассказали эксперты. Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин заявил, что ошибки приложений, из-за которых мошенники могут получить конфиденциальную информацию о других пользователях, встречаются постоянно, передает РИА «Новости». «По нашим данным, проблемы, связанные с недостаточной авторизацией, мы встречали в каждом третьем приложении (31%), а годом ранее – в 63% банковских приложений. Часто эти уязвимости приводят к тому, что злоумышленник может узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы», – указал он. Однако проблема может быть не только в онлайн-банкинге, но и в любом другом приложении, которое разработал банк: «Например, был случай, когда в сервисе card2card (переводы с карты на карту) можно было ввести номер карты и сумму, а в ответ сервис мог указать, что сумма на счету недостаточна для перевода или условно «все ок, такие деньги тут есть, можно переводить». Таким образом, мошенникам предоставлялась возможность узнать не только номера всех карт банка, но и их баланс». При этом в данном случае клиент ничего не может сделать, чтобы избежать этого, так как все зависит от банка, который должен выстраивать процесс информбезопасности, следить за каждой системой в инфраструктуре и непрерывно проводить анализ защищенности приложений. Злоумышленники имеют и другие возможности узнать баланс карт. Самый простой – это втереться в доверие человеку или добыть информацию, манипулируя им, отметил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. При этом информация, необходимая злоумышленникам для того, чтобы выйти на клиента банка и попытаться выведать у него баланс карты, попадает в их руки из-за утечек персональных данных. Подобные инциденты, например, возможны при пользовании гражданами различными сервисами, будь то доставка, такси, каршеринг или площадки товарного маркетплейса. Кроме того, не все банковские сотрудники отличаются добросовестностью: они могут состоять в преступном сговоре с мошенниками и предоставлять им информацию о своих клиентах, но такие случаи «все больше уходят в историю», так как наносят существенный ущерб репутации банка, и даже лояльные клиенты уходят после этого. Одним из наиболее банальных способов узнать, сколько денег на карте, по его словам, является «подглядывание из-за спины», когда гражданин выводит баланс счета на экран банкомата или использует банковское приложение в людных местах. В данный момент банки начали этому противодействовать, вводя в свои приложения функцию «скрыть остатки». Ранее стало известно, что в России активизировались мошенники под видом брокеров. СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» 5 февраля 2021, 22:57

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. «В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», – отметили в СБУ. Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов. Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила. Ране Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда. Стало известно о планах Германии поставить «выключатель» на «Северный поток – 2» 6 февраля 2021, 00:25

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся, сообщили СМИ. «В действительности ни канцлер Ангела Меркель, ни глава МИД социал-демократ Хайко Маас не готовы выйти из спорного проекта – и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод «механизмом отключения», – пишет журнал WirtschaftsWoche. Издание отмечает, если Россия заявит Украине о намерении сократить поставки топлива, то германская сторона сможет прервать транспортировку газа по «Северному потоку – 2», передает ТАСС. Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что «механизм отключения» позволит исключить использование газопровода как средства давления на украинскую сторону. При этом прекращение применения «Северного потока – 2» как рычаг давления на Киев является одним из «важных требований США». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Французский лидер Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией Меркель. До этого СМИ сообщали, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию «Северного потока – 2» в случае сокращения транзитных поставок через Украину. Слуцкий о высылке дипломатов: Мы не позволим раздавать печеньки Госдепа на российских улицах 5 февраля 2021, 19:10

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. «Высылка иностранных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве, – необходимая мера в ответ на откровенное и показательное нарушение международного права и российского законодательства. Кроме того, это еще и реакция на попытки вмешательства во внутренние дела и юрисдикцию РФ», – сказал Слуцкий ТАСС. Он добавил, что дипломатические работники должны поддерживать «достойный уровень двустороннего диалога». «Кейс [блогера Алексея] Навального не имеет никакого отношения к этому. Наоборот, он стал беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада», – указал парламентарий. «Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах и политизировать несанкционированные акции», – заключил Слцкий. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Германия отреагировала на высылку европейских дипломатов из России 6 февраля 2021, 09:19

Фото: Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. «Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой. <...> Мы всегда подчеркивали, что не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений», – сказал министр в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что Германия после высылки из России дипломатов «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги. Маас также назвал «важным сигналом» заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон собирается согласовать подход к России с европейскими союзниками. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык 5 февраля 2021, 22:24

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык. Глава государства записал обращение к украинцам на русском языке и рассказал, почему закрыл три оппозиционных телеканала. По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины». «И защитников от «защитников» того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», – заявил Зеленский в Twitter. Украинский лидер выложил в Facebook обращение на русском языке к украинцам по поводу ситуации с закрытием нескольких оппозиционных телеканалов. По его словам, владельцы заблокированных вещателей пытались «разделить» народ страны и занимались «профессиональным зомбированием» украинцев. Украинский лидер также перефразировал одного из героев «Собачьего сердца»: «Не читайте продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, иначе получите порцию сочной и полной брехни». «Я же продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины. И сегодня хочу сделать это на русском языке. На этом языке особенно в последнее время нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют», – сообщил Зеленский. Политик добавил, что несмотря на все проблемы и конфликты, многие защитники Украины говорят именно на русском языке. Он также опроверг, что Украина запретила продавать на своей территории книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина, назвав эти известия «бредом космического масштаба». «Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, «Мастера и Маргариту» на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз «Мастера и Маргариты» выданы 14 разрешений», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита», «но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма». По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке. Напомним, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента. На Украине увидели «руку Москвы» в дефиците электроэнергии 6 февраля 2021, 05:55

Фото: Lilly/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Россия пытается «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Гончар полагает, что причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства Украины, а также якобы умышленные действия России, как игрока рынка, передает РЕН ТВ со ссылкой на издание «Главред». «Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», – заявил он. Эксперт отметил, что решить проблему с нехваткой электроэнергии достаточно легко – ее нужно закупить ее у Белоруссии или России. Однако это бьет по стране в целом, поскольку заставляет ее покупать электричество у «страны-агрессора». Гончар считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить. Ранее в Крыму предложили помочь Украине электроэнергией. Напомним, на Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. В США раскрыли способ уничтожения гиперзвуковых ракет 6 февраля 2021, 15:08

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Ксения Панькова

Гиперзвуковые ракеты могут быть сбиты на определенном участке траектории полета, считают американские эксперты. По их мнению, перехват вполне возможен на конечном отрезке полета гиперзвуковой ракеты. Аналитик издания The National Interest Дэвид Экс ссылается на слова генерала ВС США Марка Милли, заявившего еще в прошлом году о том, что средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами нет из-за их колоссальной скорости, передает «ФАН». Экс сделал вывод, что перехват российских гиперзвуковых ракет «Авангард» или китайских DF-17 невозможен на среднем участке траектории их полета. Он подчеркнул, сославшись на мнение военного эксперта Кингстона Рейфа, что у ВМС США имеется зенитная противоракета SM-3, способная уничтожать менее скоростные баллистические ракеты средней дальности на промежуточной стадии их полета, однако против гиперзвукового оружия подобный боеприпас будет бесполезен. Рейф при этом отметил, что неспособность систем ПРО противостоять гиперзвуковому вооружению связана также с меньшей высотой полета и способностью таких боеприпасов активно маневрировать, передвигаясь по непредсказуемой траектории. Однако, уверен Рейф, перехват вполне возможен на конечном отрезке полета гиперзвуковой ракеты, так как, по его мнению, боеприпас будет на этом участке двигаться медленнее, чем межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бомбардировщик Ту-22М3 провел испытательные стрельбы «убийцами авианосцев» 6 февраля 2021, 04:58

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Оснащенный дополнительным оборудованием дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 подтвердил в ходе серии стрельб характеристики новых крылатых ракет Х-32, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник сообщил, что «дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М», передает РИА «Новости». «Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – «в колышек» (в центр мишени», – добавил он. Отмечается, что «Х-32 в первую очередь предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современное ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей». Ракета способна с высокой эффективностью уничтожать наземные объекты, включая радиолокационные станции. По словам источника, серия пусков состоялась в прошлом году. Тестовые стрельбы были нужны как для подтверждения характеристик серийных Х-32, так и для подготовки к испытаниям ракет с борта новых бомбардировщиков Ту-22М3М, а также имели определенные опытно-исследовательские задачи. Сверхзвуковая крылатая ракета Х-32 принята на вооружение 2016 году, она разработана на замену ракетам Х-22, носителями которых являются стоящие на вооружении самолеты Ту-22М3. Х-32 получила модернизированный жидкостной ракетный двигатель с повышенной тягой, цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовой цифровой вычислительный комплекс, помехозащищенную активно-пассивную радиолокационную станцию и собственные системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета свыше 30 км составляет около 5 Махов, дальность применения – 1 тыс. км. Напомним, в мае 2020 года сообщалось, что с бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 проведены испытания новой гиперзвуковой ракеты. Раскрыта тайна умершего актера из «Бригады» Виталия Альшанского 6 февраля 2021, 09:33

Фото: "Кураж",Красный Квадрат Кино

Текст: Ксения Панькова

Скончавшийся актер Виталий Альшанский мечтал быть вечно молодым и втайне проходил процедуру введения стволовых клеток в позвоночник, рассказал друг артиста, певец и композитор Дмитрий Дунаев. Альшанский был одиноким человеком, которому никто никогда не помогал, рассказал Дунаев «Пятому каналу». Он отметил, что актер «крутился сам», и в последнее время взял кредит. «И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», – заявил композитор. По его словам, от уколов Альшанский испытывал боли в спине, а в последние месяцы постоянно носил корсет, но так, чтобы другие не заметили. При этом Дунаев также подчеркнул, что его друг никогда не злоупотреблял алкоголем. Альшанский, известный по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Бригада», умер накануне. Как сообщила актриса Ольга Сидорова, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске, окончил режиссерский факультет Театрального института имени Щукина. Снимался в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Молодежка», «Наваждение» и других. Ефремова этапировали в Москву для следственных действий 5 февраля 2021, 20:15

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия, сообщили в белгородском управлении ФСИН. «На основании постановления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве 04.02.2021 осужденный Ефремов был эпатирован в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях», – говорится в сообщении на сайте регионального УФСИН. Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Переехавший в шикарный особняк сын Байдена возмутил американцев 6 февраля 2021, 13:58

Фото: Democratic National Convention/

Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Американцы припомнили сыну президента США Джо Байдена Хантеру, который переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов, коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны. Вместе с супругой и десятимесячным сыном Байден-младший переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью – около 1 тыс. 200 кв. метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. В нем располагаются две люксовые спальни, огромная гостиная с белым известняковым полом и мраморная ванная комната. Также в распоряжении жильцов – терраса с садовой мебелью и камином. На территории располагается собственный бассейн и большой балкон с видом на воду. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США, передает «ФАН». До конца 2020 года Хантер с супругой и ребенком проживали в трехэтажном доме стоимостью 3,8 млн долларов на Голливудских холмах. Жители США припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена. Многие задались вопросом, откуда «снова взял деньги, Хантер?». «Должно быть, эти богатые заработали деньги путем нечестных сделок», – уверены американцы. «Нет ничего лучше, когда правительство платит за твою безопасность, особенно когда получаешь миллионы от китайского правительства. Я упомянул Украину? Это нормально состоять в преступном клане», – надсмехаются пользователи Сети. Читатели Fox News подчеркивают: несмотря на неблагоразумные траты, сын президента США ничего не умеет и нигде не работает. «Отвратительно для человека, уволенного со службы. У него нет никаких навыков, кроме курения крэка и зарабатывания денег на коррупции своего отца», – отмечают в комментариях одни. «Проходит ли он аудит? Откуда у него такие деньги на дом, если он безработный?» – вопрошают другие. Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Американский минюст в декабре запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Внук ветерана Артеменко заявил об угрозах семье от сторонников Навального 5 февраля 2021, 19:38 Внук ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко, проходящего потерпевшим по делу о клевете в отношении блогера Алексея Навального, заявил в Бабушкинском суде Москвы, что в адрес его семьи поступают угрозы от сторонников Навального. «Мне стали приходить угрозы, меня поджидали возле подъезда. Ваши товарищи слили мои номера, адреса, в какие детские сады ходят мои дети», – заявил внук ветерана Игорь Колесников, передает ТАСС. При этом он отметил, что ни сам лично, ни его дедушка не писали заявление на Навального в правоохранительные органы. В ответ Навальный стал кричать на свидетеля и обвинил его в том, что тот участвовал в «фабрикации дела». В свою очередь Колесников отверг все обвинения и подчеркнул, что действует из интересов защиты своего дедушки. «Вы вертитесь, как уж на сковородке», – ответил он Навальному. Журналист Андрей Медведев, комментируя происходящее в своем телеграм-канале, отметил, что блогер сам «выносит себе приговор» своим поведением. «Когда устраивает отвратительные истерики, когда кричит, что не знает никакого деда, когда называет ветерана Великой Отечественной куклой, и вдруг все видят, как с Навального будто слезает маска, и открывается омерзительная рожа, как в каком-нибудь произведении Лавкрафта, где хтоническое чудовище поселилось в тело человека», – описал поведение Навального журналист. Также он резко отозвался о личных качествах блогера. «Мелкий, ничтожный, не умный, без чувства юмора, без чувства достоинства, без уважения к себе, без уважения к стране, без уважения к старшим, без умения держать удар. Истеричный, кричащий, жалкий в своих корчах», – добавил Медведев. Он сравнил его с чудовищем Ктулху из произведений писателя Лавкрафта и удивился, что кто-то считает блогера способным «построить какую-то прекрасную Россию будущего». «Да он перед стариком ветераном просто по-людски извиниться не способен. Его главная энергия – это надменная ненависть. А с ней ничего не создать», – заключил журналист. Руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова в своем Facebook заявила, что оскорбление Навального в адрес ветерана – не случайность, а «последовательная политика по глумлению над нашей исторической памятью и нашими героями». «Здесь достаточно вспомнить прошедший весной «Бессмертный полк онлайн», где наши добровольцы помогали модерировать заявки. Напомню, тогда сторонники Навального загружали фотографии нацистских преступников. Всем им было предъявлено обвинение по статье «реабилитация нацизма». Разве это не осквернение памяти?» – добавила она. По мнению Амельченковой, сторонники Навального «за деньги, ради отчетов зарубежным спонсоров» предают ценности российского народа. «И если ветеран просит о помощи, если очерняют его честь и достоинство (даже на судебном заседании блогер посмел сравнить ветерана с куклой), то мы должны встать на защиту ветерана. Вся страна встанет! Такое нельзя оставлять безнаказанным», – заключила она. Ранее в ходе заседания в пятницу ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить свои показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Байден назвал число голодающих американцев 5 февраля 2021, 21:40

Фото: Joe Tabacca/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Из-за тяжелой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, голодают свыше 30 млн американцев, заявил президент США Джо Байден. «24 млн взрослых и 12 млн детей в буквальном смысле не имеют достаточной еды. И это не демократы или республиканцы, они – американцы», – цитирует Байдена РИА «Новости». Количество безработных в США, по последним данным, достигло почти 10 млн человек. Более 4 млн человек из этого числа находятся без работы более полугода. Более 15 млн американцев на данный момент не способны заплатить арендную плату, заявил Байден. Байден огласил эти сведения для подкрепления требования к конгрессу одобрить пакет экономической помощи в объеме 1,9 трлн долларов. В январе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время. В апреле 2020 года уровень безработицы в Соединенных Штатах приближался к показателям Великой депрессии. При этом для половины американцев пособие по безработице оказалось выше зарплаты.