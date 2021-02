АПЛ «Северодвинск» провела успешные стрельбы «Калибром» Бомбардировщик Ту-22М3 провел испытательные стрельбы «убийцами авианосцев» 6 февраля 2021, 04:58 Текст: Наталья Ануфриева

Оснащенный дополнительным оборудованием дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 подтвердил в ходе серии стрельб характеристики новых крылатых ракет Х-32, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник сообщил, что «дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М», передает РИА «Новости». «Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – «в колышек» (в центр мишени», – добавил он. Отмечается, что «Х-32 в первую очередь предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современное ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей». Ракета способна с высокой эффективностью уничтожать наземные объекты, включая радиолокационные станции. По словам источника, серия пусков состоялась в прошлом году. Тестовые стрельбы были нужны как для подтверждения характеристик серийных Х-32, так и для подготовки к испытаниям ракет с борта новых бомбардировщиков Ту-22М3М, а также имели определенные опытно-исследовательские задачи. Сверхзвуковая крылатая ракета Х-32 принята на вооружение 2016 году, она разработана на замену ракетам Х-22, носителями которых являются стоящие на вооружении самолеты Ту-22М3. Х-32 получила модернизированный жидкостной ракетный двигатель с повышенной тягой, цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовой цифровой вычислительный комплекс, помехозащищенную активно-пассивную радиолокационную станцию и собственные системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета свыше 30 км составляет около 5 Махов, дальность применения – 1 тыс. км. Напомним, в мае 2020 года сообщалось, что с бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 проведены испытания новой гиперзвуковой ракеты.

В США заявили о превосходстве Су-35 над F-15 5 февраля 2021, 13:06

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя», пишет издание The National Interest. Эксперт Себастьян Роблин решил рассмотреть характеристики двух конкурирующих истребителей из России и США – Су-35 и F-15. Он подчеркнул, что российский образец поколения 4++ является глубокой модернизацией самолета Су-27, оснащенной современной электроникой, технологией «стелс» и двигателями с управляемым вектором тяги, что делает машину высокоманевренной, пишет ФАН. Су-35 оборудован мощной радиолокационной станцией «Ирбис-Э», способной обнаруживать цели на удалении 400 километров, пишет эксперт. Однако, по мнению Роблина, РЛС APG-63(V)3, установленная на F-15, имеет большее разрешение, а также повышенную устойчивость к помехам и отслеживанию радарами противника. Также Су-35 имеет инфракрасную систему поиска и слежения, отметил аналитик, при помощи которой пилот может обнаруживать самолеты в радиусе 50 километров. По его словам, такое оборудование позволяет засекать вражеские стелс-самолеты, причем на F-15 таких приборов попросту нет. Роблин также отметил, что российский истребитель превосходит своего американского конкурента в плане радиолокационной малозаметности. Он напомнил, что F-15 не разрабатывался в качестве стелс-истребителя, тогда как в Су-35 изначально заложены такие возможности, что делает Су-35 менее заметным для вражеских радаров. Вопрос вооружения также был рассмотрен экспертом, который отметил, что у Су-35 имеется 12 узлов подвески ракетного вооружения, а у F-15 их всего лишь восемь. Российский и американский самолеты несут ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности – К-77М и AIM-120D соответственно. Оба боеприпаса обладают схожими характеристиками, однако у российского образца радиус действия достигает 200 километров, а у ракеты из США – 160 километров. Су-35 может быть оборудован сверхдальней ракетой Р-37М, способной бить на 400 км, что, по мнению Роблина, будет эффективно против самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. «Су-35 имеет 12 или более жестких точек для установки ракет по сравнению с восемью на F-15C. Это явное преимущество для Су-35, который, скорее всего, выпустит несколько ракет одновременно, чтобы увеличить вероятность попадания», – пишет автор материала. Самолет российского производства оснащен системой радиоэлектронной борьбы «Хибины», которая защищает Су-35 от ракет AIM-120, констатировал Роблин. Аналитик добавил, что подобное оборудование F-15, разработанное еще в 1970-х годах, весьма устарело. F-15, как и его российский конкурент, обладает неплохой маневренностью, однако реактивные двигатели с управляемым вектором тяги Су-35 позволят машине из РФ «закрутить» американский истребитель в ближнем бою. Также эксперт отметил возможность самолета из России эффективно бороться с наземными целями, в отличие от F-15, который не имеет такой возможности, так как предназначен лишь для завоевания господства в воздухе. «Су-35 удерживает корону лучшего истребителя, а также остается очень боеспособной и универсальной ракетной платформой как против воздушных, так и против наземных целей», – констатировал Роблин. В прошлом году издание The National Interest сообщало обратило внимание на видео с российскими истребителями поколения Су-35, опубликованное Минобороны. По словам журналистов, видео продемонстрировало, что российские истребители являются «убийцами». В России начали разработку уникального противотанкового комплекса 5 февраля 2021, 03:53 Текст: Евгения Шестак

Конструкторское бюро приборостроения начало разрабатывать первый в мире многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который сможет сбивать беспилотники, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. «КБП начало разработку новых ПТРК. Это уже не узкоспециализированное противотанковое вооружение, а многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное эффективно поражать не только типовые цели – танки или бронетехнику, но и целый спектр ранее «недостижимых целей», таких как воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты», – сказал РИА «Новости» Оздоев. По его словам, для ракет нового многоцелевого комплекса разрабатываются уникальные для ПТРК комбинированные головки самонаведения сразу с двумя каналами – тепловизионным и оптическим. «Новые боеприпасы будут применяться по принципу «выстрелил – забыл», – добавил Оздоев. В свою очередь в «Высокоточных комплексах» отметили, что параллельно ведутся работы по улучшению технологии изготовления боевых частей для ракет ПТРК, в частности разрабатываются новые составы взрывчатых веществ. На сегодняшний день на вооружении ни одной из стран нет противотанковых комплексов, которые могут поражать беспилотные летательные аппараты. Отдельные марки ПТРК могут сбивать крупные и малоскоростные воздушные цели с достаточным тепловым излучением, типа вертолетов. Ранее сообщалось, что в Таманскую мотострелковую дивизию Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках гособоронзаказа поступят более 18 новых противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С» на гусеничном шасси, которые заменят ПТРК «Штурм». Эксперт назвал плюсы и минусы принципа «пустил – забыл» новой российской экспортной ракеты 4 февраля 2021, 11:26

Фото: Минобороны РФ/Youtube

Текст: Ирина Яровая

«Такая инновационная техника позволит нам сохранить позиции по продажам вооружения, несмотря на все нерыночные методы конкуренции, применяемые США и рядом других стран», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя завершение государственных испытаний перспективной экспортной ракеты «воздух – воздух» большой дальности РВВ-БД. «Ракета РВВ-БД уже находится на вооружении в российских Военно-космических силах, вчера завершились испытания только ее экспортного варианта. В целом нужно понимать, что у тех наших изделий, которые планируется поставлять за рубеж, должен быть свой экспортный облик. Он отличается от того, что производится для наших собственных вооруженных сил – в российских ВКС используются более продвинутые модели», – объяснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. Для того, чтобы поставлять ракеты за рубеж, изделие должно получить паспорт экспортного облика. «Этим занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. После завершения испытаний наша ракета РВВ-БД такой паспорт получила – ей присвоена литера «О1». Это значит, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» получила разрешение на серийное производство изделия и может приступить к его экспортным поставкам», – рассказал эксперт. Мураховский отметил, что в основе ракеты лежит принцип многоканального обстрела «пустил – забыл», который заключается в использовании автономной системы самонаведения. «При такой системе ракета снабжается радиолокационной активной головкой самонаведения, которая не требует большого участия оператора. Благодаря такой технологии, пилот самолета может запускать ракету по выбранной цели и сразу переключаться на решение других задач», – сказал собеседник, подчеркивая – в этой особенности и заключается основное преимущество ракеты. Однако есть и очевидные недостатки системы «пустил – забыл», считает Мураховский. «Прежде всего такие системы подавляются с помощью радиоэлектронных способов борьбы. Для того, чтобы избежать этого, нужно постоянно совершенствовать не только системы наведения, но и системы защиты», – уверен он. Вторым недостатком является высокая цена ракеты. «Однако увеличивает стоимость изделия не только система самонаведения, но и большая дальность ракеты – она достигает 200 км», – пояснил эксперт. «В целом сейчас наш экспорт вооружения находится на том этапе, когда все, что было разработано в 1970-е годы в СССР, начало обновляться. Свои разработки нового поколения мы уже представляем на аэрокосмической выставке в Индии, например, экспортные варианты истребителя Су-57, систем ПВО, вооружения для авиации. Думаю, ракета РВВ-БД тоже будет представлена на одной из зарубежных выставок. Такая инновационная техника будет востребована за рубежом, что позволит нам сохранить позиции по продажам вооружения, несмотря на все нерыночные методы конкуренции, применяемые США и рядом других стран», – заключил Мураховский. Ранее в России завершились государственные совместные испытания перспективной экспортной ракеты «воздух – воздух» большой дальности РВВ-БД, сообщило корпоративное издание «Вымпел» ГосМКБ «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ). Ракета большой дальности РВВ-БД предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу «пустил – забыл», пояснили в КТРВ. Максимальная дальность пуска по некоторым типам целей достигает 200 км. Масса боевой части составляет 60 кг, передает ТАСС. В 2019 году эксперты европейского оборонного журнала European Defence Review отмечали, что разрабатываемая Россией ракета РВВ-БД может поразить воздушную цель на очень большом удалении, а «тактико-технические характеристики российских боеприпасов не уступают показателям западных ракет». В конце января корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Танк «Армата» получил разрешение на экспорт 4 февраля 2021, 03:53 Текст: Евгения Шестак

Новейший российский танк «Армата» получил экспортный паспорт, в ближайшее время его впервые представят за рубежом, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта. «На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», – сказали РИА «Новости» в компании. В пресс-службе российского спецэкспортера также напомнили, что в 2020 году на внешний рынок была выведена новейшая колесная боевая платформа «Бумеранг». «Армата» – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что серийные поставки новейшего танка «Армата» в российскую армию начнутся в 2021 году. В прошлом году сообщалось, что «Армату» хотят подготовить к боям с танками будущего. АПЛ «Северодвинск» провела успешные стрельбы «Калибром» 5 февраля 2021, 18:27 Текст: Алексей Дегтярев

Атомная подлодка «Северодвинск провела успешные стрельбы крылатой ракетой «Калибр» по цели, находящейся на боевом поле Чижа в Архангельской области, сообщила пресс-служба Северного флота. «Стрельба состоялась в рамках программы плановой боевой подготовки атомной подводной лодки. Ракетная стрельба АПРК (атомный подводный ракетный крейсер – прим. ВЗГЛЯД) «Северодвинск» была отработана в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море», – цитирует сообщение флота РИА «Новости». «Калибр» пролетел несколько сотен километров и точно поразил цель на полигоне. В ходе учений экипаж АПЛ продемонстрировал «высокий профессионализм и военно-морскую выучку», подчеркнули в СФ. АПЛ «Северодвинск» – головной корабль проекта 885 «Ясень», она стоит на вооружении соединения атомных подлодок Северного флота. Крейсер является первым штатным носителем «Калибров» в этом флоте. В январе сообщалось, что АПЛ того же проекта 885М «Казань» находится на завершающем этапе испытаний и вскоре будет передана Военно-морскому флоту. Россия решила возобновить работу с Индией по проекту истребителя пятого поколения 3 февраля 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия готова продолжить совместные работы с Индией по вопросу создания многоцелевого боевого самолета пятого поколения FGFA, сообщил замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов на международном авиасалоне Aero India 2021. «Мы открыты к диалогу по данному проекту», – передает ТАСС слова Дрожжова. Он отметил, что в настоящее время работы по программе FGFA приостановлены. «Нашими партнерами взята пауза», – пояснил он. На основе истребителя перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации «Сухим» совместно с индийской компанией Hindustan Aeronautics Ltd. с 2010 года велась разработка совместного российско-индийского проекта истребителя пятого поколения FGFA. В апреле 2018 года издание Jane's Defence Weekly сообщало о выходе Индии из данного проекта, при этом утверждалось, что индийская сторона может пересмотреть это решение. По словам Дрожжова, Россия и Индия завершают подготовку контракта на поставку Нью-Дели переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С». «Работа по подготовке к заключению между нашими странами контракта на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» находится на завершающей стадии», – проинформировал Дрожжов. В ноябре 2018 года СМИ сообщили о выборе Индией российских ПЗРК «Игла-С», стоимость сделки оценивалась в 1,5 млрд долларов. Определен конструктивный облик новой ракеты для ЗРК «Тор-М2» 3 февраля 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Конструкторское бюро «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») подготовило инженерный проект, который определяет конструктивный облик новой малогабаритной ракеты для зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». «Проведена значительная работа, и подготовлен инженерный проект, определяющий конструктивный облик новой зенитной управляемой ракеты ближнего действия малых габаритов в целом и ее составных частей для модернизации ЗРК «Тор-М2», – передает ТАСС сообщение в корпоративном издании бюро «Вымпел». Ранее президент Владимир Путин заявил, что завод «Купол» подпишет контракты с Минобороны, по которым в 2019-2027 годах будут поставлены зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» на общую сумму в 100 млрд рублей. Рособоронэкспорт показал новую систему борьбы со всеми типами беспилотников в Индии 4 февраля 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Рособоронэкспорт на выставке Aero India-2021 впервые представил систему по борьбе со всеми существующими, а также перспективными беспилотниками. «Мы представляем комплекс систем для подавления и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Особенность в том, что в одном подразделении собраны различные средства для обнаружения цели, для поражения ее в различных зонах. Чем больше разновидных изделий в одном подразделении, тем это подразделение более устойчиво к воздействию противника. Эта система впервые представлена на международных выставках», – передает РИА «Новости» слова представителя компании в ходе презентации на российском стенде на выставке. Он отметил, что система объединяет зенитные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и станции РЛС, а также средства автоматизации и управления. «Мы предлагаем зенитные комплексы типа «Панцирь С-1», «Тор-М2КМ», ПЗРК «Игла-С», боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С», это в части огневых средств. В части комплексов радиоэлектронной борьбы - «Репеллент», «Купол», «Рубеж-автоматика», «Пищаль-ПРО». В качестве радиолокационных станций тоже можно составлять различные варианты, в том числе РЛС «Подлет-Е», новейшую П-18-2 «Прима» и другие. И все это интегрируют средства автоматизации и управления», – пояснил представитель компании. «Надо ориентироваться на противника, сперва посмотреть, какие у него есть беспилотные летательные аппараты, оценить свои войска, свои объекты прикрытия, и уже строить систему так, чтобы она могла отразить и подавить беспилотные аппараты противника. Мы специально насыщали эту систему такими средствами, чтобы она могла отразить и подавить все существующие на сегодня и перспективные беспилотные летательные аппараты», – добавил он. Ранее Рособоронэкспорт сообщил, что Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow-2019. Индия решила купить у России 21 истребитель МиГ-29 3 февраля 2021, 10:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29, заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India-2021. «Предложение на поставку 21 самолета МиГ-29 передано индийской стороне. Правительством Республики Индии принято решение о закупке указанных самолетов. Ожидаем решения штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур», – передает РИА «Новости» слова директора ФСВТС. Дрожжов предположил, что задержка с заключением контрактов по данной авиатехнике связана, прежде всего, с пандемией коронавируса. «Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее, переговорный процесс идет», – отметил он. Он добавил, что Россия направила Индии предложение о поставке дополнительной партии машинокомплектов истребителей Су-30МКИ. «Предложение о поставке технологических комплектов для производства 12 дополнительных самолетов Су-30МКИ также передано партнерам. Ожидаем решение индийской стороны о проведении контрактных переговоров», – сказал Дрожжов. По его словам, выполнение контракта на поставку систем ПВО С-400 Индии идет по графику. «Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года», – сказал он. Дрожжов напомнил, что в январе в Россию прибыли индийские специалисты и приступили к обучению работе на С-400. Напомним, в июле газета ВЗГЛЯД сообщала, что Индия одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и 12 Су-30МКИ. Новый плавающий танк «Спрут-СДМ1» начали испытывать в Сибири 3 февраля 2021, 08:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший российский аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1» в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. «В ближайшее время для легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» начнутся испытания в условиях низких температур, которые пройдут на территории Западной Сибири», – передает РИА «Новости» слова Оздоева. Он добавил, что затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность – надо подтвердить возможности по авиадесантированию «Спрута» из военно-транспортных самолетов Ил-76МД. В конце прошлого года «Спрут» прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех балов. Также боевую машину протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала +40 градусов. Американские военные прибыли в Норвегию для развертывания бомбардировщиков В-1В 3 февраля 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer, сообщило Европейское командование американских вооруженных сил. Ожидается, что четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer прибудут в Норвегию в период с 7 по 20 февраля, передает «Интерфакс». Авиабаза Эрланн располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2714 метров и четырьмя стояночными площадками для больших самолетов. В настоящее время на ней базируются эскадрилья истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии и подразделение вертолетов Sea King Mk43B. Напомним, 29 мая в Минобороны России сообщили, что системы ПВО зафиксировали B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего российские истребители Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс. Самолеты НАТО и США регулярно проводят полеты у российских границ и у российских баз в Сирии. Так, 6 мая бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer провели в воздушном пространстве Эстонии учебные сбросы бомб в ходе учений НАТО «Весенний шторм». Генштаб Вооруженных сил России расценил учения НАТО как провокационные. Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия 5 февраля 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсуждены на совещании, которое провел министр обороны Сергей Шойгу. «Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении», – передает ТАСС слова Шойгу на совещании, которое прошло на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове. По словам министра, «на основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности». Ранее президент Владимир Путин наградил бывшего гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард». Китайские СМИ писали, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. По данным китайской прессы, «Авангард» способен долететь до Вашингтона за 15 минут. Напомним, Соединенные Штаты настаивают, чтобы Россия свернула проекты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гиперзвуковом блоке «Авангард» в контексте отношений с США и о том, какое еще российское гиперзвуковое оружие может угрожать США. Рособоронэкспорт решил вывести на международный рынок 50 новых образцов оружия 4 февраля 2021, 09:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Рособоронэкспорт в ближайшие пять-семь лет выведет на зарубежные рынки порядка 50 новых образцов вооружений и спецтехники, сообщили в пресс-службе компании. «В течение пяти-семи лет Рособоронэкспорт планирует вывести на международный оружейный рынок около 50 новых современных образцов вооружения и военной техники, в частности зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» 2С38, предназначенные для борьбы с БЛА лазерные комплексы, ВНЭУ с риформингом дизельного топлива и электрохимическим генератором», – передает РИА «Новости» сообщение компании. Кроме того, в указанный период паспорт экспортного облика должны получить управляемые авиационные средства поражения, в том числе авиационные управляемые ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», создаваемые с использованием научно-технического задела ракет семейства Х-38М. Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» калибром 57 мм не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки. Главное преимущество ВНЭУ – увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей. Ранее сообщалось, что предварительные испытания зенитного комплекса «Деривация-ПВО» подтвердили возможность установки сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного типа. Пентагон решил провести обзор расположения американских военных по всему миру 5 февраля 2021, 05:40 Текст: Наталья Ануфриева

Пентагон проведет обзор расположения военных США по всему миру, сообщил в письменном заявлении министр обороны страны Ллойд Остин. Остин сообщил, что «по распоряжению президента министерство проведет обзор глобального позиционирования вооруженных сил США, их присутствия, ресурсов, стратегии и миссий», передает РИА «Новости». «Мы будем советоваться с нашими союзниками и партнерами по мере проведения этого обзора», – добавил он. Глава ведомства не упомянул о каких-либо конкретных возможных изменениях. Ранее президент США Джо Байден объявил о приостановке вывода войск из Германии. «Умный» мишенный комплекс для обучения точной стрельбе создали в Ростехе 3 февраля 2021, 12:03 Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) создал не имеющий аналогов в России акустический бесконтактный мишенный комплекс, сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Комплекс анализирует скорость и координаты пролета пули или снаряда и транслирует данные о попаданиях и отклонениях на экран компьютера. Разработка повышает эффективность обучения стрельбе и точность корректировки огня», – передает ТАСС сообщение Ростеха. По словам разработчиков, новый мишенный комплекс не имеет аналогов в России, так как его характеристики позволяют получать информацию о результативности выстрелов фактически мгновенно и корректировать огонь, ориентируясь на данные аппаратуры. Система предназначена для обучения стрельбе из стрелкового оружия калибра от 5,45 до 12,7 мм, а также снарядами калибра 30 мм. Новый мишенный комплекс также уникален тем, что в отличие от существующих образцов он поддерживает беспроводную связь между датчиками и оператором на расстоянии километра. Напомним, в декабре холдинг «Технодинамика» (входит в «Ростех») передал ВКС России первую партию уникальных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа, которые будут использоваться в качестве мишеней при испытаниях перспективного оружия.