Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь

Правительство поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности, заявил замглавы Росстата Павел Смелов. «По срокам переписи происходят небольшие изменения. Было недавно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точные даты будут определены постановлением правительства в соответствии с законом. Сейчас готовятся нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать отсрочку проведения переписи», – передает ТАСС слова Смелова. Как отметил Смелов, на новый перенос Всероссийской переписи населения в РФ потребуются дополнительные средства. «Действительно, увеличение будет. Точную сумму я сказать не могу, потому что расчеты ведутся, – сказал замглавы Росстата, – В декабре мы получили рекомендации Роспотребнадзора, как нам проводить перепись, чем оснащать переписчиков и стационарные участки в МФЦ. Поэтому там потребуется закупка дополнительных средств индивидуальной защиты для наших сотрудников, для приходящих граждан вплоть до того, что мы должны предусмотреть возможность выдачи масок для тех людей, кто пришел без масок. Также после каждого посещения потребуется дезинфекция». При этом Смелов добавил, что самые большие затраты на перепись – это заработная плата переписчиков, отметив, что ведомство предлагает увеличить размер оплаты труда переписчиков и привлекаемого персонала. «Предварительные итоги, скорее всего, будут в январе – феврале 2022 года. Это будет самая главная цифра – общая численность населения. А окончательные итоги будут подведены в 2023 году», – сказал Смелов. По его словам, проведенный с октября 2020 года этап переписи населения в труднодоступных регионах придется провести снова из-за ее переноса. Всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена и пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. 1 октября перепись стартовала в труднодоступных районах России.

На Украине приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского 4 февраля 2021, 18:03

Фото: EPA/Toms Kalnins/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». «Делегаты XXIV съезда политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (…) постановили (…) начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента»», – говорится в сообщении на сайте партии. Также парламентарии поручили областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента президента за «нарушение конституции и законов Украины, противоправное закрытие телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в частности». «Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти», – сказано в тексте резолюции. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. Соловьев сказал, как реагировать на угрозы санкций из-за Навального 4 февраля 2021, 14:52

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что команда президента США Джо Байдена столкнулась с нехваткой возможностей для ввода санкций против России. «Во-первых, ранее американцы уже говорили, что намерены оценить общую эффективность санкционной политики США, потому что они уже и так приняли слишком много ограничений. Сейчас в Белый дом вернулась команда Барака Обамы. А Обама, как ни странно, в вопросах санкций был более последовательным политиком, нежели Трамп. Потому несмотря на громкие заявления, Байден возможно станет более прагматичным президентом», – сказал телеведущий и журналист Владимир Соловьев. «Во-вторых, а какая нам вообще разница? К санкциям призывает команда Навального, но кто это? Не очень хорошо образованные, глубоко несчастные мизантропы. Для них было бы абсолютным счастьем, если бы Запад всю Россию обложил санкциями», – уверен собеседник. «Потому главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны? Ответ на этот вопрос куда более важен», – заключил Соловьев. Ранее издание The New York Times сообщило о понимании ключевыми помощниками президента США Джо Байдена того, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны. Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон. При этом накануне группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Кроме того, в конце января телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину». В Совете Федерации такой призыв назвали «изменой Родине». «Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – задался вопросом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, в свою очередь, счел поведение руководителей ФБК «полным унижением себя и своей собственной страны». По его словам, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем через выборы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Невзорова пожаловались в Генпрокуратуру из-за Зои Космодемьянской 5 февраля 2021, 01:43

Фото: вДудь/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Российское военно-историческое общество подало в Генпрокуратуру заявление на журналиста Александра Невзорова, причиной стали его высказывания о якобы отсутствии подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Накануне Невзоров в эфире своей программы на «Эхо Москвы» рассуждал о новом фильме, посвященном Зое Космодемьянской. Он заявил, что убитая фашистами девушка якобы не совершила никакого подвига. «Заслуги-то никакой не было... Фанатик, исполняющий преступный приказ», – заявил он. «Учитывая значительную аудиторию радио «Эхо Москвы»... считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», – указывается в обращении военно-исторического общества, передает РИА «Новости». РВИО напомнило, что Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача «выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». Для этого было приказано «разрушать и сжигать дотла» все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог. «Заслуги Космодемьянской Зои признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды», – говорится в заявлении. В РВИО подчеркнули, что подобная деятельность Невзорова – это умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее героях, участниках, ветеранах и жертвах. Кроме того, фактически слова Невзорова являются клеветой на СССР и фальсификацией истории. В связи с этим РВИО просит Генпрокуратуру «провести проверку по факту распространения Невзоровым заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенного с использованием средств массовой информации» и привлечь его к уголовной ответственности по пункту 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса. Зоя Космодемьянская – красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта СССР. При выполнении в возрасте 18 лет боевого задания в тылу врага была схвачена на оккупированной территории. После жестоких пыток и допросов была повешена немецко-фашистскими захватчиками. Космодемьянская стала первой женщиной, которая получила звание Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В мае 2020 года российский лидер Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии открытия нового музейного комплекса Героя Советского Союза Зои Космодемьянской «Зоя». Байден пообещал заставить Россию «платить» за свои действия 4 февраля 2021, 23:34

Фото: Jim LoScalzo/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент США Джо Байден заявил, что в отличии от своего предшественника Дональда Трампа будет жестко противостоять действиям России и заставлять ее платить за свои действия. «Я ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», – цитирует РИА «Новости» Байдена. Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы». «Я также напрямую буду иметь дело с вызовами, которые представляет для нашего процветания, безопасности и демократии наш наиболее серьёзный конкурент – Китай», – сказал Байден. «Мы ограничим злоупотребления Китая в экономике, будем противостоять его агрессивным действиям и шантажу и будем давать отпор атакам Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления. Но мы готовы работать с Пекином, когда это в американских интересах. Мы будем конкурировать с позиции силы», – сказал глава государства. Кроме того, президент США заявил, что продление стратегического договора СНВ-3 показывает, что США готовы общаться и с противниками. «Мы будем дипломатически общаться с нашими противниками и конкурентами там, где это в наших интересах и продвигает безопасность американцев. Поэтому США и Россия вчера продлили договор СНВ-3 на пять лет, сохраняя единственный договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную безопасность», – сказал Байден. Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального. По его словам, «политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний» – это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у США и всего мирового сообщества. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия. Врач перечислила первые симптомы онкологического заболевания 4 февраля 2021, 19:16 Текст: Вера Басилая

Потеря аппетита и внезапное снижение веса могут быть первыми симптомами онкологического заболевания, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения России Любовь Дроздова. «Есть звоночки, когда есть какое-то ухудшение состояния в принципе – любые ситуации, связанные с потерей аппетита, немотивированным снижением массы тела. Это если мы говорим об онкологических заболеваниях», – цитирует эксперта телеканал «Москва24». Во время онлайн-конференции, приуроченной к началу Всероссийской акции «ОнкоПатруль», Любовь Дроздова заявила, что следует насторожиться при непроходящей усталости и слабости после отдыха. При этом названные симптомы эксперт охарактеризовала как общие, и призвала проходить врачебное обследование для более точного диагноза. Эксперты Фонда рака легких Рой Касл ранее объявили, что на онкологическое заболевание может указывать изменение голоса. Появление в нем хрипящих звуков может указывать на опухоль в легких, сдавливающую гортанный нерв. Вопрос вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне 4 февраля 2021, 14:36

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Тема постоянного вмешательства Вашингтона во внутренние дела России может получить развитие на официальном уровне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты (их не надо особо даже искать, они на поверхности) – мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», – сказала Захарова, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал. Дипломат напомнила, что Россия, в соответствии с Уставом ООН и другими международными документами, всегда исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Подводник объяснил инцидент с нетрезвым замполитом на АПЛ «Карелия» 4 февраля 2021, 20:07

Фото: Евгений Разумный/

Ведомости/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

На подводных лодках ежедневно выдают по 100 граммов сухого вина. Поэтому там есть запасы алкоголя, и этим, вероятно, и объясняется пьяный инцидент на АПЛ «Карелия», рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин. В мае прошлого года на борту атомной подлодки «Карелия», закрытой на карантин из-за коронавирусной инфекции, замполит Константин Фролкин, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, обматерил мичмана, который обратился к нему за помощью, после чего повторил ругательства по громкой связи на центральном посту. После инцидента Фролкину объявили о неполном служебном соответствии, в связи с чем он обратился в суд, но проиграл дело. «Единственный, кому на флоте положено пить, это подводник. В мое время подводникам, когда лодка находилась в море, давали 50 граммов красного сухого вина, что, по официальной версии, предназначено для улучшения работы системы кровообращения. Поскольку за обедом собираются по 150 человек и каждому нужно налить по 50 граммов, мы делали так: через день выдавали по 100 граммов. Признаться, мы закрывали глаза на то, что матросы за столом, бывало, выпивали больше положенного, но при этом они сами все строго следили, что тот, кто выпивал, шел после обеда отдыхать, а не на вахту», – рассказывает Курдин. Во времена правления Михаила Горбачева началась повсеместная борьба с пьянством, напоминает капитан. Тогда повырубали виноградники, позакрывали винодельческие заводы, а также были нацелены ввести запрет и на сухое вино на подлодках, но сделать этого не удалось. В ходе исследования данного вопроса медики пришли к выводу, что этот напиток необходим на флоте, поскольку на лодке очень мало места, двигаться там особо негде, а сухое красное вино помогает улучшить работу системы кровообращения. «Сейчас на лодках уже положено по 100 граммов ежедневно. Но, к сожалению, случаются и такие безобразные случаи, как на подлодке «Карелия». Такое пьянство командного состава, конечно, недопустимо. И совершенно справедливо замполиту объявили предупреждение о неполном соответствии (НСС). Это высшая степень дисциплинарного взыскания», – говорит собеседник. При совершении какого-то другого проступка со стороны наказанного последует снятие с должности, добавил Курдин. Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана 4 февраля 2021, 17:44 Текст: Елизавета Булкина

Блогер Алексей Навальный будет доставлен в суд в рамках рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева. «Доставка Алексея Навального будет», – передает ее слова РИА «Новости». Дело слушает мировой суд, заседание пройдет здании Бабушкинского суда, чтобы обеспечить доступ журналистов. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Звезда «Гардемаринов» рассказал о заставивших отказаться от алкоголя причинах 4 февраля 2021, 15:45

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Актер Владимир Шевельков, известный по роли в культовом фильме «Гардемарины, вперед!», ответил на обвинения в алкоголизме и рассказал, почему отказался от крепких напитков. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» ведущий Борис Корчевников напомнил, что вероятной причиной отсутствия Шевелькова во второй части «Гардемаринов» называли его алкоголизм. «Очень устойчиво поползли слухи, стали говорить, что вы не просыхаете, что вы спиваетесь и из-за этого не снимались в этой второй части», – отметил ведущий. «Я никогда не пил глобально, я никогда не выпивал. Так как я спортсмен, для меня алкоголя не было никогда (…) Я могу, конечно, выпить… мог! Я заболел 16 августа коронавирусом и с тех пор я не пью. Вот интересно, сколько я продержусь», – ответил актер на слухи о своих проблемах с алкоголем. Шевельков родился 8 мая 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, с того же года является актером киностудии «Ленфильм». Известность Шевелькову принесла главная роль в фильме режиссеров Николая Лебедева и Эрнеста Ясана «В моей смерти прошу винить Клаву К.», в фильме «Гардемарины, вперед!» – князя Никиты Оленева. Дипломаты проигнорировали суд над участвовавшим в акции в Москве гражданином Франции 4 февраля 2021, 15:57 Текст: Алина Назарова

Представители посольства Франции не приехали в Тимирязевский суд Москвы, где рассматривается административный протокол в отношении гражданина Пятой республики Сириля Даниелу за участие в несогласованной акции – в отличие от суда по делу Алексея Навального 2 февраля. У суда не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами. Пресс-секретарь инстанции Мария Прохорычева рассказала, что в суде с Даниелу находятся два адвоката, о других лицах, заинтересованных в судьбе француза, информации у суда не было, передает РИА «Новости». По данным France Presse, у Даниелу есть не только французское, но и российское гражданство. В Москву, как пишет агентство, он приехал на день рождения к бабушке. В суде подтвердили, что в материалах дела имеется заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Полиция задержала гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции протеста 2 февраля в центре Москвы. По статье КоАП о нарушении порядка проведения массовой акции мужчине грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, передает ТАСС. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает. Передачу ВМФ фрегатов «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» отложили 4 февраля 2021, 17:39

Фото: «Новости на Первом канале»/YouTube

Текст: Абдулла Шакиров

Завод «Северная верфь» передаст Военно-морскому флоту России третий и четвертый фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» позже запланированного срока из-за проблем с поставками отечественных двигателей, рассказал генеральный директор предприятия Игорь Орлов. «Один сдается в следующем году, в 2022-м, и один в 2023-м», – передает сообщение Орлова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что серийный фрегат «Адмирал Головко» передадут ВМФ в 2021 году. Его швартовные испытания должны были начаться летом этого года. Гендиректор «Северной верфи» уточнил, что проблемы с поставками двигателей уже решены. Турбины на «Адмирал Головко» погружены, в конце 2021 – начале 2022 года предприятие планирует начать ходовые испытания корабля. Кроме того, на верфи сейчас строятся однотипные корабли «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Амелько», в июле прошлого года были заложены фрегаты «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев», которые получат по 24 ячейки для ракет. У первых шести кораблей их было 16. В ноябре 2020 года Объединенная двигателестроительная корпорация поставила на фрегат проекта 22350 первый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р, созданный в рамках программы импортозамещения украинских силовых установок Напомним, 22 мая прошлого года третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге. В США отметили преимущества вакцины «Спутник V» 5 февраля 2021, 08:49

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Одним из преимуществ российской вакцины «Спутник V» от коронавируса является то, что при высокой эффективности она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов, считают специалисты трех американских университетов. Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу заявил, что, по его мнению, указанный препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире, передает ТАСС. Он констатировал, комментируя статью о вакцине «Спутник V» в журнале Lancet, что «в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%». «Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность – около 95%», – отметил эксперт. Он добавил, что, «поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины». Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис сказал: «Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник». «Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», – отметил он. Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, говоря о том, что вакцина не требует поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, указал: «Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть возможность достичь очень низкой температуры». «Но, думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность», – добавил эксперт. Комментируя публикацию в журнале Lancet о вакцине, он сказал, что препарат «выглядит очень многообещающе», это «потрясающая новость». «Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе», – добавил Макартур. Курицкис сказал, что «уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson». Однако «трудно сравнивать данные, полученные в результате разных исследований». Инфекционист подчеркнул, что продемонстрированная вакциной «Спутник V» эффективность позволяет говорить о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии коронавируса». Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные исследования, в которых следует сравнить эффективность «Спутник V» с двумя РНК-вакцинами. Специалист Стэнфордского университета, говоря о статье в Lancet, также подчеркнул, что «это старейший медицинский журнал на Западе», хотя известны случаи, когда размещенные в нем «публикации приходилось отзывать». Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Жена замминистра энергетики раскрыла схемы хищения 700 млн рублей 5 февраля 2021, 10:33

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко – жену замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемую вместе с ним в хищении более 700 млн рублей. Женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков, сообщили СМИ. Как пишет «Коммерсант», с очередным ходатайством о продлении сроков содержания под стражей для пяти фигурантов громкого расследования о хищениях в Минэнерго в Басманный райсуд обратился старший следователь ГСУ СКР по особо важным делам Максим Бакун, известный благодаря целому ряду громких расследований. Материалы, поступившие в суд еще 1 февраля, были «расписаны» судье Евгении Николаевой. В них речь шла о самом Анатолии Тихонове, его гражданской жене Валерии Коваленко, советнике чиновника Романе Рыжкове и двух знакомых – вице-президентах АО «Ланит» Викторе Серебрякове и Владимире Макарове. Планировалось, что их рассмотрят одновременно по системе видео-конференц-связи из СИЗО, однако 3 февраля ходатайство на Коваленко, которая официально никак не связана с Минэнерго и числится одним из руководителей ООО «Фонтекс», было возвращено в СК, а вместо него поступило новое – об изменении ранее избранной меры пресечения на домашний арест. В результате было принято решение передать материал по Коваленко другой судье – Евгении Пироговой, а заключенную доставить для участия в заседании. По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их заграницу. Валерия Коваленко была освобождена в зале суда под надзор сотрудников ФСИН. Отбывать арест она будет в элитной квартире на Патриарших прудах. Остальных фигурантов, категорически отрицающих свою причастность к мошенничеству в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), суд оставил в СИЗО. В сентябре сообщалось о задержании замминистра энергетики Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве. СМИ отмечали, что Тихонов не признавал свою вину. РЭА Минэнерго России признано потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении более 600 млн рублей. Тихонова арестовали, следствие считает его организатором преступной схемы. Амурский тигр помог Охотнадзору поймать браконьеров 5 февраля 2021, 08:12

Фото: Jürgen & Christine Sohns/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Амурский тигр, задравший в селе в Приморье собаку, косвенно помог Охотнадзору выявить факт браконьерства и задержать нарушителей, сообщает правительство региона. В четверг в районе села Верхний Перевал работала оперативная группа, которая отслеживала перемещения тигра, задравшего на территории населенного пункта бездомную собаку. «В ходе патрулирования инспекторы обнаружили в лесу автомобиль, в салоне которого находились чехлы от огнестрельного оружия... Сезон охоты на копытных животных в крае закончился еще 10 января... Они пошли по следам и обнаружили двух местных жителей, занятых разделкой туши изюбря, при которых было огнестрельное оружие без документов», – передает РИА «Новости» слова начальника регионального управления охраны объектов животного мира Алексея Сурового. По его словам, подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Что же касается тигра, из-за которого «конфликтная» группа оказалась на этой территории, специалисты установили, что он ведет себя хорошо, держится на расстоянии около 10 километров от ближайшего населенного пункта в месте с высокой плотностью кабана, собаками больше не интересуется. Можно сказать, что этот тигр косвенно помог выявить факт незаконной охоты», – добавил Суровый. По данным профильного министерства, с начала года инспекторы Госохотнадзора изъяли 16 туш незаконно добытых диких животных. Напомним, в октябре в минприроды региона сообщили, что останки погибшего краснокнижного тигра нашли у лесовозной дороги в Хабаровском крае, может быть заведено уголовное дело. Сванидзе поспорил с Невзоровым о подвиге Зои Космодемьянской 5 февраля 2021, 11:11

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Зоя Космодемьянская, несомненно, героическая девушка, но ее подвиг нужно рассматривать отдельно от преступного советского приказа», — заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Николай Сванидзе, комментируя высказывание журналиста Александра Невзорова о якобы отсутствии подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. «Мне сложно оценивать высказывание Александра Невзорова, так как я лично не слышал этих слов. Однако уверен, что Зоя Космодемьянская – несомненно, героическая девушка, и то, как она вела себя на допросах – это подвиг, заслуживающий огромного уважения и восхищения», – заявил тележурналист Николай Сванидзе. При этом, по мнению собеседника, приказ Ставки Верховного Главнокомандования «разрушать и сжигать дотла» все населенные пункты в тылу немецких войск «был, само собой, преступным». «Но подвиг Зои Космодемьянской и этот преступный советский приказ нужно рассматривать отдельно друг от друга. Помещать их в один флакон ни в коем случае нельзя», – заключил Сванидзе. Ранее журналист Александр Невзоров в эфире своей программы на «Эхо Москвы» рассуждал о новом фильме, посвященном Зое Космодемьянской. Он заявил, что убитая фашистами девушка якобы не совершила никакого подвига. «Заслуги-то никакой не было... Фанатик, исполняющий преступный приказ», – сказал он. В ответ на это Российское военно-историческое общество подало в Генпрокуратуру заявление с обвинением Невзорова в нарушении статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). «Заслуги Космодемьянской Зои признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды», – говорится в заявлении РВИО. Ведомство напомнило, что Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача «выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». Для этого было приказано «разрушать и сжигать дотла» все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог. Зоя Космодемьянская – красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта СССР. При выполнении в возрасте 18 лет боевого задания в тылу врага была схвачена на оккупированной территории. После жестоких пыток и допросов была повешена немецко-фашистскими захватчиками. Космодемьянская стала первой женщиной, которая получила звание Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В мае 2020 года российский лидер Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии открытия нового музейного комплекса Героя Советского Союза Зои Космодемьянской «Зоя».