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Уругвай объявил траур после смерти «самого бедного президента в мире» Мухики
В Уругвае объявлен траур после смерти бывшего президента Хосе Мухики, который ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщил министр внутренних дел Карлос Негро. Мухики называли «самым бедным президентом в мире».
Негро рассказал, что траур продлится до 16 мая. По его словам, власти ожидают прибытия иностранных делегаций на похороны. Соболезнования в связи с кончиной Мухики выразили президенты Мексики, Боливии, Колумбии и Чили, передает ТАСС.
Мухика скончался 13 мая. В январе он сообщал, что страдает от рака пищевода, который распространился на другие органы и не поддается лечению. Тогда же Мухика попрощался с гражданами страны.
В 2010-2015 годах Мухика был президентом Уругвая, прославился своим скромным образом жизни и поддержкой левых движений. В молодости он состоял в движении «Тупамарос», за что провел годы в заключении во время диктатуры.
После восстановления демократии Мухика стал заметной фигурой в политике. В декабре 2024 года его навестили президенты Бразилии и Колумбии, которые наградили Мухику высшими государственными наградами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году занимавшая пост вице-президента Уругвая Лусия Тополански, супруга Мухики, рассказала, что мечтает сесть в поезд и проехать по всему маршруту Транссибирской магистрали до самого конца.