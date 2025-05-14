Уругвай объявил траур после смерти «самого бедного президента в мире» Мухики

Tекст: Антон Антонов

Негро рассказал, что траур продлится до 16 мая. По его словам, власти ожидают прибытия иностранных делегаций на похороны. Соболезнования в связи с кончиной Мухики выразили президенты Мексики, Боливии, Колумбии и Чили, передает ТАСС.

Мухика скончался 13 мая. В январе он сообщал, что страдает от рака пищевода, который распространился на другие органы и не поддается лечению. Тогда же Мухика попрощался с гражданами страны.

В 2010-2015 годах Мухика был президентом Уругвая, прославился своим скромным образом жизни и поддержкой левых движений. В молодости он состоял в движении «Тупамарос», за что провел годы в заключении во время диктатуры.

После восстановления демократии Мухика стал заметной фигурой в политике. В декабре 2024 года его навестили президенты Бразилии и Колумбии, которые наградили Мухику высшими государственными наградами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году занимавшая пост вице-президента Уругвая Лусия Тополански, супруга Мухики, рассказала, что мечтает сесть в поезд и проехать по всему маршруту Транссибирской магистрали до самого конца.