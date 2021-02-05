NYT познакомила читателей с Юлией Навальной

Американская газета The New York Times опубликовала статью, посвященную супруге Алексея Навального – Юлии, которая, по мнению автора материала, после изменения наказания блогеру оказалась в центре общественного внимания, привлекая поклонников и «нападки госпропаганды».

«После вынесения приговора Алексею Навальному его жена Юлия Навальная неохотно оказалась в центре внимания общественности, привлекая восхищенных поклонников и нападки госпропаганды. … Теперь, когда ее мужу грозит двухлетний тюремный срок, многие задаются вопросом, займет ли женщина, которую иногда называют первой леди оппозиции, более заметную роль и войдет ли она в политику», пишет The New York Times.

Издание также приписывает супруге Навального «заслуги» в насмешках над главой Росгвардии Виктором Золотовым в 2018 году. Тогда Юлия Навальная раскритиковала внешний вид Золотова в ответ на видеообращение главы Росгвардии, вызвавшего блогера на поединок после обвинений в коррупции. Кроме того, газета выражает Навальной сочувствие за «сексистские нападки» от государственных медиа, которые якобы называют Навальную «властной женой».

NYT также обратило внимание на распространенные в СМИ сообщения, согласно которым Юлия Навальная «возьмет на себя руководство оппозицией, как это произошло в Белоруссии в прошлом году, когда Светлана Тихановская решила баллотироваться на пост президента вместо арестованного мужа».

Такую версию поддерживают сразу несколько экспертов. Так, политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД также заявила, что Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской. «Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала эксперт.

Политолог Андрей Манойло предположил, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции.

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской.

Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники. По его словам, западные спецслужбы после провала истории с отравлением Алексея Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. Однако такие перемены могут вызвать недовольство среди российской оппозиции.