Эксперты: Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской Эксперт рассказал, зачем Навальный возвращается в Россию 15 января 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. «Навальный находится в Федеральном розыске по делу «Ив Роше». Потому что со своим условным сроком он делал все, что хотел, но не делал того, что требует от него закон. Формальным поводом для требований замены условного срока на реальный … (стала) публикация в независимой западной прессе», – пишет Стариков в Telegram, имея в виду материал журнала Lancet, в котором говорится, что блогер абсолютно здоров и давно выписан из клиники Charite. По его словам, если бы не было публикации, «то «гость канцлера» и далее числился бы больным и мог бы официально в ФСИН не являться, и его условный срок бы скоро закончился». «Вот тут впору задать себе вопрос: зачем же клиника Charite вкупе с журналистом и журналом Lancet фактически «сдала» Навального ФСИН? Случайность? Ошибка? Недоразумение? Нет. Очередной ход в игре, в которой сам Навальный является не фигурой, а пешкой», – считает публицист. «То, что сейчас пытаются сделать западные кураторы Навального, в точности повторяет сценарий Тихановской в Белоруссии. Посадка мужа с выдвижением жены на политическую доску. Но есть проблема – Навальный в Германии, а не в тюрьме. Как же разыграть белорусский сценарий «домохозяйка идет вместо мужа в политику»? Очень просто – посадить Алексея Анатольевича. Именно для этого его же кураторы и организовали публикацию, после которой неповоротливая ФСИН начала действовать», – пишет Стариков. Он указал, что «только после ясности о том, что Навальный в розыске, и его обязательно арестуют прямо в аэропорте, блогер заявил, что вылетает в Россию». «Итак, схема выглядит так: Навальный прилетает, его берут под стражу, так как он в розыске. После этого Юля Навальная делает заявление, что она «идет в политику», так как «кровавый режим» посадил мужа. Все это уже отработано по принципу Светланы Тихановской», – отметил он. По словам Старикова, причиной такого решения стало то, что Навальный не может баллотироваться никуда в силу своих судимостей. «Игра идет вдолгую. Главный прицел – на президентскую кампанию 2024 года. Раз Навальный не может, а Навальная может в ней участвовать, надо все это красиво подготовить. Ее избирательная кампания в Думу на фоне сидящего в тюрьме «гостя канцлера» будет экзаменом и пробой пера», – выразил мнение публицист. Он добавил, что «во всей этой грязной истории оппозиционер является разменной монетой», «Теперь, как ни странно это прозвучит, надо выделять Алексею Навальному самую серьезную охрану, брать его жизнь и здоровье под самый тщательный контроль. Потому что смерть Навального в этом сценарии является самым лучшим стартом избирательной кампании его жены и мощнейшим импульсом для мировой раскрутки Юлии Навальной в качестве политика совершенно иного уровня. А значит в живом и здоровом Навальном теперь более всего заинтересованы власти России», – резюмировал Стариков. Ранее политолог Анна Федорова, комментируя газете ВЗГЛЯД планы блогера Алексея Навального вернуться в Россию, где его должны задержать сотрудники ФСИН, также заявила, что «ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию». В среду стало известно, что ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей. В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.

На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка 14 января 2021, 16:25

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

На Украине набирает популярность новый флешмоб – украинцы массово призывают требовать обслуживания на русском языке в связи с вступлением в силу с 16 января нормы закона, по которой вся сфера услуг должна перейти на украинский язык. «С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!», – написал киевский политолог Михаил Павлив в Facebook. С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском! Опубликовано Михаилом Павливом Среда, 13 января 2021 г. C 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке. Вся сфера обслуживания, включая супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы должны разговаривать с посетителем-клиентом исключительно на украинском языке. Обслуживание на русском или других языках станет возможным только по просьбе клиента. За неисполнение норм грозит штраф до 6800 гривен (244 доллара). Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украина Руслан Соболь отметил, что сфера услуг должна говорить на том языке, на котором удобно потребителю. «Самый правильный язык для сферы услуг – это качественно предоставленная услуга. А все, что сейчас создается вокруг украинского языка, – это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», – сказал Вести.ua Соболь. По мнению предпринимателей, придерживаться нововведений будет сложно, поскольку множество клиентов русскоязычные. «У меня магазин. С 16 января я должна общаться с клиентами исключительно на украинском. Но так как круг моего общения русскоязычный, то говорю я на украинском плохо. Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится. Хотя, верите, до этого никаких претензий не было. Каждый говорил на том языке, на каком хотел», – рассказала жительница Днепра Валерия Сорокина. В свою очередь владелец магазина Марьян в Закарпатье, где жители в речи используют венгерские, украинские и русские слова, выразил мнение, что знание языка надо требовать от молодежи и чиновников. «У нас на Закарпатье говорят на том языке, какой знают, и все друг друга понимают. Я венгр, это мой родной язык. Да, я учил украинский, с приезжими разговариваю сразу на трех языках, у меня и украинские, и русские, и венгерские слова в предложении. Не уверен, что штрафы исправят положение. Знание языка надо требовать от молодежи и чиновников», – сказал он. В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Оператор «Северного потока – 2» отложил строительство газопровода 15 января 2021, 10:20

Фото: ANTON VAGANOV/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства, сообщил представитель компании. По информации издания Handelsblatt, перед работами необходимо проверить техническое оснащение. При этом точные даты возобновления строительства в компании не назвали, передает «Коммерсант». «У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января», – сказал представитель Nord Stream 2 AG. По словам представителя компании, проверка технического оснащения займет как минимум несколько дней, поэтому точно нельзя сказать, начнется прокладка труб до конца января или до начала февраля. В четверг датская сторона сообщила, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновится на этой неделе. Западные информационные агентства со ссылками на источники и график работ сообщили, что строительство «Северного потока – 2» планируется завершить в июне 2021 года. В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США. Раскрыты сроки завершения строительства «Северного потока – 2» 14 января 2021, 21:40

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Строительство «Северного потока – 2» планируется завершить в июне 2021 года, сообщают западные информационные агентства со ссылками на источники и график работ. Трубоукладчик «Фортуна» закончит работу в водах Дании в конце мая, после чего продолжит работы в Германии, они должны закончиться в июне, сообщил Bloomberg, передает ТАСС. Немецкий и датский регуляторы пока не прокомментировали эти сведения, также оператор проекта Nord Stream 2 пока не ответил на запрос. Ранее в четверг датская сторона сообщила, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновится на этой неделе. В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США. Названа причина блокировки аккаунта «Спутник V» в Twitter 14 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Аккаунт российской вакцины «Спутник V» блокировали в американской соцсети Twitter из-за возможной попытки взлома, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter. «Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США», – сообщается в официальном аккаунте Sputnik V в соцсети Twitter. Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова. В Тбилиси возмущены согласием Ананиашвили быть «русской балериной» 14 января 2021, 19:00

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинская балерина Нино Ананиашвили, которая ранее уже подвергалась осуждению в Тбилиси за согласие работать в Новосибирске, вновь раскритикована – на этот раз из-за сообщений, что она должна была направиться в Россию как «русская балерина», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Грузинский эксперт Яго Качкачишвили, профессор Тбилисского университета, сказал, что имидж Ананиашвили «пострадал вдвойне». «Несмотря на то, что как балерина она выросла в русском балете, оскорбительно такое предусловие. В культуре, естественно, присутствует политика», – сказал он телекомпании «Палитра». Он заявил, что все это «негативно настраивает по отношению к Нино Ананиашвили, так как ее согласие быть русской балериной нивелирует ее идентичность». «То есть она не могла бы говорить, что является грузинской балериной, – сказал Качкачишвили. – Я очень рассержен. Как она могла на такое согласиться? Получается, ради карьеры она была готова отказаться от своей грузинской идентичности». По словам Качкачишвили, «история получилась печальной». Ранее руководство Новосибирского театра оперы и балета расторгло контракт с 57-летней грузинской примой-балериной Ниной Ананиашвили после появления в соцсетях Грузии резкой критики этого назначения. До этого театр приостановил действие заключенного с артисткой контракта после преждевременного появления в Сети информации о ее назначении. В НОВАТе посчитали, что «оглашать имя руководителя до официального представления коллективу – крайняя степень неуважения к артистам труппы». В конце 2020 года Ананиашвили дала устное согласие на предложение возглавить труппу Новосибирского театра оперы и балета. Такое решение балерины подверглось резкой критике в социальных сетях Грузии. Кроме того, экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил о неприемлемости решения Ананиашвили, которая также является крестной матерью одного из его сыновей. Кроме того, пуанты Нино Ананиашвили, приобретенные на аукционе, выбросила в мусор журналистка просаакашвилевского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Майя Ломидзе. Сама Нино Ананиашвили, которая сказала, что также продолжит работать в тбилисском Театре оперы и балета, заявила, что «готова к нападкам». По ее словам, «искусство не должно быть настолько политизировано». «Знаю, что меня будут критиковать, однако я танцевала в России, была российской балериной, и из-за этого моя любовь к Грузии не уменьшилась», – говорила она. Руководитель НОВАТа Владимир Кехман в одном из интервью сказал, что «просил и договорился с ней (Ананиашвили) о том, что для меня принципиальный момент, что она – русская балерина». По его словам, Нино Ананиашвили согласилась принять приглашение в Новосибирск после долгих раздумий. Стало известно о возможном срыве инаугурации Байдена 15 января 2021, 07:47

Фото: Biden Transition TV via CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщила The Washington Post. По словам представителей федеральных властей США и независимых экспертов, правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов или даже втором штурме столичного Капитолия. Отмечается, что экстремисты могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие, передает РИА «Новости». Церемония инаугурации Байдена запланирована на 20 января. В четверг изданиие Politico сообщило, что Национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. ОМОН Росгвардии пресек беспорядки в центре временного содержания иностранцев на Урале 14 января 2021, 14:34

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

МВД и Росгвардия пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге, инициатором которых стал 32-летний мужчина из одной из бывших союзных республик, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Горелых сообщил, что «сотрудниками полиции Екатеринбурга и бойцами ОМОН Росгвардии ночью 14 января пресечена попытка дестабилизации обстановки в центре временного содержания иностранных граждан, дислоцирующегося на улице Горнистов», передает РИА «Новости». Инициатором стал «32-летний гражданин одной из бывших союзных республик», его доставили в ЦВСИГ «по решению Верх-Исетского суда для ожидания процедуры выдворения за нарушение миграционного законодательства». «Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью», – добавил пресс-секретарь ГУ МВД. Отмечается, что в конце ноября мужчина освободился из исправительной колонии № 2 Екатеринбурга, где провел два с половиной года. Причиной его недовольства стало то, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки для него спиртные напитки в пластиковых бутылках, которые были спрятаны в буханки хлеба. Около полуночи зачинщик и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к акции протеста других находящихся в центре правонарушителей. Участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Также они подожгли картонную коробку. Для недопущения совершения противоправных действий, а также восстановления порядка в спецучреждении в центр направили дополнительные силы из числа представителей МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства. Госпитализация потребовалась одному участнику дебоша, у него поврежден палец на руке. ЦВСИГ продолжает работать в штатном режиме, отметил Горелых.

Снегопад сделал Мадрид зоной катастрофы 14 января 2021, 15:33

Фото: JesÃ�S Hell/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

По оценке властей Мадрида, ущерб от крупнейшего за много десятилетий снегопада составил почти 1,4 млрд евро. Администрация испанской столицы попросила правительство страны объявить город зоной катастрофы. «На нынешний момент мы подсчитали разрушительные последствия последних дней, они достигают 1,398 млрд евро», – заявил мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда, пояснив, что «подсчеты велись на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу мэрии Мадрида, как в случае с деревьями в городе». Мартинес-Альмейда призвал правительство признать Мадрид зоной катастрофы, поскольку для этого «есть обстоятельства», и сделать это как можно скорее, передает РИА «Новости». Только по предварительным оценкам в городе, не учитывая парки, из-за снегопада были уничтожены или пострадали 150 тыс. насаждений из 800 тыс. В то же время, по словам вице-мэра Бегоньи Вильясис, зданиям нанесен ущерб на 29,75 млн евро. «Масштабы катастрофы такие, какие мы никогда не видели. Ситуация в Мадриде – это ситуация зоны катастрофы», – добавила она. Вице-мэр пояснила, что объявление города зоной катастрофы позволит получить дополнительное финансирование из государственного бюджета на устранение последствий. При этом столичные власти не исключают, что цифра нанесенного ущерба может вырасти. «В Мадриде выпало 1250 тонн снега, (...) жизнь города была прервана. Это была катастрофа, которую мы не могли предвидеть», – заявил градоначальник. Он также предупредил жителей, что необходимо время, чтобы жизнь в городе полностью вернулась в нормальное русло. В городе продолжается расчистка улиц, частично восстановлено движение автобусов и сбор мусора, ведется работа по разбору свалившихся деревьев и веток, восстановлено движение пригородных поездов и поездов дальнейшего следования, а также частично работа аэропорта Барахас. Жителям города рекомендовано работать удаленно, если это возможно, а школы до 18 января закрыты. Тем временем самая низкая температура за последние 70 лет была зафиксирована в испанском городе Хетафе в провинции Мадрид. «13 января, в среду, был побит еще один рекорд абсолютной минимальной температуры: в Хетафе с минус 12 градусами была зафиксирована самая низкая температура (с момента ведения) учета в серии, которая началась в 1951 году. Предыдущий рекорд был минус 9 градусов, он был зафиксирован 9 января 1985 года», – сообщили в Государственном метеорологическом агентстве страны, передает ТАСС. Холодный фронт пришел в Испанию после самой сильной за последние полвека снежной бури, которая обрушилась на страну в конце прошлой недели. Из-за снегопада был парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, частично приостановлено железнодорожное сообщение, в некоторых регионах отменены занятия в учебных заведениях. При этом муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы. Эксперт оценил призыв к России экспортировать водород в Европу 14 января 2021, 15:10

Фото: Rolf Schulten/

Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

«Несмотря на то, что конкуренция за экспорт водорода будет высокой, Европа будет стремиться к созданию европейского чучхе – полного импортозамещения и самообеспечения», – заявил газете ВЗЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал призыв к России лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунга экспортировать водород как источник наиболее перспективной энергии в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов. «Конкуренция на рынке водорода может быть довольно жесткой. Сейчас она минимальна, ведь и само потребление водорода очень небольшое – про него гораздо больше разговоров, чем реального использования», – объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Но, во-первых, все производители газа могут производить из него водород и поставлять его в Евросоюз. Во-вторых, те, у кого газа нет, могут установить на своей территории ветряки, солнечные панели и производить для Европы самый желанный зеленый водород, получаемый через электролиз воды с помощью возобновляемых источников энергии. Поэтому участников рынка станет очень много, и предложение будет довольно высоким», – добавил эксперт. При этом собеседник отметил явное преимущество России по сравнению с конкурентами за поставки водородного топлива в Евросоюз. «Прежде всего, у нас есть природный газ – метан, из которого мы можем производить голубой водород. По благосклонности Евросоюза этот тип водорода находится на втором или третьем месте после зеленого», – рассказал Юшков. «Кроме того, у нас и собственная инфраструктура для транспортировки водорода. Россия может просто по газопроводам пускать водород вперемешку с метаном, и, если нужно, модернизировать для этого другие газопроводы», – добавил он. Третьим конкурентным преимуществом России эксперт назвал наличие в стране большого количества атомных электростанций, из энергии которых можно получать еще один тип водорода – желтый. «Такой водород тоже достаточно желанный для Европы, потому что АЭС почти не производят выбросов парниковых газов в атмосферу. Так мы можем поставлять более разнообразный водород по сравнению другими поставщиками», – констатировал собеседник. Среди других потенциальных участников рынка экспорта водорода Юшков упомянул Ближний Восток, в частности, Катар и Саудовскую Аравию, прибрежные страны, наиболее стабильные страны Африки, «где солнечные панели не поколотят молотками». «Однако в этих странах может не быть собственных ресурсов и технологий. Прежде всего им нужно будет привлечь инвестиции, скорее всего, европейские, наладить производство и только после этого продавать водород. Для самого же Евросоюза гораздо выгоднее оставить деньги и производство внутри своих границ, ведь вся эта история в целом сделана для создания своего рода европейского чучхе – полного импортозамещения и самообеспечения», – заключил эксперт. На ваш взгляд Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3? Водород

Веселящий

Слезоточивый

Другой (указать в комментариях)

Напомним, лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг заявил, что Россия обладает потенциалом стать важным экспортером водорода в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов. «Россия является крупным экспортером нефти, ископаемого топлива, поэтому очень важно понять, каким образом российская экономика перейдет от экспорта таких энергоресурсов к производству возобновляемой энергии, новым источникам энергии. Например, к водороду. Предполагается, что именно водород станет энергией будущего, – сказал он, выступая по видеосвязи на Гайдаровском форуме. По словам Чунга, «с технической точки зрения это будет непросто. Россия одна не сможет решить эту проблему, поэтому потребуется помощь других стран – Южной Кореи, стран Евросоюза и других. Они могут взять на себя обязательства по покупке водорода, производимого в России». Как отметил эксперт, снижение выбросов углерода до нуля может стать новым стимулом для мира, мотивируя страны к созданию новой отрасли по развитию углеродно-нейтральной экономики. По словам нобелевского лауреата, сейчас нет сомнений в том факте, что планета стоит перед лицом климатического кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что в будущем Россия может использовать «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» для поставок голубого и бирюзового водорода в Европу, а также построить для этих целей «Северный поток – 3». Спортсмены выбрали мелодию для исполнения вместо гимна России 14 января 2021, 16:31

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР в ближайшие два года использовать композицию «Катюша» вместо гимна России на Олимпиаде, сообщила глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. «Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте «Катюша», – передает ее слова РИА «Новости».



«По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на «Катюше». Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. «Катюша» – это коллективное мнение», – отметила глава комиссии. На ваш взгляд В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио? «Все идет по плану» Егора Летова

«Выйду ночью в поле с конём»

«Катюша»

«Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

«Нас не догонят»

Прощание славянки

Увертюра Чайковского «1812 год»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко предлагал вместо гимна на Олимпийских играх в Токио исполнять патриотическую песню, например «Катюшу» композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна России на Олимпиаде может быть использована русская народная песня. Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. ФСИН заявила о намерении задержать Навального 14 января 2021, 16:12

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Блогер Алексей Навальный должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным, сообщила пресс-служба УФСИН по Москве. С конца декабря Навальный находится в федеральном розыске. «УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В столичном УФСИН напомнили, что Навальный признан виновным в совершении уголовного преступления и находится на учете с марта 2015 года. Ему был назначен испытательный срок на пять лет, позже суд продлил срок на один год. «На осужденного Навального А. А. возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29. 12. 2020 г. Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А. А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН», – добавили в ведомстве. При этом в течение 2020 года Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока», в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию. Между тем УФСИН учло тот факт, что блогер находился на лечении в Берлине. «23. 09. 2020 г. Навальный А. А. был выписан из клиники. Вместе с тем, на уведомление о явке 23. 10. 2020 г. в филиал УФСИН Навальный А. А. не ответил, на регистрацию не явился», – говорится в сообщении. Уведомление о том, что он живет в берлинском отеле Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье, Навальный предоставил только в ноябре. «Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», – уточнили в ведомстве. Однако, пояснили в УФСИН, фактическое место нахождения Навального с 24 сентября 2020 года не известно. Напомним, стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей. В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Шведы отреагировали на ролики о «войне с Россией» 15 января 2021, 08:33

Фото: Försvarsmakten/YouTube

Текст: Алина Назарова

Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов министерства обороны королевства под названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах. Авторы роликов заострили внимание на проблеме глобального потепления, вследствие чего, по их мнению, произойдет рост интереса к Арктике и, в частности, Северному Ледовитому океану. В качестве противоборствующих сторон шведский военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую, используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки, передает Рен ТВ. Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики, передает РИА «Новости». «Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство», – заявил MrMSandin. «Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства», – сыронизировал VALVERDE OUT. «Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение». Ха-ха, а шведское государство этого не делает?» – задался вопросом Ett Eklow. «Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее», – написал Svenska folkets röst. «Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?» – спросил DENNIZ. При этом часть пользователей положительно оценили видео. «Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность», – заявил Gripenace. «А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции», – заметил david lil. США ввели санкции против производителя смартфонов Xiaomi 14 января 2021, 22:37

Фото: Igor Golovniov/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными, сообщает Reuters. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Reuters, американские инвесторы должны будут вывести свои активы из китайских фирм, попавших в черный список, до 11 ноября 2021 года, передает РИА «Новости». Ранее в четверг США ввели визовые ограничения в отношении глав китайских госкомпаний, членов Коммунистической партии Китая (КПК) и ВМС Народно-освободительной Армии. Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний. По словам представителя американской администрации, санкции введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Кроме того, 27 сентября США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Помимо этого, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний. В Госдуме ответили Кравчуку на слова о «компромиссе» по Крыму 15 января 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Никакого «компромисса» по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. «Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. <...> Статус полуострова однозначен – это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину», – передает РИА «Новости» слова Шеремета. Он отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое. «Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей», – добавил депутат. Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас. В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом. «Кравчук как политическая фигура – полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?» – задался вопросом парламентарий. Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку «у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону». «Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является», – заключил депутат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство». Стала известна причина смерти Бориса Грачевского 15 января 2021, 09:25

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. Горин сообщил, что Грачевский «скончался от коронавирусной инфекции», передает АГН «Москва». Между тем друг семьи режиссера рассказал, что за сутки до смерти создателя «Ералаша» врачи не пустили к нему в палату реанимации его супругу – 36-летнюю Екатерину Белоцерковскую, причиной стала угроза заражения коронавирусом, передает StarHit. Отмечается, что женщина тоже перенесла инфекцию, но в легкой форме. Сообщается также, что медики ничего не говорили относительно перспектив Грачевского. Они не давали ни обнадеживающих, ни пугающих прогнозов, поскольку «в этой болезни ничего невозможно предвидеть». Напомним, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.

21 декабря Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря он попал в реанимацию столичной больницы № 52. 3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать. Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал «Ералаш». В 1974-1984 годах был директором киножурнала, с 1984 года – его художественным руководителем. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы.