Власти Ростова-на-Дону опровергли принудительное увольнение «Учителя года» Тульский минздрав прокомментировал фотографии со сваленными на полу морга телами Москалькова опровергла перевод задержанных в Москве участников акций в регионы 4 февраля 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Информация о переводе задержанных в Москве участников незаконных акций в другие регионы для исполнения наказания в виде административного ареста не соответствует действительности, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Сегодня в прессе большое количество сообщений, что людей, задержанных в последние дни, якобы собираются перевозить за пределы Москвы и Московской области», – отметила омбудсмен в четверг, передает ТАСС. Он сообщила, что лично уточнила этот вопрос в ходе разговора с первым заместителем министра внутренних дел. «Он пояснил, что у ГУ МВД по Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям на территории города Москвы и перемещение задержанных в другие регионы не планируется», – добавила Москалькова. Ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о сидящих в автозаках по 12 часов задержанных. По его словам, у центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Новой Москве, где расположены административно арестованные после незаконных акций в центре города, стоят пустые автозаки. Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Невзоров обиделся на кавээновские шуточки Слепакова 4 февраля 2021, 10:53

Фото: Вечерний Ургант/Youtube

Текст: Алина Назарова

Журналист Александр Невзоров заявил, что не критиковал Семена Слепакова, а «предупредил его о возможных последствиях» поведения в Сети и ожидал благодарности, но вместо этого юморист начал «скандалить и рассказывать про свое кавээнство». «Вдруг он предъявил претензии мне, что я его упрекаю в продажности. Слушайте, я вообще никого не могу упрекать в продажности. Я сам жутко продажный, продаваться можно и нужно, мы все контрактники, мы все наемники в большой прессе», – заявил журналист в эфире своей программы «Невзоровские среды». По его словам, он пытался предупредить Слепакова о последствиях, однако тот вместо этого начал «скандалить». «И как человек, имеющий исключительный опыт различных контрактов с разными сторонами, я предельно корректно предупредил Слепакова о возможных последствиях... Вместо благодарности, я получаю набор кавээновских шуточек. Он пришел ко мне зачем-то в Instagram скандалить и рассказывать про свое кавээнство», – посетовал Невзоров, пишет «Московский комсомолец». Напомним, изначально Невзоров в своем Instagram раскритиковал Слепакова за то, что юморист якобы сотрудничает с властью. При этом журналист нарисовал образ Слепакова, поедающего своих «старых друзей». Свою речь Невзоров закончил лозунгами украинских и белорусских националистов «Слава Украине!» и «Живе Беларусь!». В той же выпуске Невзоров оскорбительно отозвался о скончавшемся 28 января народном артисте СССР Василии Лановом. В ответ Слепаков раскритиковал журналиста за «некрофилию». Критика в отношении Слепакова началась в Сети после того, как он написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В ответ сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Кроме того, Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением. «Спутник V» вызвал удивление на Западе 4 февраля 2021, 08:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V», пишут СМИ. Журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt отмечает, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США, передает РИА «Новости». «С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР)», – заявляет автор. Он отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» доказала высокую эффективность препарата. По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней. Напомним, эффективность вакцины уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. В России завершились госиспытания стреляющей по принципу «пустил – забыл» ракеты 3 февраля 2021, 21:19

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Государственные совместные испытания перспективной экспортной ракеты «воздух – воздух» большой дальности РВВ-БД завершились в России, сообщило корпоративное издание «Вымпел» госМКБ «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ). Ракета большой дальности РВВ-БД предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу «пустил – забыл», пояснили в КТРВ. Максимальная дальность пуска по некоторым типам целей достигает 200 км. Масса боевой части составляет 60 кг, передает ТАСС. «В 2020 году были проведены государственные совместные испытания экспортной ракеты большой дальности РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера «О1», – говорится в сообщении. Также отмечается, что «документация на изделие РВВ-БД передана в АО «КТРВ» для проведения обеспечения серийного изготовления и поставки изделий». В 2019 году эксперты европейского оборонного журнала European Defence Review отмечали, что разрабатываемая Россией ракета РВВ-БД может поразить воздушную цель на очень большом удалении, а «тактико-технические характеристики российских боеприпасов не уступают показателям западных ракет». В конце января корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ. Байдену указали на нехватку возможностей для ввода санкций против России 4 февраля 2021, 07:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Ключевые помощники президента США Джо Байдена осознают, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны, пишет The New York Times. В материале констатируется, что новая администрация США ранее, в частности, выступала с критикой в связи с событиями в России и Мьянме. «В обоих случаях Байден давал понять, что вскоре последуют санкции – излюбленный американский инструмент влияния, хотя и применяемый чрезмерно», – передает ТАСС текст материала. Вместе с тем, по сведениям газеты, «ключевые помощники Байдена признавали», что, как отметил один из них, в том, что касается России, США «в значительной мере израсходовали ресурс санкций». О каком именно помощнике американского президента идет речь, газета не уточняет. В статье констатируется: «В значительно различающихся случаях с Мьянмой и Россией Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации [45-го президента США Дональда] Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем в то время, когда он был вице-президентом». Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон. В статье приводится мнение бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, возглавляющего Чикагский совет по международным делам. По его словам, США «попали в ловушку», посчитав, что «санкции являются простым ответом на любую проблему». «Они показывают, что вам не все равно, и вы заставляете заплатить цену, но обычно этого недостаточно, чтобы изменить курс действий», – отметил он. «Следует помнить, что президенты часто обращаются к ним, поскольку все другое кажется слишком дорогим», – добавил Даалдер. Газета отмечает, что при подготовке возможных новых антироссийских рестрикций помощники Байдена намерены «активно координировать свои действия с союзниками в том, что касается оказания давления». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил от себя мысль о «глубокой обеспокоенности Вашингтона», а также потребовал «немедленного и безусловного освобождения» Навального. «Даже работая с Россией в интересах Соединенных Штатов, мы скоординируемся с союзниками и партнерами для того, чтобы наказать Россию за нарушение прав ее граждан», – пояснил американский чиновник. «А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны – они их всегда найдут и придумают», –заявила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Арестованный за незаконную акцию в Москве «школьник» оказался совершеннолетним 4 февраля 2021, 00:07 Текст: Евгения Шестак

Тимирязевский суд Москвы арестовал на семь суток 18-летнего юношу, которого ряд СМИ назвал «школьником», сообщила пресс-секретарь суда Мария Прохорычева. «Совершеннолетний гражданин 2003 года рождения (18 лет ему исполнилось 18 января) признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток», – рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь. Напомним, в среду ряд СМИ распространил сообщения о том, что суд арестовал на семь суток школьника за нарушение порядка проведения массового мероприятия. При этом в инстанции не смогли подтвердить, действительно ли юноша является учащимся школы. Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы. Урганту предложили заняться воспитанием детей 3 февраля 2021, 20:16

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Российское движение школьников предложило телеведущему Ивану Урганту стать советником директора школы по воспитательной работе, сообщила пресс-служба движения. В ходе недавнего выпуска шоу «Вечерний Ургант» телеведущий прокомментировал новость о том, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс состоится в десяти пилотных регионах. Ургант в свойственном формате своего шоу иронично рассказал об этой новости, сведя функции советников-воспитателей до примитивного общения с детьми по поводу модной музыки и трендов, передает Regnum. В своем Instagram РШД предложили Урганту попробовать себя в роли советника-воспитателя. «Посмотрев ваш вчерашний выпуск, мы поняли, что школа потеряла в вашем лице отличную кандидатуру на роль советника-воспитателя», – отмечается в сообщении. «Мы приглашаем вас на один день погрузиться в атмосферу школьной милоты, чтобы вы продемонстрировали свои талант и мастерство, а также поделились своим жизненным опытом и патриотическими чувствами, так сказать, задали высокую планку для будущих советников директоров!» – добавили в РШД и предложили телеведущему взять себе в помощники соведущих «Вечернего Урганта». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Российское движение школьников (@skm_rus) Напомним, что 22 января 2021 года дан старт конкурсу «Навигаторы детства», участники которого будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Такие новые должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах России уже с 1 марта 2021 года. Конкурс реализует Российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения. Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Алдар Дамдинов высказал мнение, «что эта должность будет близка к должности пионервожатого в советской школе». Партнерами РДШ в рамках реализации программы станут МДЦ «Артек», Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Очная часть программы обучения пройдет непосредственно в «Артеке», где в ходе занятий участники программы смогут узнать многие традиционные и современные форматы воспитательной деятельности детского лагеря, которые с успехом можно использовать в условиях школы. Ректор ВШЭ заявил об информационной атаке сторонников Навального 4 февраля 2021, 11:37

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Высшая школа экономики (ВШЭ) подверглась информационной атаке сторонников Алексея Навального, вуз второй день получает угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань и ультимативные требования, заявил ректор Ярослав Кузьминов. «Настоящий университет не должен становиться площадкой политической борьбы, и это ключевой залог академической свободы в наших стенах. Этот принцип касается университетов в России, США, Италии, Германии или Корее – он универсален и наднационален. Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть», – приводится обращение Кузьминова на сайте вуза. Комментируя ситуацию с выходом студентов и преподавателей вуза на несогласованные акции, Кузьминов отметил, что ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник, преподаватель должен нести самостоятельно. По его словам, этим руководствуется администрация ВШЭ – рассматривает каждый кейс в рамках общих правил, исходя из интересов образовательного процесса и научной деятельности. Ректор добавил, что ВШЭ не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля. «В результате реализации такой политики Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от «новых черносотенцев», – отметил Кузьминов. По его словам, эти информационные атаки – «отнюдь не приглашение к уважительному диалогу», а «типичный сетевой хейт», цель которого – вывести сообщество вуза из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки. Кузьминов добавил, что университет по-прежнему открыт, готов обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре публичных кампаний, «ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности». «Университет не должен соглашаться жить ни по закону площади, ни по закону казармы. У него свой путь, и давайте оставаться на нем. Берегите наш университет. И берегите себя», – заключил ректор. Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы. Белый дом захотел снизить вероятность конфликта с Россией 3 февраля 2021, 17:57 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон после продления СНВ-3 намерен обсудить с Москвой снижение возможных рисков и вероятности конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например, стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта», – цитирует заявление Блинкена РИА «Новости». Напомним, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США официально был продлен в среду, 3 февраля. МИД России отметил особую роль телефонного разговора президентов обеих стран Владимира Путина и Джозефа Байдена в продлении документа. Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами. По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно. Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации. Названа цена «Спутника V» для импортеров 3 февраля 2021, 16:10 Текст: Елизавета Булкина

Для зарубежных стран цена российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет близка к 10 долларам, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News. «Мы будем продавать ее [вакцину] очень близко к той цене, которая [установлена] сейчас. Мы не получаем значительную выгоду от прибыли, а просто пытаемся окупить наши вложения», – передает его слова ТАСС. Дмитриев отметил, что разработчики вакцины воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом. Для граждан России вакцинация бесплатная. Ранее глава РФПИ заявил, что Россия в 2021 году сможет предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» 700 млн человек. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Зеленский начал проверку готовности войск в Донбассе 3 февраля 2021, 20:51

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ, сообщила пресс-служба президента. «По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в рамках операции объединенных сил [ООС] на территории Донецкой и Луганской областей», – передает сообщение пресс-службы Зеленского РИА «Новости». Отмечается, что в рамках инспекции будет проведена проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством министерства обороны Украины, ВСУ и других органов военного управления. Также будут выявлены факторы, негативно влияющие на готовность к выполнению задач. «По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства», – добавили в пресс-службе президента Украины. Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые действия. Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине 4 февраля 2021, 09:20

Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos

/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, заявила о позиции США по зимним Играм в Пекине. Таким образом осталось не совсем понятным, что она прокомментировала: угрозу коронавируса для американских спортсменов или вопрос бойкота соревнований в Китае. На мероприятии в Белом доме со стороны журналистов поступила просьба рассказать, что власти США думают о том, «будет ли для американской сборной безопасно отправиться в Токио». «В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине. Мы, конечно, тесно консультируемся с союзниками и партнерами на всех уровнях, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход, но в настоящее время не ведется никаких дискуссий об изменении планов со стороны США», – ответила Псаки, передает РИА «Новости». Накануне в Японии были опубликованы правила для международных федераций по COVID-безопасности, но в них нет ясного ответа на вопрос о том, должна ли быть обязательная вакцинация перед Олимпийскими играми. Игры из-за коронавируса были перенесены с 2020 года и должны пройти с 23 июля по 8 августа этого года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Подготовительная работа к зимним Олимпийским играм в Пекине идет успешно, Китай уверен, что сможет в срок завершить подготовку, несмотря на пандемию. Между тем коалиция из 180 правозащитных групп – представителей тибетцев, уйгуров, монголов и других этнических групп – направила открытое письмо с призывом к зарубежным правительствам бойкотировать предстоящие зимние Игры в Пекине из-за нарушения Китаем прав этнических меньшинств. Группа американских сенаторов-республиканцев во вторник представила резолюцию с призывом перенести Игры-2022 после того, как США обвинили Китай в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны. МИД КНР назвал безответственными призывы бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине. Национальный олимпийский комитет США также выступил против бойкота Игр в Пекине. Судно для достройки «Северного потока – 2» отправилось в немецкий порт Мукран 3 февраля 2021, 19:46 Текст: Елизавета Булкина

Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое может быть задействовано в достройке «Северного потока – 2», отправилось в немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта, следует из данных глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic. Еще одно судно снабжения «Финвал» находится в районе порта Мукран, а два других – «Иван Сидоренко» и «Умка» – около российского трубоукладчика «Фортуна», передает РИА «Новости». При этом «Фортуна» все еще находится в районе недостроенного участка «Северного потока – 2» к югу от датского острова Борнхольм. Трубоукладчик «Академик Черский» расположен в другом немецком порту Висмар. Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG на вопрос о том, означает ли движение судна «Балтийский исследователь» скорое возобновление укладки труб, ответил, что в настоящий момент компания не может предоставить подробную информацию. «О строительных работах и наших дальнейших шагах мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании. ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля 4 февраля 2021, 01:14 Текст: Евгения Шестак

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Израиля по южной территории страны, в результате атаки нанесен материальный урон. По информации агентства SANA, израильские военные ведут обстрел по южной провинции Эль-Кунейтра. «Сирийские зенитчики успешно отразили атаку и поразили большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей», – заявил военный источник. Отмечается, что израильская агрессивная акция была предпринята со стороны оккупированных Голанских высот, в результате атаки нанесен материальный урон, жертв нет, передает ТАСС. Тем временем телеканал «Аль-Хадас» передал о разрывах ракет в районе международного аэропорта Дамаска, а также рядом с расположением 4-й элитной дивизии в предместье Эль-Кисва. Другими целями израильских ВВС стали военные объекты в пригороде Сахная и научно-исследовательский центр в Эль-Химме. В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали. 7 января Израиль нанес серию ракетных ударов по югу Сирии из воздушного пространства оккупированных Голанских высот. 13 января атаке израильской авиации подверглась сирийская провинция Дейр-эз-Зор. Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля на ТЭС 4 февраля 2021, 01:54 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с запасами энергетического угля по всей Украине критическая, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света, сообщила пресс-служба национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). «Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей», – сообщается на сайте комиссии. По данным НЭК «Укрэнерго», по состоянию на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020-го уменьшились в 5,7 раза – до 436,8 тыс. тонн. «48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях – Луганской и Славянской ТЭС», – уточнили в комиссии. Вместе с тем, по данным министерства энергетики Украины, по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс. тонн. Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше, чем годом ранее (2,4 млн тонн). «Согласно пункту 40 лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок, НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства», – подчеркнули в НКРЭКУ. Ранее Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет около 200 МВт·ч, свидетельствуют данные компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго». В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды. Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Российский посол оценил угрозу ядерной войны с США 3 февраля 2021, 20:01

Фото: AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Здравомыслящие американские генералы вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с Москвой, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24». «Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков», – передает его слова РИА «Новости». Напомним, глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами. По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно. Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что ядерная война в теории возможна, хотя риск ее минимален.