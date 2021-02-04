Лауреат Нобелевской премии отреагировал на данные об эффективности «Спутника V»

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выглядит очень обнадеживающей, а изменение препарата в случае мутации вируса не доставит его производителям сложностей, считает лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти.

Доэрти отметил, что «эффективность (вакцины «Спутник V») – более чем 90% – выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин, передает ТАСС.

«Стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл, и она, как я понимаю, использована в «Спутнике». Конечно, если вирус значительно изменится в результате мутации, - похоже, что сейчас он находится в процессе трансформации, – (создателям вакцины) придется немного «подправить» препарат, но это не будет сложным», – добавил он.

Вирусолог также отметил, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями Janssen и AstraZeneca.

Питер Чарльз Доэрти – австралийский ученый, вирусолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1996 года за открытия в области иммунной системы человека, в частности ее способности выявлять клетки, пораженные вирусом.

Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.

Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.