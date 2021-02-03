Лавров: Истерика Запада из-за ситуации вокруг Навального зашкаливает

Истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

«Что касается освещения на Западе событий, которые происходят в России, не только в связи с Навальным, но и вообще, все, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

При этом министр указал, что законы в западных странах предусматривают гораздо более жестокое наказание за участие в незаконных акциях, чем в России. По словам Лаврова, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений, или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения.

«В Германии, Франции, Соединенных Штатах, других странах, если демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию транспорта, – им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочее наказание. И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций», – сказал Лавров.

По его словам, освещение демонстраций в России и на Западе в СМИ демонстрируют очевидные двойные стандарты.

Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.