Владелец кафе в разрушенной взрывом газа многоэтажке отверг обвинения

Владелец обрушившегося суши-бара «Самурай» в Нижнем Новгороде Александр Ильин заявил, что взрыв газа, в результате которого был разрушен многоэтажный дом, произошел не в его кафе.

«У нас газа в кафе не было, взорвалось не у нас – мы являемся пострадавшими. Не надо фантазировать ничего. Слава Богу, мы спасли девочку, которая была в кафе – родилась в рубашке», – сообщил бизнесмен в своем Instagram.

Также Ильин опубликовал видео из машины скорой помощи, в которой ехал с пострадавшей. По словам предпринимателя, у нее ожоги различной степени тяжести, она находится в реанимации. Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин сообщил, что врачи зафиксировали у девушки ожоги 35% тела, ушибы и порезы головы, передает РИА «Новости». Между тем в управлении МЧС по Нижегородской области рассказали, что под завалами, кроме нее, больше никого не было, в настоящее время их разбор продолжается, передает ТАСС.

Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило в пятницу в 9.13. Жильцов эвакуируют. Региональное управление СК сообщает об одной пострадавшей, под завалами могут оставаться еще два человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.