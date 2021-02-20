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20 февраля, суббота | Последнее обновление — 16:26 | vz.ru
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17:52
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Песков заявил об ожидании россиянами прорыва в космосе
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Прорыва в космосе ожидают все россияне, но работа должна вестись постепенно, Роскосмос прилагает титанические усилия для решения проблем в космической отрасли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также прокомментировал критику в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина за его мем по поводу высадки на Марс американского Perseverance. Рогозин накануне опубликовал «снимок» с поверхности красной планеты, на который наложена фотография самого Рогозина, «заглядывающего» в камеру американского марсохода. «Первое, что увидели американцы на Марсе», – пошутил Рогозин.
«Послушайте, реакция в соцсетях – она далека от квалифицированной реакции. Это первое. Как правило, те, кто пишут в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, они не обладают профессиональными данными, они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее. К этому нужно относиться с пониманием», – ответил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отношение к Роскосмосу среди населения, передает РИА «Новости».
«В целом, конечно, будучи страной-пионером в освоении космоса и страной с глубочайшим потенциалом развития космической отрасли, конечно, мы все россияне ждем от этой отрасли прорывов и сенсаций. Это абсолютно нормальное ожидание, но работа эта строится из каждого года, насыщенного сложными пусками, проблемами. Главное – поступательно решать эти проблемы. И мы видим, что работа ведется титаническая», – добавил Песков.
Рогозин в субботу в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным объявил, что запуск первого российского радиолокационного спутника для наблюдения Земли планируется в этом году.
Космонавт Крикалев рассказал, как можно было сохранить станцию «Мир»
Технической необходимости срочно топить станцию «Мир» не было, ее можно было эксплуатировать еще какое-то время и сделать основой для развертывания МКС, заявил Герой Советского Союза и Герой России, космонавт, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Крикалев заявил, что работу станции, наверное, можно было бы продлить, «только надо было точно определить задачи», передает РИА «Новости».
«С моей точки зрения, конечно, если бы начали строить МКС, используя «Мир», а наклонение орбиты у станций одинаковое, то многие риски были бы нивелированы, какие-то плюсы мы бы получили с точки зрения хранения объемов грузов на первом этапе. Мое личное мнение, которое, может быть, недостаточно подкреплено какими-нибудь техническими данными, но мне казалось, что продолжить полет станции, совместив его с началом развертывания МКС, было бы целесообразно», – сказал он.
Однако, помимо выгоды, в этом случае имелись бы и свои риски: необходимость поддержания в работоспособном состоянии старых систем «Мира» и управление большой массой станции.
Поддерживать же работу станции «Мир» и параллельно участвовать в создании МКС для экономики России было бы накладно, полагает космонавт.
На его взгляд, возможно, свою роль в принятии решения о судьбе станции «Мир» играли политические обстоятельства, связанные в том числе с необходимостью учитывать позицию международных партнеров, стремившихся сконцентрироваться на программе МКС.
«Но с точки зрения техники станция «Мир» еще могла бы полетать чуть-чуть. Наверное, до бесконечности ее тянуть было бы нельзя и нецелесообразно, но какое-то время она еще бы могла послужить делу», – отметил Крикалев.
Он также напомнил, что к моменту принятия решения о судьбе станции «Мир» с одной стороны звучали призывы свести комплекс с орбиты из-за постоянно возникавших отказов техники, однако специалисты получили положительные результаты проверки систем с точки зрения возможности продления работы станции.
«Технически что-то продолжать можно было бы. Можно ведь держать человека на искусственной вентиляции легких или на искусственном сердце, но вопрос в том, где кончается целесообразность. В таких вещах трудно о целесообразности говорить, потому что здесь много эмоциональных составляющих», – сказал Крикалев.
Он отметил, что в любом случае станция все равно была обречена когда-нибудь закончить свою работу, а вопрос стоял о длительности сроков ее эксплуатации и целесообразности этих мер.
Напомним, Крикалев стал космонавтом, которого в СМИ называют «забытым на орбите», так как его полет пришелся на развал СССР: 18 мая 1991 года он отправился в полет на станцию «Мир» с территории Советского Союза, но из-за изменений в программе полетов остался на станции на год и вернулся уже в Россию 25 марта 1992 года. За этот полет он был удостоен звания Героя России под первым номером.
20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания на орбите первого в мире орбитального комплекса (станции из нескольких модулей) «Мир». 20 февраля 1986 года на орбиту был запущен базовый блок, а всего станция состояла из семи модулей. Орбитальный комплекс принял 104 космонавта из 12 стран.
Комплекс просуществовал на орбите 4594 дня и за это время пролетел более 3,6 млрд километров, это больше, чем от Земли до Урана. 23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.
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Космонавт с МКС за сутки до ручной стыковки «Прогресса» назвал ее маловероятной
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, работающий на МКС, за десять часов до ручной стыковки к станции грузового корабля «Прогресс МС-16» заявил, что такая операция маловероятна.
«За неделю до прибытия грузового корабля «Прогресс» экипаж на МКС проводит тренировку по ТОРУ. Это телеоператорный режим управления, т.е. режим удаленного управления объектом по изображениям с телекамер. Это маловероятно, но если по каким-то причинам во время причаливания и стыковки у «грузовика» откажет автоматическая система управления, то экипаж на станции должен перехватить управление и пристыковать корабль к МКС вручную», – написал он на своей странице в «ВКонтакте» накануне стыковки.
По словам космонавта, тренеровка необходима, чтобы освежить навыки управления, ведь стыковка – это очень ответственный процесс. «Прогресс МС-16» массой почти 7 тонн, включая 2,5 тонны грузов, требуется очень точно причалить к порту со скоростью не более 15 см/с», – добавил он.
В среду состыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) не смогла пройти в автоматическом режиме. В НАСА сообщили, что это случилось из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс».
Ранее Роскосмосе посчитали, что причиной стало отклонения от оси причаливания. В свою очередь космонавт Сергей Рязанский предположил, что причиной такого отклонения была ошибка в программном обеспечении.
В свою очередь руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил газете ВЗГЛЯД, что причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно.
«Ангарой» заинтересовались коммерческие заказчики
После запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» коммерческие заказчики проявили интерес к легкой «Ангаре», сообщил генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр имени Хруничева) Сергей Кузнецов.
Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко сообщил, что после испытательного пуска тяжелой «Ангары-А5» на контакт «вышло несколько заказчиков, которые готовы работать». Кузнецов пояснил, что речь идет о заказах на легкую версию ракеты «Ангара-1.2»: «Мы запустили тяжелую «Ангару», и к нам сразу же пришли заказывать легкую», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, второй испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» состоялся 14 декабря. К настоящему моменту помимо ракет для летных испытаний, заказано четыре тяжелых ракеты для Минобороны, три – по линии Роскосмоса. Кроме того, в 2016 году была заказана южнокорейским коммерческим заказчиком «Ангара-1.2».
Водородной «Ангаре» нашли новую задачу
Ракета-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» может быть использована для парного выведения спутников и отправки пилотируемых миссий к Луне, рассказал генеральный конструктор КБ «Салют» (входит в Центр Хруничева, разработчик «Ангары») Сергей Кузнецов.
«Сейчас для «Ангары-А5В» появилась новая задача – лунная программа. Кроме парного выведения автоматических космических аппаратов, мы теперь можем поучаствовать в запуске «Орленка» к Луне. Кроме того, если у России появится ракета с грузоподъемностью 37-38 тонн на низкую орбиту, то возникает возможность создания тяжелых аппаратов для решения специальных задач», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.
Кузнецов не уточнил, об аппаратах какого назначения идет речь.
Также, по его словам, «Ангара-А5В» может использоваться для запусков межпланетных зондов.
Говоря о возможности запуска на одной ракете сразу двух спутников, Кузнецов уточнил, что это один из способов снижения стоимости запусков на «Ангаре». В настоящее время парные запуски спутников осуществляются на российских ракетах «Протон-М», европейских носителях Ariane 5, американской ракете Falcon 9.
Напомним, источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что РКК «Энергия» рассматривает вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырех пусков ракет-носителей «Ангара-А5В».
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Минобороны поставило задачу запустить третью тяжелую «Ангару» со спутником
В 2021 году тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» могут впервые запустить с космическим аппаратом на борту, а не с макетом спутника, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко.
По его словам, Минобороны «поставило задачу обеспечить третий пуск с полезной нагрузкой». Варочко отметил, что «придется хорошенько поработать, в том числе со страховыми компаниями». Пока не решили, какой именно космический аппарат запустят на «Ангаре», передает РИА «Новости».
Напомним, второй испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки состоялся 14 декабря.
Российские космонавты по пути к Луне посетят МКС или национальную станцию
Российские космонавты перед полетом к Луне будут находиться на борту МКС или российской национальной станции, ожидая сборки на околоземной орбите перелетного комплекса, рассказал генконструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева, разработчик «Ангары») Сергей Кузнецов.
«Предварительной программой предусмотрен промежуток между пусками. Экипаж лунной экспедиции будет ожидать сборки лунного перелетного комплекса, находясь на Международной космической станции или российской национальной орбитальной станции. Это будет пересадочный узел по дороге к Луне», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.
Так, он прокомментировал сложности, которые возникают при отказе от использования сверхтяжелой ракеты, которая может отправить миссию к Луне одним пуском, и использования нескольких пусков менее грузоподъемных ракет «Ангара» для этих целей. Трудность заключается в наличии в перспективе только двух стартовых площадок для ракет «Ангара» – в Плесецке и на Восточном, а под «Ангару-А5В» стартовая площадка будет только на Восточном.
В настоящее время эксплуатация МКС планируется до 2024 года. Ведутся переговоры по продлению ее работы до 2028-2030 годов. Россия рассматривает возможность пересмотра своего участия в проекте МКС и создания своей национальной станции.
Напомним, на днях Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию, Роскосмосу поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в данной области. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта.
Сообщалось, что РКК «Энергия» рассматривает вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырех пусков ракет-носителей «Ангара-А5В».
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Первый коммерческий пуск «Ангары» перенесли из-за неготовности корейского спутника
Первый коммерческий пуск легкой ракеты «Ангара-1.2» с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесен на 2022 год по причине неготовности космического аппарата, не исключено, что он не состоится, рассказал гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель «Ангары») Алексей Варочко.
«С нашей стороны ведется изготовление ракеты-носителя. Южнокорейские партнеры из-за неготовности аппарата в связи с пандемией снова попросили нас сдвинуть пуск, использовав свою третью возможность переноса старта без штрафных санкций. Сейчас пуск намечен на II квартал 2022 года», –цитирует РИА «Новости» Варочко.
По его словам, если по каким-то причинам контракт не будет исполнен южнокорейской стороной, ракета остается у Центра Хруничева и ей будет найдено иное применение.
Контракт на запуск KOMPSAT-6 на «Ангаре-1.2» был заключен в августе 2016 года. Изначально планировалось, что пуск состоится в 2020 году. Затем было объявлено о его переносе на 2021 год.
Стало известно время падения на Землю российского спутника «Меридиан»
Российский военный спутник связи «Меридиан», выведенный на нерасчетную орбиту в 2009 году, упадет на Землю вскоре после Дня космонавтики, следует из данных ВВС США.
По информации американских военных, «Меридиан» войдет в земную атмосферу 14 апреля около 3.00 мск. Долетят ли до поверхности какие-то его несгоревшие обломки, не сообщается, как и не уточняется расчетное место входа спутника в атмосферу, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта space-track.org
Спутник «Меридиан» был запущен с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» в мае 2009 года. Из-за несогласования полетных заданий ракеты и разгонного блока аппарат был выведен на нерасчетную орбиту, но использовался по целевому назначению.
Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
Напомним, в феврале 2020 года Минобороны сообщило, что военный спутник связи «Меридиан-М», запущенный ракетой «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк, вышел на орбиту.
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Рогозин назвал Путину точность спутников «Глонасс»
Точность навигационных спутников «Глонасс» составляет 2,6 метра, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин президенту Владимиру Путину.
«Точность – 2,6 метра, 100-процентный охват всей территории Земли. Лучше всего, конечно, в северном полушарии, так сама группировка конфигурирована», – сказал глава Роскосмоса, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Рогозин уточнил, что спутники нового поколения «Глонасс-К2» будут обеспечивать точность 1,3 метра. Сейчас, по словам гендиректора Роскосмоса, 28 спутников системы на орбите, из которых на «боевом дежурстве» находятся 23.
Рогозин также сообщил, что Россия планирует 29 пусков космических ракет-носителей в этом году. С начала года уже осуществлены два космических пуска – по одному с космодромов Байконур и Плесецк. Он добавил, что в прошлом году Россия осуществила 17 пусков космических ракет и семь пусков баллистических ракет.
Кроме того, он сообщил, что Роскосмос в прошлом году смог полностью выполнить гособоронзаказ.
Ранее Роскосмос предложил Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Названа дата запуска спутника «Арктика-М»
Запуск спутника «Арктика-М» с космодрома Байконур запланирован на 28 февраля, сообщил заместитель генконструктора НПО имени С.А. Лавочкина по общему проектированию Иван Москатиньев.
«[Запуск «Арктики-М»] по плану 28 февраля», – передает ТАСС слова Москатиньева в интервью телеканалу «Россия-24».
Он уточнил, что пуск пройдет с космодрома Байконур. Аппарат будет выведен на высокоэллиптическую орбиту ракетой-носителем «Союз-2» и разгонным блоком «Фрегат».
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что число пусков с космодрома Байконур в этом году вырастет более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Планируется вывести на орбиту три пилотируемых корабля «Союз», три грузовых «Прогресса», два модуля Международной космической станции, телекоммуникационные спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», три группы аппаратов OneWeb и метеорологический спутник «Арктика-М».
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Российский космонавт с МКС рассказал о планах на 23 февраля
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся сейчас на Международной космической станции (МКС), будут работать в День защитника Отечества.
«Мы продолжаем свою деятельность по посуточной программе работы. У нас с Сергеем, как и у всех жителей России, будет удлиненная шестидневная рабочая неделя. Но в отличие от остальных россиян, получивших три выходных, мы вернемся к работе после дня отдыха в воскресенье. Прилетевший к нам «Прогресс» доставил много оборудования, которое необходимо разгрузить», – написал Кудь-Сверчков во «ВКонтакте».
Космонавт сообщил, что в понедельник россиянам предстоит выполнить работы в рамках нескольких экспериментов: «Пилот-Т», «Фотобиореактор» и «Вектор-Т». В День защитника Отечества они проведут тестирование системы ретрансляции «Луч», использующей спутники-ретрансляторы «Луч-5Б» и «Луч-5В» и позволяющей передавать данные, даже если МКС находится вне зоны прямой видимости. В настоящее время на МКС кроме Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути, передает РИА «Новости».
Накануне стало известно, что российские космонавты перед полетом к Луне будут находиться на борту МКС или российской национальной станции, ожидая сборки на околоземной орбите перелетного комплекса.
Рогозин анонсировал запуск в 2021 году первого российского радиолокационного спутника
Запуск первого российского радиолокационного спутника для наблюдения Земли планируется в этом году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Из важных пусков этого года я также бы отметил, безусловно, это запуск радиолокационного аппарата, впервые мы переходим на радиолокацию», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на встрече с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в Кремле.
При этом Рогозин не упомянул название космического аппарата, но известно, что на 2021 год были запланированы запуски первых радиолокационных спутников «Обзор-Р» с космодрома Плесецк и «Кондор-ФКА» с Восточного.
В настоящее время в орбитальной группировке России нет ни одного радиолокационного спутника.
«У нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко вам доложу», – добавил глава Роскосмоса.
Автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Аппарат «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.
Напомним, в августе на первую российскую автоматическую лунную посадочную станцию «Луна-25», запуск которой назначен на октябрь 2021 года, начали устанавливать научные приборы.
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Россияне полтора месяца смогут увидеть на небе МКС
Жители России смогут видеть пролеты Международной космической станции (МКС) над страной практически полтора месяца, сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
«Наступает очередная пора видимых пролетов Международной космической станции! И предстоящий сезон довольно длительный – 1,5 месяца Вы можете «ловить» нас», – говорится в паблике космонавта во «ВКонтакте».
По его словам, 21 февраля на большей части России и в странах ближнего зарубежья начинается сезон утренней видимости МКС. «В середине марта вас ждет небольшой перерыв (например, в Центральной России – неделя, а на Дальнем Востоке – всего два дня), а затем до первых чисел апреля – вечерняя видимость», – добавил Кудь-Сверчков.
Он также напомнил, что МКС видно в виде звездочки, пересекающей небо с юго-запада на юго-восток.
В январе космонавт сообщал, что россияне смогут увидеть пролет Международной космической станции над страной, он ожидается с 20 января по 4 февраля.
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На Восточном начали расчистку площадки под аэропорт
Начались работы по расчистке площадки для строительства аэропорта космодрома Восточный, где через два года появится взлетно-посадочная полоса, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Сегодня начали валку леса для расчистки площадки под аэропорт космодрома Восточный», – написал Рогозин на своей странице в Facebook.
По его словам, подготовка территории должна завершиться до весны, пока «вешние воды не превратят грунт в сплошное болото».
«Через два года здесь появится взлетно-посадочная полоса, способная принимать самолеты любых типов. Именно сюда будут прибывать тяжелые космические аппараты для их запуска ракетой-носителем «Ангара», а также иные элементы ракетно-космической техники», – добавил Рогозин, отметив, что сейчас до космодрома приходится добираться из Благовещенска на вертолете или автомобиле, преодолевая около 224 км.
В декабре замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев сообщал, что строительство аэропорта на космодроме Восточный завершится в 2024 году, а не в 2023-м, как планировалось ранее.
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Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха в российском модуле
Космонавты на Международной космической станции (МКС) возобновляют поиск мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда» и ее устранение с помощью средств, доставленных грузовым кораблем «Прогресс», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
В декабре 2020 года поиск мест утечки в промежуточной камере модуля «Звезда» был приостановлен, люк в нее закрыли и камеру регулярно наддували воздухом для компенсации утечки, передает РИА «Новости».
В субботу специалист подмосковного центра управления полетами рассказал космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову о графике работ, предусматривающем поиск мест утечки с помощью микроскопа, использование видеокамер и средств для герметизации мест утечки.
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Позднее космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.
Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой.
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