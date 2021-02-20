Рогозин анонсировал запуск в 2021 году первого российского радиолокационного спутника

|
20 февраля, суббота | Последнее обновление — 11:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Гендиректор «ТГК-2» Пинигина задержана в Москве
Разделы
Вроде бы понятно, что всем нужны какие-то образцы, модели правильного поведения – что индивидуального, что коллективного, что экономического. Проблема в том, что эти модели складываются столетиями.
Подробности...
Выиграть у Дзержинского будет практически невозможно – если только не противопоставить ему похожую фигуру. Поэтому неудивительно появление кандидатуры Юрия Андропова – наследника Железного Феликса и единственного нашего современника среди кандидатов в лубянские памятники.
Подробности...
Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25.
Подробности...
Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Рогозин анонсировал запуск в 2021 году первого российского радиолокационного спутника
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Запуск первого российского радиолокационного спутника для наблюдения Земли планируется в этом году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Из важных пусков этого года я также бы отметил, безусловно, это запуск радиолокационного аппарата, впервые мы переходим на радиолокацию», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на встрече с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в Кремле.
При этом Рогозин не упомянул название космического аппарата, но известно, что на 2021 год были запланированы запуски первых радиолокационных спутников «Обзор-Р» с космодрома Плесецк и «Кондор-ФКА» с Восточного.
В настоящее время в орбитальной группировке России нет ни одного радиолокационного спутника.
«У нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко вам доложу», – добавил глава Роскосмоса.
Автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Аппарат «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.
Напомним, в августе на первую российскую автоматическую лунную посадочную станцию «Луна-25», запуск которой назначен на октябрь 2021 года, начали устанавливать научные приборы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт увидел серьезную проблему в работе космического корабля «Прогресс»
|
|
Причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Состыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) не смогла пройти в автоматическом режиме. В НАСА сообщили, что это случилось из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс».
«Когда стыковка идет в автоматике, то там на большом экране отслеживается ряд параметров. Основными при сближении являются точное направление по оси и скорость движения. Если какой-нибудь из этих параметров отклоняется от нормы, то есть несколько решений, одно из которых как раз было использовано: автоматика отключилась, космонавт начал управлять кораблем изнутри станции, дистанционно (вручную)», – рассказывает Моисеев.
Данная ситуация, по словам эксперта, является внештатной (аварийной), но она предусмотрена и имеет несколько решений. При этом он рассказывает, что причиной могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно.
«Такие ситуации опасны своей непредсказуемостью. Можно было бы просто забыть про эту аварию, ведь все хорошо кончилось, но есть риск, что в следующий раз возникнет подобная ситуация на больших скоростях сближения, и команды не пройдут почему-то. То есть ситуация опасна тем, что если корабль летает больше сотни раз и на нем происходят аварии, значит, есть очень серьезная проблема», – предупреждает собеседник.
Эксперт подчеркивает, что раньше система сближения «Курс» исправно работала на протяжении долгого времени – и никаких сбоев не было. Аварии начали происходить относительно недавно, в 2000-х годах. Решением данной проблемы мог бы стать откат к прошлым характеристикам «Прогресса», при которых система безупречно работала.
«Одной из причин ухудшения работы системы «Курс» могла стать смена отечественной техники на импортную. То есть раньше, когда «Прогресс» только начал летать, все многократно проверялось, документировалось и испытывалось, а в начале 2000-х в требования по испытаниям начали вносить всякие поблажки, хотя каждая установка требовала большого комплекса испытаний», – заключил Моисеев.
В свою очередь авиаэксперт, экс-конструктор «Гражданские самолеты Сухого» Вадим Лукашевич считает, что причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС стал головной обтекатель, который ударил по кораблю, повредив одну из антенн системы автоматической стыковки «Курс».
«При выведении корабля на орбиту сбрасываемый головной обтекатель снова долбанул по кораблю, повредив одну из антенн системы автоматической стыковки «Курс». (…) В итоге свернутая антенна, отвечающая за стабилизацию по крену, привела к уходу линии визирования, и режим автоматической стыковки был сорван», – написал Лукашевич на своей странице в Facebook.
Ранее в Роскосмосе посчитали, что причиной стало отклонения от оси причаливания. В свою очередь космонавт Сергей Рязанский предположил, что причиной такого отклонения была ошибка в программном обеспечении.
НАСА объяснило сбой при стыковке «Прогресса» с МКС
|
|
Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) в среду не прошла в автоматическом режиме из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс», сообщило НАСА.
«Управление (кораблем) передано системе ТОРУ (телеоператорный режим управления – прим. ВЗГЛЯД) для ручного управления грузовым кораблем «Прогресс» из-за силы сигнала автоматической системы «Курс», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА.
Напомним, в среду в Роскосмосе рассказали, что переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что сближение грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС в среду впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников «Глонасс», а не радиотехнической системы «Курс».
Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Марсоход НАСА совершил посадку на Красную планету
|
|
Американский марсоход Perseverance («Настойчивый») совершил успешную посадку на Красной планете. Специалисты уже получили первый снимок Марса с аппарата.
Трансляция посадки ровера велась на YouТube-канале американского космического агентства НАСА. Касание аппаратом поверхности планеты произошло в 23.55 мск, передает РИА «Новости».
«Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс... Зонд передает сигнал», – говорится в сообщении. В НАСА предупреждали, что вероятность успеха посадки ровера на поверхность Марса составляет 50%.
Диспетчер отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты НАСА получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера, согласно графику. Через три минуты после посадки аппарат передал первый черно-белый снимок Марса.
Специалисты ведомства отметили, что для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах, передает ТАСС.
Специалисты НАСА рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.
По словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, марсоход Perseverance является проектом с большим прицелом на будущее, нацеленным в том числе на пилотируемые программы на Красной планете.
Он отметил, что в марсианской атмосфере летать проблематично, поскольку она является крайне разреженной по сравнению с земной. «На поверхности Марса плотность такая, как у нас на высоте порядка 40 км. Как вы понимаете, в земных условиях на высоте 40 км летают только военные самолеты или стратостаты», – добавил эксперт.
В ноябре прошлого года американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало аудиозапись со звуками во время полета марсохода на Марс.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта.
-
Космонавт Крикалев рассказал, как можно было сохранить станцию «Мир»
Технической необходимости срочно топить станцию «Мир» не было, ее можно было эксплуатировать еще какое-то время и сделать основой для развертывания МКС, заявил Герой Советского Союза и Герой России, космонавт, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Крикалев заявил, что работу станции, наверное, можно было бы продлить, «только надо было точно определить задачи», передает РИА «Новости».
«С моей точки зрения, конечно, если бы начали строить МКС, используя «Мир», а наклонение орбиты у станций одинаковое, то многие риски были бы нивелированы, какие-то плюсы мы бы получили с точки зрения хранения объемов грузов на первом этапе. Мое личное мнение, которое, может быть, недостаточно подкреплено какими-нибудь техническими данными, но мне казалось, что продолжить полет станции, совместив его с началом развертывания МКС, было бы целесообразно», – сказал он.
Однако, помимо выгоды, в этом случае имелись бы и свои риски: необходимость поддержания в работоспособном состоянии старых систем «Мира» и управление большой массой станции.
Поддерживать же работу станции «Мир» и параллельно участвовать в создании МКС для экономики России было бы накладно, полагает космонавт.
На его взгляд, возможно, свою роль в принятии решения о судьбе станции «Мир» играли политические обстоятельства, связанные в том числе с необходимостью учитывать позицию международных партнеров, стремившихся сконцентрироваться на программе МКС.
«Но с точки зрения техники станция «Мир» еще могла бы полетать чуть-чуть. Наверное, до бесконечности ее тянуть было бы нельзя и нецелесообразно, но какое-то время она еще бы могла послужить делу», – отметил Крикалев.
Он также напомнил, что к моменту принятия решения о судьбе станции «Мир» с одной стороны звучали призывы свести комплекс с орбиты из-за постоянно возникавших отказов техники, однако специалисты получили положительные результаты проверки систем с точки зрения возможности продления работы станции.
«Технически что-то продолжать можно было бы. Можно ведь держать человека на искусственной вентиляции легких или на искусственном сердце, но вопрос в том, где кончается целесообразность. В таких вещах трудно о целесообразности говорить, потому что здесь много эмоциональных составляющих», – сказал Крикалев.
Он отметил, что в любом случае станция все равно была обречена когда-нибудь закончить свою работу, а вопрос стоял о длительности сроков ее эксплуатации и целесообразности этих мер.
Напомним, Крикалев стал космонавтом, которого в СМИ называют «забытым на орбите», так как его полет пришелся на развал СССР: 18 мая 1991 года он отправился в полет на станцию «Мир» с территории Советского Союза, но из-за изменений в программе полетов остался на станции на год и вернулся уже в Россию 25 марта 1992 года. За этот полет он был удостоен звания Героя России под первым номером.
20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания на орбите первого в мире орбитального комплекса (станции из нескольких модулей) «Мир». 20 февраля 1986 года на орбиту был запущен базовый блок, а всего станция состояла из семи модулей. Орбитальный комплекс принял 104 космонавта из 12 стран.
Комплекс просуществовал на орбите 4594 дня и за это время пролетел более 3,6 млрд километров, это больше, чем от Земли до Урана. 23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Космонавт с МКС за сутки до ручной стыковки «Прогресса» назвал ее маловероятной
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, работающий на МКС, за десять часов до ручной стыковки к станции грузового корабля «Прогресс МС-16» заявил, что такая операция маловероятна.
«За неделю до прибытия грузового корабля «Прогресс» экипаж на МКС проводит тренировку по ТОРУ. Это телеоператорный режим управления, т.е. режим удаленного управления объектом по изображениям с телекамер. Это маловероятно, но если по каким-то причинам во время причаливания и стыковки у «грузовика» откажет автоматическая система управления, то экипаж на станции должен перехватить управление и пристыковать корабль к МКС вручную», – написал он на своей странице в «ВКонтакте» накануне стыковки.
По словам космонавта, тренеровка необходима, чтобы освежить навыки управления, ведь стыковка – это очень ответственный процесс. «Прогресс МС-16» массой почти 7 тонн, включая 2,5 тонны грузов, требуется очень точно причалить к порту со скоростью не более 15 см/с», – добавил он.
В среду состыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) не смогла пройти в автоматическом режиме. В НАСА сообщили, что это случилось из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс».
Ранее Роскосмосе посчитали, что причиной стало отклонения от оси причаливания. В свою очередь космонавт Сергей Рязанский предположил, что причиной такого отклонения была ошибка в программном обеспечении.
В свою очередь руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил газете ВЗГЛЯД, что причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно.
«Ангарой» заинтересовались коммерческие заказчики
После запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» коммерческие заказчики проявили интерес к легкой «Ангаре», сообщил генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр имени Хруничева) Сергей Кузнецов.
Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко сообщил, что после испытательного пуска тяжелой «Ангары-А5» на контакт «вышло несколько заказчиков, которые готовы работать». Кузнецов пояснил, что речь идет о заказах на легкую версию ракеты «Ангара-1.2»: «Мы запустили тяжелую «Ангару», и к нам сразу же пришли заказывать легкую», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, второй испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» состоялся 14 декабря. К настоящему моменту помимо ракет для летных испытаний, заказано четыре тяжелых ракеты для Минобороны, три – по линии Роскосмоса. Кроме того, в 2016 году была заказана южнокорейским коммерческим заказчиком «Ангара-1.2».
Водородной «Ангаре» нашли новую задачу
Ракета-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» может быть использована для парного выведения спутников и отправки пилотируемых миссий к Луне, рассказал генеральный конструктор КБ «Салют» (входит в Центр Хруничева, разработчик «Ангары») Сергей Кузнецов.
«Сейчас для «Ангары-А5В» появилась новая задача – лунная программа. Кроме парного выведения автоматических космических аппаратов, мы теперь можем поучаствовать в запуске «Орленка» к Луне. Кроме того, если у России появится ракета с грузоподъемностью 37-38 тонн на низкую орбиту, то возникает возможность создания тяжелых аппаратов для решения специальных задач», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.
Кузнецов не уточнил, об аппаратах какого назначения идет речь.
Также, по его словам, «Ангара-А5В» может использоваться для запусков межпланетных зондов.
Говоря о возможности запуска на одной ракете сразу двух спутников, Кузнецов уточнил, что это один из способов снижения стоимости запусков на «Ангаре». В настоящее время парные запуски спутников осуществляются на российских ракетах «Протон-М», европейских носителях Ariane 5, американской ракете Falcon 9.
Напомним, источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что РКК «Энергия» рассматривает вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырех пусков ракет-носителей «Ангара-А5В».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рогозин пообещал рассказать о причинах ручной стыковки «Прогресса» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал рассказать о причинах перехода стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления после доклада специалистов.
«Расскажу позже, когда специалисты доложат первые выводы. Плюс изучаем картинку с бортовых камер, которые были установлены на головном обтекателе корабля», – написал Рогозин в Facebook в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети, почему не получилось провести стыковку в автоматическом режиме.
В 09:26:47 мск произведена стыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16», который стартовал с космодрома...Опубликовано Dmitry Rogozin Вторник, 16 февраля 2021 г.
Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс» не смог в автоматическом режиме состыковаться с Международной космической станцией (МКС), позднее корабль пристыковался к станции в телеоператорном режиме. В Роскосмосе рассказали, что переход в другой режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.
Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении.
Грузовой корабль «Прогресс МС-16», запущенный в понедельник с космодрома Байконур, был доставлен на орбиту 15 февраля. Корабль доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России оценили высадку американского аппарата на Марс
Высадка на Марс американского космического аппарата Perseverance с дроном Ingenity расширила границы исследования планеты, заявил проектный менеджер кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково» Иван Косенков.
«Прибытие марсохода Perseverance на Красную планету – одно из ключевых событий нового сезона исследований Марса. Он станет первым аппаратом тяжелее воздуха, летавшим на другой планете, и это сильно раздвинет границы возможного для будущих межпланетных миссий», – передает слова Косенкова РИА «Новости».
Совершенная миссия, подчеркнул ученый, будут полезны для последующих высадок на Марс. Он также напомнил, что 2023 году земной флот роботов на орбите и поверхности Марса пополнится аппаратами российско-европейской миссии ExoMars, чей старт намечен на 2022 год. «Наша страна в рамках ExoMars предоставляет запуск, спускаемый аппарат для входа в атмосферу Марса и посадочную платформу для марсохода, которая продолжит автономную работу после того как «Розалинд Франклин» отправится исследовать планету", – сказал Косенков
Напомним, американский марсоход Perseverance («Настойчивый») совершил успешную посадку на Красной планете. В Кремле прокомментировали высадку американского аппарата на Марс.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта.
Минобороны поставило задачу запустить третью тяжелую «Ангару» со спутником
В 2021 году тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» могут впервые запустить с космическим аппаратом на борту, а не с макетом спутника, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко.
По его словам, Минобороны «поставило задачу обеспечить третий пуск с полезной нагрузкой». Варочко отметил, что «придется хорошенько поработать, в том числе со страховыми компаниями». Пока не решили, какой именно космический аппарат запустят на «Ангаре», передает РИА «Новости».
Напомним, второй испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки состоялся 14 декабря.
Кремль прокомментировал высадку американского аппарата на Марс
В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что подобные космические достижения – достояние человечества.
«Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства – это достояние человечества, и их можно только приветствовать», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Песков отметил, что каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции «в хорошем смысле этого слова». По мнению Пескова, именно эта конкуренция во много является очень эффективным драйвером развития.
«Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать», – добавил он.
Напомним, американский марсоход Perseverance («Настойчивый») совершил успешную посадку на Красной планете.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские космонавты по пути к Луне посетят МКС или национальную станцию
Российские космонавты перед полетом к Луне будут находиться на борту МКС или российской национальной станции, ожидая сборки на околоземной орбите перелетного комплекса, рассказал генконструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева, разработчик «Ангары») Сергей Кузнецов.
«Предварительной программой предусмотрен промежуток между пусками. Экипаж лунной экспедиции будет ожидать сборки лунного перелетного комплекса, находясь на Международной космической станции или российской национальной орбитальной станции. Это будет пересадочный узел по дороге к Луне», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.
Так, он прокомментировал сложности, которые возникают при отказе от использования сверхтяжелой ракеты, которая может отправить миссию к Луне одним пуском, и использования нескольких пусков менее грузоподъемных ракет «Ангара» для этих целей. Трудность заключается в наличии в перспективе только двух стартовых площадок для ракет «Ангара» – в Плесецке и на Восточном, а под «Ангару-А5В» стартовая площадка будет только на Восточном.
В настоящее время эксплуатация МКС планируется до 2024 года. Ведутся переговоры по продлению ее работы до 2028-2030 годов. Россия рассматривает возможность пересмотра своего участия в проекте МКС и создания своей национальной станции.
Напомним, на днях Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию, Роскосмосу поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в данной области. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта.
Сообщалось, что РКК «Энергия» рассматривает вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырех пусков ракет-носителей «Ангара-А5В».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Первый коммерческий пуск «Ангары» перенесли из-за неготовности корейского спутника
Первый коммерческий пуск легкой ракеты «Ангара-1.2» с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесен на 2022 год по причине неготовности космического аппарата, не исключено, что он не состоится, рассказал гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель «Ангары») Алексей Варочко.
«С нашей стороны ведется изготовление ракеты-носителя. Южнокорейские партнеры из-за неготовности аппарата в связи с пандемией снова попросили нас сдвинуть пуск, использовав свою третью возможность переноса старта без штрафных санкций. Сейчас пуск намечен на II квартал 2022 года», –цитирует РИА «Новости» Варочко.
По его словам, если по каким-то причинам контракт не будет исполнен южнокорейской стороной, ракета остается у Центра Хруничева и ей будет найдено иное применение.
Контракт на запуск KOMPSAT-6 на «Ангаре-1.2» был заключен в августе 2016 года. Изначально планировалось, что пуск состоится в 2020 году. Затем было объявлено о его переносе на 2021 год.
Стало известно время падения на Землю российского спутника «Меридиан»
Российский военный спутник связи «Меридиан», выведенный на нерасчетную орбиту в 2009 году, упадет на Землю вскоре после Дня космонавтики, следует из данных ВВС США.
По информации американских военных, «Меридиан» войдет в земную атмосферу 14 апреля около 3.00 мск. Долетят ли до поверхности какие-то его несгоревшие обломки, не сообщается, как и не уточняется расчетное место входа спутника в атмосферу, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта space-track.org
Спутник «Меридиан» был запущен с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» в мае 2009 года. Из-за несогласования полетных заданий ракеты и разгонного блока аппарат был выведен на нерасчетную орбиту, но использовался по целевому назначению.
Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
Напомним, в феврале 2020 года Минобороны сообщило, что военный спутник связи «Меридиан-М», запущенный ракетой «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк, вышел на орбиту.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Роскосмос поздравил НАСА с посадкой марсохода
Заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил коллег из НАСА с успешной посадкой аппарата на Марс.
Савельев от руководства госкорпорации «Роскосмос» поздравил команду НАСА, а также Лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс, передает ТАСС.
Он также пожелал НАСА удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований.
Напомним, американский марсоход Perseverance («Настойчивый») совершил успешную посадку на Красной планете.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|