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16 февраля, вторник | Последнее обновление — 19:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Думе предложили блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений
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Названы фатальные последствия для Германии в случае отказа от «Северного потока – 2»
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Германии в случае отказа от «Северного потока – 2» придется отказаться от множества рабочих мест, завышать цены на газ и электроэнергию, что может стать для нее фатальным, заявил глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.
«Для Германии как промышленного региона было бы фатальным искусственное сокращение дешевого трубопроводного газа до того, как появятся альтернативы. Следствием этого будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест», – заявил Гермес в своей статье для издания Handelsblatt, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ослабление немецкой экономики также ударит по Евросоюзу, так как Германия платит налоги на пакеты помощи от последствий коронавируса.
Гермес добавил, что даже если отказ от угля и ядерной энергетики в Германии не повысит потребление газа, добыча этого топлива в Нидерландах, которая прекратится в 2022 году, «должна быть компенсирована». Дорогой американский СПГ может привести к негативным последствиям для экологии из-за способа производства, маршрута и доставки.
«В пользу «Северного потока – 2» говорит как раз экологический аспект: этот современный трубопровод лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы. А благодаря современной стали «Северный поток – 2» может быть даже заполнен до 70% водородом», – отметил он.
Существующие погодные условия снижают уровень заполнения газовых хранилищ в Германии, что говорит о важности надежного газоснабжения, подчеркнул Гермес. «В частности, на рынке отопления все большую роль играет газ. «Северный поток – 2» – это самый прямой путь к месторождениям в Северной Сибири и, следовательно, важный компонент в обеспечении газоснабжения Германии и Европы», – полагает политик.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Газпром отреагировал на сокращение запасов газа во Франции ниже 30%
Газпром выждал момент, когда запасы газа во Франции (они в процентном соотношении сейчас самые низкие среди стран Европы) опустились ниже 30%, и напомнил о росте поставок российского газа в республику, сообщили СМИ.
По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ Франции на утро понедельника сократились до 29,04%.
«Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ – сокращаться. Экспорт газа Газпрома во Францию с начала 2021 года увеличился почти в полтора раза», – передает «Интерфакс» сообщение компании.
Днем ранее компания сообщила, что за полтора месяца 2021 года поставки российского газа во Францию выросли на 43,7%.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Газпром спас Европу от морозов с выгодой.
В Швеции решили помешать строительству «Северного потока – 2»
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В Швеции призвали власти к давлению на ФРГ по вопросу строительства «Северного потока – 2». Депутат шведского парламента Бьерн Седер направил соответствующий запрос министру иностранных дел страны Анн Линде.
По мнению Седера, Евросоюз должен предпринять определенные шаги в ответ на «действия России» по отношению к Алексею Навальному, а также троим европейским дипломатам, которые были объявлены персонами нон грата, передает RT.
В качестве одного из возможных вариантов реакции европейского сообщества на политику российских властей шведский депутат предложил противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2».
В пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина»
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Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина».
«Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник».
По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину.
«Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2».
Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений.
В Бундестаге отказались обсуждать с США остановку «Северного потока – 2»
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На переговорах с США не должен обсуждаться «механизм остановки» строительства «Северного потока – 2», глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст («Левые»).
«Очень приветствую тот факт, что при президенте (Джо) Байдене Соединенные Штаты теперь проявляют большую готовность разговаривать. Однако остановка «Северного потока – 2» не подлежит обсуждению, равно как и механизм остановки, который свяжет поставки газа в ЕС с обеспечением Украины», – передает его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2».
Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений.
«Фортуна» возобновила укладку «Северного потока – 2»
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Трубоукладчик «Фортуна» после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, вновь начал укладку трубы газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов.
«Фортуна» возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля – в том же месте, где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. До этого, с 24 января, судно проводило морские испытания. 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике, передает «Интерфакс».
Строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток – 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%.
Тем временем стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против газопровода.
Эксперт рассказал, как защитить «Северный поток – 2» от санкций США
Санкций США в отношении эксплуатации «Северного потока – 2» позволит избежать только прямое вмешательство Евросоюза, странам которого не выгодна заморозка проекта, считает эксперт Финансового университета при Правительстве Игорь Юшков.
Он отметил, что стратегия США в противостоянии проекту не изменилась: суда, занятые в строительстве газопровода, попадают под санкции. Российская сторона переводила эти корабли в собственность все новых фирм, на чью деятельность американцы никак не могли повлиять.
«Конечно, они также автоматически попадают под санкции, но после завершения строительства их можно элементарно обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам», – сказал Юшков в интервью изданию «Московский комсомолец».
По его словам, эти корабли не смогут работать где-либо за пределами России, однако они и до строительства «Северного потока – 2» были задействованы только в нашей стране.
Он также считает, что избежать будущих американских санкций в отношении эксплуатации «Северного потока – 2» позволит только прямое вмешательство Евросоюза, странам которого не выгодна заморозка проекта.
Юшков оценил возможность вывести газопровод на полную мощность. Так, из-за того, что последние 12 километров «Северного потока – 2» проходят в территориальных водах Германии, он подпадает под действие Газовой директивы Евросоюза.
«По европейским законам, российская монополия сможет поставлять по трубопроводу только 50% собственного топлива, а другую половину должна отдать конкурентам», – пояснил он.
При этом эксперт подчеркнул, что эта проблема уже решается, для чего создали специальный экологический фонд, который сможет присвоить проекту статус климатически важного для Европы.
«Американским санкциям такой фонд не воспрепятствует, но от Газовой директивы ЕС сможет трубопровод уберечь», – добавил Юшков.
Кроме того, могут разработать также схему продажи газа в 12-километровой зоне от побережья Германии, где не будет действовать Газовая директива.
В пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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Немецкий министр указал противникам «Северного потока – 2» на выгоду России от «озеленения» экономики ЕС
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Министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
«Моя позиция по «Северному потоку – 2» до сегодняшнего дня не изменилась. Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надежности», – заявил Альтмайер, передает РИА «Новости».
Он также отметил потенциал сотрудничества по водороду, который ФРГ планирует импортировать в будущем и рассчитывает закупать у России. Кроме того, Альтмайер отметил, что стратегия «озеленения» экономики ЕС также будет иметь эффект и для российской экономики.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
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Новак выразил уверенность в реализации «Северного потока – 2»
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«Северный поток – 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%, сказал вице-премьер России Александр Новак.
«В нем заинтересованы страны европейские, компании европейские. Мы уверены, что несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», – сказал он в интервью на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
По его словам, этот проект полностью соответствует европейскому законодательству. «Здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции», – сказал Новак.
При этом он отметил, что законность строительства «Северного потока – 2» и заинтересованность партнеров из ЕС в завершении проекта исключают риск неиспользования газопровода
«Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», – добавил вице-премьер.
В пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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В Берлине ответили на вопрос о переговорах с США по «Северному потоку – 2»
Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2», обсуждения начнутся после того, как глава американского государства Джо Байден окончательно сформирует состав своей администрации, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ.
Между тем консультации по данному вопросу уже начались. Издание отмечает, что в переговорах участвовали представители госдепа, минфина, министерства энергетики и других ведомств под руководством Совета национальной безопасности провели консультации, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Миллер объяснил, как сэкономить 30% на подключении домовладений к газу
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Создание единого оператора газификации может сократить цену на финальное подключение домовладений к газу на 30%, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
Инвестиции в постройку уличных газопроводов в поселках и строительство «последней мили» (подключение потребителя) до 2025 года оценивается в сумму до 354 млрд рублей, цитирует Миллера ТАСС.
«При введении единого оператора эта сумма – 354 млрд рублей – со стороны газификации может быть уменьшена на 30%. И тогда это уже не 354 млрд рублей, а 220 млрд рублей. Это существенная оптимизация затрат, которая будет достигнута за счет введения института единого регионального оператора», – сказал он.
По его словам, оптимизация затрат в случае введения единого оператора может быть и выше 30%. Эта мера позволит заключать комплексный договор, в который смогут войти подключение граждан, договор на поставку газа, договор о техобслуживании.
«Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг», – указал Миллер.
В январе глава Газпрома в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным заявлял, что компания завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году.
«К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. Газпром и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», – сказал тогда Миллер.
Газпром нарастил экспорт в Германию на 35%
Поставки газа в страны дальнего зарубежья компанией Газпром в 2021 году выросли на 36,5% (на 7,4 млрд куб. м) – до 27,5 млрд куб. м.
Больше всего в процентном отношении вырос экспорт в Италию – на 112,7%. Поставки в Германию увеличились на 35,5%, Турцию – 30,5%, Францию – 43,7%, Польшу – 63,7%, передает ТАСС.
Экспорт газа в Китай также регулярно увеличивается. На прошлой неделе поставки по газопроводу «Сила Сибири» в КНР достигли рекордной отметки, превысив на 2,7% плановые суточные показатели, отмечается в сообщении.
Согласно проекту генеральной схемы развития газовой отрасли России, в 2035 году объем поставок природного газа по трубопроводам в Европу (включая страны Балтии) по сравнению с уровнем 2019 годом увеличится на 1,8% – до 197,8 млрд куб. метров. При этом возможно, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу увеличится на 9,5% по сравнению с 2019 годом – до 212,8 млрд кубометров.
Газпром с начала этого года увеличил добычу газа на 6,9% (4,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 70 млрд куб. м.
В конце прошлого года в Газпроме заявляли, что в 2021 году комапния планирует умеренно нарастить экспорт газа в Европу – до 183 млрд кубометров, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое.
В Германии сочли «Северный поток – 2» мостом для сохранения отношений с Россией
Попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений, считает гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.
Он отметил, что «Северный поток – 2» является полезным проектом не только с экономической точки зрения. «Он очень полезен и с политической точки зрения, потому что у нас есть достаточно, к сожалению, проблем между Евросоюзом и Российской Федерацией. Этот проект является именно тем мостом, который поможет сохранить эти отношения, и всегда хорошо иметь взаимозависимость. Всегда американцы нам говорят, что мы односторонне зависим от России – это совершенно не так. Это очень позитивная экономическая взаимозависимость, которая позволяет сохранить эти отношения», – сказал Хармс в интервью на телеканале «Россия», передает РИА «Новости».
Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики подчеркнул, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате ФРГ. При этом он выразил удивление, что этот проект излишне политизирован, поскольку газопровод строят частные компании «на свой страх и риск». «Они получили все необходимые национальные европейские разрешения. В этом проекте нет ни одного цента денег европейских налогоплательщиков, поэтому дайте компаниям на свой страх и риск это сделать. Все попытки вмешательства нарушают очень важный принцип – принцип инвестиционной гарантии. Это очень плохо для нашего инвестиционного климата», – добавил Хармс.
Ранее сообщалось, что трубоукладчик «Фортуна» после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, вновь начал укладку трубы газопровода «Северный поток – 2».
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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Политолог объяснил мотивы немецких противников газопровода «Северный поток-2»
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«В будущем «Северный поток-2» можно использовать для поставок экологически чистого водородного топлива. Но для «Зеленых» важнее оказалось выталкивание России из Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя реакцию зелено-либеральной оппозиции на заявление министра энергетики ФРГ о потенциале сотрудничества с Россией по водороду.
«Идеология, которой движимы немецкие «Зеленые» и либералы – это по сути фундаментализм, который не предполагает никакого компромисса, равновесия интересов или диалога. Только конфронтация – в том числе, конфронтация с «антидемократической» Россией», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт полагает, что на «зеленую» оппозицию в Бундестаге не подействует довод министра энергетики и экономики ФРГ Петера Альтмайера – о том, что «озеленение» экономики Евросоюза (точнее, перевод ее на экологически чистые виды топлива) возможно в кооперации с Россией. Альтмайер указал перспективу закупок российского водорода, одного из самых безвредных видов топлива.
«В будущем, когда Европе не понадобиться столько газа из-за перехода на более чистую энергетику, трубопровод «Северный поток-2» можно будет использовать для транспортировки водородного топлива из России», – пояснил Рар. Но «Зеленые» игнорируют этот, перспективный с точки зрения охраны природы проект и продолжают требовать ввести санкции против «Северного потока-2» («СП-2» или Nord Stream), констатировал немецкий эксперт.
На сей раз либералы и политических экологи объясняют свои антироссийские требования протестом против «жесткого разгона акций» сторонников Алексея Навального. «Это газопровод Путина и его не следует достраивать», – заявил сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек. Линия, которую ведет немецкая оппозиция, поддерживает соседняя Франция. В администрации Эммануэля Макрона ранее призвали Берлин отказаться от проекта «СП-2» из-за ситуации вокруг Навального.
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
Такие партии, как ХДС и СДПГ, которые придерживаются прагматичной позиции, понимают объективную выгоду от закупок российского газа сейчас и российского водородного топлива в будущем, отметил Рар. «Но партия «Зеленых» предлагает закупать водород, например, из Африки. Это явная политика выталкивания России из Европы, которая полностью соотносится с идеологией «Зеленых» – Россия, нарушающая все основы демократии, будет мешать и утверждению экологических ценностей», – считает Рар.
Эксперт не исключает, что на фоне коронавирусного кризиса и полной неспособности кабинета Ангелы Меркель с ним справиться партия «зеленых» победит на выборах в Бундестаг в сентябре этого года и назначит своего канцлера. «Тогда все руководство Германии займет идеологически жесткую позицию, и отношения с Россией могут быть резко испорчены, – прогнозирует Рар. – ФРГ займет ту же точку зрения, на что и Великобритания – с Россией фактически нет никакого диалога и сотрудничества, она воспринимается как чужая страна, с которой и разговаривать нечего».
Пока же от официального Берлина следует ожидать продолжения прежней линии поведения – Германия будет стараться завершить проект Nord Stream и одновременно сохранить отношения с США, полагает Рар. Напомним, что на прошлой неделе появились сообщения о переговорах Берлина и Вашингтона по поводу так называемой «грязной сделки» – закупок Германией американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на достройку «СП-2». Подготовка такой сделки, впрочем, официально опровергается немецкой стороной, а в Сенате США призвали президента Джо Байдена ввести очередные санкции против Nord Stream.
Добавим, что ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы России как экспортера водородного топлива.
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США и Германия обсудили введение санкций по «Северному потоку – 2»
Американская администрация изучает возможность введения санкций по «Северному потоку – 2» и проводит переговоры с Германией по этому вопросу, пишут СМИ со ссылкой на источники в немецком правительстве.
Переговоры Вашингтона и Берлина включают в себя «угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Во вторник у администрации США заканчивается срок, когда она должна огласить список компаний, с большой вероятностью попадающих под санкции. Также США могут отказаться от введения санкций.
Члены Совета нацбезопасности страны проводили встречу, на которой обсуждался газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.
Ранее министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
OMV заявила о заинтересованности в скорейшем завершении «Северного потока – 2»
Инвесторы строительства газопровода «Северный поток – 2» борются за этот проект и делают все возможное для его завершения, заявил председатель правления концерна OMV AG Райнер Зеле.
«Европейские инвесторы и российские компании борются за судьбу этого проекта, и они, действительно, вносят свой вклад в то, чтобы такой проект мог быть завершен», – сказал он, передает ТАСС.
Зеле также добавил, что OMV как один из инвесторов проекта заинтересована в скорейшем завершении этого проекта. «Безусловно, я надеюсь, что это (завершение проекта) произойдет быстро, мы как инвесторы, разумеется, очень заинтересованы. И мы пытались повлиять на то, чтобы это произошло как можно быстрее. Достаточно большая задержка имеет место. Разумеется, эта задержка оказывает негативное влияние на то, что касается инвестиционной эффективности», – отметил он.
Ранее министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
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