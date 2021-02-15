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Каталонские сепаратисты получили большинство в местном парламенте
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Выступающие за независимость испанского автономного сообщества Каталония партии после обработки 98% протоколов по итогам прошедших в воскресенье выборов получают большинство кресел в парламенте региона, приводят соответствующие предварительные данные местные власти.
Речь идет о партиях «Левые республиканцы Каталонии» (33 кресла в 135-местном парламенте), «Вместе за Каталонию» (32 кресла) и «Кандидаты за народное единство» (девять кресел). Председателем «Левых республиканцев Каталонии» является Ориол Жункерас – бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года. Сторонником «Вместе за Каталонию» является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости, передает ТАСС.
Социалистическая партия Каталонии, которая поддерживает единство королевства, получает 33 места в парламенте. Претендентом на пост главы правительства автономии от соцпартии является экс-министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа. Он руководил ведомством с момента начала эпидемии в стране и покинул свой пост в конце января этого года для участия в выборах.
Крайне правая партия «Вокс» впервые проходит в региональный парламент и получает 11 мандатов. Левая коалиция «Эн кому подем» довольствуется восемью креслами, центристская партия «Граждане» – шестью, консервативная Народная партия – тремя.
Победа той или иной политической силы на выборах еще не гарантирует, что именно ее кандидат займет пост главы правительства автономии. Для утверждения лидера Каталонии необходима поддержка большинства депутатов в парламенте региона. Поскольку ни одна политическая сила не получает абсолютного большинства кресел в палате автономии, после выборов начнется этап переговоров между партиями, чтобы договориться по вопросу формирования местного правительства.
Досрочные парламентские выборы состоялись в воскресенье в Каталонии. Решение об их созыве было принято после того, как своей должности лишился Ким Торра, возглавлявший правительство региона с 2018 года.
Напомним, в сентябре 2020 года сторонники независимости Каталонии вышли на акцию протеста в Барселоне в связи с решением Верховного суда Испании запретить экс-главе правительства региона Киму Торре занимать государственные должности в течение 18 месяцев. В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии, однако его не признали действующие испанские власти. В октябре 2019 года в Каталонии снова начались массовые беспорядки, а новый глава автономии Ким Торра также выступил за независимость региона. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала сложившуюся в Каталонии ситуацию во время массовых акций протеста в октябре 2019 года.
Берлин не понял заявление Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС
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Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.
«Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными», – сказала она, передает ТАСС.
Зассе напомнила, что глава МИД Германии Хайко Маас в среду в Бундестаге заявил о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией. «В этой связи высказывания главы МИД (РФ Сергея) Лаврова действительно удивляют», – добавила Зассе.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИД также пояснили слова Лаврова.
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
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Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – сказал Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир YouTube-канала Соловьев Live.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
В ЕС отреагировали на слова Лаврова о разрыве отношений
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Брюссель принял к сведению заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Он добавил, что об этом Лаврову говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы в этом контексте выступаем за отношения, которые были бы выгодны обеим сторонам», – добавил представитель ЕС.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИДе также пояснили слова Лаврова.
Тем временем представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе заявила, что Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова странным и непонятным.
Захарова заявила об отходе Евросоюза от принципов демократии
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В российском МИД подвергли критике поддержку Евросоюзом решения властей Украины ввести санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Решение Евросоюза поддержать власти Украины – это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», – пояснила Мария Захарова.
Накануне Европейский Союз назвал «законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС.
При этом результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости».
Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.
Представитель Борреля заявил о работе над возможными санкциями ЕС против России
Процесс подготовки санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, идет, он носит конфиденциальный характер, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
Стано заявил, что работа над возможными санкциями идет, однако «процесс подготовки, обсуждения и принятия (санкционного) списка носит конфиденциальный характер, поэтому мы в дальнейшем не будем это комментировать», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что для утверждения новых санкций понадобится единогласное решение всех государств-членов ЕС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.
Лавров заявил, что Россия не инициировала
охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
Пушков: Заявление ЕС в поддержку Киева обозначило новый уровень противостояния с Россией
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«Евросоюз наступает ногой на свои демократические принципы ради ужесточения геополитического противостояния с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление Евросоюза о том, что санкции против украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK являются законными усилиями Украины по защите от дезинформации из-за рубежа.
«Реакция Евросоюза на закрытие трех украинских телеканалов – это свидетельство ужесточения политики ЕС в адрес России. Такие заявления необходимо рассматривать именно в контексте нарастающей конфликтности в отношениях ЕС с Москвой», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Вплоть до этого момента Евросоюз официально придерживался принципа свободы слова и средств массовой информации как на территории Европы, так и за ее пределами. «Но сейчас произошел качественный сдвиг в позиции ЕС – он отвергает свои основные устои, наступает на них ногой во имя продолжения геополитического противостояния с Россией. К тому же закрытые телеканалы даже не являлись российскими – они были украинскими, отражали точку зрения значительной части украинского общества и весомой политической силы, представленной в Верховной раде Украины», – констатировал Пушков.
В пятницу, после длительного раздумья, власти Евросоюза наконец прокомментировали принятое еще 2 февраля решение президента Украины Владимира Зеленского остановить вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС говорится, что усилия Украины по «защите от дезинформации» являются законными.
По мнению сенатора, эта ситуация показывает, что Украина может рассчитывать на почти автоматическую поддержку со стороны ЕС и по всем другим вопросам. «Теперь уже понятно, что Украина вряд ли станет предметом давления со стороны Евросоюза, даже если он будет недоволен какими-то ее действиями. Геополитика встала на первом месте, и именно ради геополитики отбрасываются все высокие принципы свободы слова и СМИ», – уверен собеседник.
«Похожую картину я наблюдал в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014–2015 годах. Тогда ПАСЕ, где большинство имеют страны ЕС, якобы исповедующая принципы верховенства закона, демократии и прав человека, тут же забывала все свои устои, как только речь заходила об Украине. Сейчас происходит продолжение той самой линии, но уже на уровне исполнительных структур всего Евросоюза», – заключил Пушков.
«Решение Евросоюза поддержать власти Украины – это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», – ранее заявила газете ВЗГЛЯД представитель МИД России Мария Захарова.
Добавим, что результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом либо отказались отвечать, передает РИА «Новости».
Эксперт оценила итоги пятилетнего соглашения Украины об ассоциации с ЕС
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«От ассоциации с Евросоюзом Украина абсолютно ничего не приобрела, а только ухудшила свое социальное и экономическое положение», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя планы украинских властей пересмотреть пятилетнее соглашение об ассоциации с ЕС в кратчайшие сроки.
«Главным приобретением от ассоциации с Евросоюзом украинские элиты считают получение безвизового режима для своих граждан. Но безвиз обернулся колоссальной депопуляцией и миграцией населения в соседние страны – Польшу или Германию. Фактически Украину обезлюдили, а это никак нельзя назвать позитивным последствием соглашения», – считает Шеслер.
Украина также взяла на себя дополнительные обязательства в гуманитарной сфере, которые, впрочем, не собирается выполнять. «Например, в стране был принят совершенно недемократичный, неевропейский закон, который запрещает общаться на работе и получать образование на каком-либо другом языке, кроме украинского. Это решение прямо дискриминирует все остальные языковые группы Украины и является прямым нарушением прав человека. На это Европарламент даже указал Киеву в своей последней резолюции, поставив под вопрос ее планы на вступление в ЕС в ближайшем будущем», – рассказала собеседница.
В экономической сфере после заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом также произошли значительные ухудшения. «Украина рассчитывала на то, что ей сразу откроются европейские рынки сбыта продовольственной продукции. Но ЕС защитился от поставок украинских товаров очень небольшими квотами, которые полностью исчерпываются в течение пары первых месяцев в году. После этого Украина вынуждена поставлять в Европу свои продукты абсолютно без всяких преференций, на которые она рассчитывала», – констатировала Шеслер.
«При этом Украина потеряла огромный рынок стран СНГ. С этим связано неумолимое ухудшение внешнеторгового баланса страны начиная с 2015 года. Ее экономическое положение плачевно, только в прошлом году ВВП по паритетной покупательной способности (ППС) на душу населения снизился на 30%. Это еще одно из последствий того, что Украина отвернулась от восточного рынка, резко ухудшила свои отношения с Россией и в то же время ничего не приобрела на Западе», – заключила Шеслер.
Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил о планах Украины в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС. Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер.
Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться».
В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении.
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Эксперт допустил слом 30-летней системы отношений между Москвой и Брюсселем
Политический диалог Москвы и Евросоюза может быть прекращен, например, под предлогом вопиющего вмешательства во внутренние дела России, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Он напомнил о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
«Сегодняшние заявления министра иностранных дел поднимают ставки в ожидании заседания Европейского совета 22 февраля, на котором будут обсуждаться санкции против России в связи с ее агрессивным нежеланием диалога с ЕС. Ключевой представляется формулировка «санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах (поставки комплектующих, узлов)». То есть символические меры, наподобие удлинения персональных «черных списков» – да ради бога. А вот реальный экономический урон, удар по производствам или финансовой сфере – это казус белли («хочешь мира – готовься к войне»). Ну то есть предупреждение», – написал Лукьянов в Telegram.
По мнению политолога, ЕС, скорее всего, на такое обострение не пойдет, поскольку «экономическая война с Россией сейчас никому не нужна, и так проблем хватает».
«Но если все-таки пойдет, например по причинам необходимости политической консолидации, интересно, как все это будет выглядеть. Разрыв отношений с Евросоюзом в виде прекращения деятельности миссий в Москве и Брюсселе представить себе можно. Например, под предлогом вопиющего вмешательства во внутренние дела России, о чем министр в интервью настоятельно говорит. На этом политический диалог будет закончен», – полагает Лукьянов.
«А вот что делать с диалогом торгово-экономическим, который в значительной степени находится в компетенции европейских институтов, а не отдельных стран, непонятно. И ждать ли, например, денонсации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, основы наших отношений с ЕС?» – задался вопросом эксперт.
Ситуация, как отметил Лукьянов, обещает быть крайне неординарной. «Слом всей схемы, которая действовала почти 30 лет», – заключил он.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел Лаврова исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИДе также пояснили слова Лаврова.
Тем временем представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе заявила, что Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова странным и непонятным.
Позже в ЕС заявили, что Брюссель принял к сведению заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом, а также комментарии Кремля на этот счет.
Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.
В Совфеде заявили о попытке Киева разрушить отношения России и ЕС
Евросоюз совместно с Украиной обрушивают отношения России и ЕС, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
«Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией» – написал он на своей странице в Facebook.
Косачев напомнил, что в ходе дискуссии в Совбезе ООН, прошедшей 11 февраля, страны НАТО обвинили Россию в невыполнении минских соглашений и блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины.
«Американцы властвуют, а украинцы наивно полагают, что разделяют не их, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны, которую они потеряли», – отметил он.
Косачев привел «меткое выражение главы Мюнхенской конференции, мудрого немца Вольфганга Ишингера», который заявил, что Украина потеряла Крым и Донбасс, Россия – Украину, Европа – Россию, а мир потерял стабильность. «Замечу, что среди потерявших он не назвал США», – заключил глава комитета.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.
Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
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В Минске отреагировали на призыв Европарламента приостановить запуск БелАЭС
Резолюция Европарламента по Белорусской АЭС политизирована, это пример применения двойных стандартов, заявили в белорусском министерстве энергетики.
«Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер. Это наглядный пример применения двойных стандартов, далеких от объективной оценки и реального положения дел», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. По мнению ЕП, эксплуатация этой АЭС может угрожать всему Евросоюзу.
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае этого года. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.
В МИД пояснили слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС
Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, Россия со своей стороны призывает к сотрудничеству, заявили в российском МИД.
«Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», – пояснили в дипведомстве, передает ТАСС.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет.
Песков заявил об искажении смысла слов Лаврова о ЕС
Смысл заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Все-таки СМИ вот этот вот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого – мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да – мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что именно об этом говорил министр. «А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», – отметил представитель Кремля.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.
Тем временем сам Лавров назвал «королевством кривых зеркал» заявления в ЕС о курсе Москвы на самоизоляцию. «Да, но возвращаясь к тому, что мы разочаровали Евросоюз, что мы не оправдали ожиданий и что мы отдаляемся от Европы, взяв осознанный курс на самоизоляцию от Европы, – это просто королевство кривых зеркал. Все проблемы между нами и Евросоюзом начались очень давно. Они испытывали наше терпение, добрую волю», – сказал Лавров.
По его словам, «когда в 2004 году приняли Прибалтику в Евросоюз и ряд других стран Восточной Европы, мы откровенно спрашивали у них: вы уверены, что они уже созрели для того, чтобы быть ответственными членами вашего такого прогрессивного объединения?». «Нам говорили: «У них остаются, конечно, какие-то фобии из исторического прошлого в Советском Союзе, но, мы вас уверяем, что, как только они станут членами Евросоюза и НАТО, они успокоятся, у них пропадут причины для этих фобий". Ничего подобного. Произошло все наоборот – они стали самыми ярыми русофобами и тянут Евросоюз на русофобские позиции», – отметил Лавров.
Глава МИД заявил, что Россия не инициировала
охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Лавров пояснил желание ЕС ввести санкции против России из-за Навального
Евросоюз, если решится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сделает это ради своего удовлетворения, поскольку предыдущие рестрикции Запада были безрезультатны, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр напомнил о выступлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса в бундестаге. По словам Лаврова, тот заявил, что «все-таки мы санкции за Навального должны рассмотреть, и ничего страшного, что раньше санкции против России не достигли цели, главное, что мы пошлем сигнал, что действия России не остаются незамеченными», передает РИА «Новости».
«То есть вводятся санкции ради того, чтобы чувствовать удовлетворение тем, что они «наказывают». Но санкции ни к чему не приводят и не могут привести к изменению нашей линии на отстаивание своих национальных интересов», – отметил Лавров.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
В Финляндии заявили о важности сохранения диалога с Россией
Случай возможного разрыва отношений между Россией и Евросоюзом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаавито назвал негативным поворотом, заявив о важности сохранения диалога.
«Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией», – цитирует РИА «Новости» министра.
Хаависто считает, что в случае возможного разрыва отношений между Россией и ЕС «это было бы негативным поворотом». Также финский министр отказался комментировать вероятность возможных санкций ЕС в отношении России.
Пекка Хаависто в понедельник, 15 февраля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.
Лавров ранее заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
Полиция Кипра разогнала демонстрантов слезоточивым газом и водометами
Кипрская полиция с помощью водометов и слезоточивого газа разогнала в Никосии несанкционированную демонстрацию сторонников борьбы с коррупцией и противников введенных в связи с коронавирусом ограничений, сообщило Cyprus Mail.
Шествие под лозунгом «Хватит!», организованное различными общественными группами и призванное выразить протест против «государственного авторитаризма», началось в парке «Колокасис» в исторической части Никосии около 16.00 (17.00 мск). Напряженность стала возрастать после того, как стражи порядка, ссылаясь на запрет на проведение собраний и шествий в период пандемии, призвали протестующих разойтись. Спустя полтора часа демонстрация была разогнана при помощи примененных полицией спецсредств, передает ТАСС.
Водометы были применены на проспекте Архиепископа Макариоса III, чтобы не позволить протестующим добраться до центральной в кипрской столице площади Свободы. Как сообщают свидетели, ударом струи была сбита с ног женщина, которая потеряла сознание после того, как при падении ударилась об уличный столб. Пострадавшую пришлось госпитализировать.
Власти не позволили большим группам желающих принять участие в шествии, заблокировав проходы к основной зоне протестов, в результате в акции смогли принять участие от 300 до 400 человек. Маршруты тех, кто пытался обойти кордоны полиции по маленьким улицам, власти отслеживали с помощью дронов.
Напомним, 31 января в Амстердаме задержали более 30 демонстрантов, а 25 января полиция Нидерландов задержала не менее 70 человек, применив для разгона протестующих спецназ. 24 января для разгона демонстрантов полиция Нидерландов применила дубинки, слезоточивый газ и водометы. Тем временем во Франции 30 января полиция применила против участников акции протеста водометы и слезоточивый газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему европейцы восстают против власти.
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