Сестра Круга встала на защиту памятника певцу

Ветеран МВД попросил помочь со сносом памятника певцу Михаилу Кругу в Твери, но сестра погибшего артиста Ольга Медведева заявила, что шансонье является символом города, он не призывал совершать преступления.

Пенсионер МВД написал письмо главе государства и назвал Круга «трубадуром бандитов и вымогателей», артистом, который популяризировал криминал, передает канал 360. Он отметил, что власти города не реагируют на просьбы о сносе, памятник установлен рядом со зданием прокуратуры.

«Я считаю, что это нелепые объяснения, то есть человек совершенно не понимающий, что пишет. Обвиняет Михаила в тех лихих 90-х, которые будто бы были из-за Михаила. Все мы жили в 90-е, и все там было, были люди, были судьбы. О них Миша и пел. Он никого не призывал совершать какие-то преступления. Но это же глупо», – сказала сестра Круга.

Она добавила, что в одном из интервью Круг отмечал, что непричастен к популяризации криминала в стране. «Покажите мне хоть одного человека, который, наслушавшись моих песен, получил приговор и сказал: «Это я благодаря Кругу совершил преступление», – сказал тогда певец.

«Обвинения в 90-х – ну вообще, такое впечатление, что он все в кучу собрал. Человек сидит дома, ему скучно, он думает – дай я какой-нибудь пасквиль напишу. Вот у меня такое впечатление. Человек вышел на пенсию, делать ему нечего, он решил прицепиться», – сказала Медведева.

Она отметила, что такие письма о сносе памятника поступали и раньше, но сейчас ей «все это надоело».

«То гитару сломали, то памятник покрасили краской, то какие-то наши тверские деятели культуры составляли письмо, что кто такой Круг, какой-то шофер неизвестный, зачем ему памятник. Круга все знают, помнят. 19 лет как Миши нет, но любят его до сих пор, приезжают. Очень многие приезжают в Тверь благодаря Кругу», – указала собеседница.

По ее мнению, памятник останется на месте, он стоит там уже 14 лет.

«В Твери это стало достопримечательностью. Михаил Круг – как символ города, это уже туристический объект. Есть даже экскурсии, люди приезжают. Я не думаю, что у властей хватит совести снести памятник исподтишка», – сказала она.

Ранее в СУ СК по Тверской области сообщили, что следователи, изучая уголовное дело об убийстве Михаила Круга, раскрыли четыре заказных убийства, совершенных членами банды «Тверские волки».

До этого в региональном СУ СК в деталях восстановили картину совершенного 17 лет назад в Твери убийства певца Михаила Круга. СМИ сообщили, что следователи в Тверской области решили отказать в уголовном преследовании предполагаемого убийцы шансонье Михаила Круга Александра Агеева.

Ведомство также публиковало видеозапись, на которой Агеев рассказывал о событиях, предшествующих убийству певца.