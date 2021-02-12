Лавров рассказал об отношении к слухам о семье

Глава МИД Сергей Лавров рассказал о своем отношении к «доброжелателям» в сети и слухах о его незаконнорожденном сыне.

В интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» Лавров, отвечая на вопрос о том, затрагивают ли его оскорбления, «попытки вбросить какую-нибудь грязь» о членах его семьи, сказал: «Сам я это не читаю».

«Иногда «доброжелатели» привлекают внимание из самых лучших побуждений. Например, шесть-семь месяцев назад показали репортаж (как всегда, это анонимно) о том, что в хозяйственных подразделениях МИД России работает мой незаконнорожденный сын», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

«Но что-то он не ходит к папе. Видимо, хорошо зарабатывает», – пошутил министр.

По его словам, «ни один член правительства, тем более министр иностранных дел, не имеет права позволять выбить себя из колеи».

«Честно говоря, мне это дается без какого-либо труда. Но тем, кого это задевает, надо держать в себе эти совершенно справедливые чувства и эмоции», – сказал Лавров.

Он отметил, что «в Голливуде давным-давно была пословица: «Never let them see you sweat» («Никогда не давай им возможности увидеть, как ты вспотел»)».

Ранее в пятницу Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС.