В России остановились поставки минтая из-за опасений обвала цен

Закрытие китайских портов вызвало остановку поставок рыбы на российский рынок: неработающие порты обвалили оптовые цены на минтай на 35%, сообщили СМИ.

Обвал оптовых цен произошел из-за закрытия китайских портов. В КНР ограничили ввоз минтая, в результате чего трейдеры отказываются от сделок, ожидая дальнейшего снижения цен. При этом с нехваткой продукции уже столкнулись крупные дистрибуторы и переработчики, передает «Коммерсант».

Особые сложности возникают с закупками тушки минтая без головы в Центральной России. Рыбоперерабатывающая промышленность просит власти пересмотреть схемы поставок рыбы на внутренний рынок, избавляясь, как можно от большего числа посредников.

По словам источника газеты, трейдеры, которые работают с рыбопромышленниками Дальнего Востока, не хотят закупать и перевозить рыбу до 18 февраля. В этот день в Китае закончат праздновать Новый год, и должна наступить ясность с перспективой открытия портов для российской рыбной продукции. Оптовые цены в России будут зависеть от этого решения.

Росрыболовство обеспокоено отсутствием корреляции между оптовой и розничной ценой рыбы. В ведомстве планируют обсудить это вопрос с Минпромторгом и торговыми сетями. Вопрос уже обсуждался на совещании у заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука 10 февраля.

По данным Росрыболовства, тушка минтая без головы стоит 65 рублей за 1 кг, против обычной цены около 100 рублей за кг. Если Китай не откроет порты, цены продолжат снижаться, и трейдеры, которые закупили рыбу по текущей цене 65-70 рублей за килограмм, будут в убытке.

Отмечается, что Китай был основным импортером российской рыбы. До наступления пандемии коронавируса страна закупала до 600 тыс. тонн рыбы в год. Однако с 14 января этого года все границы оказались закрыты.

«Действия трейдеров можно расценивать как попытку подтолкнуть переработчиков к покупке сырья по более высокой цене на фоне сообщений о снижении объемов добычи минтая», – заявил руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на два источника сообщил, что неурожай в Эквадоре, высокий спрос и задержки с поставками привели к нехватке бананов и росту оптовых цен почти на 40%. В результате стоимость фрукта якобы поднялась с 60 до 82 рублей за килограмм. Представители крупнейших торговых сетей России – «Магнита», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик») и «Ашана» сообщили, что ретейлеры не испытывают трудностей с поставками бананов и не видят роста закупочных цен.