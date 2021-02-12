В Европе увидели зарождение новой дружбы России и Германии

Мир наблюдает, как Германия бросает вызов США и как зарождается новая дружба Берлина и Москвы, пишут СМИ.

Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в британском журнале Spectator пишет, что в Германии заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также в завершении проекта «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

Он заявил, что политики в Германии «практически впали в состояние эйфории», когда «узнали о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины». Мюнхау также напомнил о том, как «презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о ее низкой эффективности у пожилых людей».

«Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины», – заявил Мюнхау.

Он также считает, что борьба вокруг «Северного потока – 2» стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке. Как и тогда, Берлин бросает вызов Вашингтону, заявил Мюнхау. По его словам, сейчас Германия настроена более решительно. Как заявил публицист, «Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике».

Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены не на продвижение американского газа в Европе.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, так как это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире.

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