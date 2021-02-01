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1 февраля, понедельник | Последнее обновление — 19:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Французская полиция оцепила центр Тулона из-за коробки с отрезанной головой
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Испания назвала условие для использования «Спутника V»
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть использована в Испании, если получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств, рассказала министр иностранных дел королевства Аранча Гонсалес Лая телеканалу La Sexta.
«Ответ на этот вопрос находится в руках европейских органов здравоохранения. Давайте не будем забывать, что именно они являются гарантом того, что все вакцины, которые могут быть использованы на европейском пространстве, прошли контроли эффективности и безопасности», – ТАСС слова главы испанского МИДа.
Ранее возможность использования вакцины «Спутник V» после ее одобрения европейским регулятором допустила Франция. Кроме того, о возможности использования российского препарата сообщил президент Чехии Милош Земан.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Зеленский пожаловался на необходимость «стоять с протянутой рукой»
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Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой», заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.
Отвечая на вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками, Зеленский посетовал на то, что Украина не является членом Евросоюза. «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС.
«Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам [вакцины] небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».
В прошлую пятницу Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов исключил регистрацию российской вакцины. Напомним, 13 января Украина отказалась от российского препарата «Спутник V». В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.
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Билл Гейтс отреагировал на слухи о его «причастности» к пандемии COVID
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии, отметив, что распространение фейков о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса.
«Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией», – сказал он в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, передает РИА «Новости».
Бизнесмен отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине.
«Во время борьбы с полиомиелитом в таких странах как Пакистан или Нигерия ходили слухи о вакцине, что она не безопасная и приводит к бесплодию у женщин», – добавил Гейтс.
Он считает, что для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению.
Ранее Гейтс поделился планом подготовки к следующей пандемии, включив в него глобальную систему экстренного оповещения, массовое тестирование, а также команду из 3 тыс. специалистов, готовых моментально отреагировать на потенциальные кризисы.
После вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Так в 2020 году с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте основателя Microsoft по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей.
Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса.
Земан допустил использование «Спутника V» в Чехии
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вполне могла бы использоваться в Чехии, заявил чешский президент Милош Земан пражскому радио Frekvence 1.
«Я всегда руководствуюсь мнениями экспертов. Знаю, что (экс-глава министерства здравоохранения Чехии) профессор Роман Примула рекомендовал (к использованию) «Спутник V». Знаю, что «Спутником V» уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас. Это в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин», – приводит слова Земана РИА «Новости».
Как отметил президент Чехии, в республике из-за коронавируса ежедневно умирает около 150 человек, что равно населению одной чешской или моравской деревни. Он также добавил, что при необходимости может обратиться к России «с просьбой о помощи».
Напомним, в среду Минздрав Чехии рекомендовал временно прекратить вводить первые дозы вакцин от коронавируса, чтобы препарата хватило для тех повторных прививок. С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. В середине октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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Вакцинация от коронавируса «Спутником V» стартовала в Казахстане
Кампания по вакцинации населения от коронавируса в понедельник стартовала в Казахстане.
Первыми в Казахстане прививку «Спутник V» от коронавируса получат отдельные группы населения – медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19, передает РИА «Новости».
В январе в Казахстане началось производство первой партии вакцины «Спутник V», после чего произведенная в республике партия вакцины прошла проверку качества в России. В декабре 2020 года Казахстан запустил совместное с Россией производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» запланирована на февраль 2021 года. Согласно планам правительства республики, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 млн доз вакцины «Спутник V».
В Испании после прививки вакциной Pfizer все пациенты дома престарелых заболели COVID-19
В испанском городе Лагартера все 78 пациентов дома престарелых заболели коронавиурсом после того, как были привиты вакциной от COVID-19 производства компаний Pfizer и bIONTech. Семь человек из заболевших скончались, сообщили испанские СМИ.
Проживающие в доме престарелых люди получили первую дозу вакцины 13 января. Сначала первые симптомы коронавируса появились у десяти их них, с появлением новых больных руководство заведения решило изолировать всех постояльцев в своих комнатах, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.
К настоящему моменту четыре человека находятся на госпитализации, остальные изолированы. В доме престарелых заверили, что полностью соблюдали медицинский протокол. Также дирекция отмечает, что это первый случай появления коронавируса в заведении с начала пандемии.
Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло.
Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
В России выявили 17,6 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлены 17 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 10% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2037, Санкт-Петербурге – 1842, Московской области – 1068.
Всего в стране выявлено 3 868 087 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 318 173 человек, из них 18 169 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 437 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 73 619 человек.
Накануне, 31 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 359. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 711.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Украина первой восстановила регулярное авиасообщение с Грузией
Украинская авиакомпания Ukraine International Airlines в понедельник выполнила рейс из Киева в Тбилиси, став таким образом первой восстановившей регулярное авиасообщение с Грузией, открывшей небо 1 февраля в контексте послаблений в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Источник газеты ВЗГЛЯД в авиационных кругах Грузии рассказал, что «подавляющее большинство пассажиров – это граждане Грузии, так как иностранные визитеры должны прибывать вакцинированными, а на Украине процесс вакцинации пока не начат».
Данная авиакомпания и другая украинская – SkyUp Airlines будут выполнять отныне по два рейса в неделю в Грузию.
На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ. Что касается граждан Грузии, то с них снимается обязательство проходить самоизоляцию по возвращению на родину. Теперь у въезжающих на территорию страны граждан Грузии будет выбор – предоставить отрицательный ПЦР-тест и отправиться на восемь дней в самоизоляцию, либо сделать еще один ПЦР-тест за свой счет на третий день после прибытия в страну.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios заявил, что его страна в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой». «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», – сказал он.
Что касается Грузии, она в феврале получит первую партию вакцин западного производства. Тбилиси не примет российские и китайские вакцины.
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В Алжире решили производить вакцину «Спутник V»
Эксперты из России приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в арабской стране, заявил российский посол в Алжире Игорь Беляев.
Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад принял российского посла и выразил благодарность за готовность России поставить вакцину в страну, передает РИА «Новости».
Отмечается, что стороны договорились начать контакты между соответствующими органами двух стран с целью налаживания двустороннего сотрудничества в сфере производства российской вакцины «Спутник V» в Алжире».
«Российские специалисты приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий. На производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев», – заявил Беляев.
Вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Алжире в субботу.
Вакцина «Спутник V» основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
27 января посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V», чувствует себя отлично и отмечает профессионализм врачей, сообщило посольство этой страны.
Россиян предупредили о мошенничестве вокруг ковид-прививок
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Роскачество рассказало, как избежать мошеннических схем со справками о пройденной вакцинации от COVID-19, говорится в материалах организации.
Одна из схем, используемых мошенниками, заключается в том, что они убеждают жертву в том, что ковидные паспорта в скором времени будут обязательными, иначе граждане будут ограничены в правах.«На самом деле официально до сих пор не решено, будет ли введен такой документ», – передает РИА «Новости» слова экспертов. А гражданин, купив такой «документ», не получит ничего или только липовую «корочку», стоящую не дороже бумаги, на которой она напечатана.
«Еще один вариант: от пользователя просят его логин и пароль от портала госуслуг, чтобы «добавить» в него «ковидный паспорт». В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение похитителя», – предупреждают в Роскачестве.
Эксперты организации рекомендуют следить только за официальными источниками информации: информационными агентствами, данными оперативных штабов по COVID, федеральными телеканалами, сообщениями Минздрава, но ни в коем случае не верить слухам и непроверенным данным.
«Ковидное мошенничество» особенно часто обнаруживается в соцсетях в виде сообщений и рекламы, при запросах в поисковике на тему COVID, в виде спама. Относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и «ковидных паспортов» физлица», – приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.
Он также обратил внимание, что такие переводы крайне редко возвращаются, так как банк считает их обычным переводом одного физлица другому физлицу. Роскачество предостерегает от приобретения через интернет вакцин, справок об отсутствии COVID или того, что выдают за «ковидные паспорта». «В лучшем случае – это потеря денег, в худшем – уголовная ответственность», – указывают эксперты.
Крайне важно не передавать никому свои персональные и платежные данные, а также не поддаваться панике. «Думайте перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или совершить покупку в интернете, особенно на «горячую» тему вроде COVID. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике», – заключают в Роскачестве.
Ранее Роскачество предостерегло от покупки вакцин от коронавируса в интернете.
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Названа доля свободных коек для пациентов с COVID в Петербурге
Доля свободных коек под коронавирус и пневмонии в Санкт-Петербурге превысила 40%, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
«Количество свободных коек в Санкт-Петербурге – 5029, что составляет 40,1% от общего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. Всего развернуто 12538 коек для приема больных с новой коронавирусной инфекцией», – говорится в материалах, передает РИА «Новости».
Отмечается, что при сохраняющемся тренде на снижение количества активно больных в воскресенье зафиксирован рост госпитализаций и количества зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19.
«Наиболее вероятными причинами роста госпитализаций и выявления новых случаев заболевания в сравнении с аналогичным днем прошлой недели являются: «Эхо» длительных праздников (…). Особенности погодных явлений. Устойчивая морозная погода второй декады января сменилась оттепелью, для которой характерна повышенная влажность воздуха, что, в свою очередь, приводит к поддержанию в воздушной среде мелкодисперсной взвеси воды, способствующей распространению инфекций с воздушно-капельным путем передачи, к которым относится и COVID-19», – говорится в материалах.
Также отмечается, что эпидемия продолжается, и жителям Петербурга следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, избегать участия в массовых мероприятиях.
За минувшие сутки в России зафиксировано 18 359 случаев коронавируса, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 3 млн 850 тыс. 439.
Проверки соблюдения комендантского часа ужесточили во Франции
Правоохранительные органы Франции усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен.
«С субботы количество проверок увеличено на 30%», – приводит слова главы МВД Франции ТАСС. В воскресенье Дарманен прибыл к пункту взимания оплаты за проезд по трассе A13 в департаменте Ивелин, где у автомобилистов проверяют документы, разрешающие передвижения на территории Франции во время комендантского часа – с 18.00 до 06.00.
Министр сообщил, что несколько дней назад направил префектам полиции в регионах поручения «незамедлительно принять необходимые меры, чтобы обеспечить строгое соблюдение принятых правил». В субботу, по его словам, «на территории Франции было проведено 65 тыс. проверок на соблюдение ограничений в связи с пандемией, по итогам которых выписано 6 тыс. штрафов». Кроме этого, по словам чиновника, «почти 400 магазинов и других заведений были оштрафованы за нарушение нормативов по максимальному количеству посетителей в торговых залах.» «Французы должны понимать, что, если во время комендантского часа они выходят на улицу, не имея при этом никаких разрешений, им будут выписаны штрафы», – подчеркнул глава МВД.
Тем временем агентство Sante publique France при министерстве здравоохранения Франции сообщило, что за минувшие сутки в республике выявили 19235 случаев коронавируса. Согласно обновленным данным ведомства, в больницах Франции находятся 27613 человек, более 3 тыс. пациентов помещены на лечение в отделения интенсивной терапии. «Эта тревожная статистика говорит о том, что вирус активно циркулирует на всей территории страны», – подчеркнули в Sante publique France.
В минувшую субботу правительства Франции, Германии и Чехии на фоне ситуации с распространением коронавируса объявили и введении новых ограничений на пересечение национальных границ. Днем ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. В дополнение к комендантскому часу, который с середины января действует с 18.00 до 06.00, власти Франции распорядились закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тыс. кв. м. Также для всех коммерческих объектов ужесточены нормативы по максимальному количеству покупателей и персонала, которые могут одновременно находиться в торговых залах.
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Россиян предупредили об угрозе «третьей волны» COVID
Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России, число случаев COVID-19 может увеличиться весной из-за отсутствия коллективного иммунитета, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
«Пока еще иммунная прослойка у наших граждан недостаточно высокая, поэтому можно еще ожидать и увеличения заболеваемости», – сказал Зверев «Интерфаксу».
При этом вирусолог выразил надежду, что новую вспышку коронавируса удастся избежать благодаря вакцинации. Кроме того, он считает, что коронавирус еще не приобрел выраженный сезонный характер.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, показатель заболеваемости COVID-19 в России всю осень не превышал 20 на 100 тыс. человек в сутки, при этом в некоторых европейских странах он превышал 50.
За минувшие сутки в России выявлены 17 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания.
Медведев объяснил, почему Россия подготовилась к коронавирусу лучше других стран
Российское руководство в феврале 2020 года осознало опасность, которую несет коронавирусная инфекция, что позволило подготовиться в пандемии лучше многих европейских стран, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Для того, чтобы осознать масштаб угрозы, нужно получить достоверные данные <...> С этим не все было просто, но я могу сказать прямо: уже к началу февраля у нас всех было понимание, что это серьезная проблема», – цитирует Медведева ТАСС.
Он добавил, что написал доклад президенту на эту тему, осознание того, что коронавирус является серьезной угрозой позволило России подготовиться «гораздо лучше, чем многие европейские страны».
Замглавы Совбеза добавил, что тут сыграли роль два фактора: оперативная работа властей по борьбе с распространением заболевания и состояние системы здравоохранения, которая, «несмотря на все проблемы», оказалась готова к эпидемии лучше, чем в других странах.
С советского периода в российской системе здравоохранения оказалось много положительных особенностей, указал он. «В частности, достаточно большое количество коек, большой коечный фонд, он помог на первых порах справиться с этой проблемой лучше, чем в других странах», – пояснил Медведев.
По его словам, это отразилось на статистике по смертности и на числе людей, которые получали помощь. «Естественно, ничего не бывает идеального, наверное, были и какие-то ошибки. Кстати сказать, и президент об этом говорил, когда, допустим, были проблемы, связанные с выплатами медикам. Но это все-таки технологические моменты, а осознание того, что это серьезная угроза, я думаю, в нашей стране появилось на самом высоком уровне практически сразу же», – сказал он.
Также зампред Совбеза сообщил, что он уже привился от коронавирусной инфекции.
Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что масочный режим в России может быть ослаблен к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения.
Эксперт ВОЗ от России в Ухани предостерег от политизации пандемии
Китайская сторона заинтересована в установлении происхождения коронавируса так же, как и находящиеся в Ухани эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Не стоит политизировать пандемию и возлагать вину за нее на КНР заявил участник миссии ВОЗ, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков.
«С китайской стороны никаких проблем нет. Они так же заинтересованы, мы работаем вместе», – сказал он. «Не надо рассматривать наш приезд, как приезд группы каких-то следователей, которые пытаются кого-то в чем-то уличить. Якобы китайская сторона исходно виновата и пытается оправдываться: это не так. Мы работаем совместно», – добавил он.
По словам Дедкова, китайская сторона «заинтересована в выяснении причин так же, как и ВОЗ». По его словам, представители КНР «содействуют настолько, насколько это возможно тому, чтобы миссия ВОЗ была плодотворна».
«Мы не работаем для того, чтобы обвинить в чем-то Китай, чтобы уличить Китай», – продолжил эксперт ВОЗ. «Это не такая ситуация, что мы приехали, а они пытаются от нас что-то скрыть, мы их пытаем, а они уворачиваются. Нет, ничего подобного. Мы работаем в тесном контакте. Вместе», – подчеркнул участник миссии.
Вместе с тем Дедков отметил, что специалисты Всемирной организации здравоохранения нередко сталкиваются с вопросом политизации пандемии. «Как бы ни хотелось, все пытаются эту историю политизировать, а нам этого не нужно. Ее пытаются искусственно раскачивать, разжигать страсти», – указал он.
По словам Дедкова, в действительности, эпидемия могла возникнуть по многим причинам. «Здесь очень много всяких вариантов. Они все должны быть изучены, прежде чем сделать какое-то определенное заявление о причинах эпидемии», – резюмировал он.
Он добавил, что эксперты ВОЗ, находящиеся в китайском Ухане для изучения происхождения коронавируса нового типа, прорабатывают все существующие гипотезы появления COVID-19.
«Пока нет. Это все обсуждается», – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у экспертов ВОЗ ключевая гипотеза происхождения коронавируса нового типа, к которой члены делегации склоняются больше всего. «Именно этим мы сейчас и занимаемся, рассматриваем все возможные гипотезы, рассматриваем все факты, которые есть, раскладываем их по полочкам и, соответственно, делаем заключения о том, какая степень вероятности какого-либо из событий», – пояснил он.
На вопрос о том, как эксперты оценивают заявления о происхождении вируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, Дедков отметил, что «это просто одна из гипотез, она не очень вероятная». «Гипотетически все возможно, все будет проверяться, в том числе и это», – указал он. На просьбу прокомментировать информацию о том, что эпидемия коронавируса нового типа началась сразу в нескольких частях света одновременно, участник миссии ВОЗ сказал, что это лишь одна из теорий, требующих проверки. «Вполне возможно, это все гипотезы, которые нужно проверять, и эту в том числе», – отметил он.
«Мы же не знаем, на самом деле, когда возник первый случай в Китае. Мы знаем, когда появился тот пациент, на которого обратили внимание. Возможно, были и случаи, которые были раньше, просто на них никто не обращал внимание», – продолжил Дедков.
Как указал он, приезд миссии ВОЗ в Китай «не означает, что другие версии не будут рассматриваться». «Может коронавирус был где-то и в другом месте, просто мы об этом не узнали», – отметил член делегации. «Логично начать с того места, где первый раз об этом услышали, а что будет происходить дальше – посмотрим по мере того, как будем изучать проблему, будем разбираться», – резюмировал эксперт.
По слова Дедкова, посещение рынка морепродуктов «Хуанань» в китайском Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, вряд ли даст ответ на вопрос о происхождении COVID-19.
«По поводу посещения рынка [«Хуанань» в Ухане, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка COVID-19]. Почему-то все ждут от этого посещения чего-то такого: [эксперты ВОЗ] приехали на рынок, посмотрели и определили, что вот из этой дырки это [коронавирус нового типа] и появилось. Так не будет», – сказал он.
По словам Дедкова, «существует много разных гипотез, все они будут проверяться». Как указал он, до тех пор, пока гипотезы «не проверены и всесторонне не рассмотрены, ни утверждать, ни опровергать ничего не стоит». Эксперт ВОЗ также отметил, что «гипотез много, совсем не обязательно, что разгадка происхождения коронавируса нового типа находится на рынке, просто рынок стал тем местом, где одновременно было зафиксировано большое количество случаев».
«Да, с достаточно большой долей вероятности можно считать, что эпидемия началась там. Но это все равно все надо проверять, а проверять спустя год - непросто», – продолжил Дедков. «Сам по себе приход на рынок ничего особо не даст. Посмотреть, как все устроено на месте – можно. Однако сказать с точностью, что именно из этого сливного отверстия или из этого холодильника возник вирус – такого не будет», – добавил он.
«Если бы было все так просто, не надо было бы организовывать какие-то миссии. И так бы давно это все выяснили», – резюмировал участник миссии ВОЗ.
«[Нынешний визит экспертов ВОЗ в Китай] – это первый визит, а не отдельно взятое мероприятие, после которого будут расставлены все точки над «и», –передает ТАСС слова Дедкова.
«На самом деле, это просто первый визит специалистов. После него последуют еще и другие визиты», - продолжил Дедков. «Сейчас наша задача – просто оценить ту информацию, которая имеется на данный момент, и спланировать работу, которая будет проводиться далее», – резюмировал он.
Напомним, 14 января группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань. Ранее американский телеканал CNN сообщал о наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Путин установил выплаты военным медикам за работу с COVID
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. 811 рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с коронавирусом.
«Постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и(или) нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.
Отмечается, что размер единовременной выплаты составляет 68 тыс. 811 рублей.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.
В декабре Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на «гражданке».
Напомним, в 2020 году глава государства сообщил, что военные создали 16 медицинских центров за два месяца. Президент подчеркнул: медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в регионах. В ответ на это Путин поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об участии Минобороны в строительстве многофункциональных медицинских центров, в том числе, о том, какую роль в этом играют ВКС.
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