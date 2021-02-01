Астахов оценил предложение Путина освобождать подростков от «уголовки» при примирении с потерпевшим

Если в отношении несовершеннолетних будут приняты изменения, согласно которым в некоторых случаях они смогут избежать уголовного наказание за совершенное тяжкое преступление, если примирятся с потерпевшим, то это только улучшит законодательство, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Павел Астахов.

Президент Владимир Путин предложил рассмотреть совместно с уполномоченным при президенте России по правам ребенка вопрос об освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими.

«У нас в соответствии с Уголовным кодексом допускается примирение между потерпевшим и обвиняемым с согласия прокуратуры в том случае, если преступление совершено небольшое или средней тяжести. По всем другим преступлениям примирение запрещено. С несовершеннолетними это всегда очень сложно. Конечно, ребенок имеет второй шанс, как и любой человек, и каждый случай нужно рассматривать отдельно», – говорит Астахов.

Он объясняет, что и тяжкие преступления бывают разного рода, поэтому-то и необходимо будет разбираться с каждым делом отдельно. Например, если преступление экономического, имущественного характера, то здесь может идти речь о примирении или каком-то обсуждении проблемы, но если же это преступление против жизни и здоровья, то это совершенно другая ситуация, которую нужно рассматривать индивидуально.

«Конечно, на сегодняшний день у нас не столько детей в местах лишения свободы, сколько было в 90-х годах. В начале 2000-х мы делали все, чтобы разгрузить колонии, и меньше детей отправляли в эти места, вопреки призывам уменьшения возраста привлечения к уголовной ответственности. Я всегда утверждал, что нельзя ребенку начинать жизнь с места лишения свободы», – рассказывает собеседник.

В общей сложности данный шаг гуманный, но требует ряда дополнительных проработок, которые помогут защитить тех, кому был нанесен тяжкий вред здоровью, продолжает адвокат.

«Если в отношении детей будут приняты изменения в закон об условиях примирения между потерпевшим и обвиняемым, например, по тяжким преступлениям в некоторых случаях будет возможно примирение, то, на мой взгляд, это только улучшит законодательство. Я за гуманизацию права в отношении несовершеннолетних», – резюмировал Астахов.

В октябре прошлого года председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил ввести понятие «уголовный проступок», которое будет расцениваться серьезней, чем административное правонарушение, но наказание за такое действие может быть без осуждения в уголовном порядке.