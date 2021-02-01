Зеленский разочаровался в американской демократии

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1 февраля, понедельник | Последнее обновление — 07:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота
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«Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам выборов Рютте уйдет на политическую пенсию.
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Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям.
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Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Зеленский разочаровался в американской демократии
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Миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после прошедших в начале января беспорядков в Капитолии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я думаю, что это был сильный удар по демократии США... Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, (это страна – прим. ВЗГЛЯД), где власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому», – сказал Зеленский в интервью американскому порталу Axios.
Он отметил, что Украина «пережила две революции», и поэтому понимает, что подобное «может происходить». Однако никто, по его словам, не ожидал, что такое может произойти в США, что свидетельствует о том, что «все не идеально». «Я был серьезно встревожен (из-за этого). Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба, и, не дай бог, жертвы. Просто после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире», – подчеркнул украинский президент.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил экс-президента вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение. Председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии Патрик Лихи.
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Зеленскому посоветовали не возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве
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Правительство Украины предложило президенту Владимиру Зеленскому больше не возлагать цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве во время государственных визитов иностранных лидеров.
В украинском кабмине предложили во время официального или государственного визита предусмотреть церемонию возложения главой иностранного государства, парламента или правительства цветов к одному из памятников защитникам Украины, а не венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что речь идет о памятниках воинам, погибшим во Второй мировой, во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, участия в силовой операции в Донбассе или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны.
Также в кабмине предложили предусмотреть изменения в церемонии инаугурации президента страны таким образом, чтобы она включала возложение венка к вышеуказанным памятникам, а не к Могиле Неизвестного Солдата.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
В России заявили о последствиях санкций Киева для украинских граждан
Украинские санкции в отношении России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и граждан, заявил российский информированный источник.
«Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, решение СНБО носит закрытый характер, о каких физических и юридических лицах идет речь, неизвестно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено.
В среду правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским.
Названы «плохой» и «очень плохой» для Украины сценарии событий в Донбассе
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Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил об исчерпании Киевом возможностей компромисса по Донбассу, отметив, что в этих условиях для Украины возможны только два сценария: «плохой» и «очень плохой».
«Плохой предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы», – сказал Жданов в интервью изданию «Главред».
«Очень плохой сценарий», по его мнению, – это полное выполнение «Минска». «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», – добавил он.
Полковник считает, что сложно прогнозировать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его политика в отношении Донбасса – секретна.
«Уж год, как мы слышим про «план А», но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о «плане Б», к которому приступает Украина», – рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает.
Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти «суперпланах», но что они собой представляют, украинцам неизвестно.
Жданов считает, что в 20201 году конфликт в Донбассе «будет оставаться замороженным».
Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.
В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной
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«Намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной», – заявил газете ВЗГЛЯД военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс», открывшегося в Донецке.
«На форуме прозвучали два основополагающих тезиса, которые могут привести к очень значительным политическим последствиям. Во-первых, стало понятно, что в Донецке взят однозначный курс не просто на интеграцию с Россией, а на присоединение к ней. С учетом того, что на встрече присутствовали российские политические деятели и медийные персоны, это не просто наше желание, а большая двусторонняя работа», – уверен командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский.
Вторым важным моментом, озвученным на форуме, собеседник назвал намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области, значительная часть которой в настоящий момент контролируется вооруженными силами Украины. «На форуме произошла маленькая революция в постановке этого вопроса. Вплоть до вчерашнего дня мы продолжали на официальном уровне повторять мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, которые в конечном итоге должны были привести нас к возвращению в состав Украины на каких-то автономных правах», – напомнил Ходаковский.
«Но вчера произошел поворот всей доктрины в диаметрально противоположную сторону. Мы ясно дали понять, что «Минску», о котором не было сказано ни слова за шесть часов бесед, мы больше не верим. И если раньше мы виляли, петляли, ходили вокруг этой наряженной елки под названием «Минские договоренности», то теперь мы наконец обсудили отход от них, и этот факт сложно переоценить», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский предположил, что вероятный отказ от дальнейшего исполнения Минских договоренностей будет использован «противниками для выдвижения новых обвинений против России». «Конечно, форум будет использован для того, чтобы обвинить и Москву, и нас в том, что мы похоронили Минские соглашения. Но они были настолько никчемны, что и хоронить там нечего», – констатировал он.
Однако, по мнению Ходаковского, скорому присоединению Донбасса к России мешает достаточно много факторов. «Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг России и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать – одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой, как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью России уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», – заключил собеседник.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян.
Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней.
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СБУ заявила о попытке китайского инвестора уничтожить мощности «Мотор Сич»
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку предприятия «Мотор Сич», производящего авиадвигатели, где обнаружена подготовка к уничтожению производственных мощностей, сообщили в ведомстве.
«Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Сич». В рамках начатого уголовного производства, служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение», – сказано на сайте СБУ.
Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил в пятницу о новых санкциях в отношении китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (инвестор «Мотор Сич» – прим. ВЗГЛЯД) и ее основого акционера Ван Цзина. Санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала с Украины и запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями, передает ТАСС.
В ноябре прошлого года сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» захотели взыскать с Украины 3,5 млрд долларов.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Зеленский рассказал о злости на Трампа
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что злится на бывшего президента США Дональда Трампа.
Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Axios. Анонс беседы опубликован в Twitter портала.
«Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?» – спросил у Зеленского журналист.
«Немного», – ответил президент Украины, подтвердив, что действительно зол на своего бывшего коллегу. В то же время Зеленский не назвал причину, по которой испытывает такие чувства к бывшему американскому лидеру.
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Ранее Трампа заподозрили в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА «Новости».
В то же время в декабре Зеленский выразил надежду, что новый президент США Джо Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения Вашингтона и Киева и положит конец «оккупации» территории Украины. По его словам, избранный лидер США имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент США Дональд Трамп.
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В Киеве призвали к «нежной украинизации» Донбасса
Реинтеграция Донбасса должна идти параллельно с «дерусификацией», Киеву следует создать условия для «нежной украинизации» региона, считает уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.
«Что касается русского языка, согласитесь, и тут социология может нам это подтвердить, что он присутствует в основном в областных центрах, то есть это язык урбанистики. В преимущественном большинстве сельское население – исключительно украиноязычное. Я могу это сказать и по югу, и по востоку Украины, западу и другим регионам», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал».
По словам Креминя, «абсолютно правильно подтвердили некоторые жители Донецкой и Луганской областей, что они не русскоязычные, а русифицированные». «И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса – это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», – добавил он.
Он полагает, для этого «нужно общаться с ними на языке любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая». По его утверждению, даже на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса общаются на украинском, «но пока на кухне».
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма.
С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
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Депутат норвежского парламента выдвинул протестное движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира, сообщают СМИ.
Газета The Guardian сообщает, что инициатива номинировать Black Lives Matter принадлежит парламентарию от Социалистической левой партии Норвегии Петтеру Эйде, по мнению которого движение стало важной частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации» и смогло привлечь повышенное внимание к этой теме во всем мире, передает ТАСС.
Несмотря на то, что ряд выступлений сторонников Black Lives Matter в США и других странах сопровождался беспорядками и погромами, Эйде ссылается на данные исследований, авторы которых подсчитали, что большая часть акций якобы все же носила мирный характер.
«Инциденты, безусловно, имели место, однако большинство из них были спровоцированы действиями полиции или идейных противников митингующих», – отметил политик.
Норвежские парламентарии также выдвинули на премию мира организацию «Репортеры без границ», новостной сайт Hongkong Free Press, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, а также Хоккейную лигу Баренцева региона, которая, по словам лидера норвежской партии «Красные» Бьернара Мокснеса, является отражением идеалов народной дипломатии и сотрудничества Норвегии, России, Финляндии и Швеции в высоких широтах.
Крайним сроком выдвижения кандидатов на получение премии является 31 января. Имена обладателей Нобелевских премий за 2021 год станут известны в октябре.
Напомним, Black Lives Matter появилось в 2013 году. Движение выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.
Движение принимает активное участие в протестах и беспорядках, которые начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.
Минздрав Украины исключил регистрацию российской вакцины
Никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, украинские политики, которые говорят о регистрации «Спутника V», стремятся «поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации», передает РИА «Новости».
«У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать - можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», – добавил Степанов.
Он добавил, что со второй стороны происходит запугивание украинских граждан тем, что вакцинация населения страны не начнется в обещанные сроки.
Глава ведомства подчеркнул, что население сможет сделать прививку от коронавируса с февраля 2021 года, как «говорилось еще с сентября».
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса
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Необходимость возвращения Донбасса и Крыма под контроль правительства Украины должна быть вынесена на референдум, заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
«Возможно необходимо будет вынести (на референдум вопрос о статусе Донбасса), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством) Украины, но являются украинскими территориями… То есть должен быть референдум, и так должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий, это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
При этом глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу выразил мнение, что способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная рада Украины.
Ранее Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. В воскресенье донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина в ожидании победы Джозефа Байдена на американских выборах вела военную подготовку в Донбассе.
В четверг главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». После этого в Кремле подчеркнули, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит. Между тем лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что после принятия ДНР и ЛНР в состав России в Киеве произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Украинские военачальники подали в суд на Минобороны страны
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на министерство обороны страны, они намерены добиться отмены дисциплинарных взысканий, сообщают украинские СМИ.
Украинские военачальники требуют отменить дисциплинарные взыскания, которые, предположительно, были наложены на них после проверки крушения самолета Ан-26, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Українськi Новини».
Ранее украинский вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Олег Уруский заявил, что крушение Ан-26 под Харьковом произошло по нескольким причинам, в том числе из-за отказа системы управления двигателя и недостаточной подготовки экипажа.
Глава Минобороны Украины Андрей Таран 27 ноября прошлого года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку. В отношении Хомчака в тот же день было вынесено дисциплинарное взыскание.
Напомним, в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.
Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, двое курсантов спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту. Власти страны рассматривали четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету.
США решили не ослаблять введенные из-за Крыма санкции против России
Вашингтон и его союзники не намерены ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные после присоединения Крыма к России, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».
«Семь лет мы все силы прилагали к тому, чтобы разрешить этот вопрос, и мы продолжим над ним серьезно работать. Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться, – мы с этого начали разговор, – мы будем продолжать», – передает слова дипломата РИА «Новости».
По словам Саллливана, и Франция, и Германия «глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа». Он заявил, что США продолжит вести диалог по проблеме Донбасса в разных форматах, в том числе нормандском. «Мы не достигли большого успеха за последние шесть – семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению», – отметил Салливан.
Ранее кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.
В декабре прошлого года саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Летом 2020 года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Украина попросила усилить санкции против Москвы.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В ЛНР объяснили цель проведения форума «Русский Донбасс»
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«Сейчас наступил тот момент, когда найдена идеологическая основа для декларации нашей позиции. До 80% населения региона не приемлют никакой украинский проект и видят свое будущее только с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс».
«Идея проведения форума созрела в условиях, когда Украина продолжает совершать неадекватные действия и демонстрирует полное нежелание следовать Минским соглашениям. Что касается проекта доктрины «Русский Донбасс» – она обсуждалась полгода с огромным количеством людей, которые разработали идеологические и научные основы для существования республик Донбасса», – рассказал советник главы ЛНР и представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Сейчас наступил тот момент, когда найдена историческая и научная основа для декларации нашей позиции, которая соответствует основным убеждениям жителей Донбасса. Согласно социологии, до 80% населения региона не приемлют никакой украинский проект и видят свое будущее только с Россией», – отметил собеседник.
Что касается вопроса присоединения Донбасса к России, то «здесь все зависит от позиции Москвы», считает представитель ЛНР. «На данный момент Россия официально придерживается выполнения Минских соглашений. Но многие прекрасно понимают, что они невыполнимы из-за поведения Украины», – продолжил Мирошник.
«Потому России нужно учесть все за и против такого решения. Также большую роль в этом вопросе играет Запад, потому что Россия не существует в вакууме, проблема санкций никуда не делась. Тем не менее республики Донбасса уже сейчас декларируют свою позицию абсолютно однозначно», – заключил Мирошник.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян.
Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней.
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Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе
Экс-президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе.
По словам Кравчука, призывы включить Донбасс в состав России «концептуально» не совпадают с линией, которой представители ДНР и ЛНР придерживаются на переговорах. Если представители Донбасса будут придерживаться позиции, что будущее самопровозглашенных республик с Россией, Кравчук пообещал обратиться в ОБСЕ, чтобы «кардинально изменить» повестку дня, передает РИА «Новости».
«Для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, какие задачи ставить, решения принимать, нам нужно добиться ясности», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе.
Напомним, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит. Днем ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.
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Эксперт оценил слова украинского полковника о «плохих» сценариях для Киева в Донбассе
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«Не стоит недооценивать Киев. Мы видим, как Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов.
Так он прокомментировал заявление украинского полковника Олега Жданова о том, что страну ждут «плохой» и «очень плохой» сценарии событий в Донбассе, под которыми подразумевается либо выход из Минских соглашений, либо их полное выполнение с последующей интеграцией Украины с Россией и Белоруссией.
«Во-первых, сценариев гораздо больше. Но я не думаю, что Украина может присоединиться к Союзному государству в том составе, в котором она сейчас представляет себя. В будущем, при самораспаде этого государства, я не исключаю того, что значительная часть регионов сможет претендовать на такой вариант. И его нельзя назвать «плохим», – сказал Корнилов.
«Что касается выхода Украины из Минских соглашений – да, такой сценарий возможен. Он неоднократно проговаривался украинскими деятелями разного калибра, включая президента Зеленского. Но стоило нам провести форум «Русский Донбасс» – как вдруг все украинские чиновники стали орать, будто бы Россия выходит из Минских соглашений», – напомнил эксперт.
«То есть они грозят нам выходом из «Минска», но как только дело доходит до ответа со стороны ЛНР и ДНР – украинские чиновники вдруг рассказывают о том, что дороже и ценнее Минских соглашений ничего не было и нет», – заметил политолог.
«Однако не стоит недооценивать Киев. Мы видим, как Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе. Это зафиксировано ОБСЕ. То есть если из Вашингтона поступит соответствующий сигнал – вооруженные силы Украины сразу же начнут провокации. Хочется верить, что США все-таки удержат Киев от большой крови. В противном случае Украину ждет жесткий ответ и, как говорил президент Путин, это поставит вопрос о существовании украинской государственности», – заключил Корнилов.
Ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил об исчерпании Киевом возможностей компромисса по Донбассу, отметив, что в этих условиях для Украины возможны только два сценария: «плохой» и «очень плохой».
«Плохой предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы», – сказал Жданов в интервью изданию «Главред».
«Очень плохой сценарий», по его мнению, это полное выполнение «Минска». «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», – добавил он.
Полковник считает, что сложно прогнозировать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его политика в отношении Донбасса – секретна. «Уж год, как мы слышим про «план А», но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о «плане Б», к которому приступает Украина», – рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает.
Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти «суперпланах», но что они собой представляют, украинцам неизвестно. Жданов считает, что в 2021 году конфликт в Донбассе «будет оставаться замороженным».
Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.
Кроме того, в январе в Донецке состоялся интеграционный форум «Русский Донбасс». Его целью стало обсуждение и принятие одноименной доктрины идеологических основ политики ДНР и ЛНР.
По мнению командира бригады «Восток» ополчения ДНР Александра Ходаковского, заявленное на форуме намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – «это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной».
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