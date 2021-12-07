Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи дал старт пассажирскому движению на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Движение запускается на участке БКЛ от станции «Мневники» до «Каховской». Одновременно первых пассажиров приняла новая станция «Аминьевская» будущего МЦД-4 (Киевское направление МЖД), передает ТАСС.

Сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о ходе работ и попросил разрешения дать старт. «Начинайте!» – отреагировал глава государства. После чего Собянин объявил начальнику метрополитена – «движение запустить!».

По окончании церемонии президент отметил, что к 2023 году в Москве будет в общей сложности 293 станции метрополитена и сеть линий общей протяженностью 530 км. «Я уверен, что все это будет реализовано, что все планы будут не только сверстаны, но и задачи, поставленные городским руководством, будут решены. Я желаю всем вам успехов», – сказал Путин.

При этом в пресс-службе столичного градоначальника пояснили, что новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя десять станций – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», которая открыта после реконструкции.

Напомним, в сентябре Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская». Запуск этих четырех станций улучшит транспортную доступность для 700 тыс. человек, которые живут в пяти районах Москвы.