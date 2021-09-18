Собянин провел технический пуск участка БКЛ метро

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская», пассажирское движение планируется открыть после завершения пуско-наладочных работ.

«В течение последней недели мы завершили строительство трех участков Большой кольцевой линии метро – 10 станций от «Мневников» до «Каховской». Сегодня технический пуск третьего южного участка с четырьмя станциями. Пассажирское движение планируем открыть после завершения пуско-наладочных работ», – заявил Собянин, передает РИА «Новости».

Планируется, что запуск этих четырех станций улучшит транспортную доступность для 700 тыс. человек, которые живут в пяти районах Москвы. В результате количество действующих станций увеличится с 12 до 22. Это - две трети будущего большого кольца.

Мэр добавил, что с 2011 года построено уже 100 новых станций. Московское метро стало в 1,5 раза больше.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, в планах на 2021 год – открыть пассажирское движение на участке БКЛ «Мневники» – «Каховская», а также завершить строительство и реконструкцию второго вестибюля станции «Лесопарковая» Бутовской линии; пересадку с БКЛ на действующую станцию «Авиамоторная» Калининской линии.

Южный участок БКЛ длиной 6,4 км включает в себя четыре станции – «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

Станции метро «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская» планируется открыть в течение 2021 года в составе участка БКЛ от «Мневников» до «Каховской» длиной порядка 20 км с 10 станциями.

Ранее сообщалось, что начало строительства станции метро «Гольяново» в Москве перенесено на 2022 год.