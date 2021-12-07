Греф резко отреагировал на слухи о запрещающих конвертацию рублей в доллары санкциях

Глава Сбербанка Герман Греф на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2021 назвал слухи про ограничение конвертации рубля из-за возможных новых санкций США против России «небылицей и чушью несусветной».

«Это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. ...Под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать, – я никогда не слышал, что кто-то планирует подобное, – это сделать просто невозможно», – цитирует его РИА «Новости».

Кроме того, Греф заявил, что пока в мире нет ни одной настоящей метавселенной, он раскритиковал метавселенную, которую пытается построить основатель Facebook Марк Цукерберг, передает ТАСС.

«Вы сказали, что есть два тренда: экосистемы и метавселенные. Если экосистемы – это уже существующая реальность, практически по всему миру, то метавселенная – это, наверное, тот тренд, который пока просматривается. Но нет ни одной метавселенной в силу того, что пока технически никто еще не сумел совершить этого перехода», – отметил Греф.

Он подчеркнул, что не верит «в метавселенную имени Цукерберга». «Даже после его выступления я еще раз посмотрел на все его продукты, и надел этот самый Oculus, и провел в нем больше часа, впервые в жизни. Не знаю, может, там надо провести месяц, после этого ты привыкнешь. Но это неудобно. Это даже для взрослого человека очень серьезное такое давление. Пока все эти аватары настолько непривлекательные, и игры настолько несовершенны, даже игры. Просто там ничего больше путного-то нет», – сказал глава Сбербанка.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила опасения, что обмен персональных данных на возможность получить базовые товары и услуги в рамках экосистем и метавселенных может привести к тому, что человек потеряет возможность управлять своей жизнью.

Метавселенная – это мир, в котором виртуальные, не существующие в реальности объекты, сливаются с физическими вещами и событиями в рамках единой платформы.

Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, на случай «вторжения» России на Украину обсуждаются также санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Источники Bloomberg также упомянули – обсуждается вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT. О возможном применении той же меры как части «агрессивного пакета» санкций в понедельник сообщил CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. В конце мая в МИД России допустили вовлечение SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в дипломатическом ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.