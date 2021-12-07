Рэпер Drake отказался от номинаций на «Грэмми»

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7 декабря, вторник | Последнее обновление — 11:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Полиция Москвы задержала угрожавшего устроить стрельбу в школе подростка
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Смириться с провалом «мягкой силы», забрать всех русских и тем самым показать «где-то-там-станам» ошибочность их культурной политики? Это не в интересах ни России, ни русских людей за ее пределами.
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Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение.
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России нужны люди. Не рабочие руки, как уверяют чиновники с равнодушными глазами, а люди. Свои, родные, наши, соотечественники.
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Рэпер Drake отказался от номинаций на «Грэмми»
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Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, выступающий под сценическим псевдонимом Drake, обратился к Национальной академии искусства и техники грамзаписи с просьбой убрать его из списка номинантов на музыкальную премию «Грэмми».
Как пишет журнал «Вэрайети» со ссылкой на представителя академии, исполнитель был в числе претендентов на выдвижение в номинации «За лучший рэп-альбом» за Certified Lover Boy и в номинации «За лучшее рэп-исполнение» за песню Way 2 Sexy, передает ТАСС. Согласно данным, представленным на сайте премии, Национальная академия уже удалила его имя из списка номинантов.
Представители рэпера отказались от комментариев.
Как отмечает «Вэрайети», у исполнителя были спорные отношения с организаторами премии. Год назад он призвал заменить «Грэмми» чем-то новым, после того как в 2021 году его друг певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом Weeknd, оказался без номинаций.
Напомним, в 2019 году канадский рэпер и продюсер Drake стал обладателем американской музыкальной премии Billboard Music Awards в главной категории «Лучший артист» по итогам года.
В Германии назвали источник разведданных США о подготовке Россией «вторжения» на Украину
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«Новые разведданные могли быть собраны британской разведкой. Мы уже несколько лет наблюдаем, как США и Британия подсовывают Германии фейки», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее американские СМИ сообщили, что США предоставили странам Евросоюза «нехарактерный» и «крайне широкий» объем данных разведки о якобы подготовке России к «вторжению» на Украину.
«Главная цель предоставления европейцам новых разведданных по поводу якобы готовящегося вторжения Кремля на Украину – сплотить Европу против России. Однако в Германии я не вижу желания портить отношения с Россией. Наоборот, в кругах нового правительства ФРГ слышны идеи о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях», – считает германский политолог Александр Рар.
«Я думаю, что эти разведданные собрала британская разведка. Мы уже три-четыре года наблюдаем, как Британия и США подсовывают немецкому правительству различные фейки. Более того, все это сопровождается атмосферой секретности и анонимности, в итоге Германии предлагается просто поверить на слово. Так было и по делу Скрипалей, и по поводу Навального и так далее», – добавил собеседник.
Эксперт предположил, что «сотрудничество» Вашингтона и Лондона укрепилось в 2016 году, когда появились первые «данные» о якобы вмешательстве России в американские выборы. «Такая информация исходила именно от британо-американских источников, у немцев этих данных не было, – добавил Рар. – Кроме того, именно из этих стран осуществляется прослушка европейских политиков».
«Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, США и Британия хотят сделать из России очередное пугало и агрессора, который нападает на Европу. Но проблема в том, что большинство европейских стран не хочет сражаться за Украину. Хотя на Германию оказывается очень сильное давление. Здесь идет большая игра, которая вступает в очень опасную фазу», – полагает аналитик.
«Но в разведслужбах Германии и других стран Европы тоже сидят не дураки и, учитывая опыт вторжения США в Ирак и другие страны Ближнего Востока, они засомневаются в правдивости новых данных», – резюмировал Рар.
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Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептически настроенные страны Евросоюза и НАТО – в том числе Германию – в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, заявили источники Financial Times. По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
Как сообщает FT, Вашингтон начал делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, США передали союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Газпром заявил об опустошении Европой четверти запасов газа в ПХГ
Страны Европы растратили почти четвертую часть объемов газа, закачанных в подземные хранилища (ПХГ), заявила российская компания «Газпром».
«По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году», – цитирует сообщение Газпрома РИА «Новости».
Ранее в понедельник цена газа в Европе в ходе торгов опускалась ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.
29 ноября цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением.
Эксперт назвал две причины резкого падения продаж российских вооружений
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«Проседание» России на рынке вооружений обусловлено санкциями США и отсутствием российского предложения в популярных сегментах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Так он оценил данные доклада SIPRI о резком падении продаж оружия российскими компаниями.
«Говорить о падении российского экспорта на основе данных за один год, пока, наверное, не стоит. Ведь экспорт вооружений – очень инерционный процесс, его следует рассматривать в разрезе длительных временных отрезков. Однако мы уже точно фиксируем определенную стагнацию за последние несколько лет. Экспорт все это время крутится вокруг отметки 15 млрд долларов, с небольшими колебаниями в обе стороны», – рассказал научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
По мнению эксперта, причин стагнации оружейного экспорта несколько, и первая – это санкции США. «Американские рестрикции осложняют сотрудничество с Россией для ряда стран, опасающихся попасть под финансовый удар Вашингтона. Покупать у нас вооружение могут позволить себе только политически важные для Соединенных Штатов страны, вроде Индии. Поэтому тут о перспективах сказать ничего конкретного нельзя, поскольку очень многое завязано на общей внешнеполитической повестке», – пояснил аналитик.
Вторая причина стагнации – недостаточная российская представленность или ее полное отсутствие в сегментах, пользующихся популярностью на рынке, полагает собеседник. «В первую очередь это относится к рынку морской патрульной авиации, которая активно развивается в Юго-Восточной Азии. Противолодочную авиацию мы не продаем и даже не строим для себя. Также известно, что Россия совершенно недостаточно представлена в сегменте беспилотной авиации. Тут ситуация может улучшиться – у нас есть уже несколько новых моделей с определенными экспортными перспективами. Слабо представлена Россия и на рынке вертолетов, пока мы продаем только одну модель – Ми-8 и ее варианты», – посетовал специалист.
Крамник также напомнил, что пользующееся безусловной популярностью за границей российское вооружение уже заняло свой рынок. «Например, мы продали истребители четвертого поколения Су-30 уже всем, кто хотел и мог их купить. Это машина с длительным ресурсом, и вряд ли им скоро понадобится замена. А расширить географию мешают все те же американские санкции», – подчеркнул эксперт.
Из опубликованных в понедельник данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) следует, что пандемия коронавируса не сказалась на уровне продаж на оружейном рынке. Суммарный объем продаж 100 компаний-лидеров по производству вооружений в мире с 2019 по 2020 год вырос на 1,3%, достигнув 531 млрд долларов. Российские компании из рейтинга продали оружия на 28,2 млрд долларов, что на 6,5% меньше, чем в 2019 году, цитирует «Коммерсант» сообщение SIPRI. Всего в рейтинг входят девять российских фирм, их доля составляет 5%. Особенно заметным снижение уровня продаж было у компаний «Алмаз-Антей» (на 31%), «Вертолеты России» (на 13%) и АО «Объединенная судостроительная корпорация» (на 11%), приводит DW данные доклада.
Цукерберг анонсировал важные изменения в WhatsApp
Глава компании Meta (бывшая Facebook) Марк Цукерберг анонсировал изменения в мессенджере, принадлежащем компании.
«Мы внедряем новую опцию исчезающих сообщений в WhatsApp, вы сможете сделать все новые чаты исчезающими по умолчанию через 24 часа, семь дней или 90 дней», – сообщил Цукерберг в своем Facebook.
Он добавил, что «не все сообщения должны оставаться навсегда».
При этом новая функция не повлияет на существующие чаты, передает The Verge.
При создании нового чата пользователь увидит сообщение о включенной опции исчезающих сообщений, а также уведомление о том, что она включена по умолчанию. Также пользователи смогут отключить опцию для отдельных чатов.
Ранее СМИ со ссылкой на документ ФБР писали, что WhatsApp позволяет американским спецслужбам получать данные о пользователях в режиме реального времени.
В Грузии потребовали изъять школьные учебники с «неверной трактовкой» войны 2008 года
Грузинская оппозиция с понедельника начинает бессрочные акции протеста у Минпроса с требованием изъять из школьной программы учебники истории для девятых классов из-за того, что в них якобы неверно интерпретированы события, связанные с войной с Россией в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, в учебнике задается вопрос: «Допустил или нет ошибку президент Грузии (тогда это был Михаил Саакашвили), когда ответил вводом войск в регион в ответ на обстрел грузинских сел осетинскими вооруженными формированиями».
«Такая трактовка является элементом российской пропаганды», – заявил оппозиционер Серго Чихладзе.
Власти считают претензии оппозиции надуманными. Минпрос Грузии в специальном заявлении подчеркнул, что в учебнике события новейшей истории Грузии описаны компетентно и многосторонне, а также акцент сделан на неизменности прозападного курса Грузии.
Также оппозиции не нравится, что в учебниках рассказывается о том, что бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили является меценатом и филантропом.
Суд в Москве решил выдворить бойца ММА Чоршанбиева из России
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Останкинский суд столицы принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение правил пребывания в стране.
«Чоршанбиев Ч. А. признан виновным... и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей в доход государства, с административным выдворением за пределы Российской Федерации», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».
Также в суде рассказали, что будет со спортсменом до выдворения.
«До исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации Чоршанбиев будет помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве», – приводит сообщение суда ТАСС.
Ранее в отношении спортсмена составили административный протокол по статье КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». По ней атлета могут оштрафовать и выслать из России.
Ранее в УГИБДД Москвы сообщили
, что задержан водитель, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю в Москве, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео для соцсетей. Источник сообщил, что речь идет о Чоршанбиеве. Чоршанбиев сообщил, что не публиковал
в Сети видеозапись со своими правонарушениями.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что задержание Чоршанбиева вызвало скандал и резкую реакцию со стороны общественности. C осуждением поведения Чоршанбиева выступили и в самом сообществе смешанных боевых искусств. «Когда попадаются такие индивидуумы, как Чоршанбиев, надо исключать публично, чтобы о них знали все, чтобы это было наказание суровое, чтобы другим было неповадно», – сказал Андрей Семенов, российский боец ММА, известный под прозвищем White Shark (Белая акула), чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам.
National Geographic опубликовал «повседневный» головной убор украинцев
Журнал National Geographic опубликовал фотографии женских национальных головных уборов украинцев, утверждая, что они носят их каждый день.
«Эти головокружительные аксессуары – часть возрождения традиционной культуры, которую украинцы принимают в повседневной жизни», – написано в Twitter NG.
Читатели журнала оценили по достоинству национальную одежду. Некоторые назвали его «COVID головной убор», другие нашли в нем сходство с персонажами из фильма «Дюна». А один пользователь сравнил аксессуары головного убора с «испугавшимся дикобразом».
Ранее украинцы сочли форму своей олимпийской сборной худшей за все годы.
Эксперт назвал условия Вашингтона Москве по Китаю и Украине
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«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом якобы обсуждает введение новых ограничений против России.
«Это классическое нагнетание: то Пентагон, то Госдеп, то сам Байден последние два месяца повторяют одну и ту же мантру про санкции. Завтра на переговорах президентов РФ и США Америка планирует предъявить нам массу претензий и потребовать уступок. Ключевая из них – заставить Москву изменить свою позицию по Китаю, сделав ее более жесткой или хотя бы нейтральной. Плюс от Москвы потребуют не препятствовать восстановлению украинского контроля над Донбассом. Для того, чтобы добиться этих уступок, конечно, идет нагнетание», – заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет, потому что им самим будет больнее», – уточнил собеседник.
Ткаченко также усомнился в том, что американцы смогут отключить Россию от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). По его словам, об этом говорят уже около шести лет, и даже если такое решение будет принято, то «нашим американским коллегам придется очень постараться, поскольку SWIFT – частная структура». «Кроме того, Россия за прошедшие годы создала механизмы, которые позволят обходить эту систему. Да, будет немножко неудобнее отдельным частным банкам, или, может, переводы станут чуть подороже. Но, если в 2014 году отключение от SWIFT могло бы остановить российскую экономику, то в 2021-м уже 90 процентов граждан и компаний этого просто не заметят», – считает Ткаченко.
Источники американской прессы допускают, что санкции якобы могут быть введены в отношении «приближенных Путина». «А против кого из них там еще не ввели ограничения? – задался вопросом Ткаченко. – Основные фигуранты – те, кто принимает решения в администрации президента – все уже давным-давно под санкциями, поэтому здесь качественных улучшений не жду. Ну, наверное, найдут еще кого-нибудь, кто с Путиным сидел в одном зале».
«Что касается возможных санкций против наших государственных облигаций, отмечу, что их не уж и много. Конечно, если американцы начнут преследовать какие-то долги госкомпаний, это будет болезненно. Это уже объявление экономической войны, и тут у нас тоже есть варианты ответного давления», – подчеркнул Ткаченко.
«И все же это уже будет немножко за гранью, потому что Россия ничего не сделала. Если бы и начались какие-то военные действия в Донбассе, это было бы понятно. Но превентивно вводить такие санкции – нет повода. Финансовые рестрикции – слишком болезненная мера, от которой, к тому же всегда страдает более развитая структура», – подытожил он.
В понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Белый дом обсуждает новый пакет санкций против России для сдерживания якобы ее «вторжения» на Украину. Американская администрация рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT, рестрикции против российских производителей энергии и суверенного долга, а также «ближайшего окружения (президента России Владимира) Путина». «Мы составили чертовски агрессивный пакет (санкций)», – сказал один из неназванных собеседников канала.
Примечательно, что еще в июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства и его окружения.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что во вторник, 7 декабря, Путин и Байден по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. В Кремле подтвердили, что общение президентов запланировано на вечер вторника.
На прошлой неделе помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что политики намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Также напомним, что в конце мая в Министерстве иностранных дел РФ допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
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СМИ: Америка подготовила «агрессивный пакет» новых санкций против России
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Американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга РФ, сообщают американские СМИ.
Власти США изучают возможность ввести санкции против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на Украину. Администрация США также рассматривает возможность отключения России от платежной системы Swift и рестрикции против российских производителей энергии, а также возможность затронуть суверенный долг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
На данный момент решений принято не было, ведутся переговоры с европейскими партнерами по этому поводу, указали собеседники телеканала. Новые санкции могут быть нацелены на разные сектора российской экономики, в том числе и на банковский сектор, также могут быть приняты ограничения против госдолга России, сообщили знакомые с обсуждением проекта источники.
При этом отключение от SWIFT считается «ядерным» (nuclear) вариантом. «Мы составили чертовски агрессивный пакет», – сказал один из неназванных авторов. Он предупредил, что санкции могут быть введены в случае «вторжения» России на Украину.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
В июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
В США заявили о готовности России «напасть» на Украину с Запада
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Россия готова напасть на Украину с юга, запада и северо-востока, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Вместе с тем он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину», передает РИА «Новости».
«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) – к югу, к западу, а также и к северо-востоку», – пояснил представитель администрации.
В США также отметили, что президент США Джо Байден не будет «грозить пальцем» своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рабочем ключе расскажет про готовность США к сдерживанию России и дипломатии с ней.
«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным – в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», – заявил представитель администрации.
Кроме того, по словам представителя американской администрации высокого ранга, США готовы поддерживать дискуссии между Россией и НАТО, но выступают против «красных линий» со стороны Москвы.
«Мы, конечно, будем поддерживать дискуссии между НАТО и Россией для решения более широких вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон: обеспокоенность России деятельностью НАТО и обеспокоенность НАТО и Америки деятельностью России», – сказал чиновник, передает ТАСС.
Он также прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.
«Но мы не считаем, что разговоры о «красных линиях» полезны. И, как сказал президент [Байден], мы не собираемся действовать в соответствии с этой логикой – принятия других, чьих бы то ни было «красных линий», – ответил представитель вашингтонской администрации.
1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.
Ранее сообщалось, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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На канале Коломойского предсказали досрочный уход Зеленского
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Гуцульская мольфарка (предсказательница) Мария Цвылинив, совершив обряд «гадания на воске», предсказала досрочный уход президента Владимира Зеленского со своего поста.
Согласно пророчествам мольфарки, глава государства в большой опасности и свою каденцию он не добудет. «Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять, что он обещал. Жаль его, но на него есть зло других людей», – сказала она в эфире телеканала 1+1.
По ее словам, команда Зеленского проиграет выборы и придет женщина «из старых», которая принесет Украине мир, благополучие и процветание. Знахарка уверена, что украинцам осталось недолго подождать, всего лишь 3-4 года. На уточняющий вопрос, намекает ли она на Тимошенко, Цвылинив сказала, что подобной информации у воска нет.
«Самое интересное, что пророчество о досрочном уходе Зеленского вышло на телеканале 1+1 Игоря Коломойского. Неужели Игорь Валерьевич таким образом решил намекнуть Зе, что ему уже пора? Говорить прямо в глаза такое, может быть боязно, поэтому и оформил пожелание в виде «предсказания мольфарки»?», – задается вопросом Telegram-канал «Политика Страны».
Отметим, мольфар в культуре гуцулов (субэтническая группа украинцев, проживающая в Карпатах) – это человек, который, как считается, обладает сверхъестественными способностями, знахарь, носитель древних знаний и культуры.
В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами».
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
Названо имя будущего министра обороны Германии
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Главой Минобороны Германии в новом правительстве станет Кристина Ламбрехт, которая в настоящее время возглавляет министерство юстиции.
«Нынешний министр юстиции Кристин Ламбрехт станет министром обороны», – передает Welt.
56-летняя Ламбрехт изучала право в Мангеймском и Майнцском университетах. С 1992 по 1998 год являлась доцентом профессиональной академии коммерческого и корпоративного права в Мангейме, одновременно с 1995 года занималась частной адвокатской практикой в Фирнхайме.
Политическую карьеру Ламбрехт начала в 1982 году, когда вступила в СДПГ.
В 2018 году при формировании четвертого правительства Ангелы Меркель была назначена парламентским государственным секретарем министра финансов Олафа Шольца, будущего канцлера ФРГ.
Ламбрехт заняла пост главы Минюста в 2019 году, а c 2021 совмещает его с постом министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи.
Напомним, социал-демократ Олаф Шольц будет избран новым канцлером Германии на заседании Бундестага. Шольц во время выступления на съезде Социал-демократической партии заявил, что намерен занимать пост главы правительства больше одного срока.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от Шольца.
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае
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Официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», – цитирует РИА «Новости» представителя Белого дома.
По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.
«Спортсмены команды США имеют нашу полную поддержку, на сто процентов мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих игр», – сказала Псаки.
Она отметила, что США проинформировали союзников о дипломатическом бойкоте Олимпиады в КНР и предоставляют им самим решить, как поступить.
«Мы проинформировали их (союзников) о нашем решении, их решение они будут принимать сами», – сказала представитель Белого дома.
Проведение XXIV зимней Олимпиады в Пекине запланировано с 4 по 20 февраля 2022 года. Между тем в мае спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призывала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. МИД КНР выражал протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду.
В сентябре Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года.
Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине
Российский лидер Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», – сказал Песков в эфире Первого канала.
По словам представителя Кремля, прорывов от переговоров Путина и Байдена ждать сложно. В отношениях двух стран образовались огромные «авгиевы конюшни», подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
В Германии объяснили невозможность запуска «Северного потока – 2» без сертификации
«Северный поток – 2» нельзя принять в эксплуатацию до завершения сертификации, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики Германии Нина-Мари Гюттлер.
«В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, «Северный поток – 2» не может быть принят в эксплуатацию», – цитирует Гюттлер РИА «Новости».
Ранее в Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации.
В ноябре BNA приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго назвали это решение «исключительно регуляторным».
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