Депутат: РФ демонстрирует невероятную для других стран поддержку цифровой отрасли

«Российские меры по регулированию интернет-пространства отличаются сбалансированностью. В отношении нарушающих законодательство наказания у нас – умеренно жесткие. Регулятор постоянно идет на диалог», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя открытие Форума ООН по вопросам управления Интернетом, в работе которого примет участие и делегация РФ.

«Россия сегодня демонстрирует для многих стран мира совершенно невероятные подходы, именно с точки зрения поддержки цифровых отраслей. Из системных мер поддержки - беспрецедентный налоговый режим для российских компаний, которые занимаются разработкой и продажей софта», – заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Так, по его словам, в четыре раза снижены по сравнению со средней ставкой страховые взносы на фонд оплаты труда, с 20 до 3% снижена ставка налога на прибыль, сохранена нулевая ставка НДС для тех продуктов, которые включены в реестр отечественного ПО».

Как считает Хинштейн, российской делегации есть чем поделиться с зарубежными коллегами на форуме. «За последний год в нашей стране актуализировали законодательство в области регулирования Интернета. Особенно это касается взаимодействия с международными цифровыми компаниями, а также борьбы с противоправным контентом, фейками и кибербуллингом», – перечислил он.

При этом российские меры по регулированию интернет-пространства отличаются сбалансированностью, подчеркнул депутат. «В отношении нарушающих законодательство наказания у нас – умеренно жесткие. Регулятор постоянно идет на диалог, готов делать послабления тем, кто настроен действовать во благо российских пользователей, – говорит Хинштейн. – Скажем, Роскомнадзор пообещал не применять пока административные санкции к зарубежным IT-гигантам, которые не успеют открыть представительство в России, строго с 1 января 2022 года. Хотя это предусматривает закон «о приземлении». Но такие послабления будут действовать только в отношение бигтеха, который покажет свою готовность к диалогу».

Хинштейн подчеркнул и роль России в международном сотрудничестве в цифровой сфере. «Россия активно выступает за сотрудничество в вопросе регулирования интернета, развития цифровой среды, выработку международных подходов, которые позволят обеспечить наилучшую защиту пользователей и их интересов в цифровом пространстве. Так, в октябре Россия и США внесли на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН совместную резолюцию об ответственном поведении государств в киберпространстве», – напомнил депутат.

Закон о «приземлении» интернет-компаний, вступающий в силу в начале следующего года, был подписан президентом в июле. Согласно документу, иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в России свои официальные представительства. Как ожидается, это требование позволит решить сразу несколько проблем, связанных с обеспечением равных условий ведения бизнеса для отечественных и зарубежных компаний, а также соблюдения требований российского законодательства.

В понедельник в Польше стартовал пятидневный Форум ООН по вопросам управления Интернетом. «Конференция посвящена вопросам цифровизации, цифровой трансформации, экономике, технологиям. Сегодня мы не говорим только об управлении интернетом, но и обо всем, что происходит сейчас в цифровом мире», – цитирует «Регнум» уполномоченного представителя польского правительства по вопросам цифрового саммита ООН Кшиштофа Шуберта.

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