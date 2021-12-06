В Москве ожидают борт из Аддис-Абебы с россиянами из ЮАР

В Москву в понедельник прилетит еще один борт из Аддис-Абебы с россиянами, покинувшими ЮАР в пятницу, сообщили в посольстве России в Эфиопии.

«Да, (еще один борт вылетит сегодня), но там небольшая группа людей, так как сегодня нет рейса из Кейптауна в Аддис-Абебу», – передает сообщение посольства РИА «Новости».

Ранее в пятницу борт Ethiopian Airlines со 100 россиянами, прилетевшими двумя рейсами из ЮАР, вылетел из аэропорта Аддис-Абебы (Эфиопия) в Москву. У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм «омикрон» COVID-19.

В ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.