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На Украине опровергли нарушение авиапространства Белоруссии
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Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности.
«Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали», – заявил Демченко агентству УНН.
Он также заявил, что Украина «не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
Посол Украины в Германии предъявил новому канцлеру список требований
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал будущего канцлера Германии Олафа Шольца сделать предупреждение России сразу после своего избрания. Он потребовал пригрозить новым пакетом санкций из-за якобы скорого нападения на Украину.
«Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства», – заявил Мельник изданию Bild, передает Страна.ua.
По мнению дипломата, необходим «жесткий каталог суровых карательных мер», который нужно представить не позднее 8 декабря.
Он должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT.
По словам политика, чтобы предотвратить катастрофу, нужно что-то большее, чем просто предупреждение. Мельник призвал Шольца сразу после избрания продемонстрировать «все серьезные последствия нападения на Украину».
Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря.
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В «Батькивщине» не исключили переговоров Киева с Газпромом о покупке газа
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Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко не исключил, что украинское правительство будет вынуждено начать переговоры с Газпромом о прямой покупке газа.
Кучеренко заявил, что «за последние два года энергетика Украины попала в огромный кризис». Он объяснил «тактику «Слуг народа», когда они говорят, что мы перезимуем»: «Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счет электроэнергии из Белоруссии, они перезимуют».
Депутат «дал свое аналитическое видение», заявив, что «не исключает , что пройдет полтора-два месяца – и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским Газпромом о прямом контракте на покупку газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
В начале ноября лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность и эту коррупцию» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа. По мнению Тимошенко, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны якобы есть все для обеспечения собственных потребностей.
Турция объявила о намерении передать Украине более 20 «Байрактаров»
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Турецкая сторона согласовала поставки еще 24 ударных беспилотников «Байрактар» украинским военным в ближайшее время.
Производитель Baykar находится в тесном контакте с чиновниками. Турция готова передать Украине не менее 24 беспилотника уже в ближайшее время, сообщает агентство «Унiан» со ссылкой на Bloomberg.
Издание отмечает, что поставка беспилотников Украине даст больше возможностей Турции для оказания давления на Россию. Как добавил источник издания, Украина получила намного больше от Турции, чем об этом сообщалось официально.
Украина вела переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. С 2019 года началось испытания турецких ударных дронов Bayraktar ТВ2. Первая партия из Турции в Украину прибыла в июле 2021 года.
Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что применялись ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе лишь раз и не нарушали Минские соглашения. Атака не осуществлялась в зоне проведения операции Объединенных сил.
Google нашел «штаб Талибана» в украинском заповеднике «София Киевская»
Администрация украинского исторического и архитектурного заповедника «София Киевская» получила бумажное письмо от Google, адресантом которого указан «штаб Талибана*» (движение, признанное террористическим и запрещенное ООН).
«[В ответ] на письмо Google я в заповеднике по ул. Владимирская, 24 пол дня искал «штаб Талибана*». Не нашел. Честно, только к научным работникам и в бухгалтерию не заглянул. Сам иногда что-то о них подозреваю», – сообщил первый заместитель начальника заповедника Вадим Кириленко в своем Facebook.
В подтверждение своим словам он опубликовал фотографию конверта, где адресатом указан «штаб Талибана», а также текст письма, в котором также повторяется «штаб Талибана».
«Вероятно, это следствие работы интернет-хулиганов, но странно, что Google не только не удаляет метку, но и обращается к компании, расположенной по адресу так же, как это указано на карте», – объясняет произошедшее телеграм-канал «Политика страны».
США усмотрели связь ситуаций вокруг Украины, Белоруссии и «Северного потока – 2»
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, «военная угроза» Украине и газопровод «Северный поток – 2» связаны между собой, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
На онлайн-форуме Reuters Next его спросили, считает ли он все это «скоординированной геополитической стратегией» Москвы для давления на Европу. Блинкен ответил: «Вероятно, да». По его словам, «все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом».
«То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, <…> и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведет никаких гибридных войн. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявляла, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Зеленский пригласил Орбана на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложил тому посетить Украину, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
Как сообщает Киев, стороны обсудили сотрудничество Украины и Венгрии, а также договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по вопросам, которые стоят на повестке дня. Зеленский заявил о готовности «работать совместно» с Венгрией «для реализации потенциала отношений» двух стран. Он указал, что исполнилось 30 лет с момента, как Украина установила дипломатические отношения с Венгрией. Зеленский подчеркнул настроенность Киева на развитие добрососедских отношений с Будапештом на основе взаимоуважения и конструктивного диалога, передает ТАСС.
Напомним, Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В 2020 году Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В 2021 году Венгрия решила получать российский газ в обход Украины.
Псаки отказала России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО
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Вопрос о том, принимать ли какую-либо страну в НАТО, решает сам альянс, а не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки спросили, может ли Белый дом проявить гибкость в этом вопросе, учитывая обеспокоенности Москвы. Псаки подчеркнула, что «члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия». По ее словам, «важно помнить, откуда исходят провокационные действия – это не США, не Украина», передает РИА «Новости».
Также Псаки прокомментировала сообщения о том, что вашингтонская администрация прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева. Она заявила, что прежде США «предоставили Украине серьезную помощь в обороне», Вашингтон «продолжает рассматривать такие возможности», передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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Захарова рассказала о разработанной США спецоперации против России
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Власти США разработали план по проведению спецоперации, направленной на ухудшение обстановки вокруг Украины, а ответственность будет переложена на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», – цитирует Захарову «Коммерсантъ».
По ее словам, основу составляют провокационные действия США вблизи российских границ, сопровождаемые обвинениями в адрес Москвы. Захарова назвала происходящее классической западной тактикой.
Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что Россия в начале 2022 года якобы планирует нападение на Украину, будет задействовано до 175 тыс. военных.
В Москве обвинения отвергли, заявляя, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России – лишь предлог для размещения большого количества техники НАТО у границ России.
В Киеве и Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская техника передвигается только лишь по территории России и никому не угрожает.
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Украинский вертолет Ми-8 нарушил белорусскую границу
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Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», – приводит РИА «Новости» комментарий белорусских пограничников.
Поясняется, что «украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси».
Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной.
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США рассказали о консультациях с Европой по санкциям против России
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США ведут с европейскими партнерами консультации по вопросу возможных санкций против России, если та проявит «агрессию» в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Комментируя возможные шаги США, Псаки сказала, что «введение экономических санкций – это один из вариантов», но необходимы консультации с Конгрессом США и «европейскими партнерами». По ее словам, «консультации идут уже какое-то время», власти США «хотят быть готовыми, так что рассматривают подобную возможность», передает ТАСС.
Псаки заявила, что возможность проведения прямых контактов между американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным обсуждается, Вашингтон намерен сосредоточиться на украинской тематике. США хотят «обсудить серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной». По ее словам, Байден является убежденным сторонником прямых контактов между лидерами стран.
Напомним, в Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию
Из-за санкционного давления Белоруссия может потерять государственность, а ЕС – навсегда потерять Белоруссию, заявил глава МИД страны Владимир Макей.
Макей подчеркнул, что «никто не окажется в выигрыше», так как Белоруссия «рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться», а ЕС «навсегда потеряет Беларусь». Минск «сделает все» для сохранения белорусской государственности, заверил он, добавив, что потеря Белоруссии «абсолютно не в интересах Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Министр считает, что определенное понимание этого в Европе «есть, но, к сожалению, в силу устоявшихся поведенческих традиций здесь это мнение обсуждается кулуарно из-за боязни быть подвергнутым критике со стороны так называемого общественного мнения своих стран или так называемых свободных средств массовой информации своих стран».
По словам министра, в ЕС «существует такой сложный бюрократический механизм, когда, условно говоря, транспортный отдел может принять свои санкции, политический отдел может принять свои санкции». «Даже вчера, встречаясь с рядом коллег, когда я говорил, что вы же сегодня собираетесь ввести санкции, они были удивлены. Говорят, что «мы еще пока не обсуждали на нашем уровне, на уровне министров иностранных дел, окончательное введение санкций», – сказал он.
Макей заявил, что решение о новых санкциях против Белоруссии «проходило какое-то обсуждение», но «во-первых, не все были согласны с введением этого пакета санкций», а «во-вторых, не все даже четко представляли, что именно 2 декабря будут введены эти санкции». По словам министра, с заявлением Минска «о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие», у «здравомыслящих коллег есть понимание, что надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации».
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
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Захарова: Запад создает предпосылки для «цветной революции» в Белоруссии
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Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и негуманны, Россия решительно их осуждает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Захарова отметила, что принятое Западом решение «отличается крайним цинизмом».
«С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой «экспорта демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки», – отметила дипломат.
По слова Захаровой, введенные против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
«Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной «цветной революции», – заявила Захарова.
Также представитель МИДа указала, что Польша и Литва вероломно отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища.
«Факты жестокого обращения польских и литовских пограничников и военных с мигрантами задокументированы профильными структурами ООН, Совета Европы и Агентством пограничной и береговой охраны Евросоюза «Фронтекс».
В этой ситуации наши белорусские друзья, напротив, несмотря на незаконные санкции и огульные обвинения в свой адрес, демонстрируют гуманное отношение к находящимся на их территории беженцам. Рассчитываем, что международные структуры примут необходимые меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые заставят их прекратить издевательства над мигрантами», – отметила дипломат.
«Призываем государства Запада отказаться от «двойных стандартов» и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь», – подытожила Захарова.
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.
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Медведчук обвинил Зеленского в «политике мести» Ахметову
Президент Украины Владимир Зеленский мстит Ринату Ахметову за критику, которая звучит в адрес главы государства на принадлежащих бизнесмену телеканалах, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Медведчук указал, что «наступил новый виток падения рейтингов» Зеленского, нужно «это чем-то компенсировать». По мнению Медведчука, «сегодня это государственные перевороты, упоминания известных людей по поводу государственного переворота». Он назвал это «политикой мести» тем, кто «не согласен с политикой Зеленского».
«Каналы этого человека (я прямо говорю это – каналы Ахметова) начали реально реализовывать свободу слова на своих экранах, и это ужас в сознании Зеленского и его команды», – приводит слова Медведчука ТАСС со ссылкой на канал «Россия–24».
Медведчук провел параллель между нападками на него самого и Ахметова. Медведчук считает, что «Зеленского не устраивает сегодня позиция тех, кто его не воспринимает, кто раскрывает людям глаза и кто сорвал с него маску». По словам Медведчука, Зеленский «к чему-то стремится, но ничего не достиг и не имеет шансов достичь».
Он назвал «сведением счетов» объявленную Зеленским «борьбу с олигархами». Медведчук выразил уверенность, что «никакого государственного переворота не готовилось», Зеленский «хорошо это знал, но сказал в качестве пиар-акции» и чтобы «отвлечь внимание людей от того социально-экономического глубочайшего кризиса, который имеет место» на Украине.
В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
Блинкен отверг предположения о планировании НАТО агрессии против России
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НАТО не планирует агрессии против России, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, предупредив Москву о «серьезных последствиях» в случае «агрессии против Украины».
По версии Блинкена, который выступил на конференции Reuters NEXT, «не альянс планирует агрессивные действия» против России, «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Блинкен предупредил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» со стороны США и Европы, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины». Он выразил надежду, что Москва «учитывает это в своем планировании», передает РИА «Новости».
Как утверждает глава Госдепа, администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но последние действия Москвы в отношении Украины уводят страны в противоположном направлении. По его словам, есть «сферы», в которых у России и США «совпадают интересы» и где они «могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость». Говоря о своих ожиданиях относительно контактов между Россией и США на высшем уровне, он выразил уверенность, что лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден поговорят в очень скором будущем.
Блинкен также заявил, что «Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений». По версии США, «большая часть из этого не была выполнена», причем «большая часть того, что не было выполнено, относится к России». Однако он признал, что «есть и те вещи, которые должна сделать Украина».
Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния. Столтенберг также рассказал действиях альянса в случае «вторжения» России на Украину. Он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии.
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