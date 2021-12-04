Украинский вертолет Ми-8 нарушил белорусскую границу

Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию

Из-за санкционного давления Белоруссия может потерять государственность, а ЕС – навсегда потерять Белоруссию, заявил глава МИД страны Владимир Макей.

Макей подчеркнул, что «никто не окажется в выигрыше», так как Белоруссия «рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться», а ЕС «навсегда потеряет Беларусь». Минск «сделает все» для сохранения белорусской государственности, заверил он, добавив, что потеря Белоруссии «абсолютно не в интересах Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Министр считает, что определенное понимание этого в Европе «есть, но, к сожалению, в силу устоявшихся поведенческих традиций здесь это мнение обсуждается кулуарно из-за боязни быть подвергнутым критике со стороны так называемого общественного мнения своих стран или так называемых свободных средств массовой информации своих стран».

По словам министра, в ЕС «существует такой сложный бюрократический механизм, когда, условно говоря, транспортный отдел может принять свои санкции, политический отдел может принять свои санкции». «Даже вчера, встречаясь с рядом коллег, когда я говорил, что вы же сегодня собираетесь ввести санкции, они были удивлены. Говорят, что «мы еще пока не обсуждали на нашем уровне, на уровне министров иностранных дел, окончательное введение санкций», – сказал он.

Макей заявил, что решение о новых санкциях против Белоруссии «проходило какое-то обсуждение», но «во-первых, не все были согласны с введением этого пакета санкций», а «во-вторых, не все даже четко представляли, что именно 2 декабря будут введены эти санкции». По словам министра, с заявлением Минска «о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие», у «здравомыслящих коллег есть понимание, что надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации».

Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.

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