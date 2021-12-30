Попова рассказала о случаях заражения «омикроном» в России

Свыше 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в России, все очаги локализованы, для сдерживания распространения достаточно вакцинироваться «Спутником V», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди, приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», – приводит ТАСС слова Поповой в эфире канала «Россия-24».

Она также отметила, что иммунитета от «Спутника V» достаточно для сдерживания распространения «омикрона».

«Уже есть результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций независимо друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение и нового штамма «омикрон». Для нас – это очень важно, так как у нас основная часть населения привита именно этой вакциной «Спутник V», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что ведомство проводит выборочное тестирование пассажиров на штамм «омикрон» почти со всех рейсов, прибывающих из стран, откуда могут привезти этот вариант коронавируса.

«Мы на «омикрон» тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен (омикрон - прим.ВЗГЛЯД), но количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, которые могу привести нам «омикрон», мы проводим», – заявила Попова.

Она также уточнила, что все заболевшие штаммом коронавируса «омикрон» в ЮАР – люди без иммунитета, не привитые, и те, кто имеют тяжелые сопутствующие заболевания и тяжелые формы.

Попова отметила, что путь передачи коронавируса не изменился, поэтому меры профилактики менять не нужно

«Мы знаем, как он (вирус) передается, вот путь передачи не меняется. Размер капельки, в которой он передается, не меняется, следовательно, весь наш комплекс мер санитарных норм противоэпидемических, он работал и работает, то есть, главное – закрыть органы дыхания, главное – не соприкасаться друг с другом близко, чтобы эта аэрозоль не попала к другому человеку, и очень важно держать все в чистоте», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По ее словам, снитарные меры, безусловно, работают для всех измененных вариантов штамма.

«Нам не надо менять правила нахождения в общественных местах. Да, это маски. Нам не нужно менять правила, когда собираемся все вместе. Да, это дистанция. Вот эти правила не меняются. Вот эти правила не меняются, мы их знаем, и это для нас важно», – подчеркнула Попова.

Ранее были раскрыты данные по смертности от штамма «омикрон»: он имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания.

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