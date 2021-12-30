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Попова рассказала о случаях заражения «омикроном» в России
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Свыше 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в России, все очаги локализованы, для сдерживания распространения достаточно вакцинироваться «Спутником V», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди, приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», – приводит ТАСС слова Поповой в эфире канала «Россия-24».
Она также отметила, что иммунитета от «Спутника V» достаточно для сдерживания распространения «омикрона».
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«Уже есть результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций независимо друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение и нового штамма «омикрон». Для нас – это очень важно, так как у нас основная часть населения привита именно этой вакциной «Спутник V», – цитирует РИА «Новости» Попову.
Глава Роспотребнадзора также рассказала, что ведомство проводит выборочное тестирование пассажиров на штамм «омикрон» почти со всех рейсов, прибывающих из стран, откуда могут привезти этот вариант коронавируса.
«Мы на «омикрон» тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен (омикрон - прим.ВЗГЛЯД), но количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, которые могу привести нам «омикрон», мы проводим», – заявила Попова.
Она также уточнила, что все заболевшие штаммом коронавируса «омикрон» в ЮАР – люди без иммунитета, не привитые, и те, кто имеют тяжелые сопутствующие заболевания и тяжелые формы.
Попова отметила, что путь передачи коронавируса не изменился, поэтому меры профилактики менять не нужно
«Мы знаем, как он (вирус) передается, вот путь передачи не меняется. Размер капельки, в которой он передается, не меняется, следовательно, весь наш комплекс мер санитарных норм противоэпидемических, он работал и работает, то есть, главное – закрыть органы дыхания, главное – не соприкасаться друг с другом близко, чтобы эта аэрозоль не попала к другому человеку, и очень важно держать все в чистоте», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.
По ее словам, снитарные меры, безусловно, работают для всех измененных вариантов штамма.
«Нам не надо менять правила нахождения в общественных местах. Да, это маски. Нам не нужно менять правила, когда собираемся все вместе. Да, это дистанция. Вот эти правила не меняются. Вот эти правила не меняются, мы их знаем, и это для нас важно», – подчеркнула Попова.
Ранее были раскрыты данные по смертности от штамма «омикрон»: он имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19.
За минувшие сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания.
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Более полумиллиона случаев коронавируса зарегистрировали в США за день
Более 500 тыс. случаев коронавируса зарегистрировали в США за 27 декабря, свидетельствуют подсчеты New York Times.
Данная цифра является абсолютным рекордом за всю пандемию, но, вероятнее всего, включает многие случаи, де-факто относящиеся к рождественским выходным, передает РИА «Новости». Так, на Рождество 25 декабря было зарегистрировано лишь 58 тыс. случаев.
Более надежный среднесуточный показатель за семь дней составляет 243 тыс. случаев. Выше эта цифра была только на протяжении нескольких дней в январе 2021 года – тогда заболеваемость достигала или превышала 250 тыс. случаев в день.
Ранее Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса.
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Путин сообщил об эффективности «Спутника V» против «омикрона»
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Вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон», сообщил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, ссылаясь на данные исследования Института имени Гамалеи.
«Я разговаривал с руководителем Института имени Гамелии, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», – передает РИА «Новости» слова главы государства.
Президент добавил, что говорил с Гинцбургом «буквально два дня назад». «Они эти исследования провели, но теперь нужно провести второй этап – это клинические исследования, посмотреть, в какой степени [нейтрализует]. Но он говорит, то, что мы сделали, в институте – совершенно точно, мы можем утверждать на 100%, нейтрализует, и нейтрализует в достаточно высокой степени», – заключил он.
При этом Путин отметил, что «Спутник V» [обеспечивает] где-то около 90% защиты, где-то в районе», передает Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Ранее в ВОЗ заявили, что предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой».
Все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона». Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза).
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников
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Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников, сообщила во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», – цитирует ее ТАСС.
Также она сообщила, что специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники.
«Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, и запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», – рассказала Попова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».
МЧМ по хоккею отменили из-за нескольких случаев заражения коронавирусом
Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить дальнейшее проведение молодежного чемпионата мира, сообщил источник.
Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США – Швейцария, Чехия – Финляндия, Россия – Словакия. После этого было решено провести совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира.
«Турнир отменен», – сообщил источник ТАСС.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат.
В Центре Гамалеи назвали срок поступления на рынок назальной вакцины «Спутник»
Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года, сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н. Ф. Гамалеи.
«Назальная вакцина «Спутник» будет поставлена на рынок уже в первом квартале 2022 года», – говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что назальная форма вакцины «Спутник» будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения.
«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения», – говорится в сообщении.
Ранее Министерство здравоохранения дало разрешение компании «Генериум» на проведение исследований назальной вакцины для профилактики коронавируса.
Собянин не исключил введение «точечных» ограничений из-за коронавируса в Москве
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Ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», – цитирует ТАСС Собянина.
Ранее Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574.
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Эксперт: Удар по кошельку сможет отрезвить пропагандистов антипрививочного движения
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«Так называемые лидеры антипрививочного движения – все эти интернет-гуру и проповедники – эксплуатируют массовые страхи. Причем многие из гуру сначала сами сочиняют страшные легенды, внушают их простодушным людям, а потом зарабатывают на этом огромные деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Александр Малькевич. Ранее стало известно, что один из телеграм-каналов с фейками о ковиде зарабатывает 22 млн рублей в год.
«Меня не удивляют сообщения о том, что авторы фейков про пандемию зарабатывают десятки миллионов рублей. Если говорить про западных «идолов» антиковидного сопротивления, там вообще речь о миллионах долларов. Они продают свои курсы, онлайн-лекции, книги с дурацкими названиями вроде «Как защитить себя от влияния 5G», «Спасемся от Била Гейтса» или «25 советов, как выжить при вакцинации» и так далее», – говорит гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.
«Этот вопрос уже много раз поднимала Общественная палата: так называемые инфлюенсеры, лидеры общественного мнения в Сети – это зачастую непонятные персонажи, люди явно без образования. Они должны нести официальные обязанности, должны отвечать за информацию, которую распространяют. Не говоря уже о том, что в зависимости от количества подписчиков и с учетом тех сумм, которые инфлюенсеры зарабатывают, для них должен меняться налоговый режим», – считает Малькевич.
Опасность подобных сетевых сообществ заключается не только в том, что попавшие под влияние гуру рядовые граждане теряют большие суммы, но и в том, что люди еще и рискуют своим здоровьем, возмущается эксперт.
«За фейки о коронавирусе в нашей стране прописана и уголовная ответственность, но, как я много раз уже говорил, этот закон применяется очень редко и слишком мягко. Наказывать нужно жестко, и в первую очередь наказывать нужно рублем, – заявил Малькевич. – Наказание за это должно быть неотвратимым, серьезным и публичным. Только удар по кошельку сможет как-то отрезвить таких проповедников. Штрафы должны быть прямо пропорциональны их заработкам. С учетом того, что расценки на рекламу инфлюенсеры сами же и публикуют, скрыть доходы от властей у них не получится».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Кроме того, таким проповедникам нельзя позволять сохранять анонимность, считает эксперт. «Это другая цифровая угроза, которую также давно выявила Общественная палата. Мы настаиваем на том, что анонимности в Сети быть не должно. Нужно двигаться к отмене этого явления», – требует Малькевич.
Как пишут во вторник «Известия» со ссылкой на полковника полиции в отставке Алексея Трифонова, автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление» зарабатывает до 22,6 млн рублей в год на распространении ложной информации о коронавирусе. Этот канал, на который подписаны 126 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19: там активно отрицают пандемию, называют болезнь телевирусом, а вакцинацию – уколизацией и утилизацией.
На канале также публикуются рекламные записи о нетрадиционной медицине, предложения по подработке в Сети и пиар других каналов. Ежедневно появляется три–четыре таких поста. Стоимость каждой публикации рассчитывается в среднем как 50 копеек за одного подписчика. «Сам владелец канала признался, что он просто эсэмэмщик и, по сути, просто зарабатывает на критике вакцинации. Вот только из-за подобной повестки продолжают умирать люди, но, видимо, деньги не пахнут», – возмущается полковник Трифонов.
Ресторанам посоветовали не накрывать на Новый год «шведские столы»
В период новогодних праздников ресторанам необходимо исключить обслуживание в формате «шведский стол», говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
«Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу «шведский стол») – исключить», – цитирует документ РИА «Новости».
В гостиницах и санаториях, а также на курортах нужно обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее московские рестораны сообщали, что празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях столицы.
Врачи назвали неочевидный симптом «омикрона»
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Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана со специалистами Королевского колледжа Лондона выяснили, что при заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон» может появляться кожная сыпь, она стала самым частым симптомом среди заболевших «омикроном».
Чаще всего сыпь возникает на пальцах рук и ног, а у молодых людей могут появиться красные и фиолетовые шишки на пальцах, похожие на последствия обморожения, сообщает Live 24.
Отмечается, что у некоторых заболевших сыпь неожиданно возникала и пропадала, чаще всего она появлялась в начале заболевания. Также медики установили, что сыпь может быть похожа на следы потницы и ветряной оспы.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
Во Франции установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки
Почти 180 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции за сутки, это стало рекордом с начала пандемии, сообщает французское санитарное агентство.
За 24 часа число заболевших коронавирусом составило 179 807. В субботу, 25 декабря, было выявлено более 104 тыс. новых случаев заболевания.
Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что в скором времени штамм коронавируса «омикрон» будет преобладать во Франции.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 установила Британия
Более 129 тыс. новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Британии за сутки, что является рекордом с начала эпидемии, следует из опубликованных правительством данных.
Согласно статистике, за последние 24 часа только в Англии и Уэльсе был выявлен 129 471 случай COVID-19, передает РИА «Новости». Несмотря на отсутствующие данные по Шотландии и Ирландии, общее число выявленных в Англии и Уэльсе больше, чем было выявлено во всей Британии с начала пандемии.
Ранее подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха сообщил, что Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса.
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидалось, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
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Франция разрешила ревакцинацию от COVID через три месяца после второй прививки
С 28 декабря во Франции ревакцинироваться от коронавируса можно будет через три месяца после второй прививки, сообщил глава правительства страны Жан Кастекс.
Кастекс, представляя новые меры в связи с пандемией, заявил, что ситуация с коронавирусом «походит на фильм, который никак не кончается». При этом он отметил, что хотя бы одну дозу вакцины уже получил 91% французов, передает ТАСС.
Он сообщил, что со вторника, «по совету Высшего управления здравоохранения Франции, будет достаточным интервал в три месяца после второй дозы вакцины», чтобы «сделать третью, бустерную, дозу», передает РИА «Новости».
Министр здравоохранения страны Оливье Веран сообщил, что Франция не исключает введения четвертой дозы вакцины от COVID-19. По его словам, «четвертая доза вакцины – это вариант», страна «полностью открыта для этой перспективы».
Власти Франции пока отказались от введения режима самоизоляции, но дополнительные меры на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» вступят в силу с 3 января. Как ожидается, темпы распространения коронавируса во Франции могут превысить в начале 2022 года планку в четверть миллиона новых случаев в сутки.
Напомним, Врачи израильской больницы Шиба в понедельник первыми в мире получили четвертую дозу вакцины Pfizer. На прошлой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поручил подготовиться к масштабной операции по вакцинации четвертой дозой прививки от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, а также медицинских работников всех возрастов.
26 декабря число заболевших коронавирусом за сутки во Франции превысило 100 тыс. человек. Власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях.
Стала известна причина отмены матча сборной России на МЧМ
Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Мичков на дебютном для себя молодежном чемпионате мира забил три гола в двух матчах турнира, который проходит в Канаде, передает РИА «Новости».
Тем временем двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею должны рассмотреть вариант с отменой турнира.
«Похоже, молодежный чемпионат мира нужно отменить. Спортивный принцип в такой среде нарушен. Организаторы должны принять ключевое решение. Лишать команду победы просто из-за того, что в команде кто-то заболел – это запредельная история. Одно дело допинг, когда команде, согласно антидопинговым правилам, выносят санкции при провальных тестах минимум у трех игроков, другое – наказывать спортсменов из-за проблем со здоровьем. Тяжелая история», – сказал Фетисов.
«COVID сегодня вносит слишком много непонятного в нашу жизнь. Хоккеистам на чемпионате мира нужно предостерегаться, обходить стороной места, где они могут столкнуться с какими-то проблемами. Но в целом ситуация на турнире сложно объяснима для меня», – добавил он.
Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.
Путин призвал достичь 90% уровня коллективного иммунитета к COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
На неформальном саммите СНГ глава руководителя Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом и о необходимом уровне коллективного иммунитета, передает ТАСС.
Путин обратил внимание на то, что «коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов [населения], 90-95». Глава государства спросил, Попову, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России. Глава ведомства отметила, что он составляет около 60%.
«А нужно 90 [процентов]», – констатировал Путин. «90-95 [процентов]», –уточнила Попова.
Она сказала, что такой же уровень коллективного иммунитета нужен для предотвращения распространения кори, полиомиелита. «Тогда мы не будем встречаться с этими инфекциями», – указала руководитель Роспотребнадзора.
Ранее Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19.
В России за сутки выявили 21,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 21922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21922 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране выявлено 10 437 152 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574.
Также за сутки зафиксировано 935 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 306 090 человек.
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За сутки в России полностью выздоровел 43 961 человек, всего выздоровели 9 337 447 человек.
Накануне в России выявили 23210 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1288.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.