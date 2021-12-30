Фетисов оценил последствия отмены МЧМ по хоккею в Канаде

Молодежный чемпионат мира по хоккею – возрастной турнир, в который некоторые спортсмены, к сожалению, уже не смогут вернуться, и он останется «несбыточной мечтой», сказал газете ВЗГЛЯД двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, комментируя отмену МЧМ из-за случаев заболевания коронавирусом в ряде команд.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в отмене молодежного чемпионата мира по хоккею, который не состоится из-за случаев заражения коронавирусом в составах нескольких сборных, виноваты организаторы мероприятия. По его словам, они обязаны были обеспечить безопасность спортсменов, минимизировав контакты с ними извне.

«Молодежный чемпионат, к сожалению, возрастной, в него вернуться уже нельзя. Поэтому, конечно, для многих это останется несбыточной мечтой. Но, к сожалению, такая ситуация сейчас. Тем не менее, ни на какие другие спортивные мероприятия, ни на российский хоккей в целом эта отмена турнира никак не повлияет», – говорит Фетисов.

Фетисов не уверен, что в отмене МЧМ по хоккею можно винить организаторов, поскольку за последние годы пандемия сильно поменяла жизнь всех людей, в том числе спортсменов. Сам факт массового мероприятия – большой риск того, что кто-то заболеет, поэтому, возможно, хоккеистам должна была быть предоставлена большая безопасность, но, насколько ему известно, по большей части соблюдались всевозможные меры предосторожности. Поэтому винить нужно не организаторов, а саму ситуацию и надеяться, что когда-нибудь история позволит людям спокойно жить, тренироваться, выступать и так далее.

«С другой стороны, лишать команду победы из-за того, что кто-то заболел – абсурд. Однако условия были заранее проговорены со всеми участниками, поэтому, раз все согласились, претензий быть не может. Если бы это приняли в последний момент – другая история. Но, опять же, по антидопинговым правилам если спортсмен заведомо принимал запрещенные препараты, то он наказывается (его снимают с соревнований, отнимают звание, медали). В командном спорте нужно, чтобы три человека попались, тогда сборная тоже будет снята с соревнований. То есть люди заведомо идут на преступление. А здесь у нас человек заболел. Если гриппом заболеет, то тоже же может заразить кого-то. Поэтому лишать за это команду очков, наверное, не совсем правильно», – рассуждает депутат.

Он подчеркивает, что в подобную историю попала не только сборная России, но и США и другие команды. Также Фетисов выразил надежду, что летом 2022 года будет возможность переиграть этот матч.

Для того, чтобы подобных историй не повторялась на предстоящих международных соревнованиях, должны быть соблюдены все рекомендации и всевозможные меры предосторожности, считает собеседник. В том числе, сами спортсмены обязаны осознавать серьезность и сами заботиться о своем здоровье.

Напомним, встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде была отменена из-за случая заражения коронавирусной инфекцией в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Позже, из-за выявлений заболевания COVID-19 ряда спортсменов нескольких других сборных Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить проведение турнира.