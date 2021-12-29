Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче МЧМ

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29 декабря, среда | Последнее обновление — 23:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме предложили расширить основания для лишения российского гражданства
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Глобалистская потребительская урбанистическая цивилизация привела к тому, что в городах скопилось огромное количество людей, которые не нужны в цепочках производства товаров и услуг, они не производят добавленной стоимости. Они мучительно ищут место в экономике...
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Возможно, на большой пресс-конференции Владимир Путин говорил о праве жителей Донбасса решать судьбу своей земли в куда более широком аспекте, чем в рамках Минских соглашений.
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Пример Илона Маска показывает, что прогресс сегодня – понятие небезальтернативное, и что он не обязательно идёт в одном комплекте с моральной полицейщиной.
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В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче МЧМ
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Встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.
«Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1», – рассказал источник ТАСС.
Как сообщил источник РИА «Новости», тест на коронавирус хоккеиста молодежной сборной России Матвея Мичкова дал положительный результат.
Встреча группового этапа должна была пройти в ночь на четверг (начало – 00.30 мск).
Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.
Сборная России заключительный матч на групповом этапе должна провести в ночь на 1 января против команды США. По итогам предварительного раунда в четвертьфинал из групп А и В выйдут по четыре команды из пяти.
Сатановский поддержал желание Борреля вернуться в 1975 год
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«Боррель – старый инфантильный мальчик, который живет в своем мире, где желания Запада почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки. Но так не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал «неприемлемым» требование России не допустить расширения НАТО на восток.
«Я полностью согласен с Боррелем в его заявлении. Он хочет вернуться ко всему, что было на момент подписания Хельсинских соглашений в 1975 году. А 1975 год – это разделенная Германия, единый Советский Союз, наши базы в Чехии и Польше, и танки конфликтующих стран стояли на линии посреди Центральной Европы. Давайте вернемся», – сказал политолог Евгений Сатановский.
«А Евросоюз тогда существовал? СЭВ точно существовал, Варшавский договор был. А Евросоюза не было. Поэтому я поддерживаю идею Борреля. Только его надо интерпретировать соответствующим образом. Ему понравится», – добавил собеседник.
«Он ведь старый инфантильный мальчик, который живет в каком-то своем мире, где желания НАТО и Евросоюза почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки», – сыронизировал Сатановский.
«Но так не будет. Ведь что такое на самом деле предложения России по гарантиям безопасности? Это старая добрая Вьетнамская война, Yankee go home и ничего больше. А те, кто не go home – закопаны во Вьетнаме. Есть ведь исторический прецедент. Я хорошо помню 1975 год, когда претензии американцев по разным направлениям накрылись медным тазом. Давайте вернемся, господин Боррель, давайте», – продолжил собеседник.
«Это же касается и требований России закрепить все гарантии на бумаге. Горбачеву ведь давали устные обещания, и что? Без бумаги любые договоренности бессмысленны. И, более того, современные военные технологии дали российскому руководству возможность говорить с Западом в той форме, в которой оно разговаривает. Поэтому здесь Борреля ничего не должно удивлять», – заключил Сатановский.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал
требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».
По его словам, российская сторона впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия», – отметил Боррель.
Он добавил, что переговоры должны затрагивать не только тему Украины и расширения НАТО, а «все нарушения договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году». «Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», – уточнил глава дипломатии Евросоюза.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Позже Евросоюз захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Заразившая ВИЧ более 40 мужчин женщина приговорена в Узбекистане
Суд приговорил жительницу Бухарской области Узбекистана к шести с половиной годам лишения свободы за умышленное заражении ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин, сообщили в пресс-службе областного УВД.
«Суд приговорил виновную к шести годам и шести месяцам лишения свободы (статья предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет – ред.)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В марте пресс-служба МВД Узбекистана сообщала, что РОВД Бухары возбудило уголовное дело против 27-летней жительницы города Каган по статье «распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД». По версии следствия, подозреваемая, состоящая с декабря 2017 года на учете в областном центре по борьбе со СПИДом, продолжала регулярно вступать в сексуальные отношения с разными мужчинами без средств контрацепции.
В ходе следствия было установлено, что осужденная умышленно заразила ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин.
Ранее стало известно, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения в России в десять раз выше, чем во всех странах Европейского союза.
За последние годы прирост новых случаев ВИЧ в России составляет около 180 тыс. человек.
Ранее Роспотребнадзор отметил рост числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России.
Новак назвал условие поставок газа Европе в любых объемах
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Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Физически мы готовы увеличить объемы добычи и поставок. Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса. «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде», – передает РИА «Новости» слова Новака.
«Нас обвиняют в том, что, мол, мы не поставляем в Европу дополнительные объемы газа. Заключайте долгосрочные контракты, мы будем готовы поставлять больше. Это предложение всегда действует», – добавил он.
Он также затруднился сказать, когда закончится период высоких цен на газ в Европе.
«Трудно сказать, когда закончится период высоких цен. На мой взгляд, для этого должно быть предложение газа, которое обеспечит спрос в Европе в полном объеме. Должны быть созданы соответствующие запасы в ПХГ, необходимые для того, чтобы надежно проходить зимний период. Если большая часть потребления в Европе будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии, тогда будет более стабильная ситуация с ценами», – сообщил Новак.
Ранее представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что перебоев с газоснабжением в Германии нет, его безопасность обеспечена, а Россия выполняет свои контрактные обязательства.
Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России»
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве России», он направлен на предоставление гражданства лицам, проживающим в стране и способным «органично включиться в систему позитивных социальных связей».
Текст опубликован в думской электронной базе.
«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства России как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства России лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», – говорится в пояснительной записке.
Также новый законопроект расширяет полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства: «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве России», а также лица, принимаемые в гражданство в соответствии с указами президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке».
При этом «в категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты».
«Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России и признании российскими гражданами», – говорится в документе.
Отмечается также, что упрощенное приобретение гражданства по критерию заключенного с россиянином брака будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка, это делается для исключения практики фиктивных браков.
Кроме того, законопроект вводит институт прекращения гражданства. Так, «законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства» для лиц, ранее принятых в него. Однако это не распространяется на граждан России по рождению.
«Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в тексте.
Полномочия о принятии решения о прекращении гражданства «в связи с добровольным волеизъявлением граждан» будут переданы от президента к МВД, что обеспечит «применение единого механизма добровольного выхода из гражданства». В отношении лиц, проживающих за пределами России, решения о прекращении российского гражданства на основании их просьбы, как и ранее, будут приниматься МИДом.
Основанием для прекращения гражданства становится «установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство России или решение о признании гражданином России».
Решение о прекращении гражданства ребенка, «над которым установлены опека или попечительство иностранных граждан или иностранного гражданина либо который усыновлен (удочерен) иностранными гражданами или иностранным гражданином», принимает президент России.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь.
Россиянам напомнили об изменениях в правилах выплаты пенсий в 2022 году
С 1 января 2022 года в России изменятся правила выплаты пенсий, сообщили СМИ.
Одним из главных нововведений станет освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом. В настоящее время до 50% пенсии может быть удержана по судебным листам за долги.
«После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», – передает «Российская газета» слова адвоката Ольги Сулим.
С Нового года также расширится перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат.
Сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий гражданину, который потерял работу и не может найти новую, тогда как до пенсии ему осталась пара лет.
Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные доплаты.
Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и одновременно получающим пенсию по потери кормильца, будет автоматически подобран более выгодный вариант выплаты.
Сельская надбавка будет сохраняться, если пенсионер переехал из сельской местности.
Кроме того, с 1 января мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет начнут раз в три года получать информацию от Пенсионного фонда России о предполагаемом размере пенсионного содержания.
Ранее в ПФР напомнили об условиях назначения пенсии в 2022 году.
На Украине призвали создать союзное государство с Россией
Украина и Россия должны состоять в едином союзном государстве, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Кива заявил в эфире телеканала «Россия-1», что у Москвы есть «права на территорию», составляющую нынешнюю Украину, передает РИА «Новости».
«Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе – нашем славянском союзе*», – сказал он.
Депутат выразил мнение, что близкие друг другу народы должны воссоединиться и вместе противостоять Западу.
Кроме того, он высоко оценил действия российского руководства по украинскому вопросу, отметив, что политика Москвы «заслуживает уважения».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что Москву и Киев ждет новый передел собственности.
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Глава МИД Украины сделал комплимент Путину
Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина».
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
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Отчим погибшего в Дубне ребенка назвал виновника трагедии
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В смерти замерзшего в Дубне 11-летнего мальчика виноват водитель маршрутки, который якобы высадил ребенка на остановке у ТЦ, после чего тот заблудился, заявил отчим второклассника.
По его словам, мальчик поехал в школу после двухнедельного больничного. В 8.23 он должен был сесть в школьный автобус, но по какой-то причине сел на городскую маршрутку № 12.
«Он пошел на остановку, но он не сел на свой маршрут. А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул. (…) Максим до моста не дошел буквально десять метров», – передает его слова телеграм-канал Shot.
Мужчина заявил, что просил у полицейских утром кинолога и экипаж ППС. По его словам, полицейские якобы не дошли сто метров до места, где было обнаружено тело мальчика. Отчим утверждает, что местные правоохранители не имеют опыта в расследовании подобных дел.
«Я буду добиваться справедливости по своим законам, как меня учили», – заявил мужчина.
Напомним, в подмосковной Дубне 11-летний мальчик 27 декабря вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения он не доехал. 28 декабря было обнаружено замерзшее тело ребенка, признаков насильственной смерти не выявлено. Предполагается, что мальчик случайно вышел не на своей остановке, по дороге провалился под лед и замерз.
На улице в Дубне насмерть замерз 11-летний ребенок
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Тело 11-летнего мальчика нашли на улице Программистов в Дубне, по предварительным данным, он замерз насмерть.
В телеграм-канале прокуратуры Московской области говорится, что начата проверка в связи со смертью ребенка в Дубне, «будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей».
Тело нашли вечером накануне, 28 декабря. За день до гибели мальчика в Сети появилась информация о его исчезновении. Сообщалось, что утром в понедельник он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, но до учебного заведения так и не добрался, передает РЕН ТВ.
В соцсетях сообщалось, что ребенок якобы сел не на тот автобус, а денег на проезд у него не было. Координатор волонтерского поисково-спасательного отряда «Дубна» Оксана Курчицкая сообщила, что, по предварительным данным, ребенок вышел не на той остановке.
«Есть информация, что, наоборот, его спрашивали – тебе точно здесь выходить? И мальчик сказал «да», и вышел не там. Мальчик вышел на другом берегу и потом перешел через мост», – добавила она.
Ранее двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино под Саратовом. Медики скорой помощи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения от переохлаждения, а девочка 2016 года рождения перенесла клиническую смерть, но выжила, она находится в больнице.
Их мать задержали. Она дала противоречивые показания. Семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что длительный или локальный психоз мог стать причиной неадекватного поведения матери.
Российское посольство ответило на призыв освободить двух американцев
Посольство России в ответ на призыв Госдепа США освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида напомнило, что обоих задержали при совершении серьезных преступлений, в отличие от россиян, которые часто оказываются под стражей и судом в Штатах по надуманным предлогам.
Соответствующая запись появилась в Twitter посольства в ответ на пост пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса. Дипломаты сопроводили сообщение хэштегами с требованием свободы Константину Ярошенко, Роману Селезневу и Виктору Буту, отбывающим сроки в американских тюрьмах.
«Позвольте напомнить пресс-секретарю госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П.Уилан и Т.Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений», – говорится в публикации.
Ранее Прайс напомнил о третьей годовщине задержания Уилана заявлением о том, что Россия должна освободить его и Рида «без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями».
Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме, однако известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Также суд приговорил американского студента Рида к девяти годам колонии. Он в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами, и, когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.
Рид перед происшествием выпил литр водки, перед оглашением он пообещал больше никогда не пить ее.
Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».
Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.
До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.
Новая ЗРС С-550 успешно прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство
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Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство, сообщил источник, близкий к военному ведомству.
«ЗРС С-550 успешно завершила государственные испытания. Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство», – сообщил источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, это – «абсолютно новая мобильная система стратегической ПРО, не имеющая аналогов, она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров».
По оценке источника, таким образом выстраивается глубокоэшелонированная система ПВО-ПРО на основе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» (на низких высотах), ЗРС дальнего действия С-350, С-400, С-500 и до С-550 в космосе.
Ранее стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США.
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С-500 поразила гиперзвуковую мишень в Арктике
Проведены очередные испытания зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил информированный источник в СМИ.
«В Арктике недавно прошли очередные испытания ЗРС С-500. Пуск дальнобойной ракеты системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель была успешно поражена. Испытания С-500 продолжаются», – сообщил собеседник РИА «Новости».
При этом испытания С-550 в скором времени не планируются, поскольку «еще не созданы ее опытные образцы, пока ведется разработка».
Ранее источник, близкий к Минобороны, сообщал, что ЗРС С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство.
До этого стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США.
В Госдуме ответили на критику решения по «Мемориалу» со стороны США и ЕС
США и Евросоюз защищают ту часть деятельности организации «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом), которая может быть использована против России, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Так он прокомментировал заявления представителей властей США и Евросоюза, осуждающие решение российского суда ликвидировать Международную общественную организацию «Мемориал».
«Не удивлен позицией властей США и Евросоюза в связи с решением российского суда о ликвидации «Международного Мемориала», так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность «Мемориала» и его многочисленных структур, которую можно использовать против России», – говорится в сообщении комиссии в Telegram.
Пискарев уточнил, что подтверждаются предположения о том, что вмешательство во внутренние дела России будет только усиливаться.
«Нам вновь указывают, что и как нужно делать. Россия открыта к равноправному диалогу, но не приемлет диктат из-за рубежа и попытки навязать нам «свою правду» и искаженный взгляд на события прошлого и настоящего», – заключил глава думской комиссии.
В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК), политолог Алексей Чеснаков заявил, что логика власти в отношении «Мемориала» «абсолютно прозрачна и понятна».
«Ситуативно – невозможно без политических последствий не применить санкции к субъекту, демонстративно нарушившему закон и декларирующему свое моральное право на отказ следовать общему правилу. Концептуально – невозможно без правовых последствий допускать существование негосударственных групп, смысл деятельности которых – в создании оснований (исторических, идеологических, культурных) для лишения государства морального права на монополию легитимного насилия. Особенно если эти группы финансируются из зарубежных источников», – написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник Верховный суд постановил ликвидировать международное общество «Мемориал*» (признано в России иностранным агентом) и его структурные организации.
Ранее прокурор в Верховном суде заявил, что международный «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР. По его словам, организация «стремилась реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства».
«Мемориал» с момента признания его иностранным агентом был оштрафован на сумму порядка 3 млн рублей за нарушения соответствующего законодательства.
Боррель назвал «неприемлемым» требование России не допустить расширения НАТО на восток
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».
«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток – это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», – передает РИА «Новости» слова Борреля в интервью немецкому изданию Welt.
По его словам, российская сторона впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия», – отметил Боррель.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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