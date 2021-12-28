Мишустин назвал новогодние праздники возможностью вакцинироваться от COVID-19

Специалист по этикету рассказала, кому можно передарить ненужный подарок

По этикету передаривать подарки нельзя. Но есть один вариант, при котором не запустится цикл, когда передаренный подарок начнет ходить по рукам, рассказала газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Мы должны спокойнее относиться к тому, что наш презент может не подойти. У меня самой был случай, когда я подарила близкой подруге серьги с очень красивыми розовыми морганитами. После этого я ни разу ее в них не видела, из чего сделала вывод, что ей мой презент не понравился. Но не нужно убиваться из-за этого или обижаться, к этому нужно относиться спокойно», – рассказывает Холгова.

Она подчеркивает, что ни в коем случае нельзя у человека спрашивать, понравился или не понравился подарок. Если человек не носит подарок, значит он ему, очевидно, не понравился. В таком случае следует просто сделать для себя определенные выводы, но не затрагивая данную тему.

«Тем, кому подарили не понравившийся подарок, нельзя подавать вида. Превозмогать себя, нося его и демонстрируя, тоже не нужно. Также нельзя передаривать подарки – этикет это запрещает. Единственное, кому можно передарить какой-то подарок – бабушке, которая не общается ни с кем из круга друзей этого человека. Только тогда не запустится этот ужасный цикл, когда подарок начнет ходить по рукам. Но, опять же, это не по этикету, но есть простая жизнь, которая вносит коррективы», – говорит специалист.

Кроме того, эксперт делится, что есть исключительные случаи «передаривания подарков». Например, если человек абсолютно не пьет кофе, а ему на Новый год подарили кофеварку или кофемолку, то ее вполне уместно будет отдать близкому другу, подруги или родственнику, который обожает этот напиток. При этом преподносить его как презент нельзя, а вручить исключительно как дополнение к основному подарку, либо отдать «просто так».

«Не стоит притворяться, что вы вложили в эту, условно, кофемолку, душу, потратили время на ее выбор. Лучше просто отдать», – советует Холгова.

Вишлисты на Новый год составлять также считается неуместным, продолжает собеседник. Однако в зависимости от того, какие между людьми сложились отношения, допустимо спросить, что хочет получить человек в качестве подарка. Такой вопрос можно задать близким друзьям или родственникам.

«В этикете подарок – вещь сложная и очень трудозатратная, нужно потратить очень много сил, энергии и времени, чтобы подумать, что действительно может порадовать и удивить адресата. Но, опять же, всегда есть возможность того, что человек не угадает. Но с этим ничего не поделаешь, это нормально» – заключила специалист.

Ранее главный Дед Мороз России из Великого Устюга рассказал, что любит не только сам дарить подарки, но и получать их. Особенно ему нравятся те, что сделаны своими руками.