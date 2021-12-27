Эксперты назвали главные политические успехи и разочарования 2021 года

Главным политическим разочарованием года оказалось «Яблоко», самоликвидировавшаяся несистемная оппозиция, две «просевшие» старые системные партии и не прошедшие у Госдуму «зеленые» проекты. К такому выводу пришли эксперты на круглом столе в понедельник. Они также назвали победителя и главного дебютанта прошедшего сезона.

В начале 2021 года, да и уже в ходе думской избирательной кампании высказывалось мнение, что партия власти ослабевает и теряет позиции, однако выборы в Госдуму опровергли эти прогнозы, констатировал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Президент неоднократно публично выражал поддержку партии, и эта «связка» с национальным лидером, безусловно, сыграла свою позитивную роль, подчеркнул эксперт.

«В политическом сезоне 2021 года «Единая Россия» достаточно успешно разыграла свои карты, показала себя партией реальной помощи, партией, близкой к людям. Кроме того, произошло существенное обновление. Эффективно сработали кадровые механизмы, и мне кажется, что одним из главных победителей стала именно «Единая Россия», – в свою очередь отметил Глеб Кузнецов, глава Экспертного совета ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований). Своим мнением эксперты поделились, выступая в понедельник на организованном ЭИСИ круглом столе, посвященном политическим итогам 2021 года.

Еще одним фактором успеха ЕР и одновременно открытием года можно считать первую пятерку единороссов, отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. По его оценке, появление в начале списка министра обороны Сергея Шойгу, руководителя российской дипломатии Сергея Лаврова и новых лиц «Единой России» – главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, на тот момент детского омбудсмена Анны Кузнецовой и руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой – внесло решающий вклад в итоговую победу партии.

Если «Единая Россия» усилила свои позиции по итогам года, что было не вполне предсказуемо, то еще более неожиданным стал успех главного дебютанта на думских выборах – партии «Новые люди». С появлением фракции НЛ нижняя палата российского парламента впервые за 20 лет стала пятипартийной, отметил Чеснаков.

Если обратиться к традиционным парламентским партиям, то надо отметить успех «Справедливой России» – после объединения справедливороссов с партией «За правду» и «Патриотами России» СР показала себя весомым политическим игроком, констатировал Кузнецов. Справедливороссы провели обновление кадров, и это пошло им на пользу, согласился Чеснаков. Те же факторы – возможность для карьерного роста, для новых кадровых лифтов – поспособствовали и успешному дебюту «Новых людей», добавил политолог.

При этом КПРФ, в том числе и по причине кадровой неготовности, по мнению Кузнецова, не смогла реализовать свой потенциал главной оппозиционной партии страны. Заметно «просела» и ЛДПР, которая не смогла удержать позиции даже в тех регионах Дальнего Востока, где она традиционно сильна, в частности в Амурской области и Хабаровском крае, отметил эксперт.

Главным же разочарованием 2021 года можно считать кампанию партии «Яблоко», констатировал Костин. Напомним, что по итогам голосования «яблочники» получили всего 1,34% голосов и оказались на седьмом месте. По оценке Костина, разочаровало и то, что в Госдуму не прошла ни одна из экологических партий – ни РЭП «Зеленые», ни «Зеленая альтернатива».

На ваш взгляд Какой способ голосования на выборах вам нравится больше? Традиционный на избирательном участке

Онлайн-голосование через интернет



«Одним из ключевых итогов 2021 года стали тектонические, иначе не назовешь, изменения в лагере несистемной оппозиции. По большому счету она дискредитировала сама себя и самоуничтожилась», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его оценке, точкой невозврата для несистемных сил стала раскрученная ими кампания вокруг якобы отравления ныне осужденного блогера Алексея Навального.

Активность, которую пытались развить оппозиционные группы, лишь выявила их зависимость от Запада, заметил Данилин. На этом фоне системная оппозиция продемонстрировала и состоятельность, и конструктивность, подчеркнул политолог. «Наличие в Госдуме пятой партии, или четвертой оппозиционной партии в парламенте, говорит о том, что оппозиционный запрос есть, но он полностью удовлетворяется системным процессом», – констатировал глава Центра политического анализа и социальных исследований.

Что касается прогнозов на предстоящий политический сезон, то «безусловно, пандемия, как проблема, которая еще не решена, будет и в ближайшей перспективе влиять на все политические процессы», – отметил Костин. По его мнению, в наступающем году, так же как и в уходящем, фактор COVID-19 будет определять политические тенденции как по форме – диктуя повестку и формат работы властей, так и по содержанию, так как в центре внимания будут различные меры ограничения пандемии и борьбы с ней.

«Предыдущая активная «волна» коронавируса пришлась как раз на старт кампании 2021 года по выборам в Госдуму, – напомнил руководитель ФоРГО. – Здесь можно вспомнить предвыборные дискуссии, которые разворачивались вокруг пандемии, можно вспомнить, как пандемия навязала формат предвыборной кампании».

«Учитывая, что проблемы контекста 2020–2021 годов не решены – пандемия продолжается, инфляция не побеждена, следующий год тоже будет интересным и достаточно «буйным», – высказал мнение Кузнецов. – В условиях пандемии для партий власти во всем мире будут возникать определенные вызовы, которые будут ставить вопрос о сохранении доминирующих позиций этих партий. Для других политических сил кризис создаст новые возможности». При этом по итогам избирательного цикла 2021 года можно сказать: Россия стала примером страны, где, несмотря на введение достаточно жестких антиковидных мер, партия власти сохранила лидирующие позиции, добавил Кузнецов.

Выборы-2021, на которых «Единая Россия» одержала победу, старые оппозиционные игроки – КПРФ и ЛДПР – несколько сдали позиции, а несистемная оппозиция вообще не проявила себя, показали, что в перспективе российская политическая система сохранит стабильность, отметили эксперты.

«Меня, конечно, разочаровали коммунисты и ЛДПР. Но они, тем не менее, преодолели необходимые квалификационные требования и в какой-то мере подтвердили свой статус, а непарламентские партии, как правило, ухудшали свой результат, – заметил Костин. – Многие ожидали перезагрузку в партии власти. Но каким-то образом должны переконфигурироваться и думские партии, и что-то должно, конечно, произойти в болоте старых непарламентских партий, чтобы все эти силы остались в игре».

Руководитель ФоРГО добавил: открытием цикла прошлого года стала партия «Новые люди». «Но пока мы должны понимать, что «Новые люди» – это в значительной степени «оболочка», в значительной степени политический аванс. И в течение следующего 2022 года и следующих четырех лет партии надо отрабатывать данный ей аванс для того, чтобы в 2026 году, в следующую кампанию по выборам в Госдуму, иметь хорошие позиции».

Если подводить итоги уходящего года, то можно отметить: в 2020-м удалось продемонстрировать абсолютную стабильность политической и избирательной систем, отметил Чеснаков. По его оценке, примером такой стабильности может служить думское голосование, которое прошло в довольно сложных условиях при активном использовании новых форматов – трехдневного и дистанционного электронного голосования.

«Сейчас для власти сформированы комфортные условия, необходимые для реализации внутриполитических и экономических задач ближайшего цикла. По сути, уже сформированы хорошие и комфортные условия для подготовки к президентской кампании 2024 года, – отметил Чеснаков. – Понятно, что эта кампания начнется в активной фазе только через полтора года. Но также уже сейчас понятно, что системно управление кампанией выстраивается в том ключе, который удобен для власти».