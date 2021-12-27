Порошенко заявил о десятикратной переплате за газ Украиной

Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.

«В начале этой зимы у НАК «Нафтогаз» было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки «большого воровства», не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодняшняя цена», – цитирует его ТАСС.

Экс-президент добавил, что прежде Украина никогда не входила в отопительный сезон с такими низкими запасами газа и угля.

Ранее глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.

До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.