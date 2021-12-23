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Тимошенко заявила о диверсии с целью уничтожить Украину
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Энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению», такое мнение высказала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады», – передает РИА «Новости» слова Тимошенко в эфире телеканала «Наш».
По ее словам, это «фундаментальные» вещи, которые прописаны в документах и законах и являются обязательными для исполнения. «Это план по энергетической безопасности государства», – подчеркнула она.
При этом Тимошенко потребовала «поименно установить» тех, кто ответственен за то, что «энергетически самодостаточная» страна оказалась в подобной ситуации.
Как указала экс-премьер, в результате огромные убытки терпит украинский бизнес, в особенности малый. «Сегодня эти малые предприятия, вместе со всей Украиной, местными бюджетами, оказались в такой ситуации, что им приходится либо оплачивать убытки, или закрываться. Это не просто диверсия против Украины, практически Украину экономически уничтожают», – подытожила лидер «Батькивщины».
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Напомним, пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила, что украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран.
Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
«НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании.
Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».
Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке.
Газовозы с американским СПГ для Азии стали разворачивать в Европу
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Суда, перевозящие природный газ в Азию, развернулись в Европу после взлета цен на голубое топливо до нового максимума.
Суда, перевозящие сжиженный природный газ, предназначенный для Азии, изменили курс в середине рейса, чтобы увезти его европейским потребителям, готовым платить больше, так как цены по всему региону побили новые рекорды, пишет Financial Times.
В течение года Китай, Япония и Южная Корея перекупали топливо у европейцев за счет поставок суперохлажденного топлива для электростанций, однако теперь владельцы газовозов, направлявшихся в Азию, возвращают их в Европу, чтобы заработать на резком скачке цен.
Эти перемещения включают и перенаправление американских судов со сжиженным природным газом, направляющихся в Азию. Также на этом фоне ожидается первая поставка австралийского сжиженного природного газа в Европу более чем за десятилетие.
Согласно данным агентства Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в данный момент является самой большой за всю историю наблюдений.
Спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в 48,5 доллара за 1 млн британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за 1 млн единиц в Азии. В октябре и ноябре цены в Азии были в среднем на 5 долларов за 1 млн единиц выше, чем в Европе.
Ранее в среду сообщалось, что цена газа в Европе на открытии биржевых торгов упала на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, после рекордного роста накануне.
До этого стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.
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Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд
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Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота.
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич).
«Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк.
Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов.
«Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Украина договорилась импортировать газ через Венгрию
Украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
В ЛНР сбили корректирующий огонь украинский беспилотник
Военные непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, который ВСУ применяли для корректировки огня, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.
«Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», – приводит слова представителя Народной милиции агентство «Луганскинформцентр».
Он добавил, что украинские военные пытались обстрелять позиции военных ЛНР, чтобы спровоцировать на ответные действия. «Готовившаяся провокация не увенчалась успехом», – заключил Микужис.
Ранее украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщают украинские СМИ.
На данный момент на вооружении ВСУ стоят около 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Комплексы впервые применены в Донбассе, стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется.
Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе.
В ФРГ сообщили о низком уровне заполненности газохранилищ
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Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы, сообщили в пресс-службе Минэкономики Германии.
«Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила стремительно пробивать новые рекордные отметки во вторник и впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров, прибавив уже более 27% за день, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Текущие колебания цен на газ могут привести к возникновению ценовых пиков для отдельных поставщиков и покупателей, однако физического дефицита ждать не следует», – передает РИА «Новости» слова официального представителя немецкой ассоциации Zukunft Gas («Будущее газа») Чарли Грюнеберга.
При этом в министерстве на вопрос об актуальной заполненности газохранилищ в стране отметили, что «уровень в газохранилищах ниже, чем в прошлые годы, сейчас они заполнены чуть более чем на 56 процентов».
В ведомстве также добавили, что по объему хранилища в Германии являются четвертыми по величине в мире и самыми большими в ЕС, так что «абсолютные объемы все еще выше, чем в некоторых других странах».
Напомним, 20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка»), также остались невыкупленными. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров.
Политолог: Власти Германии вынуждены терпеть хамство посла Украины
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Посол Украины в ФРГ Мельник критикует немецкое правительство на фоне молчаливого согласия ЕС и при поддержке антироссийской прессы, но Берлин никак ему не ответит, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Мельник назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины.
«Мельник никак не влияет на немецкую политику, но создает антироссийский фон и солирует в хоре тех, кто ведет риторику против Москвы и требует новых санкций для России. Он использует Германию как полигон для критики, пытается морально давить на немецких политиков, чтобы они перестали общаться с Россией и приняли сугубо проукраинскую точку зрения», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, в Евросоюзе сейчас есть установка: ни в коем случае не критиковать Украину. «Мельнику не отвечают, не реагируют. Он сам, как опытный дипломат, это хорошо понимает и стремится забросить свою копеечку в антироссийскую риторику, чтобы получить похвалу в Киеве за активность», – сказал эксперт.
Правительство Шольца ничего не будет делать, чтобы унять украинского посла, уверен Рар, а вот команда Меркель предпринимала какие-то попытки время от времени, хоть и не в открытую, повлиять на ситуацию. «Тем более в ряде местных СМИ утверждается, что Россия чуть ли не завтра нападет на Украину, поэтому срочно нужны санкции против Москвы», – отметил собеседник.
При этом политолог указал на противоречивость положения правительства Германии. «Многим немецким политикам не нравятся выступления назойливого посла, который не упускает ни одной возможности резко критиковать немецкое правительство. Дипломата любой другой страны за такое давным-давно бы вызвали на ковер. А этот поет солистом под дудку антироссийски настроенной прессы, да еще и под аплодисменты. Политики же проглатывают эту горькую пилюлю и отворачиваются в сторону», – резюмировал Рар.
Напомним, посол Украины в Германии ранее пожаловался на то, что немецкие власти часто игнорируют интересы Киева. Он критически отозвался о немецком правительстве, в частности, заявив: «Берлин – это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет». Мельник также предупредил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные» вопросы «в публичную плоскость».
В середине нынешнего месяца Мельник заявил, что кабинет нового канцлера ФРГ Олафа Шольца вряд ли откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого Берлин не продает Киеву оружие. По словам посла, «это очень разочаровывает», так как для Киева «сейчас наступил момент истины, пришло время понять – кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле».
Также глава украинского диппредставительства призвал Шольца обеспечить «холодный душ» России, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса».
В начале декабря Мельник призвал Шольца сделать предупреждение России и в срочном порядке выработать и озвучить «жесткий каталог суровых карательных мер». По словам украинского дипломата, пакет мер должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT.
В ноябре Мельник выступил с еще одним скандальным требованием к стране пребывания – он хочет, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны.
В апреле Мельник заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
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Силы быстрого реагирования НАТО переведены в повышенную боеготовность из-за России
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Организация Североатлантического договора (НАТО) повысила боеготовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск у границ Украины, сообщил высокопоставленный дипломат НАТО.
По ее информации, Объединенная оперативная группа высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), являющаяся составной частью сил быстрого реагирования, «должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как было ранее». В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция. В 2023 году оно перейдет к Германии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вельт».
По информации издания, другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, включая спецназ и логистов, также были переведены в режим повышенной готовности. Такое решение, по данным газеты, было принято на прошлой неделе Североатлантическим советом, в котором представлены все государства, входящие в состав альянса. Кроме того, как утверждает издание, целью повышения боеготовности НАТО является также усиление защиты государств – членов из Восточной Европы (Польши, Румынии, стран Балтии).
При этом представитель НАТО отказался публично подтвердить данную информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», – отметил представитель альянса.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на четверг
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Газпром во время дополнительной сессии аукциона не забронировал на четверг мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.
Газпром в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на четверг во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным, передает РИА «Новости».
Всего предлагались мощности в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющейся для Газпрома одним из основных маршрутов поставок газа в Европу.
Компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели: на 17 декабря она выкупала 27 млн кубометров, на 18 декабря – 5,2 млн, на 19 декабря – 4,2 млн, а на 20 декабря – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 млн кубометров.
Напомним, в среду компания третий день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе. В Газпроме сообщали, что поставляют газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Снижение поставок по «Ямалу – Европе», наряду с прочими факторами, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.
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В ДНР заявили о поставках на Украину из США вызывающего паралич вещества
Замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1» заявил, что по данным народной милиции ДНР, на Украину из США поставляются вещества ботулотоксин, вызывающего ботулизм, и антидота для него.
«Все знают, что США завозили различные виды оружия на Украину», – цитирует его ТАСС. Он добавил, что «в октябре с одной из поставок» был ввезен «антидот для ботулотоксина».
Басурин назвал ботулотоксин «типом химического оружия». Он пояснил, что это вещество «вызывает ботулизм, если проще – паралич». По его словам, «в ноябре был доставлен уже сам препарат».
Также Басурин рассказал, что в Мариуполь привезли контейнер весом 300 кг, в котором «находилось боевое отравляющее вещество», которое «применяется в виде аэрозоля».
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что в подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых ранее заявлял глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Бербок заявила об общей с Шольцем позиции по «Северному потоку – 2»
Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».
Бербок заверила, что у нее и Шольца «есть общая позиция». Министр признала, что прежде они «занимали по этому вопросу разные позиции». «Но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», – сказала Бербок. По ее словам, в вопросах в данной области важную роль будет играть энергетическая безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Zeit.
Напомним, на днях канцлер и министр выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным».
ЛНР посчитала заявление Киева о готовности к перемирию недостаточно четким
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Военное руководство Украины объявило о готовности соблюдать режим тишины в Донбассе так, будто «побаивается» реакции украинских солдат, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный делал «громкое заявление» о том, что «украинский солдат может стрелять когда угодно и приказов командования ему для этого не нужно». Сейчас это заявление «как бы опровергнуто, но очень тихо, скромно и немного стесняясь», передает ТАСС.
Комментируя заявление на сайте минобороны Украины от имени Залужного и министра обороны Украины Алексея Резникова о готовности Киева соблюдать дополнительные меры контроля за режимом тишины, Мирошник указал, что они «почему-то громко не разъясняют, что теперь без разрешения украинского военноначальника, украинскому солдату стрелять в ответ нельзя». Таковы условия «тех самых мер, которые Киев подписал в июле 2020 года и практически все это время игнорировал», напомнил он. «Заявляют тихонько и почти обезличенно, видимо, побаиваются, что или солдаты услышат, или радикалы поймут», – сказал Мирошник.
Полпред ЛНР на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что представители республики настаивают на утверждении Верховной радой Украины дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, Рада «приняла уже не один десяток решений, прямо нарушающих минские соглашения». В ЛНР считают, что «Рада не собирается выполнять ничего, что предписано Украине минскими соглашениями», причем «то же самое делают и другие органы власти Украины». Дейнего заявил, что Рада должна как минимум «отменить все противоречащие минским соглашениям нормативные акты и в любой приемлемой для себя форме поддержать согласованную контактной группой «дорожную карту», передает РИА «Новости».
Однако, по его словам, украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе не видит необходимости утверждать в Верховной раде дорожную карту, «представитель Украины Андрей Костин заявил, что не понимает, зачем республики выдвигают требование по утверждению дорожной карты украинским парламентом».
Дейнего также рассказал, что представители Киева в ходе заседания контактной группы заблокировали обсуждение вопроса об упрощении процедуры пересечения пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников. ЛНР и ДНР предлагали осуществлять пропуск граждан в обе стороны, согласовав единые санитарные требования для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина не пойдет на условия ЛНР и ДНР в вопросе работы КПП. По его словам, к открытию пунктов пропуска предлагалось привязять ряд неприемлемых для Украины условий, например, признания ковид-сертификатов ЛНР и ДНР с прививкой «Спутником V», которую Украина не признает. Кроме того, он заявил, что Киев «не знает никаких представителей Луганской и Донецкой областей» – только «российскую сторону как сторону в ТКГ», пишет «Страна.ua».
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен подтвердил, что на заседании контактной группы «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года». Минобороны и главнокомандующий ВС Украины заявили, что вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня.
Отбор газа из ПХГ Европы во вторник стал рекордным
Во вторник отбор газа из подземных хранилищ Европы оказался рекордным для 21 декабря за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Отбор в 762 млн кубометров стал также максимальным показателем с начала отопительного сезона (стартовал в октябре). Общая наполненность европейских ПХГ накануне снизилась до 58,26%, передает ТАСС.
Напомним, Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа. Танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. 21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров.
Донбасс и Киев согласились вернуться к прекращению огня
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Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В ОБСЕ подтвердили, что контактная группа договорилась вернуться к режиму прекращения огня.
«Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды», – сказал Ермак, добавив, что «все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня» от июля 2020 года.
По его словам, «это шаг к деэскалации на востоке» Украины. Он сказал, что праздники должны быть мирными, и выразил надежду, что «на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан», передает РИА «Новости».
И. о. первого замглавы делегации Киева в контактной группе Андрей Костин подтвердил, что украинская сторона полностью готова соблюдать режим прекращения огня. По его словам, «впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях».
Вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня, заявили минобороны и главнокомандующий ВС Украины.
Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен подтвердил, что на заседании контактной группы «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», передает ТАСС.
22 июля 2020 года контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня в Донбассе, стороны тогда заключили перемирие нового типа.