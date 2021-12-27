Захарова упрекнула ЕС в садомазохизме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Евросоюза в ВТО с жалобой на российскую политику импортозамещения.

Захарова заявила, что теперь известно, «в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит». Она подчеркнула, что «импортозамещение стало ответом на санкции ЕС». Брюссель «долго рассказывал, что Россию «жестко наказали», отметила Захарова. «Что там «жестко» – садомазохистски», – заявила она в Telegram.

В МИДе напомнили, что в 2014 году нынешний глава американского государства Джо Байден, будучи тогда вице-президентом, «рассказал, что страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине, более того, они и не хотели их вводить, но Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя».

Байден заявил, что ЕС пошел на такой шаг «под сильным давлением» США, которое «было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон». По его словам, «именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться». «Не добавил, правда, сколько Брюссель за это заплатит», – отметила Захарова.

Напомним, сообщалось, что Евросоюз направил в ВТО обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Позднее в пресс-службе Минэкономразвития России пояснили, что «требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО», а «в 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб».