Путин: Предложения России по безопасности используют для затягивания процесса

Президент России Владимир Путин, говоря о предании гласности предложений России по вопросам безопасности и «красным линиям», заявил, что это не совсем обычный способ вести дискуссию, но есть опасения, что любое предложение России будет использовано для затягивания процесса и накачивания соседней страны современными системами вооружения.

«С этим связано и предание гласности наших предложений, которые мы сделали. Да, это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию. Но у нас опасения существуют, что, как я уже и здесь говорил, что любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами стран, на их территории», – сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что «будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать. Кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения, и наращивать угрозу для Российской Федерации. С которыми мы должны чего-то делать, как-то жить».

Поэтому, по словам президента, «наше предложение – оно открытое, понятное».

Путин подчеркнул, что Москва хотела бы, чтобы общественность России, Украины, Европы и США поняли идею системы гарантий безопасности России.

«Мы хотели, чтобы общественность и России, и Украины, и общественность Европы, Соединенных Штатов поняли, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса. Ничего плохого я здесь не вижу», – сказал он.

Путин заявил, что военно-технический ответ в отсутствии гарантий безопасности России может быть самым разным, но он надеется, что удастся достичь дипломатического переговорного результата.



«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты... Но я надеюсь, что все-таки, и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», – добавил глава государства.

Он пояснил, что система гарантий безопасности ставит всех участников этого процесса в определенные рамки, но для России важно достичь договоренностей о безопасности России.

Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).