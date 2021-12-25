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Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию
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Фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата России в Санкт-Петербурге и побила мировой рекорд, набрав в сумме 238,48 баллов.
За свой произвольный прокат 15-летняя фигуристка получила 193,10 балла. В сумме она набрала 283,48 балла. Валиева побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Официально рекорд мира ратифицирован не будет, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах, передает РИА «Новости».
«Серебро» досталось Александре Трусовой (248,65). Бронзовым призером стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).
Ранее действующие чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге, установив новый мировой рекорд.
Танцующую полуобнаженную учительницу в Татарстане сняли на видео
Одна из школьных преподавательниц в Елабуге сплясала на сцене в полуобнаженном виде, это сняли на видео, сейчас учительницу уже уволили, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Видеозапись распространилась в родительских чатах, сама дискотека была в местном заведении «Старый город», пишет Inkazan.
Женщина вышла на сцену под песню «Пошла жара», начала танцевать и скинула платье в толпу. Она работала в одной из местных школ. Ролик попал к прокуратуре, после этого педагог была уволена.
Ранее на Сахалине учительница с учениками восьмого класса якобы сыграла в игру «Камень, ножницы, бумага» на раздевание. Преподавательницу уволили.
В Британии заявили о национальной катастрофе из-за подорожавшего газа
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Руководители нескольких британских компаний обратились к правительству с просьбой принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит работу предприятий страны под угрозу.
Британские эксперты считают, что сырье дорожает якобы из-за того, что «Россия не наращивает поставки в Европу», сообщает The Telegraph.
«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», – заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон изданию, передает РИА «Новости».
По данным аналитика Investec Мартина Янга, вероятен взлет тарифов на электричество до 56%. Уже сейчас среднее домохозяйство в Великобритании тратит на эти нужды 1277 фунтов стерлингов в год (124 тыс. рублей), а апреле 2022 года сумма этих расходов вырастет еще до 2000 фунтов, или 195 тыс. рублей.
Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал нынешнюю ситуацию в экономике критической. Он отмечается, что это только начало и обстановка в дальнейшем лишь ухудшится. Несмотря на попытки поставщиков оказать поддержку потребителям, проблемы, с которым сталкивается отрасль, стали слишком большими, предупредил эксперт.
В начале декабря сообщалось о банкротстве из-за высоких цен на газ энергетической британской компании Zog Energy Limited, которая снабжала газом и электричеством 11,7 тыс. потребителей.
Всего же в 2021 году в Британии из-за стоимости голубого топлива обанкротились уже 27 энергокомпаний.
Ранее сообщалось, что в Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа. По данным британских СМИ, российская компания стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, говорил руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торрес Диас.
Он считает, что Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».
На Украине предсказали «большую сделку» России и США
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была предтечей «большой сделки» между сторонами, заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев.
«Я думаю, мы накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток – 2», секторальные и финансовые санкции против РФ, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ».
По его словам, дипломаты «сработали кулуарно» и «достигнуты все договоренности», а теперь необходимо сделать так, чтобы люди в США, Европе, на Украине и в России приняли эти договоренности.
«При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина», – подчеркнул он.
По его словам, Третья мировая война невозможна в ближайшее время, поскольку она предполагает обмен ядерными ударами.
«Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания», – добавил Мураев.
Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Миллиардер из России подарил себе концерт украинской рок-звезды на Новый год
Вокалист украинской группы «Океан Эльзы» и украинский политик Святослав Вакарчук намерен выступить на новогоднюю ночь на закрытой вечеринке у миллиардера Юрия Шефлера, известного своим бизнесом в производстве алкогольных напитков.
За свое новогоднее выступление Вакарук якобы получит 220 тыс. евро (18,3 млн рублей или 6,7 млн гривен), пишет «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.
Также к организации вечеринки якобы причастна «Мисс Россия» и «Мисс Мира-2008» Ксения Суханова, утверждает издание.
Сама вечеринка пройдет на латвийском курорте в Юрмале, якобы прямо дома у Шефлера.
Напомним, Шефлер владеет группой S.P.I. International, которая производит водку различных брендов.
В 2020 году после многолетних лет тяжб Верховный суд Нидерландов признал водочный бренд «Столичная» российским, а не частным. В 1997 году, наряду с другими известными советскими марками, «Столичную» выкупил бизнесмен Юрий Шефлер, Россия же через специально созданную компанию «Союзплодоимпорт» пыталась заявить свои права на эту водку как доставшиеся по наследству от СССР.
Святослав Вакарчук основал украинскую политическую партию «Голос». В 2020 году Вакарчук отказался от кресла парламентария Верховной рады.
В США выходит американская версия «Иронии судьбы»
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Стриминговый сервис Netflix к новогодним праздникам покажет собственную версию советской картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщают СМИ.
Фильм в новой итерации получил название «About Fate» («О судьбе»), он выйдет на онлайн-платформе 31 декабря, передает «Комсомольская правда».
Роль Жени Лукашина исполнил Томас Манн, также ранее игравший в сериале «Фарго» от того же сервиса. При этом в новой картине Лукашину 30, а не 40 лет. Роль Нади исполнила Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы – Миллеры»).
Ипполита же сыграл британский актер китайского происхождения Льюис Тан. Роль же Гали исполнила американка Бритт Робертсон («Под куполом», «Земля будущего»).
Ранее режиссер фильма Марюс Вайсберг рассказал изданию Daily Storm о деталях съемок картины.
По словам Вайсберга, фильм получился веселым и душевным. Съемки проходили в Бостоне и длились всего 28 дней. Из-за пандемии съемочная группа была занята лишь пять дней в неделю.
Режиссер вспомнил один забавный случай. Он касался съемок драки между Ипполитом и Женей Лукашиным. Последний должен был от сильного удара перелететь через огромный торт, который был в единственном экземпляре. В этот момент все, затаив дыхание, в полной тишине ждали окончания съемок дубля.
«Это одна из таких напряженных и очень веселых ситуаций – мы все полностью зависели от нашего главного актера. Как у него с координацией, никто до конца не понимал. Делали ставки, как я потом выяснил», – поделился режиссер.
Отмечается, что фильм будет представлен сначала в Берлине.
Напомним, актриса Лия Ахеджакова в резких выражениях отвечала на вопрос о том, как относится к съемкам англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров.
Деревянко объяснил приостановку работы в театре
Российский актер Павел Деревянко прекратил работать над единственным спектаклем «Рогоносец» в театре Моссовета, сам артист объяснил уход с работы сильной усталостью.
«Я просто устал от этой роли, «Рогоносец» – невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще «Дядя Ваня» и «Три сестры», но они сейчас пока не идут», – заявил Деревянко StarHit.
Он подчеркнул, что пока никуда не уходит из театра.
Отмечается, что «Рогоносец» – единственная в последние три года постановка, в которой Деревянко был задействован на постоянной основе.
В сентябре Павел Деревянко получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр» за триллер «Подельники».
Политолог объяснил антироссийские фантазии «платного дурачка» при Зеленском
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«Таким уродским способом идет форматирование новой украинской государственности и истории», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Он пояснил, почему советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович делает эпатажные заявления по поводу истории России и ее государственности.
«Арестович – это таран, который можно использовать по назначению, но который не жалко и который не несет никакой ответственности. Ведь Арестович – советник главы Офиса президента Андрея Ермака. Арестович позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства», – пояснил киевский политолог, публицист Владимир Скачко.
Своими заявлениями Арестович «дергает за бороду» не только Россию, но и Соединенные Штаты с Европой. «Его функция – выдвигать идеи, которые потом можно выдать за глас народа и шантажировать те или иные переговорные стороны. Например, он может сказать России, что «мы вас завоем танками», мол, Украина готова к резкому обострению ситуации, к войне. А делается это для того, чтобы к его мнению прислушались и за счет этого смягчили свою позицию за столом переговоров», – предположил собеседник.
Подобными заявлениями Арестович также работает на имидж киевской власти в глазах местного населения. «Власть полностью потеряла государственный, экономический и политический суверенитет, а Арестович выступает от власти как сильная и самодостаточная сторона и люди могут верить, что власть действительно сильная. Но на самом деле это ширма. Арестович распространяет блеф и фейки», – убежден эксперт.
Скачко сравнил стиль Арестовича с традиционными юродивыми при княжеских, а затем и царских дворах. «Именно эти люди высказывали вещи, которые являлись социальными, политическими и нравственными табу. Но здесь вина не только в том, что он говорит, но и в тех, кто воспринимает это как позицию государства. Но в то же время под этой позицией есть определенные настроения, присутствующие в среде людей, которые могут принимать реальные решения, потому что на них возложены официальные обязанности и полномочия», – подчеркнул Скачко.
В субботу советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, который также является пресс-секретарем делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, назвал Украину «создательницей» Российской империи и СССР. В качестве «доказательств» он привел в пример участие в становлении государства таких персон как Феофан Прокопович и Алексей Разумовский, отметив, что России не было бы без Мазепы. «России и СССР бы не было, если б не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы», – заявил Арестович, который ранее утверждал, что Россия «нападет» на Украину на Рождество.
По всей видимости, Арестович ответил на слова президента России Владимира Путина во время большой пресс-конференции. Глава государства напомнил, что в момент образования СССР большевики силой присоединили Донбасс, вопреки мнению местного населения, к Украине, чем создали существующие проблемы в современной политической системе республики.
В одном из многочисленных скандальных интервью Арестович говорил, что в АТО (так на Украине называют свою военную операцию в Донбассе) бойцы буквально кайфуют от происходящего, ощущают себя свободными мужчинами, которые жарят мясо, стреляют в противников и не должны заниматься домашней «бытовухой». Арестович утверждал также, что Россия потерпит «страшное поражение» в случае вооруженного конфликта с Украиной. Он называл Россию «фабрикой по промышленному производству понтов» и заверял, что у российской армии отсутствуют вещи, которые «реально необходимы в войне».
Многими своими заявлениями, особенно на тему истории, Арестович «пробивает дно и ниспровергает то, что раньше казалось неприкосновенным», все это делается для создания у людей новых представлений об истории страны. «Стоит задача создать новой Украине новую историю. История Украины абсолютно неразделима с историей Российской империи. Более того, Украина один из главных подельников, сотворцов Российской империи, а Арестович все отрицает и создается некая новая история. Это естественный процесс. Иногда он делается умно, а иногда крайне глупо. Вот на Украине это крайне глупый вариант», – убежден Скачко.
По его словам, в плену русофобии история Украины создается как история ненависти и борьбы с Россией. «Кому-то кажется, что некую духоподъемную историю Украины можно создать словами о том, что страна была терпилой и все время угнеталась, а с другой – бесстрашно боролась с Мордором. Такие платные дурачки как Арестович – озвучивают эти постулаты, пробивают брешь в некоем общественном мнении. А потом подтягиваются люди, которые могут аргументированно выстроить ходульную схему под обоснование той или иной идеи», – пояснил политолог.
Собеседник напомнил, что члены Украинской академии наук разрабатывают целые исторические теории о том, что вместо России была Московия и что с Украины «началось все сущее». «Некоторые дурачки удлиняют украинскую историю до 140 тысяч лет и считают, что Украина – прародина всего, от шумерской и до египетской цивилизации», – подытожил Скачко.
МС-21 с крылом из российских материалов выполнил первый полет
Российский гражданский самолет МС-21 с российским композитным крылом провел свой первый полет, сообщил Ростех.
«Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании «Иркут», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.
Полет прошел в штатном режиме, добавили в Ростехе.
Ранее в пятницу была завершена летная сертификационная программа по МС-21. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что самолет в ближайшее время получит сертификат.
Напомним, 16 декабря сообщалось, что МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту в рамках контрольных испытаний. Экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера. Авиалайнер преодолел более 4 тыс. километров. Перелет прошел без замечаний.
В офисе Зеленского рассказали о безуспешной попытке Зеленского дозвониться Путину
Украинский лидер Владимир Зеленский однажды пытался дозвониться до российского коллеги Владимира Путина в этом году, но не преуспел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус».
Он добавил, что как только будет уверенность в том, что президент России «готов разговаривать», а также будет «предмет для разговора», тогда диалог и состоится.
Также Ермак отметил, что Зеленский всегда готов к встрече с Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что его украинский коллега после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
До этого Зеленский заявлял, что может быть разработан новый формат прямых переговоров по Донбассу с Путиным.
Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии
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Президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.
Один из родителей по имени Джаред поприветствовал главу государства и первую леди Джилл Байден: «Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!».
«Вперед, Брэндон! Я согласен», – ответил американский лидер. После он спросил, где живет собеседник, не из штата Орегон ли он, но тот ничего не ответил, передает ТАСС.
Белый дом отказался прокомментировать случившееся.
Противники Байдена в американских консервативных кругах используют эвфемизм «Вперед, Брэндон! (Let's go Brandon!)» вместо нецензурного ругательства в адрес Байдена.
Фраза стала популярной после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) скандировали ругательство «F***k Joe Biden!» в адрес главы вашингтонской администрации, однако журналисту, бравшему в этот момент интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что толпа скандирует «Let's go Brandon!».
С тех пор эта фраза появляется на баннерах и футболках во время акций протеста в местах, где останавливается президент-демократ.
Республиканцы используют эти слова в своих выступлениях, а бывший президент Дональд Трамп даже продает товары с этим лозунгом.
Напомним, в ноябре рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.
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В ПФР напомнили россиянам о прибавке в 25% к пенсии
Жители сел могут получить фиксированную прибавку к пенсии, при этом перерасчет происходит автоматически, напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Право на надбавку в 25% предоставляют при соблюдении трех условий: проживание на селе, стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве и отсутствие оплачиваемой работы, передает РИА «Новости».
При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.
Ранее в ПФР напомнили об условиях назначения пенсии в 2022 году. Также президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос об индексации пенсий.
На Украине заявили об отсутствии альтернативы российскому газу
Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны, признал глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Витренко заявил украинскому РБК, что «физически судна с LNG (Liquefied natural gas, сжиженный природный газ) в Украину заходить не могут, и даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что усилий только украинской стороны будет недостаточно – нужно, чтобы к масштабным работам подключилась Польша.
Впрочем, компания может начать разработку новых месторождений.
Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Качиньский усмотрел в желании Германии федерализировать ЕС признаки «Четвертого рейха»
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Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о наличии признаков строительства «Четвертого рейха» в желании Германии федерализировать Евросоюз.
Он прокомментировал часть коалиционного соглашения ФРГ, где идет речь о желании расширить ЕС в «федеральное европейское государство».
Качиньский заявил изданию Gazeta Polska Codziennie, что есть страны, которые «не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС», передает Euronews.
При этом политик пояснил, что термин «Четвертый немецкий рейх» не является чем-то предосудительным, речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому», то есть к Священной Римской империи.
«Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений», – сказал Качиньский.
Первым рейхом принято называть Священную Римскую империю германской нации, существовавшую с 962 по 1806 год, в которую входили земли Центральной Европы, в том числе часть Италии, Швейцарии, Чехии. Второй рейх – Германская империя, провозглашенная в 1871 году и павшая в 1918 году. Третий – нацистская Германия с 1933 по 1945 год.
Напомним, 8 декабря правительство канцлера Олафа Шольца (СПДГ) было приведено к присяге. Напомним, три партии образовали правящую коалицию, таким образом в правительство вошли представители Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/Зеленых» и Свободной демократической партии.
Появилось видео с подтягивающимся на турнике в день своего 60-летия Алиевым
Глава Азербайджана Ильхам Алиев, который празднует 24 декабря 60-летие, подтянулся 15 раз, видео с упражнениями президента появилось в Сети.
На кадрах, опубликованных в Facebook, Алиев подтягивается в турнике 15 раз. В комментариях многие оценили физическую форму президента.
«Здорово! Очень впечатляет», – написала Djamila Rahimova.
«Красавец! (…) Браво!» – добавила Алия Гусейнова.
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В пятницу президент России Владимир Путин поговорил с Алиевым по телефону. В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин тепло поздравил президента Азербайджана с 60-летним юбилеем.
Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева (1923-2003), который впоследствии стал первым президентом Азербайджана.
В Киеве назвали Украину «создательницей» Российской империи
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что именно Украина является «создательницей» Российской империи и СССР.
В качестве доказательств он привел в пример участие в становлении государства таких персон как Феофан Прокопович и Алексей Разумовский, отметив, что России не было бы без Мазепы.
«России и СССР бы не было, если б не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы», – цитирует «Униан» слова Арестовича.
Ранее сообщалось, что Львовский областной совет направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде обращение с просьбой переименовать Россию в «Московию».
Депутаты считают, что Россия несколько сотен лет незаконно пользуется украденным государственным и географическим названием.
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