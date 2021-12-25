Российский космонавт снял разворот МКС Ракета Ariane 5 с космическим телескопом стартовала с космодрома Куру 25 декабря 2021, 15:50 Текст: Вера Басилая

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Запуск состоялся в расчетные 15:21 мск. Европейская ракета-носитель выводит на орбиту мощнейший из созданных до настоящего времени инфракрасный телескоп. Космическая обсерватория стоимостью около 10 млрд долларов создавалась с участием более десятка стран на протяжении более чем двух десятилетий и, по заявлению НАСА, является одной из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством, передает РИА «Новости». После отделения от ракеты-носителя космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое будет продолжаться 29 дней. Наиболее сложным и рискованным, как рассказали в НАСА, станет развертывание основного зеркала и теплового щита телескопа, который должен защищать обсерваторию от излучения Земли, Луны и Солнца. Новый телескоп в 100 раз мощнее телескопа «Хаббл», должен занять позицию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Первые научные данные будут доступны исследователям через полгода после старта, еще через год они станут общедоступны. Ранее ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

В Киеве возмутились образом вороватых и жадных украинцев в сериале Netflix 24 декабря 2021, 17:47

Фото: «Эмили в Париже»/Jax Media

Текст: Александра Юдина

Образ украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix выглядит «карикатурным» и «оскорбительным», заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. «В «Эмили в Париже» имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции «Нетфликсу», – написал он в своем телеграм-канале. Согласно сюжету, одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. Авторы сценария придали ее образу не самые приятные черты характера. Так, в одной из серий Петра учит другую героиню сериала воровать одежду из магазина. После чего американка стыдит свою знакомую и просит ее вернуть вещи. На это украинка отвечает, что не может этого сделать, так как боится, что ее депортируют из страны. Ткаченко отметил, что Netflix хорошо знаком с Украиной и «мог бы не допускать подобных ошибок». Кроме того, министр отметил, что в целом сериал довольно неплох, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов, передает РИА «Новости». Украинская блогер Евгения Гаврилко тоже выразила недовольство тем, как на Западе показали ее соотечественницу.«Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения», – передает «Газета.ру» ее слова, отмечая, как блогер недовольна, что украинку выставили женщиной без вкуса, глупой и склонной к воровству. Ранее солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова решила добиться от Netflix компенсации в 10 млн рублей за использование песни «Прекрасное далеко». Артистка считает, что были нарушены ее смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Она также требует выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, заявил замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадим Вишняков. При этом он утверждает, что фонограмма песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница» не использовалась. Позднее пятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы». Спортсменку возмутили два эпизода: во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии, во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин. На самом деле Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. Путин заявил о залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон» 24 декабря 2021, 17:34

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил, что в пятницу утром был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», испытания прошли успешно. «Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», – приводит РИА «Новости» слова Путина. «Это большое событие в жизни страны. И существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности. Я вас прошу передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим, всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности», – добавил президент. После своего поздравления президент России добавил, что намерен позвонить министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившейся на полигоне в Архангельской области. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Эксперт: Для защиты Калининграда Москва должна ввести санкции против Литвы 24 декабря 2021, 18:55

Фото: Imago/Team2/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Россия остается главным торговым партнером Литвы, и Москва могла бы использовать ссору Вильнюса и Пекина себе на пользу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Ранее стало известно, что ряд крупных немецких производств могут уйти из Литвы из-за прекращения импорта комплектующих из Китая. «Если Китай будет жестко давить на своих партнеров в Германии, то немецкие концерны уйдут из Литвы. Предотвратить это явно опасное для экономики прибалтийской страны событие может только вмешательство какого-то сильного игрока, например Евросоюза. Но пока от ЕС нет никакой реакции», – сказал эксперт-китаист Василий Кашин. По его мнению, для России имело бы смысл применить стратегию, аналогичную китайской, в ответ на угрозы Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии. Такие действия позволили бы защитить снабжение Калининградской области, полагает Кашин. «До сих пор Россия только занималась снижением своей зависимости от портов прибалтийских стран, никаких санкций, подобных китайским, она не вводила. Но для ответа по ситуации с Белоруссией и Калининградом Москве, может быть, имело бы смысл даже скоординироваться с Пекином в русле санкционного давления на Литву», – считает эксперт. Ранее литовское издание 15min сообщило, что прекращение китайского импорта в Литву может вынудить немецких инвесторов закрыть заводы в Прибалтике, если не будет найдено «конструктивное решение для восстановления литовско-китайских экономических отношений». Немецкие автомобильные компании Hella и Continental имеют заводы в Каунасской свободной экономической зоне. По данным литовского министерства экономики, Германия является четвертым по величине инвестором в Литве с прямыми инвестициями в размере 1,45 млрд евро. Как указали руководители Немецко-Балтийской торговой палаты Кястутис Багдонавичюс и Флориан Шредерис в письме литовскому правительству, компании, работающие с лазерами, автомобильными деталями и другими высокотехнологичными секторами, сталкиваются с большими проблемами. Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В России заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области, и Москва не оставит ситуацию без внимания. Политолог Александр Носович рассказывал газете ВЗГЛЯД, что если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации. Путин: Кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступает глупо 24 декабря 2021, 17:19

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу «Северный поток – 2», поступают глупо. «По поводу «Северного потока – 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС. Жириновский заявил, что Европа сама не открывает «Северный поток – 2», а теперь «мерзнет». По словам главы ЛДПР, европейские страны сами себе делают хуже. «А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня – это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», – отметил Путин. Ранее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер. Танцующую полуобнаженную учительницу в Татарстане сняли на видео 24 декабря 2021, 23:20 Текст: Алексей Дегтярев

Одна из школьных преподавательниц в Елабуге сплясала на сцене в полуобнаженном виде, это сняли на видео, сейчас учительницу уже уволили, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Видеозапись распространилась в родительских чатах, сама дискотека была в местном заведении «Старый город», пишет Inkazan. Женщина вышла на сцену под песню «Пошла жара», начала танцевать и скинула платье в толпу. Она работала в одной из местных школ. Ролик попал к прокуратуре, после этого педагог была уволена. Ранее на Сахалине учительница с учениками восьмого класса якобы сыграла в игру «Камень, ножницы, бумага» на раздевание. Преподавательницу уволили. МИД направил ноту протеста Украине в связи с терактом возле консульства во Львове 24 декабря 2021, 19:07

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Теракт против российского генконсульства во Львове стал следствием разжигания ненависти и вражды к России на Украине, по данному случаю Россия направила ноту в региональное представительство украинского МИДа, говорится в заявлении российского дипведомства. В министерстве указали, что в пятницу, в 02.30 ночи по местному времени неизвестный бросил в направлении входа на территорию российского генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, но никто из сотрудников не пострадал. «По данному случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное Представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота Посольства России в Киеве направлена в МИД Украины», – говорится в заявлении дипведомства. Также сообщается, что в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств. «Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», – подчеркнули в российском МИДе. В марте 2020 года российский СК возбудил уголовное дело по факту нападения радикалов на российское посольство в Киеве 14 марта, когда в здание диппредставительства выстрелили из ракетницы. Миллиардер из России подарил себе концерт украинской рок-звезды на Новый год 24 декабря 2021, 22:09 Текст: Алексей Дегтярев

Вокалист украинской группы «Океан Эльзы» и украинский политик Святослав Вакарчук намерен выступить на новогоднюю ночь на закрытой вечеринке у миллиардера Юрия Шефлера, известного своим бизнесом в производстве алкогольных напитков. За свое новогоднее выступление Вакарук якобы получит 220 тыс. евро (18,3 млн рублей или 6,7 млн гривен), пишет «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники. Также к организации вечеринки якобы причастна «Мисс Россия» и «Мисс Мира-2008» Ксения Суханова, утверждает издание. Сама вечеринка пройдет на латвийском курорте в Юрмале, якобы прямо дома у Шефлера. Напомним, Шефлер владеет группой S.P.I. International, которая производит водку различных брендов. В 2020 году после многолетних лет тяжб Верховный суд Нидерландов признал водочный бренд «Столичная» российским, а не частным. В 1997 году, наряду с другими известными советскими марками, «Столичную» выкупил бизнесмен Юрий Шефлер, Россия же через специально созданную компанию «Союзплодоимпорт» пыталась заявить свои права на эту водку как доставшиеся по наследству от СССР. Святослав Вакарчук основал украинскую политическую партию «Голос». В 2020 году Вакарчук отказался от кресла парламентария Верховной рады. На Украине предсказали «большую сделку» России и США 25 декабря 2021, 02:36 Текст: Алексей Дегтярев

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была предтечей «большой сделки» между сторонами, заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев. «Я думаю, мы накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток – 2», секторальные и финансовые санкции против РФ, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ». По его словам, дипломаты «сработали кулуарно» и «достигнуты все договоренности», а теперь необходимо сделать так, чтобы люди в США, Европе, на Украине и в России приняли эти договоренности. «При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина», – подчеркнул он. По его словам, Третья мировая война невозможна в ближайшее время, поскольку она предполагает обмен ядерными ударами. «Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания», – добавил Мураев. Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. В Британии заявили о национальной катастрофе из-за подорожавшего газа 25 декабря 2021, 11:00

Фото: REUTERS/Paul Hackett

Текст: Кристина Цыцура

Руководители нескольких британских компаний обратились к правительству с просьбой принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит работу предприятий страны под угрозу. Британские эксперты считают, что сырье дорожает якобы из-за того, что «Россия не наращивает поставки в Европу», сообщает The Telegraph. «Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», – заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон изданию, передает РИА «Новости». По данным аналитика Investec Мартина Янга, вероятен взлет тарифов на электричество до 56%. Уже сейчас среднее домохозяйство в Великобритании тратит на эти нужды 1277 фунтов стерлингов в год (124 тыс. рублей), а апреле 2022 года сумма этих расходов вырастет еще до 2000 фунтов, или 195 тыс. рублей. Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал нынешнюю ситуацию в экономике критической. Он отмечается, что это только начало и обстановка в дальнейшем лишь ухудшится. Несмотря на попытки поставщиков оказать поддержку потребителям, проблемы, с которым сталкивается отрасль, стали слишком большими, предупредил эксперт. В начале декабря сообщалось о банкротстве из-за высоких цен на газ энергетической британской компании Zog Energy Limited, которая снабжала газом и электричеством 11,7 тыс. потребителей. Всего же в 2021 году в Британии из-за стоимости голубого топлива обанкротились уже 27 энергокомпаний. Ранее сообщалось, что в Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа. По данным британских СМИ, российская компания стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, говорил руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торрес Диас. Он считает, что Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены». Деревянко объяснил приостановку работы в театре 24 декабря 2021, 22:30

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российский актер Павел Деревянко прекратил работать над единственным спектаклем «Рогоносец» в театре Моссовета, сам артист объяснил уход с работы сильной усталостью. «Я просто устал от этой роли, «Рогоносец» – невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще «Дядя Ваня» и «Три сестры», но они сейчас пока не идут», – заявил Деревянко StarHit. Он подчеркнул, что пока никуда не уходит из театра. Отмечается, что «Рогоносец» – единственная в последние три года постановка, в которой Деревянко был задействован на постоянной основе. В сентябре Павел Деревянко получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр» за триллер «Подельники». В офисе Зеленского рассказали о безуспешной попытке Зеленского дозвониться Путину 25 декабря 2021, 04:31 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский лидер Владимир Зеленский однажды пытался дозвониться до российского коллеги Владимира Путина в этом году, но не преуспел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус». Он добавил, что как только будет уверенность в том, что президент России «готов разговаривать», а также будет «предмет для разговора», тогда диалог и состоится. Также Ермак отметил, что Зеленский всегда готов к встрече с Путиным. Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что его украинский коллега после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков. До этого Зеленский заявлял, что может быть разработан новый формат прямых переговоров по Донбассу с Путиным. Качиньский усмотрел в желании Германии федерализировать ЕС признаки «Четвертого рейха» 24 декабря 2021, 21:39

Фото: Krystian Dobuszynski/Zuma/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о наличии признаков строительства «Четвертого рейха» в желании Германии федерализировать Евросоюз. Он прокомментировал часть коалиционного соглашения ФРГ, где идет речь о желании расширить ЕС в «федеральное европейское государство». Качиньский заявил изданию Gazeta Polska Codziennie, что есть страны, которые «не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС», передает Euronews. При этом политик пояснил, что термин «Четвертый немецкий рейх» не является чем-то предосудительным, речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому», то есть к Священной Римской империи. «Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений», – сказал Качиньский. Первым рейхом принято называть Священную Римскую империю германской нации, существовавшую с 962 по 1806 год, в которую входили земли Центральной Европы, в том числе часть Италии, Швейцарии, Чехии. Второй рейх – Германская империя, провозглашенная в 1871 году и павшая в 1918 году. Третий – нацистская Германия с 1933 по 1945 год. Напомним, 8 декабря правительство канцлера Олафа Шольца (СПДГ) было приведено к присяге. Напомним, три партии образовали правящую коалицию, таким образом в правительство вошли представители Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/Зеленых» и Свободной демократической партии. МС-21 с крылом из российских материалов выполнил первый полет 25 декабря 2021, 07:51

Фото: Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российский гражданский самолет МС-21 с российским композитным крылом провел свой первый полет, сообщил Ростех. «Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании «Иркут», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС. Полет прошел в штатном режиме, добавили в Ростехе. Ранее в пятницу была завершена летная сертификационная программа по МС-21. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что самолет в ближайшее время получит сертификат. Напомним, 16 декабря сообщалось, что МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту в рамках контрольных испытаний. Экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера. Авиалайнер преодолел более 4 тыс. километров. Перелет прошел без замечаний. В США выходит американская версия «Иронии судьбы» 25 декабря 2021, 00:53

Фото: Netflix

Текст: Алексей Дегтярев

Стриминговый сервис Netflix к новогодним праздникам покажет собственную версию советской картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщают СМИ. Фильм в новой итерации получил название «About Fate» («О судьбе»), он выйдет на онлайн-платформе 31 декабря, передает «Комсомольская правда». Роль Жени Лукашина исполнил Томас Манн, также ранее игравший в сериале «Фарго» от того же сервиса. При этом в новой картине Лукашину 30, а не 40 лет. Роль Нади исполнила Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы – Миллеры»). Ипполита же сыграл британский актер китайского происхождения Льюис Тан. Роль же Гали исполнила американка Бритт Робертсон («Под куполом», «Земля будущего»). Ранее режиссер фильма Марюс Вайсберг рассказал изданию Daily Storm о деталях съемок картины. По словам Вайсберга, фильм получился веселым и душевным. Съемки проходили в Бостоне и длились всего 28 дней. Из-за пандемии съемочная группа была занята лишь пять дней в неделю. Режиссер вспомнил один забавный случай. Он касался съемок драки между Ипполитом и Женей Лукашиным. Последний должен был от сильного удара перелететь через огромный торт, который был в единственном экземпляре. В этот момент все, затаив дыхание, в полной тишине ждали окончания съемок дубля. «Это одна из таких напряженных и очень веселых ситуаций – мы все полностью зависели от нашего главного актера. Как у него с координацией, никто до конца не понимал. Делали ставки, как я потом выяснил», – поделился режиссер. Отмечается, что фильм будет представлен сначала в Берлине. Напомним, актриса Лия Ахеджакова в резких выражениях отвечала на вопрос о том, как относится к съемкам англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров. Facebook оштрафовали на 2 млрд рублей 24 декабря 2021, 18:18

Фото: Daniel Reinhardt/DPA/Picture Alliance/Reuters

Текст: Вера Басилая

Мировой суд в Москве назначил второй оборотный штраф – без малого два миллиарда рублей с Meta (бывший Facebook) за повторное неудаление запрещенной информации, сообщили в пресс-службе Таганского суда столицы. «Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района ... Meta Platforms Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 5 копеек», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В Роскомнадзоре пояснили, что компании игнорировали многочисленные требования в отношении следующих категорий материалов: разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих и (или) направленных на раскол многонационального и многоконфессионального государства;с недостоверной общественно значимой информацией; пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних («зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии); пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, а также содержащих признаки героизации террористов;с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ. Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещённой информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов. Оборотный штраф – самое строгое по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Ранее Meta, Google и другим платформам назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Оборотные штрафы назначаются за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Ранее штраф за аналогичные нарушения 7,2 млрд рублей получила компания Google.