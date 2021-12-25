В ДТП во Владимирской области столкнулись 20 автомобилей

В Киеве возмутились образом вороватых и жадных украинцев в сериале Netflix

Образ украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix выглядит «карикатурным» и «оскорбительным», заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«В «Эмили в Париже» имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции «Нетфликсу», – написал он в своем телеграм-канале.

Согласно сюжету, одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. Авторы сценария придали ее образу не самые приятные черты характера. Так, в одной из серий Петра учит другую героиню сериала воровать одежду из магазина. После чего американка стыдит свою знакомую и просит ее вернуть вещи. На это украинка отвечает, что не может этого сделать, так как боится, что ее депортируют из страны.

Ткаченко отметил, что Netflix хорошо знаком с Украиной и «мог бы не допускать подобных ошибок». Кроме того, министр отметил, что в целом сериал довольно неплох, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов, передает РИА «Новости».

Украинская блогер Евгения Гаврилко тоже выразила недовольство тем, как на Западе показали ее соотечественницу.«Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения», – передает «Газета.ру» ее слова, отмечая, как блогер недовольна, что украинку выставили женщиной без вкуса, глупой и склонной к воровству.

Ранее солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова решила добиться от Netflix компенсации в 10 млн рублей за использование песни «Прекрасное далеко». Артистка считает, что были нарушены ее смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Она также требует выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, заявил замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадим Вишняков. При этом он утверждает, что фонограмма песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница» не использовалась.

Позднее пятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы». Спортсменку возмутили два эпизода: во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии, во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин.

На самом деле Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.