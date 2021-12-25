|
|
Песков заявил о пока не определенном месте встречи Путина и Байдена
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Вопрос о месте новой встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пока не обсуждался, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Об этом пока даже речи не идет, даже близко», – сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о месте проведения следующей встречи.
Ранее Песков сообщал, что президенты могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет.
Дробницкий указал на переход США в отношениях с Россией к «дипломатии раздражения»
|
|
США понимают, что предложения Москвы по безопасности – это декларация планов России, поэтому хотят вести диалог в закрытом режиме, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее посол США в Москве Джон Салливан призвал к непубличной дипломатии между Москвой и Вашингтоном.
«У властей США вызвала раздражение именно открытая публикация российским МИДом предложений по диалогу, касающемуся безопасности. В случае, если Москва не пойдет на уступки по какому-то из пунктов, Байден вряд ли сможет выйти из этой истории победителем в глазах общественности», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
При этом, по его словам, Вашингтон понимает, что предложения России – это скорее не предложения, а фиксация планов Москвы, которые так или иначе будут реализованы.
«Также в США осознают, что их конкуренция с Россией на множестве международных плацдармов неизбежна. При этом в Белом доме отдают отчет в том, что рано или поздно США уйдут с Украины, как и ранее ушли из Афганистана. И это будет выглядеть как проигрыш Москве», – добавил эксперт.
В то же время США не могут вообще не идти на переговоры с Москвой, поскольку это будет расценено как уступка давлению Москвы. «Кроме того, общественность и влиятельные политические круги в США скажут, что отказ Вашингтона от диалога с Москвой спровоцировал Россию на решительные действия в Восточной Европе», – добавил Дробницкий.
В итоге получается, что у Белого дома сейчас цугцванг, отметил политолог. «Команда Байдена пока не знает, что делать, а потому тянет время вот такими заявлениями посла Салливана, которые не имеют смысловой наполненности. Это можно назвать «дипломатией раздражения», – резюмировал американист.
Накануне американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что на переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО.
Салливан также сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».
При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.
Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?
Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.
По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
Накануне Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»
«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.
Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил о залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»
|
|
Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил, что в пятницу утром был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», испытания прошли успешно.
«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
«Это большое событие в жизни страны. И существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности. Я вас прошу передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим, всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности», – добавил президент.
После своего поздравления президент России добавил, что намерен позвонить министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.
Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившейся на полигоне в Архангельской области.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Путин: Кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступает глупо
|
|
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу «Северный поток – 2», поступают глупо.
«По поводу «Северного потока – 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.
Жириновский заявил, что Европа сама не открывает «Северный поток – 2», а теперь «мерзнет». По словам главы ЛДПР, европейские страны сами себе делают хуже.
«А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня – это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», – отметил Путин.
Ранее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
Западные СМИ: Путин послал сигнал умиротворения
|
|
Западные СМИ написали про президента России Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции, назвав его «хорошим тактиком», который умеет держать Запад в неведении о своих намерениях.
Отмечается, что особо западные СМИ интересовали комментарии Путина о ситуации вокруг Украины и про отношения с Западом, которые резко осложнились в последнее время. Как пишет французская газета Figaro, заявления президента России были «на первый взгляд менее воинственными, чем в последние дни». Газета называет Путина «хорошим тактиком», который, «казалось, в четверг перешел в режим дипломатии». Однако, по мнению газеты, эта дипломатия «не исключает» внезапных «нежелательных вспышек» и обострения ситуации, передает РИА «Новости».
Как отметила другая французская газета Libération, президент послал «сигнал умиротворения» вокруг ситуации на Украине. При этом он напомнил, что Россия готова «защищаться всеми способами при малейшей угрозе безопасности».
А немецкий журнал Spiegel пишет, что тон Путина был «примирительным».
Как отмечает New York Times, Путин вновь показал, что может «контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе и оставить Запад в догадках о его истинных намерениях».
Британская газета Financial Times в свою очередь добавляет, что российский лидер ясно дал понять, что он рассматривает Украину как экзистенциальный, незавершенный вопрос, возникший после распада СССР.
При этом многие иностранные СМИ обратили внимание на то, что Путин выразил разочарование отношениями между Россией и Западом. Так, испанская газета Pais пишет, что российский президент обвинил Запад в разжигании напряженности и работе, направленной на то, чтобы Россия «разрушилась изнутри». А другое испанское издание Mundo отмечает, что Путин был особенно суров по отношению к Вашингтону, который, по его словам, в 90-е годы «использовал террористические группы для раскола России».
Кроме того, немецкое издание Handelsblatt добавляет, что о внешнеполитических вопросах Путин говорил наиболее эмоционально. По мнению газеты, президент выразил разочарование и отчуждение по отношению к США и их союзникам, заявив о том, что РФ «обманули». В то же время издание добавляет, что Путин похвалил реакцию Вашингтона на российские предложения по безопасности, выразил удовлетворение тем, что Россия получила заверения о проведении переговоров в начале года.
Французское издание Figaro пишет, что на данном этапе конфронтация между Россией и Западом маловероятна, однако ее угроза может возникнуть через несколько недель, если переговоры не приведут к значительным результатам.
А швейцарская Tagesanzeiger выразила мнение, что вопрос напряженных отношений с Западом вызывал на пресс-конференции больше беспокойства, чем распространение штамма коронавируса «омикрон».
Также некоторые иностранные СМИ отметили, что угрозы Запада ввести санкции против России не работают. Как пишет американская газета Wall Street Journal, Россия «не подала ни одного признака» того, что экономические меры могут стать для нее «сдерживающим фактором». «Экономическое наказание не остановит Россию», – приводятся в статье слова бывшего директора Совета национальной безопасности по делам России Джеффри Эдмондса. По его мнению, никакие санкции «не компенсируют Москве смертельную угрозу», исходящую от вооруженных сил США, «развернутых у российских границ».
При этом, по мнению американской газеты New York Times, пресс-конференция показала, что Кремль создает образ Путина как «хорошего царя», который контролирует местных чиновников и управляет самой большой страной в мире. Издание утверждает, что пресс-конференция продемонстрировала авторитет и стойкость Путина, который отвечал на самые разные вопросы, в том числе про Деда Мороза и «культуру отмены».
А Libération пишет, что Путин хотел быть одновременно «твердым и великодушным». По оценке газеты, в ходе пресс-конференции российский президент брал то более «патерналистский и обнадеживающий тон», когда речь заходила о социальных и экономических вопросах, то «более резкий», когда отвечал «западным партнерам».
Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы. Путин в целом остался доволен прошедшей большой пресс-конференцией.
Газета ВЗГЛЯД определила пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина.
Журналистка из Кургана пошутила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом
|
|
Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила в соцсетях, что попала на ежегодную пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным с просроченным тестом и с температурой, а после удалила записи и сообщила, что чувствовала недомогание из-за «волнения и недосыпа».
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «у двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК «Курган» и Екатерины Черепановой – правительственный ИД «Новый мир») оказались просроченными тесты, при этом корреспондента «Область 45» Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», передает Ura.ru.
По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. Черепанова и Баскова не прокомментировали эту информацию.
Между тем Шишминцева в Instagram сообщила, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом: «Первое от чего мне дико смешно – меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)».
Также она выложила в «истории» видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура.
После журналистка удалила эти сообщения со своей страницы.
«Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», – заявила она после этого в соцсетях.
Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук прокомментировала ситуацию: «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это».
Напомним, 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина проходила очно. Условия проведения мероприятия подстроили под рекомендации медиков и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Так, конференция прошла в Манеже, так как этот зал имеет большой размер и позволяет соблюдать социальную дистанцию. Для прохода на площадку требовалось предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции журналистов просили менять маски каждые два часа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рейтинг доверия к Путину вырос почти до 67%
Показатель доверия к президенту России Владимиру Путину на этой неделе, когда прошла его пресс-конференция, составил 66,9%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности президента 23 декабря 2021 года вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 65,5%. Уровень доверия составил 66,9%», – говорится на сайте ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19 декабря составлял 60,5%, о своем доверии президенту заявляли 64,7% опрошенных.
«Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 38,8% (+0,5 п. п. за неделю) и 31,9% (-0,2 п. п. за неделю) соответственно», – сказано в сообщении.
Опрос проводился методом телефонного интервью, участие в нем в течение семи дней приняли 11,2 тыс. человек. Погрешность составляет 1%.
Ранее россияне назвали Владимира Путина политиком года.
Россияне назвали людей года
Жители России подвели итоги года, назвав лучших, на их взгляд, политиков, артистов и писателей года, а также лучшие СМИ, передачи и фильмы, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По результатам опроса, «политиком года для россиян остается (президент России) Владимир Путин – его назвали 38% опрошенных, далее с большим отрывом идут (премьер-министр) Михаил Мишустин и (глава МИД) Сергей Лавров (по 17%), (глава Минобороны) Сергей Шойгу (8%)», - передает РИА «Новости».
Кроме того, россияне называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
Актером 2021 года опрошенные назвали Константина Хабенского (4%), музыкантом года определили Александра Градского (9%), а среди писателей поровну разделили место Александр Пушкин, Виктор Пелевин и Захар Прилепин. В рейтинге спортсменов года первое место заняли гимнастки сестры Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%), затем идет лыжник Александр Большунов (3%).
Вторыми после Хабенского стали Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3%). 34% опрошенных назвали других артистов, в частности, Юлию Пересильд, Владимира Машкова и Чулпан Хаматову, а 67% затруднились ответить.
Среди музыкантов россияне отметили Филиппа Киркорова (4%), Полину Гагарину и Дениса Мацуева (по 3%), 2% – Николая Баскова и Моргенштерна, однако около 58% затруднились ответить.
Среди писателей россияне также называли Бориса Акунина, Федора Достоевского и Дмитрия Быкова.
«Самыми популярными блогерами в 2021 году, по мнению российских интернет-пользователей, стали Юрий Дудь (5%), Даня Милохин (3%) и Михаил Литвин (2%)», – говорится в исследовании.
Журналистами года 5% россиян назвали Владимира Соловьева, около 4% – Юрия Дудя, а также по 2% опрошенных журналистом года считают Ольгу Скабееву, Ксению Собчак, Андрея Караулова и Алексея Пивоварова.
Кроме того, россияне назвали самые популярные телепередачи в 2021 году: ими стали шоу «Голос» (Первый канал), который назвали 5% россиян, передача «60 минут» (телеканал «Россия 1») – ее назвали 4% респондентов, и 3% опрошенных считают самой популярной программой 2021 года «Поле Чудес» (Первый канал).
Отвечая на вопрос, какое в России лучшее средство массовой информации, 13% назвали телевидение, 12% – интернет. Кроме того, 9% россиян назвали Первый канал, 5% канал «НТВ», а 4% – радио.
Сериалами года россияне назвали «След», «Вертинский» и «Тайны следствия» (по 3% респондентов). Лучшими кинолентами 2021 года 7% россиян назвали старые фильмы и сериалы, по 2% – «Дюна» и «Небо».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре 2021 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 респондентов.
Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В Кремле прокомментировали данные о больной журналистке на встрече с Путиным
Утверждения о прошедшей на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина больной журналистке являются эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно (...) скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения, не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка», передает РИА «Новости».
Ранее журналистка из Кургана Анна Шишминцева из информационно-делового портала «Область 45» после пресс-конференции опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Затем она сообщила, что у нее после конференции спала температура.
Затем она удалила эту информацию и объяснила, что почувствовала недомогание из-за волнения и недосыпа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Оборотный штраф заставит Google исполнять законы России
|
|
«Крупные штрафы назначаются из расчета на то, что компания не станет откупаться и будет добросовестно исполнять национальные законы», – сказала газете ВЗГЛЯД юрист Анна Дупан, комментируя решение московского мирового суда оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей за неудаление противоправного и деструктивного контента.
«Когда штрафы смешные, любой предприниматель задумается: «Мне выгоднее выполнить требование и не платить или лучше просто откупиться?» А на оборотном штрафе не сэкономишь», – пояснила директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан.
По ее словам, практика назначения оборотных штрафов в России развивается по примеру развитых стран. Подобный штраф – это денежная санкция, размер которой зависит от выручки компании. «В Европе, в Австралии и других государствах в отношении подобных гигантов принято устанавливать именно оборотные штрафы. Более того, их взыскивают не только за нарушения в сфере работы с контентом, но и, например, за недобросовестную конкуренцию», – рассказала собеседница.
«Сейчас в Евросоюзе подготовлены два огромных правовых акта, которые предполагают еще более крупные штрафы. При этом в России штрафы выражены в рублях. А поэтому в эквиваленте в долларах или евро по размерам оборотных штрафов Россия находится далеко не на первом месте в мире», – указала Дупан.
Она отметила, что подобная практика уже довольно распространена и «обкатана мировым сообществом». «Поэтому для Google оборотный штраф новостью не будет. Я не сомневаюсь, что корпорация обжалует решение мирового суда и дойдет до самой последней инстанции», – заявила юрист.
«Все крупные платформы идут по такому пути, это показала мировая практика. Может быть, для Google снизят размер штрафа, если они, например, пойдут на уступки. Но посмотрим, что скажут вышестоящие суды», – заключила юрист.
В пятницу Таганский районный суд в Москве впервые в истории назначил оборотный штраф, постановив взыскать с Google LLC 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации.
Оборотный штраф – самое строгое по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Его назначают за повторное нарушение в работе с опасным контентом.
Такой штраф для юрлиц составляет 5–10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. Прежде Google и другим платформам назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
В начале декабря Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google еще на 5 млн рублей по одному их трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент. До этого суд оштрафовал Google еще на 3 млн рублей. К концу ноября общая сумма штрафов компании выросла до 44 млн рублей. Все они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России.
Китай поддержал слова Путина об отношениях двух стран
Власти КНР поддерживают заявление президента России Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и надеются, что благодаря совместным усилиям на высшем уровне в ближайшее время будут созданы новые стимулы для укрепления двустороннего стратегического партнерства, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«Мы обратили внимание на позитивную оценку, которую недавно президент Путин дал китайско-российским отношениям, и поддерживаем подобное заявление. Надеюсь, что в ходе визита президента России в КНР будут созданы новые стимулы для развития китайско-российских отношений стратегического партнерства в новую эпоху», – заявил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о комментариях китайской стороны по поводу выступления российского лидера на ежегодной пресс-конференции.
Напомним, на пресс-конференции Путин высоко оценил отношения России и Китая, а также назвал ошибочной политику Запада по сдерживанию Москвы и Пекина.
В Кремле заявили об отсутствии ответа НАТО по гарантиям безопасности
Москва пока не получала ответную реакцию от стран НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока фидбэка нет, пока об этом рано говорить», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Россия рассчитывает в январе 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.
Вместе с тем представитель Кремля констатировал, что США и их союзники проводят в отношении России «весьма недружественные действия» и «весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости от наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещения кораблей, так далее и тому подобное», передает ТАСС.
По его словам, «это все вызывает глубокую обеспокоенность» Москвы и вынуждает «принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности».
«А для того, чтобы обсудить вопросы деэскалации, здесь как раз-таки мы имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения», – подчеркнул Песков.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и Алиев подтвердили настрой на укрепление партнерства
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с отмечающим день рождения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, политики подтвердили настрой на укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, был подтвержден «общий настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства».
Также Путин направил Алиеву телеграмму с поздравлением: «Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности».
Российский лидер подчеркнул, что Алиев пользуется авторитетом среди соотечественников и на международной арене «как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях».
Президент отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился успехов в экономической, социальной и других сферах.
Напомним, Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева (1923-2003), который впоследствии стал первым президентом Азербайджана.
Путин заявил о необходимости наращивать инновационный потенциал регионов
Необходимо и дальше наращивать инновационный потенциал регионов России, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
«Мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населенных пунктов в целом на основе современных технологических и экологических стандартов, широкого использования передовых научных разработок в повседневной жизни. В этой связи еще одна важнейшая тема нашей встречи – дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны», – передает его слова ТАСС.
Путин пояснил, что речь идет не только о создании новых знаний и технологий: «Принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении, образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач».
Глава государства добавил, что развивать страну и регионы возможно только вместе с наукой, именно поэтому на протяжении последних двух десятилетий власти «последовательно расширяли научную географию страны, сосредоточились на формировании передовой исследовательской инфраструктуры, на укреплении высшей школы в регионах».
«В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность. Настоящими флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах РФ. При этом совместные задачи уже объединяют вузы, научные институты и компании из разных регионов. Такое сотрудничество будем поощрять и в будущем», – заключил президент.
Ранее Путин дал оценку состоянию экономики России в условиях пандемии.
Путин призвал защитить россиян от резких ценовых колебаний
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что российские власти должны делать все возможное, чтобы подавлять инфляцию и защитить граждан России от резких ценовых колебаний.
Путин отметил, что экономический рост нужен не как самоцель, он должен вести к повышению реальных доходов людей, этот вопрос является ключевым.
«Экономический рост, конечно же, нужен не сам по себе, не как самоцель, он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны в наших городах и поселках, вести к повышению доходов людей, российских семей. Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой», – передает РИА «Новости» его слова.
Президент заявил, что роста социальных пособий недостаточно. По его словам, российские власти должны делать все, чтобы подавлять инфляцию и защищать людей от роста цен. «Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», – отметил он.
Путин отметил, что в 2022 году необходимо решить проблему занятости молодежи, стимулировать занятость в моногородах. «Особое внимание в наступающем году прошу уделить реализации программ занятости молодежи, а также работе с теми регионами, где вопросы безработицы стоят наиболее остро, имеют свою специфику. Вы знаете, о чем я говорю, моногорода, прежде всего. Здесь нужны специальные выверенные решения для каждого субъекта», – подчеркнул он.
Президент России принял участие в итоговом заседании кабинета министров.Такие встречи обычно проходят в конце декабря, как правило, президент поздравляет министров с наступающими новогодними праздниками и дает оценку их работы в уходящем году.
Эксперт оценил поддержку Путиным включения экзоскелетов в программу реабилитации инвалидов
Председатель координационного совета «Народного фронта» по делам инвалидов Иван Бирюков выразил надежду, что правительство отреагирует на сигнал президента Владимира Путина, обратившего внимание на необходимость включения современных технических средств в программу реабилитации.
Бирюков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «экзоскелеты и другие современные технические средства реабилитации крайне важны для людей с инвалидностью и востребованы ими», однако «к сожалению, федеральный перечень средств реабилитации, которые бесплатно предоставляются государством, с точки зрения включения в него инновационных устройств и технологий, практически не пересматривался с момента его создания».
«Мы искренне надеемся, что правительство России отреагирует на сигнал президента, который так чутко уловил эту проблему, и обратил на нее внимание, отвечая на вопрос Анны Короховой, журналистики из Волгограда», – добавил он.
Напомним, накануне в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина Корохова задала вопрос о разработанном местными специалистами экзоскелете для реабилитации больных. Аппарат показал высокую эффективность. Журналистка уточнила, возможно ли рассмотреть вопрос создания в регионе первого центра по созданию эндопротезов.
«Если это так эффективно, возможны разные варианты поддержки, и по линии МСП, и по линии соцполитики. Дам поручение подумать, какой инструмент использовать», – сказал Путин.