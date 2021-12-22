В Кремле допустили возможность видеосаммита Путина и Байдена до конца года

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Может состояться, может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока четких договоренностей нет», – передает ТАСС его слова.

При этом Песков добавил, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Вашингтона сейчас нет планов проведения новой встречи Путина и Байдена, что «он (Блинкен) же говорил про встречи».

При этом пресс-секретарь сообщил, что встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге готовится, также не исключена отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Действительно есть подготовка к личной встрече президентов», – сказал он.

Кроме того, на вопрос, возможна ли отдельная встреча Путина и Лукашенко, Песков ответил утвердительно: «может».

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.

Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.

Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).