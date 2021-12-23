Путин дал оценку отношениям России и Китая

Началась большая пресс-конференция Путина

В «Манеже» началась 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина. Она проходит очно, но с ограниченным количеством журналистов.

Мероприятие в 2021 году возвращается в очный режим. Годом ранее от живого общения с журналистами пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Тогда глава государства вышел на связь из подмосковной резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находилась лишь небольшая часть журналистского пула. Остальные участники могли задать вопрос по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что в этом году встречу удалось организовать очно благодаря технологической адаптации к условиям пандемии и «относительно спокойному периоду с эпидемиологической точки зрения», передает ТАСС.

Он подчернул, что для таких мероприятий живой формат просто необходим: «Это всегда удобнее для (Путина) – смотреть на людей. И удобнее для журналистов, естественно, задавать вживую вопросы».

Несмотря на «возвращение к истокам» в виде очного формата, некоторые элементы традиционной встречи все же изменились. Например, поменялось место проведения: первые пресс-конференции Путин проводил в Круглом зале в Кремле, с 2012 года встречи президента с прессой были перенесены в Центр международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной, в 2020 году представителей региональных СМИ собирали в специальных центрах по федеральным округам.

«Манеж» для большой пресс-конференции будет задействован впервые. Ранее глава государства проводил там другие мероприятия, в том числе обращался с посланиями к Федеральному собранию. Переезд, как пояснял Песков, связан с размером зала – в ЦМТ он меньше. На фоне пандемии будет важно обеспечить дистанцию: как между самими журналистами, так и между президентом и прессой.

Аккредитацию получили 507 журналистов со всей страны: президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий, даже СМИ, причисленные к иноагентам, передает РИА «Новости».

Ожидается, что на конференции будут присутствовать, в частности, украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали ранее, а также музыкант и генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров, поинтересовавшийся на предыдущей пресс-коференции, как «простому русскому человеку» описать «эту жизнь, не используя ненормативную лексику». Доступ на площадку получила и Ксения Собчак: в качестве места ее работы указано медиа Ostorozhno, чье название созвучно с названием YouTube-канала журналистки. Кроме того, место нашлось таким изданиям, как «Молодой ленинец» и «Сельская правда».

Из-за пандемии были введены противоковидные ограничения: для прохода на площадку нужно будет предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Пресс-секретарь президента подчеркивал, что предстоящая пресс-конференция будет классической: «со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами». Темы же, по его словам, специально не прописываются, но «легко прогнозируются».

В первый час слово, как правило, дают крупным СМИ, затем – региональным, однако все затрагиваемые темы волнуют многих россиян: рост цен на продукты, пенсии, ипотека. В регионах: плохие дороги, задолженность по зарплате, проблемы с медобслуживанием.

В 2021 году накопилось немало вопросов и по части внешней политики: от пандемии и энергокризиса до военных провокаций. Кроме того, россиян сильно беспокоят возможные антиковидные ограничения в предстоящие праздники.

Как отмечал Песков, наибольший эмоциональный отклик на таких встречах у президента вызывают вопросы по тем проблемам, «которые остро стоят на его рабочей повестке дня». Он пояснял, что делами социально-экономического развития страны Путин занимается на ежедневной основе, и для него приоритетом являются все темы, «связанные с людьми».

В целом же, как рассказал представитель Кремля, для Путина это мероприятие важно с точки зрения подведения итогов года, в том числе в экономике, внутренней политике, международных отношениях. В 2020 году одним из завершающих вопросов был новогодний: что президент пожелает родственникам за праздничным столом. Путин ответил кратко, у него всего один тост: «За Россию».

Как долго продлится пресс-конференция, пока не известно. Телеканалы закладывают в сетку вещания не менее четырех часов. Самая короткая трансляция была в 2001 году – всего полтора часа. Формат был в новинку, и Путину успели задать лишь 22 вопроса. Через семь лет поставили рекорд – за 4 часа 40 минут президент ответил на 80 вопросов.

В 2020 году встреча продлилась 4 часа 29 минут. Та пресс-конференция включала элементы прямой линии, поэтому к президенту могли обратиться не только журналисты, но и другие граждане. Всего на мероприятии в прошлом году Путин ответил более чем на 50 вопросов.

Напомним, Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра – с мая 2008 года по май 2012-го.



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