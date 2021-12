Российский мультфильм включили в шорт-лист «Оскара» Масляков, Свиблова и дочь Меньшова получили награды «Легенды Тавриды» 22 декабря 2021, 13:31 Телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова, а также дочь актера Владимира Меньшова Юлия получили награды от своих учеников, молодых творцов премии «Легенды Тавриды». Телеведущая Юлия Меньшова получила награду за своего отца посмертно, церемония вручения премии проходила на Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Легенды Тавриды» – это премия, учрежденная молодыми деятелями культуры и искусства для своих наставников и учителей, номинантов и победителей которой определяют молодые творцы со всей страны. С помощью премии участники проектов арт-кластера «Таврида» выражают благодарность тем, кто делится с ними опытом и знаниями, открывает возможности для самореализации и профессионального роста. Символ премии – памятная статуэтка, которую разработали резиденты и эксперты арт-кластера, вдохновляясь самым известным арт-объектом на площадке «Тавриды» в Крыму – скульптурой «Человек, смотрящий в море». «Премия «Легенды Тавриды» уникальна тем, что для молодых мастеров культуры и искусства это способ высказать свое уважение и признание наставникам и учителям. Символично, что премия проходит на легендарных театральных площадках, таких как театр имени Евгения Вахтангова или Московский театр Олега Табакова. В этом – преемственность и бережное сохранение традиций», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на вручении премии. Он поздравил коллектив театра имени Евгения Вахтангова со 100-летием культурного учреждения и поблагодарил за участие в проектах арт-кластера «Таврида» и поддержку молодых творцов. Кириенко вручил премию Свибловой, искусствоведу, кинорежиссеру-документалисту, директору Мультимедиа Арт Музея. «Говорят, что красота в глазах смотрящего. Если так, то в глазах Ольги Львовны неимоверное количество этой самой красоты, которой она щедро делится с учениками. Она не просто передает свое мастерство и опыт, она передает умение видеть красоту. А еще Ольга Львовна умеет видеть будущее – каким-то непостижимым, ей одной известным способом она замечает в молодых ребятах скрытые таланты, открывает эти таланты и зажигает новые звезды. Спасибо за это большое», – сказал он. «В прошлом году молодые творцы впервые выбрали «Легенд Тавриды», а теперь премия становится традицией. Участники проектов арт-кластера – это десятки тысяч молодых деятелей культуры и искусства – сами выдвинули номинантов премии. Затем мастера арт-кластера, молодые эксперты, сформировали шорт-лист претендентов. А победителей премии участники и эксперты выбрали вместе, в ходе онлайн-голосования», – рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Кадыров объявил ультиматум Эрдогану 21 декабря 2021, 21:54

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря об открытом в турецком Корфезе парке имени Джохара Дудаева (экс-президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия), объявил президенту Турции Тайипу Эрдогану ультиматум. «Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», – написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он пояснил, что не представляет себе, как бы Россия могла поступить аналогичным образом по отношению к турецкому руководству и приютила бы «целую организованную банду, которая, к примеру, совершила теракт в Турции и убила президента». «А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия», – подчеркнул глава Чечни. Он отметил, что логично и «политически зеркально» с российской стороны было бы увековечивание в Грозном имени основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в Турции. Кадыров также обратился в МИД России, подчеркнув, что действия Анкары – прямая угроза российско-турецких отношений, развивающихся веками. «Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», – подчеркнул Кадыров. Джохар Дудаев возглавил чеченских террористов и объявил себя президентом «Чеченской республики Ичкерия», которую признали в России террористической. Он был убит в 1996 году. Парк в его честь в Турции открыли 10 декабря. Обозреватель CNN предложил изгнать граждан России из стран Запада 21 декабря 2021, 23:50

У Запада не осталось никаких рычагов на Россию, кроме как запретить россиянам въезд в страны Запада и выгнать тех, кто уже туда приехал, заявил обозреватель СNN Майкл Бочюркив. По его мнению, по мере приближения 2022 года Запад пытается предугадать следующий шаг президента России Владимира Путина на сложной геополитической шахматной доске и готовит «агрессивный пакет» санкций, если он решит еще раз «захватить землю на Украине». Обозреватель СNN отмечает, что Путин находится «в завидном положении, когда может командовать». Он заявил, что Европа находится «в тисках энергетического кризиса» с небольшими запасами, а поскольку Россия поставляет около 40% газа, импортируемого Евросоюзом, «Кремль уже продемонстрировал свою способность противостоять самым суровым санкциям Запада». «Какие инструменты остались в дипломатическом арсенале Запада? Удручающе мало. Но остаются некоторые варианты: запретить россиянам путешествовать, блокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, которые превратили Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, можно даже распорядиться о немедленной высылке граждан России из западных стран. Другими словами, сделать все, что потребуется, кроме прямого военного конфликта с Россией», – пишет обозреватель. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт 22 декабря 2021, 00:24

Вашингтон рассмотрит возможность введения жестких мер на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. «Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС. Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим экономическим санкциям в отношении России. Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия. Источник агентства уточнил, что данные меры «будут использовать инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам. Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России. В США ответили на заявления Шойгу о провокации в Донбассе 22 декабря 2021, 04:53

В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности». «Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», – передает РИА «Новости» слова официального представителя Пентагона Джона Кирби. Он заявил, что что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг ситуации на Украине. «Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания», – сказал Кирби. В свою очередь официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что, «вопреки заявлениям российского министра обороны», ответственность за эскалацию напряженности несет якобы Россия, а не Украина или США. «Мы призываем Россию остановить ложную, провокационную риторику и предпринять значимые шаги к деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий», – заявил Прайс. Напомним, Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу. Избитая у метро москвичка отказалась от мировой с нападавшим 21 декабря 2021, 22:04 Текст: Алексей Дегтярев

Избитая возле станции московского метро «Крылатское» в ноябре Евгения Журавлева, которая защищала молодого человека от нападения, решила не идти на мировое соглашение с нападавшим. «Пока в больнице была, со мной адвокат этого хулигана связывался. Предлагал встретиться. Но я сразу отказалась, даже слушать не стала. Я не для того тогда вступилась и получила травмы, чтобы потом мне за это платили», – заявила Журавлева RT. Потерпевшая подчеркнула, что ей важно, чтобы виновный понес наказание, в ином случае «стоит выйти в магазин, как любой тебя по лицу ударить может». Журавлева после нападения пробыла в больнице целый месяц, она лечила сломанную руку и сотрясение мозга. После больницы она уже успела вернуться на работу. Девушка вступилась за молодого человека, которого избивал другой мужчина на улице. Журавлевой помогли трое уроженцев Чечни, которые сдали нападавшего правоохранительным органам. Им оказался приезжий из Таджикистана. Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым 21 декабря 2021, 15:48

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым. «Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием (...) вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», – цитирует его ТАСС. Он также добавил, что США должны понять, что России некуда отступать с учетом их планов на Украине. «То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать – это же не за тысячу километров нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», – сказал Путин. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). НАТО: Решение Украины присоединиться к альянсу – не предмет для компромисса с Россией 21 декабря 2021, 17:07

Решение Украины о присоединении к НАТО не является предметом компромисса и переговоров с Россией, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ. «Все союзники по НАТО имеют общий подход к России: сдерживание и готовность к диалогу... Любой диалог с Россией должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность, документах и принципах, которые действуют десятилетия. Это включает и право наций выбирать свой путь... Мы никогда не пойдем на компромисс по нашему праву защищать всех союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь», – передает РИА «Новости» его слова. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Киев представил предложения по урегулированию в Донбассе 21 декабря 2021, 20:28

Партнерам Украины переданы комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов странах ЕС о ходе переговоров в рамках минского процесса и в «нормандском формате» о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе. «Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», – приводит РИА «Новости» сообщение офиса Зеленского. Он напомнил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. «При этом это не угрожает существованию «нормандского формата». Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция», – цитирует Ермака пресс-служба. Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель. Ранее США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России». Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД После драки отец девятилетней студентки обвинил психфак МГУ в удержании дочери 21 декабря 2021, 21:59

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что написал заявление в полицию в связи с незаконным удержанием его дочери сотрудниками вуза, а также намерен обратиться в Следственный комитет и прокуратуру. «Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка. (...) О незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции», – приводят «Известия» слова Теплякова. По его словам, процедура экзамена была нарушена, его назначили, не уведомив об этом родителей. Кроме того, отметил Тепялков, не были озвучены критерии оценивания. Алиса также была подготовлена для экзамена в устной форме. При этом, как пояснил Тепляков, преподаватели ей сообщили, что она не может сдать экзамен устно. Отец Алисы утверждает, что ректорат, Рособрнадзор и учебная часть вуза были уведомлены о том, что родители запрещают проводить письменный экзамен, так как ребенок к нему не готовился. Однако в соответствии с требованиями Алиса должна была ответить на первый письменный вопрос, чтобы ее допустили до устной части. Как пояснил Тепляков, время ответа не должно превышать 20 минут. Отец забеспокоился из-за того, что девочка долго находилась в кабинете. Он начал интересоваться, где его ребенок, но его игнорировали. Тогда он решил пойти за дочерью сам. «Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его», – заявил Тепляков, добавив, что намерен обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и Рособрнадзор. Ранее сообщалось, что отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков прорывался через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой из-за плохой оценки дочери на экзамене. На факультете психологии МГУ прокомментировали произошедшее. «Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», – рассказали на факультете. До этого на сайте change.org появлялась петиция с требованием проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Отец семейства назвал ситуацию неадекватной. Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет. Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов 21 декабря 2021, 18:44

Стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость 1 тыс. кубометров прибавила 27% за день, передает РИА «Новости» со ссылкой на биржу. Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов. В течение дня цены демонстрировали волатильность, но к 18.04 мск ускорили рост более чем до 27% по отношению к расчетной цене накануне (1716,7 доллара), достигнув 2187 долларов за тысячу кубометров. Напомним, во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Олимпийский чемпион Соловьев пострадал, защищая на улице чемпионку Европы по керлингу 21 декабря 2021, 18:04

Российский фигурист, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев пострадал после того, как вступился за свою девушку, сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова. На спортсмена «не совсем напали», там была «сложная ситуация», сказала Болотова ТАСС. «Он заступился за свою девушку, когда они вышли после мероприятия. Он сейчас находится в больнице. Я жду новостей от Ани (Сидоровой), в каком он состоянии. Его увезли из полицейского участка, и я знаю, что он в нейрохирургии, что есть травма головы, точнее скажет врач Ане, когда она приедет в больницу», – пояснила она. Ранее чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова заявила, что Соловьева госпитализировали после избиения. Соловьеву 32 года, он был победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Также фигурист – призер чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой. Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в полицию 21 декабря 2021, 19:55 Текст: Вера Басилая

Избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева доставлены в отдел полиции в Москве, ими оказались двое молодых людей, они будут привлечены к ответственности согласно закону. «Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», – добавили в пресс-службе. Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер. До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. США заявили о готовности к переговорам по безопасности 21 декабря 2021, 22:44

Власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: [через] существующий диалог по стратегической стабильности <...> между Россией и США, через Совет Россия – НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ», – цитирует ТАСС Блинкена. По его словам, власти США рассчитывают, что переговоры с Россией по безопасности начнутся вскоре после Нового года. «Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам», – отметил он, говоря об обсуждении указанных вопросов Вашингтоном и Москвой на двусторонней основе, по линии Совета Россия – НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также Блинкен указал, что у США пока нет планов проведения нового российско-американского саммита. Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Эксперт оценил риски «айфонных санкций» против России 22 декабря 2021, 11:46

«Если США ограничат российский импорт смартфонов, то в течение года в России возникнут замещающие производства, а Китай и Корея займут освобожденные конкурентами ниши», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину. «США, конечно, могут ограничить наши возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов, автомобилей и материалы из многих других секторов. Но нужно понимать, что Россия обладает инфраструктурой для производства всех перечисленных групп товаров», – отметил предприниматель, экономист Антон Любич. «Отказ от производства смартфонов в России в настоящее время объясняется не технологической невозможностью, а экономической нецелесообразностью в условиях поставок из-за рубежа проверенных моделей с низкой себестоимостью и высоким уровнем доверия потребителей. Если иностранные поставщики покинут рынок, то в течение года возникнут российские замещающие производства», – уверен эксперт. «И это без учета того, что в случае отказа присоединиться к этим санкциям Китая и Кореи доля американских смартфонов на российском рынке и вовсе будет замещена конкурентами ровно за сутки, – добавил собеседник. – В свою очередь о компонентах для самолетов и автомобилей говорить сложнее в силу закрытости этого рынка. Но успешное замещение всех импортных комплектующих в самолете МС-21 говорит о способности России преодолеть подобные ограничения». «Что касается претензий США в адрес России из-за якобы нарушения норм Всемирной торговой организации (ВТО), то объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы, – считает Любич. – Правила ВТО – это юридический документ. Если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы. Суд разберется». «Кроме того, мне доводилось много лет работать в сфере российского сельского хозяйства. И могу сказать, что меры по поддержке и развитию агроотрасли, разработанные и внедренные правительством России, полностью соответствуют стандартам ВТО. Такое соответствие всегда изучалось и принималось во внимание при внедрении любых мер. Более того, многие действовавшие меры поддержки до вступления в организацию были отменены специально, поскольку не соответствовали правилам ВТО», – заключил экономист. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) В среду стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. «Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС. Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим антироссийским санкциям. Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия. Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России. Позже в этот же день офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай сообщил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации. Тай предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать «с партнерами-единомышленниками» и задействует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе». Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Западе рассказали о «леденящей душу» перспективе Украины в войне с Россией 22 декабря 2021, 09:31 Текст: Наталья Ануфриева

В случае войны с Россией Украина столкнется в черноморском регионе с ракетами «Калибр», которым вряд ли сможет что-либо противопоставить, пишет Forbes. Автор материала Дэвид Экс утверждает, что в случае войны между Украиной и Россией «ожидайте, что новый фронт откроется (...) на море». По его мнению, «влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка, некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом», передает РИА «Новости». «Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот», – указал он. Экс пишет, что Россия активно занимается постройкой новых кораблей, подлодок и «возможно, самого главного» – ракет «Калибр», которые могут преодолевать многие сотни километров. Он приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса, которые в своем исследовании для лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований указали на «значительную рекапитализацию» Черноморского флота. Он также считает, что к 2014 году российский флот в Черном море был «по-настоящему слабым»: почти все основные корабли были построены еще в советские времена. Однако после воссоединения с Крымом началась радикальная модернизация, и за семь лет Черноморский флот преобразился. «В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты «Калибр». Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики», – подчеркивает автор. В среднем, как отмечает Экс, корабли Черноморского флота не очень большие, при этом даже корветы вооружены «Калибрами». По его словам, в данный момент потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен: «Киев приобретает новые противокорабельные ракеты наземного базирования, а также беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели. Однако наступательный потенциал Черноморского флота растет быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского». Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».