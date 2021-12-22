Генпрокурор Нидерландов потребовал выплатить родственникам жертв катастрофы MH17 по 40 тыс. евро

Прокуратура Нидерландов призвала суд назначить компенсации в размере от 30 до 40 тыс. евро родственникам жертв крушения в небе над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, сообщил генпрокурор Биргит ван Руссел, выступая с обвинительным заключением в судебном процессе.

«Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тыс. евро», – сказала ван Руссел, передает Deutsche Welle.

Второй категории, к которой относятся дети и родители, не проживавшие вместе с погибшими, должно быть выплачено по 35 тыс. евро. К третьей категории относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и племянницы – они должны получить по 30 тыс. евро.

Ранее прокуратура Нидерландов отказала обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта. До этого суд в Нидерландах отклонил запрос защиты по делу MH17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего о невозможности того, что самолет был сбит «Буком».

В свою очередь Москва отклонила запрос Нидерландов об опросе в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой ВС России.

Сообщалось, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17.

Также поступала информация о том, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.

Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет якобы сбили ополченцы.